Эриксену пора двигаться дальше

Один из лидеров «Тоттенхэма» - на прицеле у испанских грандов. «Соккер.ру» считает, что Эриксену пора менять Лондон на другой город.

Движения на трансферном рынке и всевозможные предварительные процессы демонстрируют, что лето станет жарким, весьма вероятна смена акцентов, тенденций, перетасовка значимых персонажей из больших клубов. Тут речь и о Криштиану Роналду, и намеки на Неймара, и прочие потенциальные передвижения, некоторые из оных станут реальными и, возможно, перекроят расклад сил на европейской арене.

И на рынке много кандидатов на перемещение. Среди них – Кристиан Эриксен, которого в нынешнем сезоне мы называли недооцененным игроком. Видимо, руки топ-клубов дошли до датчанина, который чувствует, что можно было бы уже сменить обстановку. Ему 26 лет – самый зрелый возраст, чтобы совершить переход с шансом на повышение, а не на спад.

Если еще год-другой посидеть в «шпорах», тогда вряд ли можно будет рассчитывать на большое предложение, по крайней мере на такое большое, которое вероятно сейчас. Для Эриксена открывается не просто трансферное окно, а окно возможностей. И претенденты на него весьма солидные. Во-первых, называется «Реал».

Мадридцы давненько не сотрясали трансферный рынок, поэтому у Флорентино Переса наверняка чешутся руки. В какой-то степени его аппетиты сдерживала манера работы главного тренера Зинедина Зидана, который старался не делать покупок ради покупок, предпочитая изыскивать ресурсы внутри команды с помощью тех же Асенсио и Васкеса.

И пока «Манчестер Сити», «ПСЖ», даже «Барселона» гоняли трансферные рекорды туда-сюда, «Реал» терпеливо на это смотрел, выигрывал себе Лигу чемпионов и копил силы для трансферного прорыва. Уход Зидана и невыразительное выступление в чемпионате Испании, пусть и с победой в Лиге чемпионов, это хорошая возможность для Переса проявить свои таланты на трансферном рынке.

Тут еще и Роналду с Бэйлом шантажом занялись, требуя в первом случае больших денег, а во втором – игрового времени. Можно не сомневаться, что этим летом в «Реал» будет влита свежая кровь, а в соответствии со статусом клуба это должен быть прорывной трансфер, должен быть игрок с большими способностями и потенциалом при этом. Эриксен – прекрасная кандидатура.

Кристиан наверняка и сам хотел бы попробовать что-то новое, выйти на трофейную дорожку, а «Реалу» такой универсальный и креативный игрок атаки, который еще и удовлетворит аппетит имиджевый, очень подойдет. Во-вторых, к датчанину есть интерес со стороны «Барселоны».

Сам Эриксен подчеркивал, что предложений от каталонцев нет, однако «Барселона», если верить испанским СМИ, достаточно давно следит за Кристианом, он постоянно фигурировал в списках интересов каталонского клуба, пусть интерес и не дорастал до конкретных предложений. При прочих равных «Барселона» делала выбор в пользу других исполнителей.

Но тут может наконец-то дойти и до Эриксена. Конечно, в Каталонии подчеркивают, что целенаправленно замену Андресу Иньесте не ищут, потому что заменить такого игрока невозможно. Однако уход испанца явно потребует восполнения пустоты, а ее абы кем не заполнишь.

Даже если непосредственно роль Иньесты на поле достанется другому футболисту, место этого самого «другого» нужно кому-то занять. И Эриксен опять кажется весьма подходящим вариантом. Манера игры датчанина, его технические характеристики, скорость принятия решений, высокое качество паса и видение поля, понимание игры – это все как раз в стиле футбола «Барселоны».

Причем вряд ли у кого-то возникнут сомнения в том, что Эриксен сумеет вытянуть высочайший уровень что «Реала», что «Барселоны». Датчанин в «Тоттенхэме» играет уже достаточно давно, вместе со «шпорами» он рос, не теряясь, как это случалось с некоторыми другими исполнителями, начинавшими рост в «Тоттенхэме», а потом выпадавшими.

Эриксен не только не выпадал, а еще и прибавлял, таща среди прочих команду на своем мастерстве и не снижая высочайшую планку. А минувший сезон датчанин провел блестяще, войдя в символическую сборную АПЛ, которая была оккупирована футболистами «Манчестер Сити». Оказаться в такой компании дорогого стоит.

Но не только испанские гранды следят за Эриксеном. Интерес к хавбеку проявляет и ПСЖ. Хотя у парижан ситуация сложная. Клуб имеет серьезные ограничения из-за проблем с финансовым фэйр-плей, лишние траты явно себе позволить парижане не могут.

А Эриксен обойдется покупателю недешево – в районе 100 миллионов евро. Так что ПСЖ нужно кого-то продавать, чтобы сделать такую покупку. Французам и без того нужны продажи – они после Мбаппе и Неймара под косым взглядом УЕФА. В списке претендентов на Эриксена также фигурировал «Ювентус». Впрочем, как и «Барселона», достаточно давно.

Но туринцы тоже присматриваются и пока не совершают решающего рывка. Плеймейкер итальянскому чемпиону нужен, но «Ювентус» постарается найти более экономные варианты, поскольку вести переговоры с прижимистым и неудобным деловым партнером Дэниэлом Леви весьма и весьма непросто. Большие деньги рациональные туринцы вряд ли выложат. Так что наиболее вероятными вариантами для Эриксена остаются «Реал» и «Барселона».

Есть уверенность, что датчанину пора делать следующий шаг. Стать легендой «Тоттенхэма» - это, конечно, здорово, но нельзя упускать возможность побороться за самые значимые трофеи футбольного мира и в другой стране.