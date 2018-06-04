Иран: Принцы Персии в России

Сборная Ирана не имеет славной истории выступлений на чемпионате мира, поэтому попытается написать ее в России. «Соккер.ру» - о сборной с тремя выходцами из РФПЛ.

Сборная Ирана

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертое место в группе.

Место в рейтинге ФИФА: 36.

Капитан: Ашкан Дежага.

Тренер: Карлуш Кейруш (Португалия).

Соперники по группе: Испания, Португалия, Марокко.

Сыграет в городах: Санкт-Петербург, Казань, Саранск.

Путь на ЧМ-2018. Сборная Ирана давно показывает довольно стабильный футбол в официальных отборочных матчах. Последние две встречи отборочного цикла с Кореей и Сирией иранцы завершили вничью. И эти матчи продлили беспроигрышную серию Ирана в рамках отбора. Серия составляет внушительный 21 поединок. В последний раз в отборе Иран проигрывал Узбекистану аж в ноябре 2012 года. Так что эта сборная становится приличной такой силой в Азии. Поэтому не стоит удивляться участию Ирана в финальной части чемпионата мира. В своей группе иранцы стали первыми. В основном за счет очень надежной игры в обороне. Иран пропустил меньше других в третьем групповом отборочном раунде в Азии – всего два мяча в десяти встречах. Хотя и забил не так много – десять. У тех же японцев и саудитов, например, по 17 забитых голов в отборочном цикле. Это уже дает кое-какое понимание стиля команды. Что же касается непосредственно подготовки к чемпионату мира, то Иран провел девять товарищеских матчей, проиграв дважды – Тунису и Турции.

Любопытные факты

- Иран дебютировал на чемпионате мира в 1978 году;

- Иран отозвал заявку на участие в ЧМ-1982, а в отборе на ЧМ-1986 не участвовал из-за дисквалификации;

- Иран только один раз выиграл за всю историю участия в чемпионатах мира: одолел США в 1998 году;

- в прозвищах сборной Ирана отражается история страны, все они имеют в своем составе слово Персия: Персидские леопарды, Принцы Персии, Персидские звезды;

- Иран впервые попал на два чемпионата мира подряд.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму», Португалия), Алиреза Бейраванд («Персеполис»);

Защитники: Рамин Резаеян («Остенде», Бельгия), Мохаммед Реза Ханзаде («Фулад»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни, Рузбех Чешми (все - «Эстеглал»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд», Катар);

Полузащитники: Саид Эзатолахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаеи (АЕК, Греция), Самман Годдос («Мальме», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия), Омид Эбрахими («Эстеглал»), Мехди Тораби, Али Голизаде (оба - «Сайпа»), Вахид Амири («Персеполис»);

Нападающие: Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гочаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Алиреза Джаханбакш («Алкмар», Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар).

Лидеры. Безусловно, главной звездой и лидером команды является ее капитан Ашкан Дежага, который имеет большущий опыт и обрел известность, играя в европейских клубах. К лидерам можно отнести и выступающих в России Сердара Азмуна и Саида Эзатолахи с Миладом Мохаммади.

Тактика. Кейруш использует довольно популярную трансформируемую схему 4-2-3-1, которая легко перестраивается даже в 4-3-3 при необходимости. У него достаточно обученная команда, которая умеет без замен менять расстановку.

Сила. Собственно, в этой выучке и есть главная сила сборной Ирана. Кейрушу удалось создать очень крепкую дисциплинированную команду, которая не обладает масштабными звездами и выдающимися техническими характеристиками, но за счет самоотдачи и хорошей командной организации способна давать результат. Уже упомянутая сверхнадежная игра в обороне – как раз плод такой работы. Иран научился играть «от печки» очень эффективно, может выстраивать плотные оборонительные редуты и больно кусаться контратаками.

Слабость. Все-таки в сборной Ирана подбор исполнителей сложно назвать выдающимся для команды, выступающей на чемпионате мира. Даже при хорошо отработанной тактической задумке ресурсы и потолок возможностей иранцев ограничены, и с этим приходится только мириться. При практикуемой Кейрушем тактике сборная Ирана плохо умеет отыгрываться, если по ходу встречи что-то складывается не так. Переходить в тотальное наступление достаточно легковесная команда может с трудом, а в играх на чемпионате мира наверняка моменты, когда это будет необходимо, возникнут.

