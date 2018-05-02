  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Словения. Первая Лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал1.773.855
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель2.053.553.5
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 4:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль2.74.22.4
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 22 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химик Нм (Новомосковск)Химик Нм -:- Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн---

Как Хамес «Реалу» в Мадриде помог

вчера, 14:12
Как Хамес «Реалу» в Мадриде помог

Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд рассматривает эпизод из концовки встречи «Реал» - «Бавария», который, по его мнению, мог сыграть ключевую роль при определении победителя в этой паре.

Начиналась последняя десятиминутка матча «Реал» - «Бавария» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счет 2:2, «Бавария» давит, ей нужен всего один гол, чтобы пройти дальше. Оборона «Реала» трещит по швам, еще чуть-чуть и мадридский клуб будет сломлен.

Игроки «Реала» уже сами не держатся на ногах и не знают, что им делать с мячом. Вот Асенсио подхватывает сферу на своей половине поля и пытается в одиночку вытащить ее на чужие владения, чтобы разрядить обстановку, но под прессингом соперника сам наступает на мяч, тут же заваливается на газон и принимается симулировать серьезную травму в лучших традициях антифутбола.

Стадион, естественно, загудел, требуя, чтобы «Бавария», которая абсолютно честно получила мяч в этой ситуации, пошла на поводу у Асенсио и выбила мяч за пределы поля - это просто необходимо для «Реала», чтобы получить передышку и убить драгоценные минуты матча.

Однако выбивать сферу баварцы не торопятся, но вот она оказывается в центре чужой половины у Хамеса Родригеса, колумбийца, арендованного «Баварией» прошлым летом как раз у «Реала». Перед хавбеком огромное свободное пространство - отличная возможность развить опасную атаку и забить гол или навести еще одну панику на оборону «Реала». Но что это?! Родригес вместо того, чтобы идти вперед, берет и демонстративно выбивает мяч за пределы поля, позволяя Асенсио продолжить играть свою роль - корчиться на газоне и просить выхода медицинской бригады! Неимоверно!

Реакция Юппа Хайнкеса, этого умудренного сединами футбольного герра, была красноречивой. Пока врачи «Реала» колдовали над якобы травмированным Асенсио, который, к слову, едва покинув поле в сопровождении медиков, тут же на него вернулся (это, к слову, о степени «серьезности повреждения»), Хайнкес демонстративно меняет Хамеса - вместо него выходит полузащитник оборонительного плана Мартинес. Урок, наказание, публичная порка для футболиста, наглым образом подставившего свою команду в, возможно, ключевой момент поединка. Больше чем уверен, что если бы не это выбивание мяча в аут, Хамес бы доиграл встречу до конца - он был полезен на поле, остро раздавал передачи, был активен. И Хайнкес тут встал перед выбором - наступить на горло собственной песне, поломать игру команды или оставить на поле футболиста, который по сути только что предал остальных парней в красных футболках. Выбор для благородного тренера был очевиден.

Ведь что сделал Хамес? Повинуясь своему показному желанию «не обидеть „Реал“ и его болельщиков» (вы видели, как он отмечал забитый гол - ладно не стал проявлять радостных эмоций, но еще и извинялся перед болельщиками «Реала» за то, что забил, разве что на колени перед ними не встал), колумбиец по сути позволил «Реалу» получить почти 2 минуты паузы и отдыха в тот момент, когда «Бавария» действительно могла додавить соперника. Именно тогда, в начале последней 10-минутки, у «Баварии» пошел штурм, а «Реал» уже по своей воле вжался в штрафную и не знал, что делать с мячом. А вот после комедии, разыгранной Асенсио, и предательства Хамеса, «Бавария» уже выглядела обреченной. Команда сбилась на бессмысленные забросы, а «Реал», чуть передохнув, уже действовал с более холодной головой.

