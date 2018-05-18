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В поисках Зобниных и Джикий. «Спартаку» нужен костяк

вчера, 14:57
В поисках Зобниных и Джикий. «Спартаку» нужен костяк

Известны трансферные цели «Спартака» на лето и неясна судьба недавних лидеров. «Соккер.ру» знает, что нужно «красно-белым», и это очевидно как день.

«Спартак» - команда без костяка

У «Спартака» со времен Олега Романцева нет твердого и по-настоящему надежного костяка. О важности группы людей, вокруг которых объединена команда, говорил в своем горячем интервью Игорь Денисов – в «Зените» лидерская ось сформировалась вокруг местных игроков (Денисов, Аршавин, Кержаков) плюс примкнувшие к ним вовремя приобретенные россияне (Анюков, Зырянов, Широков). Гинер в свое время пригласил в ЦСКА братьев Березуцких и Игнашевича, обеспечив армейцам опору на полтора десятилетия вперед, а еще один бессменный член этой братии был воспитан в недрах клуба – Игорь Акинфеев. Заслуженные и харизматичные легионеры тоже входили в эту спайку: раньше Шемберас и Рахимич, в последние годы Вернблум. В «Спартаке» подобных структур не формировалось, а если говорить о чемпионском сезоне, то просто сложилась удачная сиюминутная компиляция опыта, молодости и мотивации. Те, кто нес лидерскую ношу по пути к «золоту», подвели команду уже на следующем изгибе маршрута, а так не должно быть, когда речь о действительных лидерах и костяке.

Внутренняя структура

«Спартак» - пестрая команда. Внутреннее деление заметно, пусть сейчас и нет глобальных разногласий между легионерами и россиянами. Однако есть несколько группировок, которые держатся отдельно, причем местные игроки тоже разбились на кружки по интересам. Те же Самедов и Джикия в кавказской компании с Джано. Глушаков давно дружит с Комбаровым, неподалеку от них Ребров – до недавнего времени это была самая авторитетная «группировка». Андрей Ещенко вообще дружит со всеми, его даже с бразильцами на барбекю можно заметить, а Роман Зобнин держится особняком, Кутепов и Селихов где-то неподалеку – и эти ребята вместе с Георгием Джикией являются надеждой на то, что костяк у «Спартака» все-таки появится. Что касается легионеров, то здесь существует отдельная бразильская диаспора (Фернандо, Луис Адриано, Педро Роша) с примкнувшим к ним Мельгарехо. А вот Квинси Промес и Сальваторе Боккетти барражируют между легионерами и россиянами, они – важные объединяющие звенья коллектива.

«Неправильные» лидеры

Определенно, умеет быть «клеем» для команды Глушаков, но его проблема в том, что он «лидер настроения». Сегодня светит солнышко и поют птички – значит, Денис всех зарядит, будет командовать на поле и демонстрировать необходимое отношение к игре собственным примером, а потом еще сэлфи из победной раздевалки сделает. Но когда тучки закрывают небо или, скажем, нужно решать вопрос с продлением контракта, Глушакова словно подменяют. Все недовольства переносятся на поле. А к его друзьям, Реброву и Комбарову, постоянно возникают чисто игровые претензии. Другими словами, это ненадежная связка футболистов, претендующих на роль командной «верхушки». Главным качеством костяка является умение демонстрировать стабильно высокий уровень игры, ставить командные интересы выше личных и навязывать аналогичное мировоззрение всем членам команды – участникам других группировок и одиночкам. В «Спартаке» это делается, когда удобно, и не делается, когда неудобно или даже с целью некоего шантажа и подчеркивания собственной значимости. Это опасное псевдолидерство, которое может иметь самые плачевные последствия для команды.

