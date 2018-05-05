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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
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18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль2.23.63.1
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия2.353.452.9
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол1.44.19.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал---
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья1.128.520
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер---
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта1.953.453.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино1.226.212.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома7.84.551.4
Португалия. Примейра 2017/2018, 33 тур1X2
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т1.275.312
Россия. ФНЛ 2017/2018, 37 тур1X2
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Историческая победа смелой команды

вчера, 21:55
Историческая победа смелой команды

«Локомотив» не российская «Барселона» и не местный «Манчестер Сити». Но «Соккер.ру» знает, почему они стали чемпионами, и в праздничиный день говорим о тех, кто принес титул.

Невероятно опытный тренер

У «Локомотива» замечательный дедушка в семье. Юрий Павлович не так давно имел привычку, которую в семьдесят лет обычно не отодвигают на третий план. Но легендарный тренер «Локомотива» изменил подход, чтобы взять третий титул и сравняться со Слуцким по чемпионствам. Семин следит за здоровьем, опытный тренер понял, что ему не идет образ вечно жалующегося Венгера – тренера с шансами только в кубках, и всего за один год превратил восьмую команду РФПЛ в первую. Причем почти без новичков и трансферов, только подписали Рыбуса и взяли в аренду Эдера.

Зимой португалец едва не вернулся в «Лилль», Юрий Павлович частенько ворчал, что у него короткая обойма, даже после чемпионства напомнил о 22 людях. Но Семин именно такой, каким и должен быть сильный возрастной наставник. Говорит дежурные фразы, называет Фарфана фамилией уругвайского форварда Форлана – что самого Джефферсона очень веселит, как и всю команду. Но при этом игроки «Локомотива» уважают Юрия Павловича. Они пошли за ним к титулу, поверили в его идеи, выполнили все четкие и внятные приказы. Семин ломал игру Ганчаренко, Каррере, Шалимову и дважды надавал подзатыльников Манчини, у которого в два с половиной раза выше оклад. Это все тренерские победы, российский наставник – чемпион страны.

Бывалые игроки в заявке

У «Локомотива» средний возраст заявки – 29.1 года, пятнадцать человек перешагнули рубеж в тридцать лет. В команде всего четыре молодых игрока с опытом в основе. Но Лысов и Баринов уступили весной возрастным напарникам, а в старте осталось всего двое из сыновей полка – братья Миранчуки. Когда речь о коллективе, где почти все ключевые игроки ближе к завершению карьеры, чем к старту, ставка на результат единственно верная. Если бы «Локомотив» пытался притвориться местным «Манчестер Сити» - его бы обыграли и отправили на место, где сейчас «Зенит». Семин поступил хитрее, выкрутился, невзирая на травмы Чорлуки и Ари, невзирая на ограниченный выбор на многих позициях.

У «Локомотива» ведь не сильнейший состав лиги. Например, сегодня чемпионом России стал Борис Ротенберг. И хотя даже сам защитник не переоценивает собственный футбольный уровень, Семин сумел выкроить для наследника миллиардного состояния 22 минуты в РФПЛ. Не считая Виталия Денисова, который выпал из железной основы, почти ото всех в заявке «Локомотив» получил пользу, согласно их возможностям. Пожалуй, сезон не получился у Касаева и упомянутого Денисова, которые умеют играть лучше. Зато Игнатьев, Фарфан, Гильерме, Фернандеш, Игорь Денисов, Кверквелия и братья Миранчуки – полноправные герои чемпионских месяцев.

Ненормальный капитан

В этом случае – в хорошем смысле. Капитан «Локомотива» сразу после победы подметил, что эмоций нет, радость догонит завтра, но трогательно добавил – зато жена и дети радуются. Денисов надеется, что наследники скажут: «Папа, ты молодец!» Что Игорь собрался и заслужил внимание, понимает каждый, у кого нет усов и черных очков. Сейчас почему-то вспомнилось, как Денисова представляли в «Динамо» и спросили о целях на сезон. Игорь ответил: «Борьба за чемпионство». Аджоев, сидевший рядом, с трудом сдержал улыбку, но Игорь говорил серьезно.

Это не была бравада в стиле Ибрагимовича, бывший игрок «Зенита» вправду пришел в то «Динамо» за титулом чемпиона России. В «Локомотиве», как узнали сегодня, капитан тоже говорил именно о первом месте в самом начале сезона, когда большинство читателей «Соккер.ру» в чемпионском опросе отдали преимущество «Зениту». В этом выборе не было ничего странного – Манчини дали денег, ему не мешала Лига чемпионов, как ЦСКА или «Спартаку». Но Денисов теперь представляет не клуб из Санкт-Петербурга, а очередного чемпиона России из Москвы. Игорь прекрасно дрался, и это желание перекрывает любые ошибки. Тем более за них в последнее время Денисов платит сполна.