Кто-то может сказать, что Хамес поступил в духе фэйр-плей, но нет. Это не фэйр-плей. Это дешевое и показное желание угодить болельщикам своей бывшей команды. Театр абсурда. Тема выбивания мяча в аут в то время, как соперник валяется на газоне, - больная в футболе. И уже много раз ее обсуждали. Но многие игроки до сих пор не могут понять, что только судья принимает решение о том, стоит ли остановить матч или можно продолжать играть. И мы уже не раз видели, как в напряженных поединках, футболисты команды, которой нужно было срочно забивать, не обращали ни малейшего внимания на завалившегося на газон и симулирующего оппонента (в 95 процентах случаев, как и вчера у Асенсио, это дешевая симуляция, направленная на то, чтобы сорвать атакующий запал противника). Хамес же испугался реакции трибун «Бернабеу» и своих товарищей по «Реалу» и просто выбил мяч в аут. Трусливый ход, который постыден для игрока немецкой команды, ведь именно они всегда славились своей непоколебимой волей и характером.

Если вы думаете, что это мнение о поступке Хамеса - мое частное, то глубоко заблуждаетесь. Вчера сразу после этого эпизода многие болельщики в комментариях взорвались гневом возмущения и справедливо отмечали, что после такого партнеры по «Баварии» должны поместить Родригеса в свой черный список. Не обошли вниманием это предательство и ведущие СМИ. Например, английская Mirror сразу после матча посвятила разбору поведения Хамеса целую статью.

Как Хамес «Реалу» в Мадриде помог

Как Хамес «Реалу» в Мадриде помог

Конечно, на фоне ляпа Ульрайха и в целом тотального невезения в обеих встречах этот эпизод «маленького предательства в большой войне», возможно, кажется не слишком значительным. Но на самом деле он стал отличным показателем того, чего, вероятно, на самом деле не хватило «Баварии» для того, чтобы оказаться сильнее мадридцев по сумме двух встреч - железного характера и стальной воли, той самой, за счет которой немецкий футбол и добивался своих главных побед в прошлом.

