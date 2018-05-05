Историческая победа смелой команды

«Локомотив» не российская «Барселона» и не местный «Манчестер Сити». Но «Соккер.ру» знает, почему они стали чемпионами, и в праздничиный день говорим о тех, кто принес титул.

Невероятно опытный тренер

У «Локомотива» замечательный дедушка в семье. Юрий Павлович не так давно имел привычку, которую в семьдесят лет обычно не отодвигают на третий план. Но легендарный тренер «Локомотива» изменил подход, чтобы взять третий титул и сравняться со Слуцким по чемпионствам. Семин следит за здоровьем, опытный тренер понял, что ему не идет образ вечно жалующегося Венгера – тренера с шансами только в кубках, и всего за один год превратил восьмую команду РФПЛ в первую. Причем почти без новичков и трансферов, только подписали Рыбуса и взяли в аренду Эдера.

Зимой португалец едва не вернулся в «Лилль», Юрий Павлович частенько ворчал, что у него короткая обойма, даже после чемпионства напомнил о 22 людях. Но Семин именно такой, каким и должен быть сильный возрастной наставник. Говорит дежурные фразы, называет Фарфана фамилией уругвайского форварда Форлана – что самого Джефферсона очень веселит, как и всю команду. Но при этом игроки «Локомотива» уважают Юрия Павловича. Они пошли за ним к титулу, поверили в его идеи, выполнили все четкие и внятные приказы. Семин ломал игру Ганчаренко, Каррере, Шалимову и дважды надавал подзатыльников Манчини, у которого в два с половиной раза выше оклад. Это все тренерские победы, российский наставник – чемпион страны.

Бывалые игроки в заявке

У «Локомотива» средний возраст заявки – 29.1 года, пятнадцать человек перешагнули рубеж в тридцать лет. В команде всего четыре молодых игрока с опытом в основе. Но Лысов и Баринов уступили весной возрастным напарникам, а в старте осталось всего двое из сыновей полка – братья Миранчуки. Когда речь о коллективе, где почти все ключевые игроки ближе к завершению карьеры, чем к старту, ставка на результат единственно верная. Если бы «Локомотив» пытался притвориться местным «Манчестер Сити» - его бы обыграли и отправили на место, где сейчас «Зенит». Семин поступил хитрее, выкрутился, невзирая на травмы Чорлуки и Ари, невзирая на ограниченный выбор на многих позициях.

У «Локомотива» ведь не сильнейший состав лиги. Например, сегодня чемпионом России стал Борис Ротенберг. И хотя даже сам защитник не переоценивает собственный футбольный уровень, Семин сумел выкроить для наследника миллиардного состояния 22 минуты в РФПЛ. Не считая Виталия Денисова, который выпал из железной основы, почти ото всех в заявке «Локомотив» получил пользу, согласно их возможностям. Пожалуй, сезон не получился у Касаева и упомянутого Денисова, которые умеют играть лучше. Зато Игнатьев, Фарфан, Гильерме, Фернандеш, Игорь Денисов, Кверквелия и братья Миранчуки – полноправные герои чемпионских месяцев.

Ненормальный капитан

В этом случае – в хорошем смысле. Капитан «Локомотива» сразу после победы подметил, что эмоций нет, радость догонит завтра, но трогательно добавил – зато жена и дети радуются. Денисов надеется, что наследники скажут: «Папа, ты молодец!» Что Игорь собрался и заслужил внимание, понимает каждый, у кого нет усов и черных очков. Сейчас почему-то вспомнилось, как Денисова представляли в «Динамо» и спросили о целях на сезон. Игорь ответил: «Борьба за чемпионство». Аджоев, сидевший рядом, с трудом сдержал улыбку, но Игорь говорил серьезно.