Модный разговор

Иранцы не стали изобретать что-то экстраординарное, решив следовать традициям. Поэтому основной комплект формы сборной Ирана выполнен в белом цвете с красными элементами на воротнике и манжетах. Гостевая форма – красная с горизонтальными полосками двух оттенков этого цвета и белыми элементами.

Главный тренер. Карлуш Кейруш (Португалия)

Очень интересный специалист, который, как говорят, находится чуть ли не в рабстве у Федерации футбола Ирана. Дело в том, что у Кейруша довольно приличная зарплата. При этом он давно хотел уйти вроде как, даже порывался «спастись бегством», но с ним все же удалось договориться, хотя конфликт с руководством федерации у португальца никуда не делся. Тем удивительнее, что Кейруш продолжает давать результат, имея такие натянутые отношения с боссами. Кейруша многие помнят как верного помощника Алекса Фергюсона. Хотя у него и опыт самостоятельной работы большой: со сборными Португалии, ЮАР, ОАЭ. Кейруш поработал во многих клубах: от «Реала» до заштатных команд. Но нигде особо не закреплялся и успеха не добывал. Хотя с Ираном попадает на чемпионат мира второй раз подряд. Можно сказать, что все получается пока.

Главная звезда. Ашкан Дежага

Он же капитан и наиболее известный в Европе и мире футболист сборной Ирана, пусть и натурализованный. Все-таки не каждая сборная не первого ряда может похвастаться наличием чемпиона Германии в составе. А Дежага брал этот титул в 2009 году с «Вольфсбургом». И выигрывал молодежный чемпионат Европы со сборной Германии. Так что 31-летний полузащитник и главная звезда, и лидер. Но его в этом статусе уже подпирают очень интересные более молодые ребята. О них как раз речь ниже.

За кем следить?

Безусловно, российским зрителям будет интересно посмотреть на игру нападающего «Рубина» Сердара Азмуна, полузащитника «Амкара» Саида Эзатолахи и защитника «Ахмата» Милада Мохаммади. Не в каждой сборной есть сразу три представителя чемпионата России на мировом первенстве. Но если отвлечься от национальных интересов, то стоит обратить внимание на 24-летнего нападающего Джаханбакша, который со своим «Алкмаром» занял в прошлом сезоне третье место в чемпионате Голландии, наколотил 21 мяч в 33 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Стоит посмотреть и на одного из опытнейших лидеров сборной Гочаннеджада, который в прошлом сезоне в Голландии за «Херенвен» забил 20 мячей и в отборе ЧМ-2014, как и на самом турнире, был одной из главных звезд команды, пусть нынешний сезон у него и не выдающийся.

Где можно увидеть сборную Ирана?

База. Подмосковье, Баковка, база «Локомотива».

Матчи группового этапа

15 июня. Марокко, Санкт-Петербург.

20 июня. Испания, Казань.

25 июня. Португалия, Саранск.

Иранцы проявили практичность в выборе базы, остановившись на подмосковной Баковке. Будут заряжаться энергией чемпионского «Локомотива». При этом в Москве матчей у сборной Ирана нет на групповом этапе. Придется помотаться в Санкт-Петербург, Казань и Саранск, что, наверное, не очень удобно. Хотя кому вообще легко при российском-то размахе.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

История участия сборной Ирана в предыдущих чемпионатах мира диктует вполне себе простую задачу: стать не последними в группе. Вряд ли в Иране рассчитывают на выход в плей-офф, ведь до этого иранцы неизменно на групповых этапах были последними, а выиграть смогли за все чемпионаты мира только один матч. Но никто в сборной, конечно, не признается, что они приехали, чтобы провести лишь три игры. Все надеются на чудо и выход из группы.

Прогноз «Соккер.ру»: при наличии в группе В сборных Португалии и Испании иранцы и марокканцы автоматически превращаются в статистов и наблюдателей. Вероятно, им придется побороться за третье место в квартете. Причем уже в первой же игре 15 июня. Хотя наверняка иранцы имеют потенциал отобрать очки у Испании и Португалии.