Поделиться
Другие материалы по теме
Маркизио хочет встретиться с руководством «Ювентуса»
Сегодня, 13:37 0
Буффон предпочтет должность в Федерации футбола Италии, а не в «Ювентусе»
Сегодня, 12:49 5
Наингголан извинился перед болельщиками «Ромы»
Сегодня, 02:45 1
Лаутаро Мартинес в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Интера»
Вчера, 05:25 1
Кавани не собирается покидать ПСЖ
30 апреля 0
Бербатов начал кинокарьеру с роли мафиози
29 апреля 7
Обсудить
Все комментарии
Джон Смит 1
Джон Смит 1
сегодня в 14:00
Когда тренер Хайнкс вскочил со скамейки он махнул левой рукой, а надо было правой - именно этот эпизод повлиял на исход матча. Тогда Бавария бы сразу 10 голов забила.
п.с. Такой «статьи» никогда не читал, даже чушь это мягко сказано.
71
71
сегодня в 12:26
Все правильно. В пользу этого мнения моментальная замена игрока. Скажете, почему же Хамес забил ? Потому что это его работа, не забей он мяч и все выглядело бы очень непрофессионально.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 12:24
Такой смешной статьи на соккере еще не было) Не команда которая растранжирила массу стопроцентных
моментов, а именно этот эпизод решил исход матча??? У автора этого бреда, либо ставка сгорела, либо на него весна подейсвовала
Лев ✔
Лев ✔
сегодня в 11:12
Тфу на автора
White Warrior
White Warrior
сегодня в 10:50
Хамес свой парень. Ждем дома, бро.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 10:11
Было дело, после этого БАВАРИЯ пришла в себя только к 88 минуте, хотя до этого Реал уже ели пыхтел. Одному богу известно, что у Хамеса было в голове в тот момент.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 09:41
такой статьи бредовой давно не было на сокере .
ArS1886
ArS1886
сегодня в 07:54
Все правильно написано.
Apsny
Apsny
вчера в 23:25
Как Рамосина тупая валялась видели?)
Apsny
Apsny
вчера в 23:24
О да, прям сама "человечность", та вы что).
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
вчера в 22:59
Он не на мяч наступил, а голеностоп поехал, совершая маневр на скорости, собственно так и ахилл можно порвать.
Хамес поступил так, как мало кто из игроков бы сделал в наше время футбола-бизнеса...
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
вчера в 21:22
Железный Арнольд лучший))))))))))))))
Thom52
Thom52
вчера в 20:58
Бавария остановила атаку до того, как Хамес выбил мяч. Если не он, это готов был сделать кто-то другой.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 20:46
что я щас прочитал )))))))))))) скрины выложил тоже с 2 и 3 лайками )) сам наверно и лайкнул их ))) ни о чем статья. Хамес, пожалуй, лучший был в красной футболке вчера.
Сантус
Сантус
вчера в 20:22
А еще Левандовский "предал" и Роббен...Боатенг...сломались 16и перед ответкой!!Параноя автора аж зашкаливает.А фейр-плей...его хвалят когда твой игрок на газоне и ругают когда чужой....На войне-как на войне...)
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:19
Соккер когда-нибудь начнёт отсеивать среди своих авторов никчёмную школоту? Автор, ты сам в футбол играл когда-нибудь? Скорее всего, нет. Иначе знал бы, что после 80 минут бесконечной беготни и борьбы за мяч ноги сводит в самых разнообразных ситуациях, даже на ровном месте, как вчера у Асенсио. А Хамес был единственным, кто поступил по-человечески. Не надо сказки рассказывать про "решающую последнюю 10минутку", она таковой была у Барсы, которая 80 предыдущих минут своего римского позора проползала с лапками кверху. У Баварии было 80 минут редко прерывающихся атак, у них была тонна моментов, которые они бездарно разбазарили.
kiendjin
kiendjin
вчера в 19:51
Вот тока Мадрид вас всеравно с Чакыром ОтХамисил..Аха-ха)
Artak78
Artak78
вчера в 19:48
Ты! "умник"! Ты сидя у телевизора, на повторе разглядел якобы симуляцию, а Хамес на другой половине поля подумал, что игрок мог получить травму, и поступил, как единственный порядочный человек среди всех парней в красных майках.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 19:44
Что за чушь? Хамес был лучшим в составе Баварии в этих двух матчах. Обострял, забивал, сделал голевую передачу. Неужели будут гнобить его, а не Мюллера, который запомнился только разговорами о судьях и игрой уровня ФНЛ. Или Левандовского, который поменялся ролями с Бензема. Как по мне, я бы предпочел иметь в составе Хамеса, который может сделать результат, чем условного Ульрайха или Рафинью, которые будут обеспечивать результат сопернику.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 19:28
Сливочный засланный казачок. Поделом мюнхенцам, будут знать у кого арендовать в следующий раз. Сливочные не меняются :)
bexxx
bexxx
вчера в 18:58
Впервые вижу чтоб у редактора так бомбило😂😂 что ты несешь чувак
Gelious
Gelious
вчера в 18:33
Ну и жесть статейка, конечно. Травма действительно могла иметь место (во всяком случае для стороннего наблюдателя так и выглядело оно). Тем более, что чуть позже Асенсио и заменили. Если Хамеса предателем называть, тогда как назвать Бревнондовски, который вновь и вновь против Реала за Баварию проваливается до ужаса? Может это не Хамес предатель, а просто остальные у Баварии более цинично (зачеркнуто мерзко) себя повели?
Артём Сальников
Артём Сальников
вчера в 16:47
Хамес мог не видеть момент падения Асенсио и подумать, что это серьезная травма. А если Хамес играл за Реал в футболке Баварии, то зачем он вообще по воротам бил и на добивание пошёл? И в каком месте он просил прошения у болельщиков сливочных за забитый мяч? Из-за того, что ладони вместе сложил?
Необъективность и предвзятость как она есть.
Жорж Милославский
Жорж Милославский
вчера в 16:34
Дич какую то пишут. Хотели бы додавит Реал додавили бы и так.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 16:10
Раздули из мухи слона. Всё правильно сделал Хамес.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100