Это не была бравада в стиле Ибрагимовича, бывший игрок «Зенита» вправду пришел в то «Динамо» за титулом чемпиона России. В «Локомотиве», как узнали сегодня, капитан тоже говорил именно о первом месте в самом начале сезона, когда большинство читателей «Соккер.ру» в чемпионском опросе отдали преимущество «Зениту». В этом выборе не было ничего странного – Манчини дали денег, ему не мешала Лига чемпионов, как ЦСКА или «Спартаку». Но Денисов теперь представляет не клуб из Санкт-Петербурга, а очередного чемпиона России из Москвы. Игорь прекрасно дрался, и это желание перекрывает любые ошибки. Тем более за них в последнее время Денисов платит сполна.

Сплоченный коллектив

Тарасов недавно запивал и затягивал горе дымом после поражения от «Краснодара» в компании трезвенников братьев Миранчуков, а потом натравил на фаната, который его загул сфотографировал, своих друзей. То, как сегодня москвичи будут праздновать чемпионство, лучше на камеры не снимать. Как сказал недавно смешной парень Ари: «Через футбол в России завести друзей легче. Но я не пью, а пьянки – лучший способ завязать знакомства в России». Откроем форварду тайну – в Англии, Бразилии или Японии друзей на работе заводят похожим образом.

Но это забавное признание напоминает, что «Локомотив» - очень простой в хорошем смысле коллектив. Профессионалы, но не такие скучные и тухлые, как тот же безвольный «Зенит» в догорающем сезоне. С учетом, что Рыбус в свое время хулиганил в Польше, Фарфана в одно время ругали за недисциплинированность в Германии, у Денисова раньше бывало всякое, как и у Тарасова или Фернандеша, надо отдать должное Семину. Набрал команду веселых ребят, но не позволил им распуститься. Собрались, как подобает опытным мастерам. А вот сегодня оторвутся!

Верные болельщики клуба

Не будем врать в честь праздника москвичей – у «Локомотива» не было уникальной количественной поддержки. Средняя посещаемость домашних матчей до сегодняшнего аншлага, который порадовал Семина, была 11 750 зрителей, а стала 12 708. Всего шестой результат чемпионата, у «Арсенала» в Туле примерно такая же аудитория, как у чемпиона. Понятно, что болельщиков меньше, чем хотелось бы. Но тысяч восемь верных фанатов есть. Остальные – гостевые поклонники и те, кто на футболе время от времени.

Но юных ребят, которые выбрали нестабильный «Локомотив», хотя не помнят чемпионства начала века, стоит отметить. И тех опытных болельщиков, не бросивших «железнодорожников» и дождавшихся нового титула, необходимо хвалить за верность, ведь это тоже вид искусства. Каждого, кто тратил время, чтобы оставаться частью семьи «Локомотива» можно сегодня поздравить. Очень часто в нашей жизни качество важнее количества. Качество команды как единого организма и фанатов как сплоченной группы сказалось – «Локомотив» стал чемпионом, порадовав фанатов всех возрастов.

Команда с будущим

Нужна новая энергия, возраст игроков наперед декларирует - свежести на два одинаковых сезона не хватит. Но почему Семину дали контракт по схеме «1+1», хотя Геркус не соглашался? А потому, что президент клуба может вернуться в «Зенит», который вспомнил, когда комментировал титул москвичей. А зачем Юрий Павлович заговорил о короткой скамейке сразу после чемпионской победы? Понятно - рассчитывает выбить из богатой корпорации РЖД деньги на трансферы. За этот сезон потратили 4.25 млн евро, причем 2.5 отдали «Рубину» за Кверквелию. Конечно же, «Локомотив» планирует усиливаться под ЛЧ.

Основа очень крепкая и гармоничная, но возможны отдельные потери, есть желание добавить козырей, чтобы играть не только на контратаках и легче забивать середнякам. «Локомотив» сразу будет в группе Лиги чемпионов и попадет в первую корзину, так что еврокубковый сезон будет волнующим и интригующим. У такой команды станет больше важных матчей в ближайший год, ведь чемпионский титул это не только премиальные от УЕФА за участие в главном еврокубке, но и исторический шанс для Семина снова сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, как в старые времена.

Будет круто, поскольку речь о мужской команде, которая умеет держать удар – пропустили меньше всех, и сражается за победы до последней минуты, как сегодня. Есть характер, титул и новые большие вызовы – у «Локомотива» интересное будущее.