Верьте в себя! Удивительная история финалиста Лиги чемпионов

Можно, будучи выходцем из третьей шотландской лиги, добраться до финала Лиги чемпионов? «Соккер.ру» знает ответ – рассказываем удивительную историю успеха.

Новый шотландец на карте «Ливерпуля»

Обычные шотландские парни часто радовали футбольный «Ливерпуль». В знаменитом списке «100 игроков, которые потрясли Коп» - знаменитую трибуну фанатов на «Энфилд Роуд», на первом месте шотландец Далглиш. В первой десятке также клубные легенды - Билли Лидделл и Грэм Сунесс. И дальше хватает шотландцев – Хансен, Никол, Лоуренс, Йейтс, Маккалистер или Сент-Джон.

А самое главное – великий тренер Билл Шенкли, с которым теперь сравнивают Клоппа, он тоже из Шотландии. Понятно, что героя этого рассказа Робертсона не стоит сравнивать с такими легендами. Но для напоминания, что шотландцы в «Ливерпуле» - хороший знак, исторический ликбез важен. Даже знаменитый ливерпульский акцент разобрать часто так же сложно, как речь коренных шотландцев.

Не случайно парни в килтах часто шутят, что «Ливерпуль» - их клуб, а не английский. В конце девятнадцатого столетия так было буквально, ведь существовала «команда Маков» - девять бывших футболистов шотландской лиги с характерными фамилиями в основе «красных». А когда «Ливерпуль» перешел из местных чемпионов в европейские, то вел его к победам бывший вингер из восточной Шотландии, ветеран мировой войны Уильям Шенкли.

О Далглише сказано выше, даже последний заход Кенни на тренерский мостик «красных» не изменил его культового статуса в городе. А намного раньше, когда случилась трагедия на «Хиллсборо», где погибло 96 человек, именно «Селтик» организовал благотворительный матч с «Ливерпулем». Даже песня у них одна на две армии фанатов – «You'll Never Walk Alone». Шотландцев и «Ливерпуль» связывают отношения, прошедшие через три века.

Средний футболист со списком минусов

Худшее, что можно придумать, выстраивая сюжет в 21 веке – делать героя плоским. Злодея представлять строго плохим, а героя - карикатурно хорошим. Такими люди не бывают, пускай добрых ребят и девчат явно меньше, чем злых. И хотя в Великобритании побаиваются делить при оценке демографии местное население на шотландцев и англичан, потомков из гордой страны в Англии много. И в Ливерпуле, и в Глазго ребята из рабочих семей.

Так что между теми же Каррегером и Робертсоном больше общего, чем можно подумать. Для начала оба так себе мастера игры в футбол. Говорим не о самоотдаче, рвении и труде – тут им равных мало, а именно о мастерстве. Джейми, если вспомнить его ужасные ошибки в обороне, был тем еще массовиком-затейником, пусть на поле хотя бы ни в кого не плевался. Робертсон старается работать без явных проколов в стиле коллеги Ловрена – еще одного корявого защитника из будущего финала Лиги чемпионов, но получается не всегда.

Если хорошо присмотреться, то заметны пробелы в футбольной школе. В академию «Селтика» Эндрю попал явно не из-за утонченности действий, и хотя с ним возились пару лет, сделать из парня, который даже бегает смешно, вразвалочку, двоюродного брата Роберто Карлоса не получилось. Робертсона отчислили, он не атлет. У него есть скорость, но порой действия опережают мысли. Это неплохой футболист, но даже в пределах «Ливерпуля» худший из четверки крайних защитников по отборам за игру.

С перехватами у Робертсона дела обстоят лучше, но Эндрю уступает многим в команде. Выносит мяч от своих ворот реже, чем это делал Морено – человек, которого шотландец сумел вытеснить на скамейку. Опытный испанец сам себя убрал из основы, допуская заметные ошибки. Если собрать всех левых защитников ЛЧ этого сезона, то по средней оценке финалист турнира уступает Дмитрию Комбарову. Игра Эндрю точно не является откровением, но Клопп его хорошо натаскал.

Выходец из третьего шотландского дивизиона

Девятнадцатилетний левый защитник Энди Робертсон – полным вариантом имени его называют только родители, оказался в любительском «Куинз Парке», в скромной команде из Глазго со славной историей. Это самый старый из доживших до наших дней клубов страны – основан еще в 1867 году, полтора века назад. Было десять чемпионств девятнадцатого века и уникальное достижение – всего один из двух неанглийских клубов, сыгравших в финале Кубка Англии, а играет «Куинз Парк» на арене сборной Шотландии.