Сплоченный коллектив

Тарасов недавно запивал и затягивал горе дымом после поражения от «Краснодара» в компании трезвенников братьев Миранчуков, а потом натравил на фаната, который его загул сфотографировал, своих друзей. То, как сегодня москвичи будут праздновать чемпионство, лучше на камеры не снимать. Как сказал недавно смешной парень Ари: «Через футбол в России завести друзей легче. Но я не пью, а пьянки – лучший способ завязать знакомства в России». Откроем форварду тайну – в Англии, Бразилии или Японии друзей на работе заводят похожим образом.

Но это забавное признание напоминает, что «Локомотив» - очень простой в хорошем смысле коллектив. Профессионалы, но не такие скучные и тухлые, как тот же безвольный «Зенит» в догорающем сезоне. С учетом, что Рыбус в свое время хулиганил в Польше, Фарфана в одно время ругали за недисциплинированность в Германии, у Денисова раньше бывало всякое, как и у Тарасова или Фернандеша, надо отдать должное Семину. Набрал команду веселых ребят, но не позволил им распуститься. Собрались, как подобает опытным мастерам. А вот сегодня оторвутся!

Верные болельщики клуба

Не будем врать в честь праздника москвичей – у «Локомотива» не было уникальной количественной поддержки. Средняя посещаемость домашних матчей до сегодняшнего аншлага, который порадовал Семина, была 11 750 зрителей, а стала 12 708. Всего шестой результат чемпионата, у «Арсенала» в Туле примерно такая же аудитория, как у чемпиона. Понятно, что болельщиков меньше, чем хотелось бы. Но тысяч восемь верных фанатов есть. Остальные – гостевые поклонники и те, кто на футболе время от времени.

Но юных ребят, которые выбрали нестабильный «Локомотив», хотя не помнят чемпионства начала века, стоит отметить. И тех опытных болельщиков, не бросивших «железнодорожников» и дождавшихся нового титула, необходимо хвалить за верность, ведь это тоже вид искусства. Каждого, кто тратил время, чтобы оставаться частью семьи «Локомотива» можно сегодня поздравить. Очень часто в нашей жизни качество важнее количества. Качество команды как единого организма и фанатов как сплоченной группы сказалось – «Локомотив» стал чемпионом, порадовав фанатов всех возрастов.

Команда с будущим

Нужна новая энергия, возраст игроков наперед декларирует - свежести на два одинаковых сезона не хватит. Но почему Семину дали контракт по схеме «1+1», хотя Геркус не соглашался? А потому, что президент клуба может вернуться в «Зенит», который вспомнил, когда комментировал титул москвичей. А зачем Юрий Павлович заговорил о короткой скамейке сразу после чемпионской победы? Понятно - рассчитывает выбить из богатой корпорации РЖД деньги на трансферы. За этот сезон потратили 4.25 млн евро, причем 2.5 отдали «Рубину» за Кверквелию. Конечно же, «Локомотив» планирует усиливаться под ЛЧ.

Основа очень крепкая и гармоничная, но возможны отдельные потери, есть желание добавить козырей, чтобы играть не только на контратаках и легче забивать середнякам. «Локомотив» сразу будет в группе Лиги чемпионов и попадет в первую корзину, так что еврокубковый сезон будет волнующим и интригующим. У такой команды станет больше важных матчей в ближайший год, ведь чемпионский титул это не только премиальные от УЕФА за участие в главном еврокубке, но и исторический шанс для Семина снова сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, как в старые времена.

Будет круто, поскольку речь о мужской команде, которая умеет держать удар – пропустили меньше всех, и сражается за победы до последней минуты, как сегодня. Есть характер, титул и новые большие вызовы – у «Локомотива» интересное будущее.

