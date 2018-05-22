«Наполи» и Сарри – когда пора расстаться

22 мая 2018, 10:30

Кажется странным, что «Наполи» и Маурицио Сарри близки к разрыву. «Соккер.ру» не видит ничего необычного в том, что даже обнадеживающим союзам приходится распадаться.

В Серии А складывается парадоксальная ситуация вокруг «Наполи». Клуб провел просто изумительный сезон со всех точек зрения, добился прогресса и установил своеобразное достижение, но одновременно горькое и достойное. «Наполи» стал первой командой, которая набрала больше 90 очков, но при этом не взял титул.

Вот гордиться тут или плакать? И в принципе после окончания сезона у всех в Неаполе складывается какое-то двойственное ощущение. Взять того же президента Аурелио Де Лаурентиса. С одной стороны он благодарит Сарри за сезон, что логично, хвалит команду за игру, но с другой, намекает, что Маурицио допустил в какой-то момент осечки, вовремя не применив ротацию, например, по ходу сезона.

Да и неопределенная ситуация с будущим тренера, с его контрактом и планами – это порождает дискомфорт и недовольство со стороны Де Лаурентиса. Он наверняка прокручивает в своей голове разные матчи, где неаполитанцы на ровном месте недобрали те самые очки, которых не хватило для завоевания титула, для отбора его у «Ювентуса».

Когда ты был так близок, чувствуешь, что сделал максимум, но не достиг цели, очень тяжело снова собраться и приняться с прежним энтузиазмом решать ту же задачу. В таких историях скорее наступает фрустрация и необходимо обновление. Кажется, об этом задумался и сам Сарри, и Де Лаурентис. Им нужно сделать еще шаг, чтобы войти в категорию «топ», но шаг этот, очевидно, уже придется делать отдельно друг от друга.

Очень модно и правильно на самом деле говорить о своеобразных циклах, которые переживают команды под руководством того или иного тренера. Порой, когда они заканчиваются, даже без очевидных провалов, все равно есть ощущение, что пора закончить, остановиться, разойтись, иначе дальше будет только хуже. Психологически, как уже было сказано, «Наполи» в нынешней формации будет тяжело с такой мотивацией устроить гонку с «Ювентусом» снова.

Но и у клуба, и у тренера сейчас пик популярности и привлекательности. Так что этот момент нужно использовать для принятия поворотного решения, которое выведет на новый уровень. Сарри не стал бы возиться с контрактом, ставить клуб в неопределенное положение, если бы не знал, что сейчас на рынке больших тренеров происходят определенные ротационные процессы, в которые он может вмешаться.

Недаром во всех историях, где тот или иной приличный клуб ищет нового наставника, фигурирует Сарри, как имя потенциального кандидата. Тут вам и «Челси» с «Зенитом» даже, например. Для Маурицио наступил хороший момент выбить отличный контракт и условия под свое сейчас еще блистающее имя. Поэтому, кстати, заявления агента тренера максимально нейтральны. Он нарочито подчеркивает, что никаких предложений нет.

Что нужно расценивать как: «Налетайте, братцы! Свободный топовый тренер!» А дальше уже выбирать из вариантов. Де Лаурентис делец не из глупых, поэтому ловит свою волну. «Наполи» сейчас у всех ассоциируется с красивым футболом и большими перспективами, команда показала свой потенциал и силу. Можно сказать, это самый большой червонец европейского футбола, который ну просто всем нравится.

Остается под это дело заманить в клуб тренера высочайшего уровня, который до раскрутки, произведенной Сарри, не пошел бы в Неаполь. Кажется, что такой тренер найден. Карло Анчелотти немного поскучал, посмотрел футбол со стороны после обидного ухода из «Баварии» в первой части сезона, а теперь снова готов работать. Причем, что любопытно, он отклонил несколько предложений, разных вариантов, среди которых точно был контракт от сборной Италии. Решил, что в условиях турбулентности в Федерации футбола Италии нет смысла заключать соглашение, чтобы потом не стать крайним и не замарать репутацию окончательно. К тому же он все же любит клубную работу в постоянном режиме, а у сборной своя специфика.

И очевидно, что вариант с «Наполи» именно сейчас Анчелотти очень подойдет и приглянется. Там дальше – уже нюансы, касающиеся особенностей финансовых и трансферных областей. Сарри и «Наполи» готовы использовать друг друга как трамплин для выхода в европейский «топ». Кто-то выразит недоумение по этому поводу, видя, как здорово заиграли неаполитанцы под его началом.

Но нам кажется, что сейчас самое время для них выйти за пределы категории локального успеха. Ведь топовым тренер становится, когда доказывает свою эффективность в нескольких местах, когда демонстрирует умение выстраивать новую команду и снимает сомнения тех, кто подозревает, что ему в один момент просто повезло совпасть душой с одним клубом.

И для клуба важно привлечь специалиста с именем, который своим приходом как бы подтвердит: «Да, „Наполи“ стал постоянным обитателем европейской элиты, любите и жалуйте». Это и рыночное преимущество: мотивация для ряда игроков остаться или повод для других топовых футболистов в «Наполи» прийти. Цикл «„Наполи“ - Сарри» завершен, но каждый из этой пары может продлить свой высокий полет.