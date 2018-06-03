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Черчесов и тёмный лес. Состав сборной России на ЧМ-2018

03 июня 2018, 19:15

«Соккер.ру» рассказывает, какой будет сборная России на домашнем чемпионате. И какой наша команда могла стать, сложись некоторые обстоятельства и человеческие отношения иначе.

23 счастливчика. Заявка на чемпионат мира

Вратари (3): Акинфеев (ЦСКА), Лунев («Зенит»), Габулов («Брюгге»).
Защитники (7): Гранат, Кудряшов (оба - «Рубин» Казань), Игнашевич, Фернандес (оба - ЦСКА), Кутепов («Спартак»), Семёнов («Ахмат»), Смольников («Зенит»).
Полузащитники (10): Газинский («Краснодар»), Головин, Дзагоев (оба - ЦСКА), Ерохин, Кузяев, Жирков (все – «Зенит»), Зобнин, Самедов (оба - «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Черышев («Вильярреал»).
Нападающие (3): Дзюба («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Смолов («Краснодар»).

Вратари. Акинфеев – первый номер, Лунев – второй. Без младшего брата главного тренера по фамилии Габулов никуда. Гильерме, Беленов, Джанаев – все «не то».

Защитники. Распределение по позициям сохранено в первозданном виде – как на сайте РФС. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сборная России будет играть в четыре защитника, ведь если считать Федора Кудряшова центрбеком, то получится, что из семи представленных оборонцев пятеро центральные, а еще двое, Фернандес и Смольников, правые. Логичнее Кудряшова назначить на левую бровку (его конкурентом будет Жирков, вписанный в полузащитники), справа поспорят Марио и Игорь, в центре нужно выбрать двух из квартета Игнашевич, Гранат, Семенов, Кутепов. А если использовать схему с тремя центральными защитниками, то на левом фланге с такой заявкой не остается альтернативы Жиркову, ведь Кудряшов в этой тактике не латераль, а левый центральный защитник. Впрочем, это если мыслить категориями логики, которая не всегда применима к сборной России.

Полузащитники. С одной стороны, самая укомплектованная линия, с другой – несыгранная, что отдается полным отсутствием игрового баланса всей команды. И да, среди хавбеков вы не найдете разрушителя с классом и характером, как у Игоря Денисова, но вы уже наверняка устали от этой истории. Удивительно, что тренерский штаб разделил (вряд ли распределение по линиям доверили служителям пресс-культа национальной команды) близнецов. Все же знают, что так делать нельзя! Однако Антон попал в полузащиту, а Алексей – в нападение. У Черчесова есть выбор в средней линии. Гадать даже не пытаемся, но Зобнин, Кузяев, Головин, Дзагоев, Самедов, Жирков и Алексей Миранчук (хоть он и нападающий «на бумаге») выглядят фаворитами. Пятеро из этих семи футболистов выйдут в стартовом составе на игру с Саудовской Аравией.

Нападающие. И Смолов в атаке. Дзюба – как альтернатива. Сколько Алексея Миранчука форвардом ни называй, а номинальных нападающих в заявке сборной России только два – Артем да Федор. От этого как-то совсем печально. Понятно, что тот же Чалов молодой и зеленый, но для обоймы линии атаки при таком жестком дефиците его можно было взять вместо кого-то из средней линии, где явный перебор кадров и появляются очередники третьего ранга. А если один из форвардов получит травму или игровая ситуация заставит играть в два нападающих, когда они уже будут еле волочить ноги? Окей, в атаку пойдет Игнашевич, все ясно.

Кого Черчесов отцепил в последний момент?

Джанаев, Рауш, Нойштедтер, Ташаев и Чалов готовились в составе сборной до поры, но сегодня отправляются в отпуска. Один вратарь был лишним, Габулов с Джанаевым бросили жребий, и короткая спичка досталась Сослану. Отказ от Рауша связываю именно с переходом на схему в четыре защитника. От Константина может быть толк в роли латераля, но в качестве классического крайнего защитника он действует под стать Комбарову, то есть ужасно. Универсализм Нойштедтера не пригодился, а Ташаев, как понимаю, за место в заявке конкурировал с Черышевым. Более опытный Денис показал себя лучше, хотя очередной клубный сезон у него не задался. Чалов? Молодо-зелено, но с таким дефицитом форвардов включение Федора в заявку выглядело бы логично, однако Станислав Саламович рассудил иначе.

Каково клубное представительство в заявке сборной России?

Между футболистами, выступающими в РФПЛ, и легионерами счет разгромный – 21:2. За последних отдуваются только Денис Черышев и Владимир Габулов. Больше всего футболистов в заявку делегировал «Зенит» (6 человек), но ЦСКА, приславший пятерых игроков, может быть обширнее представлен в стартовом составе.

