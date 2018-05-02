Как Хамес «Реалу» в Мадриде помог

Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд рассматривает эпизод из концовки встречи «Реал» - «Бавария», который, по его мнению, мог сыграть ключевую роль при определении победителя в этой паре.

Начиналась последняя десятиминутка матча «Реал» - «Бавария» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счет 2:2, «Бавария» давит, ей нужен всего один гол, чтобы пройти дальше. Оборона «Реала» трещит по швам, еще чуть-чуть и мадридский клуб будет сломлен.

Игроки «Реала» уже сами не держатся на ногах и не знают, что им делать с мячом. Вот Асенсио подхватывает сферу на своей половине поля и пытается в одиночку вытащить ее на чужие владения, чтобы разрядить обстановку, но под прессингом соперника сам наступает на мяч, тут же заваливается на газон и принимается симулировать серьезную травму в лучших традициях антифутбола.

Стадион, естественно, загудел, требуя, чтобы «Бавария», которая абсолютно честно получила мяч в этой ситуации, пошла на поводу у Асенсио и выбила мяч за пределы поля - это просто необходимо для «Реала», чтобы получить передышку и убить драгоценные минуты матча.

Однако выбивать сферу баварцы не торопятся, но вот она оказывается в центре чужой половины у Хамеса Родригеса, колумбийца, арендованного «Баварией» прошлым летом как раз у «Реала». Перед хавбеком огромное свободное пространство - отличная возможность развить опасную атаку и забить гол или навести еще одну панику на оборону «Реала». Но что это?! Родригес вместо того, чтобы идти вперед, берет и демонстративно выбивает мяч за пределы поля, позволяя Асенсио продолжить играть свою роль - корчиться на газоне и просить выхода медицинской бригады! Неимоверно!

Реакция Юппа Хайнкеса, этого умудренного сединами футбольного герра, была красноречивой. Пока врачи «Реала» колдовали над якобы травмированным Асенсио, который, к слову, едва покинув поле в сопровождении медиков, тут же на него вернулся (это, к слову, о степени «серьезности повреждения»), Хайнкес демонстративно меняет Хамеса - вместо него выходит полузащитник оборонительного плана Мартинес. Урок, наказание, публичная порка для футболиста, наглым образом подставившего свою команду в, возможно, ключевой момент поединка. Больше чем уверен, что если бы не это выбивание мяча в аут, Хамес бы доиграл встречу до конца - он был полезен на поле, остро раздавал передачи, был активен. И Хайнкес тут встал перед выбором - наступить на горло собственной песне, поломать игру команды или оставить на поле футболиста, который по сути только что предал остальных парней в красных футболках. Выбор для благородного тренера был очевиден.

Ведь что сделал Хамес? Повинуясь своему показному желанию «не обидеть „Реал“ и его болельщиков» (вы видели, как он отмечал забитый гол - ладно не стал проявлять радостных эмоций, но еще и извинялся перед болельщиками «Реала» за то, что забил, разве что на колени перед ними не встал), колумбиец по сути позволил «Реалу» получить почти 2 минуты паузы и отдыха в тот момент, когда «Бавария» действительно могла додавить соперника. Именно тогда, в начале последней 10-минутки, у «Баварии» пошел штурм, а «Реал» уже по своей воле вжался в штрафную и не знал, что делать с мячом. А вот после комедии, разыгранной Асенсио, и предательства Хамеса, «Бавария» уже выглядела обреченной. Команда сбилась на бессмысленные забросы, а «Реал», чуть передохнув, уже действовал с более холодной головой.

Кто-то может сказать, что Хамес поступил в духе фэйр-плей, но нет. Это не фэйр-плей. Это дешевое и показное желание угодить болельщикам своей бывшей команды. Театр абсурда. Тема выбивания мяча в аут в то время, как соперник валяется на газоне, - больная в футболе. И уже много раз ее обсуждали. Но многие игроки до сих пор не могут понять, что только судья принимает решение о том, стоит ли остановить матч или можно продолжать играть. И мы уже не раз видели, как в напряженных поединках, футболисты команды, которой нужно было срочно забивать, не обращали ни малейшего внимания на завалившегося на газон и симулирующего оппонента (в 95 процентах случаев, как и вчера у Асенсио, это дешевая симуляция, направленная на то, чтобы сорвать атакующий запал противника). Хамес же испугался реакции трибун «Бернабеу» и своих товарищей по «Реалу» и просто выбил мяч в аут. Трусливый ход, который постыден для игрока немецкой команды, ведь именно они всегда славились своей непоколебимой волей и характером.

Если вы думаете, что это мнение о поступке Хамеса - мое частное, то глубоко заблуждаетесь. Вчера сразу после этого эпизода многие болельщики в комментариях взорвались гневом возмущения и справедливо отмечали, что после такого партнеры по «Баварии» должны поместить Родригеса в свой черный список. Не обошли вниманием это предательство и ведущие СМИ. Например, английская Mirror сразу после матча посвятила разбору поведения Хамеса целую статью.

Конечно, на фоне ляпа Ульрайха и в целом тотального невезения в обеих встречах этот эпизод «маленького предательства в большой войне», возможно, кажется не слишком значительным. Но на самом деле он стал отличным показателем того, чего, вероятно, на самом деле не хватило «Баварии» для того, чтобы оказаться сильнее мадридцев по сумме двух встреч - железного характера и стальной воли, той самой, за счет которой немецкий футбол и добивался своих главных побед в прошлом.