Внутренняя болезнь

Псевдолидерство – это и есть внутренняя болезнь «Спартака», причем в прошлом сезоне наступила ремиссия, которую Массимо Каррера принял за обычное здоровое состояние организма, а когда начались проблемы в нынешней кампании, итальянец не сразу поставил диагноз. Методов лечения два – пытаться купировать, но воспитание опытных футболистов – дело неблагодарное, а в «Спартаке» много возрастных игроков, которых поздно учить новым трюкам. Второй метод начинается с трудного признания, что у команды отсутствует внятный костяк и его необходимо создать. Для этого нужно обзавестись целой группой игроков с менталитетом истинных спортсменов. Как минимум, один такой в «Спартаке» есть, Массимо Каррера сам назвал его имя – Роман Зобнин. Георгий Джикия тоже видится подходящей персоной для вхождения в новый лидерский совет «Спартака».

Резать мясо

Создание чего-то нового невозможно без отказа от старого. Прекрасно понимаю, что в условиях лимита не разбрасываются качественными и опытными российскими футболистами, но трудно представить, что «Спартак» встанет на новые рельсы и сумеет перевернуть патологический внутренний менталитет, не избавившись от его источников. Даже если Каррера сумеет восстановить отношения с Глушаковым, не факт ведь, что в будущем вновь не наступит момент, когда у Дениса «солнце зайдет за тучи». Массимо четко сказал в интервью: «Есть люди, которые предали меня». Собственно, поиск опорного полузащитника с российским паспортом говорит о шатком положении Глушакова, и если Денис покинет команду, это будет логично для улучшения микроклимата. Комбаров может остаться, но на правах честной конкуренции, как и Ребров, хотя омоложение состава тоже никто не отменял, а в числе «проблемных» игроков сплошь те, кому за 30. Представители «клуба крокодилов», как говорит сам Глушаков.

Зобнины и Джикии. Где их найти?

Если Массимо Каррера имеет определяющее слово при трансферах, то он должен понимать, что ему в «Спартаке» нужны не просто игроки определенных амплуа, с теми или иными игровыми качествами, сейчас ему нужно собрать костяк команды. Заменить в составе «Глушаковых» на «Зобниных». И это ответственное мероприятие, усложняющее процесс поиска новичков. Скажем, подходящим под эту модельную характеристику выглядит Александр Ташаев, с которым ведутся переговоры. Меньше известно о Романе Емельянове и Антоне Швеце, которыми «красно-белые» тоже интересуются, но они явно не из числа избалованных игроков. А еще «Спартаку» не мешало бы вырастить для основы хотя бы одного-двух воспитанников. Может быть, у Тимофеева получится заиграть или кто-то из молодых подтянется, но нелепо получается – хвастаться лучшей академией в стране и не иметь воспитанников в составе главной команды.

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил Свиносеанс
сегодня в 09:13
Свиносеанс:
А что, Джикия и Зобнин хорошие игроки?
Ну то, что это игроки основы в сборной уже как бы намекает.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 09:05
Всё так.Но не всё так просто.Одно утешает :если даже Комбарова,Глушакова и т.п. не сплавят-конец их карьеры близко.
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу ответил makkie
сегодня в 06:45
Тигиев не вариант вообще - игрок скамейки поскольку в атаке слабоват. Нужны такие как Ещенко
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу ответил Великолепный
сегодня в 06:43
Надо же есть умные мысли, но не соглашусь в том что обскакал в последний момент по мне больше начало у Спартака не задалось.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 19:58
На счёт академии Спартака и вообще всех наших топовых клубов... помогло бы расширение Премьер-лиги до 20 команд, появились бы команды ниже уровнем, но именно в матчах с ними можно давать шансы молодым, не особо рискуя результатом.
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:28
В прошедшем сезоне ЦСКА доказал: в чемпионате России можно добиваться больших побед со своей молодежью. И вовсе не обязательно тратить на трансферном рынке десятки миллионов евро.

«Возможно, у ЦСКА есть интересная молодежь, – сказал Массимо Каррера, отвечая на вопрос, есть ли у «спартака» такие же качественные молодые игроки, как у армейцев. – У нас она то же есть. Но молодые пока не готовы. А их надо выставлять на поле, когда они готовы. Их нельзя просто взять и кинуть в игру. Если молодой сделает ошибку, то таким образом вы можете его просто убить!»