Но когда представляешь третий дивизион, сложно собирать по 52 тысячи фанатов за игру. Зато именно здесь начинал форвард Александер Фергюсон, а теперь появился еще один участник финала Лиги чемпионов от «пауков» - Энди Роберстон. Пять лет назад парень проигрывал в теннис футбольным мячом напарникам, смотрел «Хулиганов Зеленой Улицы» и «Теда», ездил на «Рено Клио». А когда его спросили, где видит себя через пять лет, то любитель ответил: «Все очень просто. Надеюсь стать профессиональным футболистом на самом высоком уровне и играть каждую неделю».

В 2013 году – любитель, а в 2018-м вышел в финал Лиги чемпионов. Но этому предшествовали годы труда и пота. Робертсон из «Данди Юнайтед» перешел в «Халл Сити», где и дебютировал в АПЛ. Получил звание лучшего молодого игрока Шотландии, но когда «тигры» вылетели в Чемпионшип, никто из грандов не выкупил Энди. В финал ЛЧ вышел человек, который дважды вылетал в низший дивизион в последние годы с «Халл Сити». При этом его мастерство росло вместе с ценой, ведь если первый английский клуб отдал за него 3.24 млн фунтов, то Клопп заплатил 8.1.

Любитель, который очень верил в свой успех

В девятнадцать лет Эндрю Робертсон жаловался, что нет денег, и подумывал уйти учиться в университет. Всего пару лет назад играл в Чемпионшипе за бывший клуб Слуцкого «Халл Сити». И хотя прошлым летом пути-дорожки Робертсона и Леонида Викторовича разминулись, Эндрю нашел своего тренера. У Клоппа и шотландца не может быть идеальных отношений, поскольку корявый левый защитник явно не сильнейший в своей профессии, поэтому Юрген его ругал не раз, а Робертсон в ответ обижался и оказывался на скамейке.

Но чтобы получить шанс на свой финал Лиги чемпионов, не нужно быть лучшим левым беком планеты. Не нужно становиться в итоге в один ряд с Факкетти, Роберто Карлосом, Ламом или Мальдини по статусу в футбольном мире. Достаточно просто было дать себе установку пять лет назад, что хочешь стать профессиональным футболистом большого клуба, невзирая на отчисление со школы «Селтика» из-за щуплости. Пройти путь с третьего дивизиона в колоритной Шотландии до основы одного из самых знаменитых клубов планеты, а также добраться до финала Лиги чемпионов в Киеве, обеспечив себе место в истории.

Впрочем, главный матч жизни у Эндрю Робертсона впереди. Если остановит Карвахаля и будет кусать всех, кто захаживает в его зону в защите, сыграв лучший матч в жизни, то станет примером для подражания для миллионов тех, кто узнает его историю. Понятно, что по мастерству Эндрю даже близко не Марсело – никогда в жизни не примет дальнюю передачу стопой, да и героем будущего матча вряд ли станет. Но этот «Ливерпуль» не только об исключительных мастерах вроде Фирмино и Салаха, но и о трудягах, которые поверили в себя, работали и добились впечатляющих результатов.

Пусть оборона – слабое место «Ливерпуля», а фланговые защитники уступают ван Дейку и Ловрену в опыте, создавая центрбекам немало проблем ошибками, команда Клоппа хороша именно тем, что дает шанс каждому. И египтянину, которого списали в «Челси». И Хендерсону, над которым долго посмеивались. И шотландцу, о котором пару лет тому назад никто не слышал, а сам он жаловался в Твиттере, что совсем нет денег и пора искать «настоящую работу». Но Энди очень амбициозный, что отмечал Юрген Клопп в день подписания контракта прошлым летом.

А ведь не так давно парень всерьез думал о расставании с мечтой стать футболистом, собирался перейти в ряды фанатов «Селтика» с сезонным абонементом, который у Робертсона раньше был. И как все изменилось! Стоит ли сейчас напоминать, что последний раз «Реал» проиграл финал Кубка чемпионов именно «Ливерпулю»? А после этого выиграл шесть решающих матчей подряд. Если Робертсон повторит подвиг легенд прошлого, то его команда встанет в один ряд с великими составами «Ливерпуля». Сказки в жизни бывают, а путь Энди из шотландского любителя на киевский стадион «Олимпийский» - одна из историй, из-за которых мы все и любим футбол.