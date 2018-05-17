Гризманн – герой! «Марсель» в капкане «Атлетико»

«Соккер.ру» резюмирует финал Лиги Европы имени Гризманна: Симеоне обхитрил Гарсия, хотя и повезло – вовремя забили, а травма лишила Пайета права на ответ.

Антифутбол «Атлетико» был притворством?

Не выстраивали автобус, но полностью отдали мяч – разница по владению в пользу «Марселя» до перерыва была, как у старой «Барселоны» с соперниками. Грубил один Врсалько, но команда Симеоне категорически отказывалась играть в яркий, атакующий и рискованный футбол. Счет по удачным обводкам в первом тайме был 12:0, игроки «Атлетико» так часто играли на отбой, что 46 % их передач были неточными – брак, как у плохого участника ФНЛ, и то не каждого.

12 выносов от ворот, всего 3 перехвата – у «Атлетико» не работал командный высокий прессинг, 9 заблокированных ударов, 13 отборов. Это цифры «автобуса», хотя такая модель игры для тех, кто выживает на поле и иначе не может. «Атлетико» поступил намного хитрее, ведь все они умеют. Пока фанаты «Марселя» жгли пиротехнику, окутав зажатого на трибунах льва Симеоне дымом, команда Диего расставила капканы. Если в самом дебюте матча они не контролировали ситуацию, то потом подравняли игру.

Во второй половине первого тайма у «Марселя» нашелся всего один удар против пяти в дебюте. «Атлетико» только сделал вид, что уступает по всем параметрам. Но как только Манданда небрежно отдал передачу, как только его неудачливый напарник не смог принять мяч – Габи перехватил сферу и вывел Гризманна один на один. Антуан легко реализовал момент. «Атлетико» после этого не начал играть в футбол – напомним, почти каждый второй пас был неточным, но получил психологическое преимущество.

Будь они ниже классом, чем «Марсель», то такой подход можно было бы назвать единственным верным. А так получалось, что «Атлетико» ждал, пока «Олимпик» выдохнется. Поступили не как честные охотники, а как издевающиеся маньяки. Но в первом тайме о подходе «индейцев» лучше всего говорили мелкие проступки Диего Косты и Врсалько – показали французам, что церемониться не станут. А потом выложили на стол джокера – Гризманна. Как показала игра «Атлетико» после перерыва, их подход был не подлым, а расчетливым. Они притворились, что могут сыграть с «Марселем» лишь на отбой.

Герой финала Лиги Европы. Антуан Гризманн («Атлетико»)

За всю новейшую историю Кубка УЕФА, который стал Лигой Европы, только в трех случаях героями финалов были не представители испанских клубов. Это Радамель Фалькао из «Порту» - хотя потом повторил фокус с «Атлетико», Бранислав Иванович времен «Челси» испанского тренера Бенитеса и Андер Эррера из МЮ – баск. Гризманн, который рос как футболист и личность в Испании, продолжил испанское доминирование.

Антуан – известный неудачник финалов, сыграл так, как Месси сегодня описал игру «Реала»: «В отличие от „Барселоны“, „Мадрид“ побеждает, даже когда играет плохо». Гризманн сегодня не был на голову выше соперников, но вовремя оказался на удачной позиции и подкараулил ошибку соперников, а потом воспользовался изумительной передачей Коке. После второго гола «Атлетико» даже Симеоне немного успокоился – понимал, что в этот вечер невезучесть Гризманна не скажется. Антуан на прощание с клубом взял Лигу Европы, сделав дубль в финале.

Цифры поединка подтверждают: «Атлетико» знал, что делал

1 удар между голами. Если до первого гола Гризманна «Марсель» нанес пять ударов в сторону ворот Облака, то между первым и вторым мячами Антуана такой удар был всего один, прямо во вратаря. А вот у «Атлетико» за то же время было четыре попытки, так что перелом в игре можно зафиксировать. Первый гол ранил «Марсель», травма Пайета – убила морально.

51.4 % владения мячом. Если по итогам первого тайма «Атлетико» проиграл мяч чисто и показательно, то во второй половине подравняли показатели и даже вышли вперед на этом отрезке. Потом «Марсель» снова атаковал, но уже полностью под контролем команды Симеоне. Если по матчу получили разницу 57 % на 43 % в пользу «Марселя», то во втором тайме «Атлетико» сыграл не так, как до перерыва.

2 точных удара за игру. Гризманн нанес единственные точные удары «Атлетико» за 75 минут матча. Уже позже были удары Коке и Габи, но стопроцентная реализация Антуана – ключевая для финала. Замечательному атакующему хавбеку и форварду повезло. Главная звезда «Атлетико» с чистой совестью может уходить в «Барселону».

83 удачных оборонительных действия. Суммировав выигранные верховые единоборства, отборы, перехваты, заблокированные удары и выносы от ворот от команды-победителя, получите причину, почему «Атлетико» вышел в пятый еврокубковый финал за восемь лет. В Лиге чемпионов сыграть вот так не получилось – «Реал» не сломать морально, как «Марсель», но в Лиге Европы подход сработал.

