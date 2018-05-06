«Держись, Босс!» Футбольный мир желает здоровья сэру Алексу

Фергюсон попал в больницу, предугадать состояние после операции сложно, но «Соккер.ру» предлагает верить в силу духа и жизнелюбие великого шотландца.

Что произошло с сэром Алексом?

Шотландец в последние недели был полностью поглощен футболом и работой. Пару лет назад его включили в список самых влиятельных «пенсионеров» планеты, но эта оценка неправильная, ведь он не бросал работу и путешествия. За последние годы Фергюсон успел побывать на церемонии вручения «Оскара», посетил «Эрмитаж», отобедал в одном из лучших ресторанов Парижа. Там по просьбе Микаэля Сильвестра официант подшутил над любителем вина Фергюсоном, что по вторникам в заведении «сухой закон».

Сэр Алекс успел испугаться, но добился своего бокала. При этом ветеран футбола был в хорошем физическом состоянии, поскольку никогда не злоупотреблял, как многие британские легенды, а напился в зюзю один раз в жизни – когда «Абердин» взял Кубок Кубков, обыграв в финале «Реал». Но это было давно, а сейчас 76-летний легендарный наставник МЮ не только веселился, но весьма активно работал. В его графике как посла клуба было 20 публичных часовых выступлений в год по всему миру.

За каждую мотивационную лекцию сэру Алексу платили по 100 тысяч фунтов, то есть «пенсионер» официально зарабатывал только в МЮ 170 миллионов рублей в пересчете. Но были также различные мероприятия, на которые его приглашали как участника. Шотландец давал интервью, посещал не только домашние матчи «Манчестер Юнайтед». Президент «Ромы» не так давно пригласил сэра Алекса «на удачу» на ответный матч «волков» и «Барселоны».

Помните, чем все завершилось для каталонцев – купанием Паллотты в римском фонтане. Чуть позже все видели, как Фергюсон вручал памятный приз Венгеру на «Олд Траффорд». А после матча Арсен спешил пропустить по стаканчику с сэром Алексом, поскольку у его коллеги всегда отличное вино припрятано для таких случаев. Или виски, он ведь шотландец. Так что возрастной Фергюсон жил полной жизнью, много путешествовал вместе с женой Кэти – например, она сидела рядом в Риме.

Кроме того, сэр Алекс участвовал в переговорах со спонсорами МЮ и приносил клубу деньги. Многие смогут отказать легенде при личном общении? Так что, отказавшись от давления на тренеров клуба – Фергюсон после ухода не заходил в раздевалку команды, как сам уверяет, шотландец нашел себе много полезных и приятных занятий. Даже начал успевать домой на обеды и ужины, чего раньше не было. Но вчера почувствовал себя плохо, пожаловался жене, та вызвала врача.

Оказался в клинике, провели обследования, заподозрили кровоизлияние в мозг, быстро провели необходимую операцию. Если бы все было очень плохо, то в официальном заявлении МЮ не нашлось места фразе «процедура прошла очень хорошо». Так обычно пишут, когда состояние пациента средней тяжести. Сэр Алекс сегодня в реанимации, как и полагается после таких процедур, но плохих новостей о его состоянии не было, а семья попросила о приватности.

Фергюсон с годами стал роднее?

Такое ощущение, что многим сэр Алекс стал роднее, когда ушел из профессии. Забылись его каверзы и деспотизм, остались только воспоминания о великих моментах. Фергюсон улучшил репутацию за последние пять лет, просто появляясь в поле зрения. Странная метаморфоза, но объяснимая. Во-первых, если у успешного диктатора хватает ума вовремя уйти, он уже особенный и вызывает симпатию. Во-вторых, феномен сэра Алекса после ухода стал заметнее - один из последних тренеров эпохи, где наставники были очень крутыми мужиками.

«Герой рабочего класса», как о нем отзываются. У тех тренеров было меньше денег, менее профессиональные футболисты, меньше технических возможностей оценивать игру. Но искренности и принципов было больше. При всем уважении к разным по характеру Гвардиоле и Моуриньо, с этими ребятами на войну не пойдешь. Зидан, конечно, оставляет впечатление мужчины с твердыми принципами и понятиями о верности, но жесткий шотландец – представитель прошлого, где были невероятно колоритные личности.