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Все комментарии
bbb370
bbb370
сегодня в 07:08
Молодцы! Поздравляю всю команду Локомотив с чемпионством! Палычу респект и уважуха! Теперь, перед ЛЧ, надо усиливать состав. Удачи!
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
сегодня в 07:07
Молодец Юрий Павлович и команда - молодцы! Команда - трудяга, не пижоны, не выскочки! Рабочаякоманда и победа их заслужена!
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 06:48
Локомотив во втором тайме показал очень сильную игру. Комбинации, скорость, прессинг. Результат работы серьезного тренера.
Зенит показал разброд и шатания. И полную неспособность выдерживать скоростную комбинационную игру. В былые времена такого тренера по 33-й статье бы уволили. Но ... он идет на повышение!?
turist82
turist82
сегодня в 05:53
Юрию Палычу - мое уважение! И долгих лет тоже!! С победой!
Parovoznic
Parovoznic ответил Nerai Sairensa
сегодня в 05:23
Nerai Sairensa:
Вот бы сейчас на Смородскую посмотреть, которая, уходя, говорила: «Ну, мы хоть за все эти годы один кубок выиграли, посмотрим, что Сёмин выиграет».
Она ужЕ заявила, что в этом есть её заслуга! )))))))))))))))))))))))))))))
Честно! )))))))))
ndedov
ndedov
сегодня в 05:15
Поздравляем всех членов команды и особенно Палыча! Заслужили, молодцы!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил амурец
сегодня в 04:42
амурец:
ну про 7:0 говорить не надо, вон Ливер всё же в финале ЛЧ, а вот безвольный вылет от Атлетика в ЛЕ и вылет из кубка от Тосно в это действительно позоруха "самой сильной команды России"
кто был круче то? Кто не слил? Нука, расскажи
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 04:40
ПАЛЫЧ НЕ ПЕЙ!
амурец
амурец ответил Snake Plissken
сегодня в 04:28
Snake Plissken:
"Самая сильная команда России" уже показала себя и в ЛЧ, и в ЛЕ, и в кубке пердива. И везде предсказуемо опозорилась.То 7:0 подвернется, то 37-летний нападающий парочку закатит, то Тосно пинком выбьет из КР
ну про 7:0 говорить не надо, вон Ливер всё же в финале ЛЧ, а вот безвольный вылет от Атлетика в ЛЕ и вылет из кубка от Тосно в это действительно позоруха "самой сильной команды России"
амурец
амурец
сегодня в 04:23
Локо заслужил чемпионство, все отыграли просто отличный сезон, но усиление всё же нужно
амурец
амурец ответил MALOVAR
сегодня в 04:22
MALOVAR:
брррр ,такого нам не надо,верните Спартак
а такое то нам зачем?
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 01:52
Палыча и всех адекватных Локо болел с победой, а 51ю - с 5м местом))
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 01:46
Палыча с долгожданной победой! Вот уж за кого рад, так это за него! Очень жаль, что из за дилетантов в футболе, считающих себя большими знатоками этого вида спорта, унизивших в свое время настоящего папу Локомотива, он потерял столько лет и не только он, но и его детище, которое Палыч создал и вырастил. А каких бойцов и мастеров воспитал! Овчинников, Лоськов, Евсеев и еще и еще, с честью отстаивающих интересы родного клуба и сборной. Сейчас, конечно, состав не такой звездный и мощный. Если не усилиться к следующему сезону, то результат будет плачевным. Менять нужно больше половины команды. Злесь хвалят Миранчуков, но это значит, что люди, которые ими восхищаются, в футболе вообще ничего не смыслят. За весь сезон удачных игр они провели, можно пересчитать на одной руке, а так, полный отстой! Прием мяча на единицу, удары на двойку, техника приметивная, партнеров не видят вообще, проникающих точных передач нет и т д. Одна суета! Их менять нужно было после первого тайма. Ужас! С Краснодаром так же. Продавать, пока хоть что то можно получить за этот хлам. Надеюсь, Палыч все знает и видит. С победой!
Ника228
Ника228 ответил saha100
сегодня в 00:39
saha100:
Это самый слабый чемпионат что такая команда как локомотив стала чемпмоном
ну зенит провалился, спартак потерял много очков глупо , цска сделали ставку на молодежь ( им уважуха за это) быки пока развиваются , а Семин красавчик и тактически всех поимел ))) Следующий сезон повеселее будет, там Бердыев Рубин подтянет . но этот сезон был хорошим , что слабого ты нашел в нем хз . В еврокубках отлично отыграли команды. чемпионат был интересным .
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
сегодня в 00:25
Вот бы сейчас на Смородскую посмотреть, которая, уходя, говорила: «Ну, мы хоть за все эти годы один кубок выиграли, посмотрим, что Сёмин выиграет».
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 00:06
Законное чемпионство Локо!!! Обыграны все конкуренты!!! Палыч Чемпион
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил saha100
сегодня в 00:05
saha100:
Спартак за тур до конца имел отрыв в 10 очков. А вообще Спартак очень много очков растерял в этом сезоне. Это не чемпионство паравоза а провал Спартака
ну это уже проблемы поросят
saha100
saha100 ответил Hesus_4erez_us
вчера в 23:23
Спартак за тур до конца имел отрыв в 10 очков. А вообще Спартак очень много очков растерял в этом сезоне. Это не чемпионство паравоза а провал Спартака
Snake Plissken
Snake Plissken ответил MALOVAR
вчера в 23:14
MALOVAR:
брррр ,такого нам не надо,верните Спартак
Приходи лет через 16
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:12
брррр ,такого нам не надо,верните Спартак
Snake Plissken
Snake Plissken ответил saha100
вчера в 23:10
saha100:
Это самый слабый чемпионат что такая команда как локомотив стала чемпмоном
"Самая сильная команда России" уже показала себя и в ЛЧ, и в ЛЕ, и в кубке пердива. И везде предсказуемо опозорилась.То 7:0 подвернется, то 37-летний нападающий парочку закатит, то Тосно пинком выбьет из КР
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил oFANATo
вчера в 22:57
Локомотив не спартак, всяких Мариборов будут драть без проблем!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил saha100
вчера в 22:19
А Спартак прям сильной командой выиграл прошлый сезон! Сами-то позорно без игры побеждали
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
вчера в 22:18
У Семина на фото мизинца не хватает!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:12
Главное теперь не подкачать в Л/Ч
Как семинулевые.
saha100
saha100
вчера в 22:10
Это самый слабый чемпионат что такая команда как локомотив стала чемпмоном
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