Досада матча. Травма Димитри Пайета («Марсель»)

По-человечески жаль. Капитан «Марселя» не пример достойного поведения, у Пайета нет идеальной репутации, но Димитри – отличный плеймейкер. В финале лидер «Олимпика» должен был стать главным оружием команды Руди Гарсия при подготовке атак. Хавбек даже почти разыграл голевую комбинацию в самом начале. Но после гола «Атлетико» марсельцы сделали паузу, а Пайет получил обидную травму. Замена ослабила «Олимпик», «матрасникам» отчасти повезло – соперник потерял связного между серединой поля и атакой.

Секреты финала. Празднование Гризманна и цветы в углу

Антуан забил гол и отпраздновал его привычно – танцем, по ходу которого показывал пальцами на лбу букву «L». Это не попытка повторить знаменитые движения из ужастика «Оно» - где клоун Пеннивайз авторства воображения Стивена Кинга ловко перебирает ногами, а похожий танец из игры «Fortnite». Это новый, незатейливый и очень популярный боевик, в котором надо стрелять и выживать.

Прямо как в футболе, хотя здесь есть не только веселые и странные танцы, но и интересные традиции. В углу поля на стадионе в Лионе сегодня лежало 24 гвоздики – 12 красных и 12 белых. Этой традиции двадцать два года, ведь 28 января 1996 года болельщица «Атлетико» Маргарита Луенго сидела в баре и попросила у владельца четыре цветка из букета, заявив, что столько забьют голов. Цветы оказались на бровке, «Атлетико» выиграл 4:1, болельщики запомнили случай.

Но один из лидеров того «Атлетико» Милинко Пантич пнул гвоздики, после чего получил записку от Маргариты с доброй претензией. В качестве извинения подарил болельщице футболку, затем выиграл с «Атлетико» сенсационный «золотой дубль». И с того времени на всех домашних матчах появляются эти цветы – как суеверный символ побед. Сегодня Маргарита, видать, была на финале, а в УЕФА ей даже позволили исполнить священную для «Атлетико» традицию накануне победы.

Ошибки вечера. Решения Руди Гарсия («Марсель»)

Эстетическую сторону тактики «Атлетико» можно оспаривать, но Симеоне проиграл два финала «Реалу» и в третий раз уступать не желал. Поэтому сыграл, как сыграл. А вот Руди Гарсия упустил из виду несколько деталей. Во-первых, не понял, что Гризманн и Коста могут играть в вакууме. Попытка отрезать нападающих от команды провалилась, испанец пошел вперед бить защитников, а Гризманн спрятался за спиной опорников.

Во-вторых, не стоило доверять место в основе голкиперу, который в последней игре до финала схватил красную карточку и мог уступить в борьбе с конкурентом Пеле. Многие ждали в основе не Манданда, но в «Марселе» решили, что надо ставить проверенного. Если Облак правильно вышел из ворот, когда мог забить Жермен – хотя форвард и пробил выше, то Стив не выручил, выскочил из ворот удобно для коллеги по сборной Антуана. В-третьих, «Марсель» сыграл слишком узко. В такой системе игры «Атлетико» было проще выстроить две линии, поскольку знали, чего ждать от соперника – атак полуфлангами.

Игра забудется, а результат останется?

Мучительный для просмотра рваный финал мог усыпить даже ребенка на заполненном и шумном стадионе, что и случилось в первом тайме. Увлекательной игрой не была, и понятно, что по вине случайностей и выбранной победителем тактики. Небрежный прием мяча, обидная травма Пайета, легкий дубль Гризманна – убили интригу. Гроза, которая накрыла Лион в перерыве матча, не освежила команды.

Финал Лиги Европы получился скучным, если не привирать. Быть может, это к лучшему – не исключено, что через полторы недели финал Лиги чемпионов добавит в меню европейских решающих матчей сюжетные повороты в большем количестве. А пока увидели, как фаворит деловито забрал в коллекцию еще один кубок УЕФА. «Атлетико» заслужил победу, ведь прошел в полуфинале «Арсенал», до этого обыграл «Локомотив», а теперь выдержал давление «Марселя» на старте, как боксер-чемпион.

Поскольку Облак даже близко не герой финала – не было у великолепного Яна работы, выше облаков от счастья будут летать фанаты «Атлетико». Увидели матч, в котором Диего Симеоне победил силой мысли на расстоянии. Как правильно отмечают – аргентинец в тренерском смысле почти никогда не проигрывает, а сегодня уверенно победил Руди Гарсия. «Марсель» жаль, ведь им немного не повезло, но легкость, с которой «Атлетико» отражал все попытки французов ужалить, и простота результативных действий Гризманна доказывают – клуб с опытом финалов Лиги чемпионов закономерно выиграл в Лионе.

Можно поздравить мощную команду, топового тренера и болельщиков испанцев. «Атлетико» притворился командой, которая играет только на отбой. А позже переключил режим, остался собой и благодаря этому переходу от массированной обороны к разящим атакам выиграл еврокубок. Симеоне надоело проигрывать финалы, он выбрал кубок вместо попытки раскрываться или недожимать, как в матчах против «Реала». Но «Марсель» не «Мадрид», и как только Гризманн забил второй – финал де-факто завершился.