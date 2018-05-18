В поисках Зобниных и Джикий. «Спартаку» нужен костяк

Известны трансферные цели «Спартака» на лето и неясна судьба недавних лидеров. «Соккер.ру» знает, что нужно «красно-белым», и это очевидно как день.

«Спартак» - команда без костяка

У «Спартака» со времен Олега Романцева нет твердого и по-настоящему надежного костяка. О важности группы людей, вокруг которых объединена команда, говорил в своем горячем интервью Игорь Денисов – в «Зените» лидерская ось сформировалась вокруг местных игроков (Денисов, Аршавин, Кержаков) плюс примкнувшие к ним вовремя приобретенные россияне (Анюков, Зырянов, Широков). Гинер в свое время пригласил в ЦСКА братьев Березуцких и Игнашевича, обеспечив армейцам опору на полтора десятилетия вперед, а еще один бессменный член этой братии был воспитан в недрах клуба – Игорь Акинфеев. Заслуженные и харизматичные легионеры тоже входили в эту спайку: раньше Шемберас и Рахимич, в последние годы Вернблум. В «Спартаке» подобных структур не формировалось, а если говорить о чемпионском сезоне, то просто сложилась удачная сиюминутная компиляция опыта, молодости и мотивации. Те, кто нес лидерскую ношу по пути к «золоту», подвели команду уже на следующем изгибе маршрута, а так не должно быть, когда речь о действительных лидерах и костяке.

Внутренняя структура

«Спартак» - пестрая команда. Внутреннее деление заметно, пусть сейчас и нет глобальных разногласий между легионерами и россиянами. Однако есть несколько группировок, которые держатся отдельно, причем местные игроки тоже разбились на кружки по интересам. Те же Самедов и Джикия в кавказской компании с Джано. Глушаков давно дружит с Комбаровым, неподалеку от них Ребров – до недавнего времени это была самая авторитетная «группировка». Андрей Ещенко вообще дружит со всеми, его даже с бразильцами на барбекю можно заметить, а Роман Зобнин держится особняком, Кутепов и Селихов где-то неподалеку – и эти ребята вместе с Георгием Джикией являются надеждой на то, что костяк у «Спартака» все-таки появится. Что касается легионеров, то здесь существует отдельная бразильская диаспора (Фернандо, Луис Адриано, Педро Роша) с примкнувшим к ним Мельгарехо. А вот Квинси Промес и Сальваторе Боккетти барражируют между легионерами и россиянами, они – важные объединяющие звенья коллектива.

«Неправильные» лидеры

Определенно, умеет быть «клеем» для команды Глушаков, но его проблема в том, что он «лидер настроения». Сегодня светит солнышко и поют птички – значит, Денис всех зарядит, будет командовать на поле и демонстрировать необходимое отношение к игре собственным примером, а потом еще сэлфи из победной раздевалки сделает. Но когда тучки закрывают небо или, скажем, нужно решать вопрос с продлением контракта, Глушакова словно подменяют. Все недовольства переносятся на поле. А к его друзьям, Реброву и Комбарову, постоянно возникают чисто игровые претензии. Другими словами, это ненадежная связка футболистов, претендующих на роль командной «верхушки». Главным качеством костяка является умение демонстрировать стабильно высокий уровень игры, ставить командные интересы выше личных и навязывать аналогичное мировоззрение всем членам команды – участникам других группировок и одиночкам. В «Спартаке» это делается, когда удобно, и не делается, когда неудобно или даже с целью некоего шантажа и подчеркивания собственной значимости. Это опасное псевдолидерство, которое может иметь самые плачевные последствия для команды.

Внутренняя болезнь

Псевдолидерство – это и есть внутренняя болезнь «Спартака», причем в прошлом сезоне наступила ремиссия, которую Массимо Каррера принял за обычное здоровое состояние организма, а когда начались проблемы в нынешней кампании, итальянец не сразу поставил диагноз. Методов лечения два – пытаться купировать, но воспитание опытных футболистов – дело неблагодарное, а в «Спартаке» много возрастных игроков, которых поздно учить новым трюкам. Второй метод начинается с трудного признания, что у команды отсутствует внятный костяк и его необходимо создать. Для этого нужно обзавестись целой группой игроков с менталитетом истинных спортсменов. Как минимум, один такой в «Спартаке» есть, Массимо Каррера сам назвал его имя – Роман Зобнин. Георгий Джикия тоже видится подходящей персоной для вхождения в новый лидерский совет «Спартака».

Резать мясо

Создание чего-то нового невозможно без отказа от старого. Прекрасно понимаю, что в условиях лимита не разбрасываются качественными и опытными российскими футболистами, но трудно представить, что «Спартак» встанет на новые рельсы и сумеет перевернуть патологический внутренний менталитет, не избавившись от его источников. Даже если Каррера сумеет восстановить отношения с Глушаковым, не факт ведь, что в будущем вновь не наступит момент, когда у Дениса «солнце зайдет за тучи». Массимо четко сказал в интервью: «Есть люди, которые предали меня». Собственно, поиск опорного полузащитника с российским паспортом говорит о шатком положении Глушакова, и если Денис покинет команду, это будет логично для улучшения микроклимата. Комбаров может остаться, но на правах честной конкуренции, как и Ребров, хотя омоложение состава тоже никто не отменял, а в числе «проблемных» игроков сплошь те, кому за 30. Представители «клуба крокодилов», как говорит сам Глушаков.

Зобнины и Джикии. Где их найти?

Если Массимо Каррера имеет определяющее слово при трансферах, то он должен понимать, что ему в «Спартаке» нужны не просто игроки определенных амплуа, с теми или иными игровыми качествами, сейчас ему нужно собрать костяк команды. Заменить в составе «Глушаковых» на «Зобниных». И это ответственное мероприятие, усложняющее процесс поиска новичков. Скажем, подходящим под эту модельную характеристику выглядит Александр Ташаев, с которым ведутся переговоры. Меньше известно о Романе Емельянове и Антоне Швеце, которыми «красно-белые» тоже интересуются, но они явно не из числа избалованных игроков. А еще «Спартаку» не мешало бы вырастить для основы хотя бы одного-двух воспитанников. Может быть, у Тимофеева получится заиграть или кто-то из молодых подтянется, но нелепо получается – хвастаться лучшей академией в стране и не иметь воспитанников в составе главной команды.