Михелс, Шенкли, Хаппель, Басби, Клаф, Лобановский или Эрерра - особенные тренеры, придумавшие сообща современный футбол. Фергюсон моложе, но он их ученик и наследник, застал те времена и вышел из них. А вот после себя наследников не оставил, чем тоже выделяется. Трудно стать новым сэром Алексом для клуба уровня МЮ. Поэтому новость об экстренной операции и инсульте легенды футбола воспринимается лично. Так и должно быть, ведь фигур, равных Алексу Фергюсону, в мировом футболе очень мало. Независимо от клубных симпатий, он свой.

Как мир отреагировал на новости?

Если не уважать великих стариков – не стоит ждать, что тебя будут уважать, если повезет оказаться в их возрастной категории. Легендарному наставнику все желают идеального выхода из критического состояния. Эллардайс испугался за близкого друга, Бекхэм забыл шрам над глазом, Аллегри поддержал легенду, Роналду отозвался о футбольном отце, игроки МЮ вспомнили о Боссе, просят держаться. Болельщики клуба в шоке, ведь Фергюсон -злостный фанат «Юнайтед» - недавно отказался сидеть на кресле с эмблемой МС и попросил ее закрыть.

Возможно, в последнее время ветеран футбола перестарался с путешествиями? Посещал буквально все важные поединки, читал много лекций. И хотя теперь организм намекнул Фергюсону о возрасте, нет сомнений, что человек старой закалки повоюет за возвращение к полноценной жизни. Как пелось в старой песне: «Не спешите его хоронить, у него еще здесь дела». Сейчас становится очевидным, что сэр Алекс – наша связь с былой эпохой и терять ее не хочется как можно дольше.

Так что великому старику – внимательных врачей и идеальной реакции на терапию, а болельщикам МЮ – железных нервов, ведь как только появились новости о состоянии тренера и искусственной коме, в сообщениях сквозила паника. Народ трогательно и лично воспринял плохие новости вперемешку с обнадеживающим сообщением об успешной процедуре. Неудивительно, речь о символе одного из главных клубов в футбольной истории. И об обаятельном в своей одержимости футболом мужчине, который просто так не сдастся.

За кого сэр Алекс будет сражаться?

У шотландца есть для кого жить. И есть кому отдавать долги, дело не только в здоровом инстинкте самосохранения. Фергюсон в биографии вспоминал, что принял решение уйти из футбола в 2012 году, когда умерла сестра его жены Бриджет. Она была лучшей подругой Кэти, а поскольку Алекс 39 лет был двоеженцем – заботился о футболе больше, чем о собственной семье, с игроками и персоналом МЮ проводил больше времени, то принял инстинктивное решение подвести черту и больше времени уделять любимой.

Понимал, что как любой адреналиновый маньяк, будет скучать по футболу, но выбрал жену и родных. С учетом, что в качестве «пенсионера», который в год совершает больше перелетов, чем многие за всю жизнь, сэр Алекс пробыл всего пять лет, с его стороны некультурно так быстро бросать миссис Фергюсон. Поэтому пусть все теплые пожелания сбудутся и позже крепкий дед успеет рассказать много сальных шуток журналистам под трибунами «Олд Траффорд». Его матерные истории, по словам очевидцев, с годами не становятся скучнее.

Сэр Алекс не повторил ошибки предшественников и ушел королем с чемпионским титулом, пока последним в истории МЮ. Сам как-то вспоминал, что великий Билл Шенкли буквально умирал на глазах, когда оставил футбол, тенью посещал тренировки даже «Эвертона» и покинул мир слишком рано – в 68 лет. Фергюсон в 76 не считает себя старым и правильно делает. Ведь если ему повезло с качеством и своевременностью оказанной помощи – обязательно восстановится после кровоизлияния, которое не всегда равно тому, что принято называть широким термином «инсульт».

Шотландец любит активную жизнь, всегда после завтрака дома надевает туфли, а не тапки, чтобы не чувствовать себя пенсионером. Будем верить, что сейчас, как на последних минутах на «Камп Ноу», сэру Алексу повезет, и он снова одержит большую победу.