Похоже, этот вопрос задел Карреру за живое. Обычно он сохраняет самообладание даже после самых неудачных матчей: говорит спокойно и как-то очень уж дипломатично. А тут не выдержал. ЦСКА Гончаренко обскакал «спартак» на последних метрах финишной прямой. Виктора Михайловича еще долго будут осыпать заслуженными комплиментами – с учетом всего он, можно сказать, совершил невозможное. А к тренеру «спартака» накопилось немало острых вопросов. Он – вчерашний герой. На смену пришли другие.

1 Локомотив М 30 18 6 6 41:21 60

2 ЦСКА 30 17 7 6 49:23 58

3 спартак М 30 16 8 6 51:32 56
Apex Predator
Apex Predator
вчера в 19:12
Переходы Ташаева и Живоглядова помогут Спартаку в построении новой, молодой команды. Хотя для этого нужно искать и центральных защитников хорошего уровня.
bbb370
bbb370
вчера в 18:26
Прежде всего надо избавиться от балласта, а затем искать новых игроков. Только вот денег особо нет.
scikuni
scikuni
вчера в 17:41
а другим костяк не нужен?
makkie
makkie
вчера в 16:44
Не помешает условный Ташаев + молодой крайний защитник, либо наигрывать Рассказова-Тигиева.
Jum13
Jum13 ответил d_fincher
вчера в 16:41
d_fincher:
У Спартака костяк - Джикия и Зобнин, у Зенита - Забалотный и Передес. Ощутите разницу. Ощутите разное отношение к своему делу, разное отношение к клубу и болельщикам. Спартаковский костяк - уважение, достоинство, страсть. Зенитовский - понты, хамство, лень.
У спартачей только в бане страсть. А на поле суета и беготня в ожидании судейского подгона
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:34
только в горах искать не стоит. ведь, как говориться: "почему негры не ходят высоко в горы? у них там губы лопаются")
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:22
У Спартака костяк - Джикия и Зобнин, у Зенита - Забалотный и Передес. Ощутите разницу. Ощутите разное отношение к своему делу, разное отношение к клубу и болельщикам. Спартаковский костяк - уважение, достоинство, страсть. Зенитовский - понты, хамство, лень.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Литейный 4
вчера в 16:10
Литейный 4:
У Спартака уже есть костяк: Педра, Софья, Ананидзе и зулусы. Гыгыгы
Короче: Педры и негры. Гыгыгыы
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:10
У Спартака уже есть костяк: Педра, Софья, Ананидзе и зулусы. Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:53
Россиян надо подписывать. В 90- годах были все наши (за исключением Максимки и Тчуйсе в разные периоды) и играли то на загляденье.
MAUS
MAUS
вчера в 15:46
Полузащитник «Динамо» и сборной России Александр Ташаев рассказал о ситуации вокруг своего будущего.

«Дело в том, что в «Динамо» сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру — знаю только, что переговоры между «Динамо» и «Спартаком» идут. Я бы хотел остаться в «Динамо», но не все здесь зависит от меня», — заявил Ташаев .
PROMES
PROMES
вчера в 15:27
Не знал,что Чистяков создавал костяки Ювентуса,Барселоны и Реала!!!
Какой талант пропадает,срочно его в зенит,костяк создавать!!!
Свиносеанс
Свиносеанс
вчера в 15:11
А что, Джикия и Зобнин хорошие игроки?
Abverin
Abverin
вчера в 15:07
Кареру стали предавать, скоро с зулуссами только останется.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
вчера в 15:06
Еще один позор и спартак разделится на парочки.
Пулково-2
Пулково-2
вчера в 15:05
Еще штук пять зулуссов поймать и добавить к глушакову с комбаровым, лучше команды не найти будет.
Antonchik
Antonchik
вчера в 15:03
Сейчас очень сильный костяк, банщик с арбузником так потешают зрителей, что других и не надо.
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