В бой идут старики. Игнашевич поможет сборной России

15 мая 2018, 13:44

Неожиданная новость пришла из стана сборной России: вместо Руслана Камболова в национальную команду вызван Игнашевич. «Соккер.ру» поддерживает это решение.

Первая реакция – шокирующая

Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры в сборной России два года назад, после Евро-2016. После этого рекордсмен национальной команды по числу матчей не привлекался в сборную, и сейчас, в преддверии чемпионата мира, возобновление этих долгих, но, казалось бы, оставшихся в прошлом отношений, не может не удивлять. Сразу возникает ряд вопросов. Почему именно сейчас Черчесов вызвал Игнашевича, а Сергей согласился приехать? В какой роли тренерский штаб видит опытного защитника на чемпионате мира? Поможет ли Игнашевич сборной России, или это воссоединение является попыткой вернуть безвозвратно ушедшее прошлое? Не обходится и без насмешек, ведь болельщики с чувством юмора начали шутить о том, что следующим кандидатом на место травмированного Камболова был Виктор Онопко. Кто, если не он?! На самом деле ситуация неординарная, но дефицит качественных игроков в центре обороны и наличие незадействованного ветеранского ресурса привели к тому, что сложился вот такой пасьянс с Сергеем Игнашевичем в заявке на ЧМ-2018. А то, что он будет в заявке, сомнений нет, ведь иначе получится полный бред: «дергать» заслуженного человека ради того, чтобы потренироваться, это совсем ни в какие ворота не лезет.

Как Игнашевич вернулся в сборную?

Вероятно, между Игнашевичем и Черчесовым существовала некая предварительная договоренность, учитывающая негативный кадровый сценарий. То есть Сергей самоустранился от игр за сборную, инициатором возвращения точно выступил не он сам, главному тренеру пришлось доказать опытному защитнику, что наступил тот самый момент, описываемый в русском языке словом из шести букв, созвучным с названием пушного зверька. Чтобы Игнашевич оказался в сборной, все остальные вменяемые ресурсы должны были быть исчерпаны. Уход Сергея ведь не из безразличия к интересам команды родной страны случился, а по здравому рассуждению стареющего мастера, что он уже «не тянет» на два фронта, да и в ЦСКА в первой половине сезона Игнашевич не был основным. Но уже в нынешнем календарном году случилась цепочка событий, подтолкнувшая стороны к этому неординарному поступку: в первую очередь, это травмы Георгия Джикии и Виктора Васина, а теперь и повреждение Руслана Камболова, включенного в расширенный состав, в последнем туре РФПЛ. «Серега, выручай!», - эта фраза наверняка прозвучала в телефонном или личном разговоре. И Серега пообещал выручить.

Почему Игнашевич, но не Березуцкие?

Игнашевич ушел из сборной бесконфликтно два года назад, по своему собственному решению. Братья Березуцкие, в первую очередь, речь идет о Василии, конечно же, тоже определили свою судьбу сами, но здесь история другая. Вася играл за сборную при Черчесове и только потом решил отказаться от продолжения международной карьеры. Об этом говорилось и писалось не раз: надлом произошел по линии «игрок – тренер», а не «игрок – сборная». Возглавляй сейчас сборную Слуцкий или Ганчаренко, мы бы увидели братьев Березуцких на чемпионате мира, но у руля Черчесов. Это решающий фактор. Некоторое время назад была предпринята последняя попытка убедить Василия и Алексея, но она провалилась, зато Игнашевич, судя по всему, оказался более сговорчивым, лично у него нет негатива по отношению к нынешнему тренерскому штабу. А еще Сергей на финише карьеры, возможно, для него чемпионат мира станет вообще лебединой песней, и ему не нужно думать о том, как подойти в форме к следующему сезону ЦСКА, в отличие от Березуцких. Да и возможность сыграть на грандиозном домашнем турнире – соблазнительная штука, что ни говорите, особенно когда тебя убеждают, что твой опыт и класс действительно необходимы сборной.

Какую роль исполнит Игнашевич на ЧМ-2018?

Предполагаю, что одну из главных. Иначе, повторюсь, незачем было затевать всю эту историю с возвращением. Игнашевич будет не только в конечной заявке из 23 человек на чемпионат мира, это еще один игрок стартового состава. Акинфеев – Игнашевич – Головин – Смолов. По крайней мере, центральная ось сборной России теперь выглядит более или менее определенной. Никита Симонян дал емкую характеристику защитнику ЦСКА, назвав его «сверхположительным человеком». Это действительно так, ведь у Сергея есть высокий класс – он мастеровитее каждого своего коллеги по команде, несмотря на возраст, огромный опыт – здесь рядом никто и не стоял, а также лидерские качества.

Пригласив Игнашевича в сборную, Черчесов не просто дополнил заявку центральным защитником, он «подписал» тренера обороны, так необходимого нашей команде. Другое дело, сможет ли Станислав Саламович довериться Сергею, делегировать ему определенные полномочия, не станет ли ломать Игнашевича под несуществующую в реальности систему, выстроенную пока только в воображении себялюбивого тренера? Появление Сергея в сборной – положительный момент, пусть и из разряда «не было бы счастья, да несчастье помогло», однако этим усилением еще нужно грамотно распорядиться. Сборной России нужен «батя» в обороне, где нет ни сформировавшейся тройки, ни выстроенной структуры, не считая формальной схемы. Игнашевич и Василий Березуцкий – идеальные кандидаты на эту роль, и одного из них Черчесову удалось заполучить в свою команду.