«Зенит» - 6 игроков
ЦСКА – 5
«Спартак» - 3
«Локомотив», «Краснодар», «Рубин» - по 2
«Брюгге», «Вильярреал», «Ахмат» - по 1

Кого ещё сборная России недосчитается на чемпионате мира?

Игорь Денисов. Давний конфликт со Станиславом Черчесовым отрезал Денисова от сборной России, хотя в прошедшем сезоне Игорь стал чемпионом в составе «Локомотива» и доказал, что более сильного полузащитника оборонительного плана с российским паспортом сейчас просто нет.

Василий и Алексей Березуцкие. Известно, что Березуцких уговаривали, но они не вернулись в сборную. Согласись защитники ЦСКА, в заявке не нашлось бы места Гранату и Семенову. В заявку попали бы 100%.

Виктор Васин, Александр Кокорин, Георгий Джикия. Проклятые «кресты». Три футболиста, которые могли играть в основном составе сборной России на чемпионате мира, порвали крестообразные связки в этом году и остались без домашнего мундиаля. Досадно!

Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров. Как-то неожиданно впали в немилость в сборной. На протяжении двух лет получали вызовы от Черчесова, Глушаков был вице-капитаном и наигрывался в центре поля, Комбаров бодался за право играть в стартовом составе с Жирковым, но все изменилось буквально за месяц. У Дмитрия и Дениса наступили проблемы в «Спартаке», связанные то ли со спадом формы, то ли с внутренними разногласиями с Каррерой, и под этот шумок Черчесов тоже разом отцепил опытных игроков от сборной и от чемпионата мира.

Сборная России, которой не будет на ЧМ-2018: Беленов (Гильерме) – А. Березуцкий, В. Березуцкий, Джикия, Д. Комбаров (Рауш) – Тарасов, Денисов – Глушаков, Шатов, Ташаев – Кокорин.

Как сильно изменился состав сборной России с ЧМ-2014?

Обновление состава – 70% по сравнению с прошлым мундиалем! Всего лишь семь человек, отправившихся на турнир в Бразилии, вошли в заявку на домашний чемпионат мира. Это Акинфеев, Игнашевич, Семенов, Гранат, Дзагоев, Жирков и Самедов. Неожиданно – Семенов и Гранат, которые четыре года назад не сыграли ни минуты. А вообще, если бы не травмы Джикии и Васина, то россиян с двумя ЧМ в активе осталось бы еще меньше.

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Ruslik1982
Ruslik1982
08 июня в 02:17
там дубы колдуны
П.Пар
П.Пар
06 июня в 12:01
Спокойно, господа! Лысый Эксперд знает, что делает. Его девиз: "Мы молодцы"
Bolshoy
Bolshoy
05 июня в 15:23
"Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны!"))) Вопреки всему будем болеть за своих!!! И ВЕРИТЬ!!! Без этого никак нельзя!!!
cannongun
cannongun
05 июня в 09:29
Черчесов и стремный лес
П.Пар
П.Пар
05 июня в 09:06
Круто! Под руководством Великого Тренера сборная звездюков-миллионеров готовится к очередному провалу. Уже на своей родине
Мясорезка
Мясорезка
05 июня в 00:39
Самедов совсм никакой не понятно нафига его брать? А вот Денисов реально потеря, хорошо играл в этом сезоне...
sir-5
sir-5
04 июня в 12:22
zim289:
Худшая сборная за последние 10 лет. И это было понятно сразу, как назначили лысого недотренера. Ждём крупнейший позор, да ещё и дома...
Это в ваших традициях.
sir-5
sir-5
04 июня в 12:21
Владимир_Спартак:
Да тут хоть вещай, не вещай. Игры нет. Может быть действительно под " нагрузкам". Завтра с Турками увидим. Надежда умирает последней. Подождём.
Ка-а-к рванут со среднегорья лавой извергающегося вулкана на нашу среднерусскую равнину,так всем нам станет стыдно...
sir-5
sir-5
04 июня в 12:19
Valeriy-48:
А, чем он ответит, ну пожурят и все,а вы наверное надеетесь, что он зарплату вернет...
Стилистические особенности(и смысловые) русского литературного языка предполагают не юридическую,дисциплинарную и иную ответственность,а ответственность гражданина за дело,за которое он взялся. Я к нему ничего позитивного не испытываю,о чём говорил с первой минуты,как стало известно о его назначении,но допускаю,что его личный взгляд на комплектование и подготовку сборной окажется более верен,чем наш коллективный. "Вскрытие покажет",а всеобщее эсхатологическое нытьё(страна не та,футбол не тот,руководители -все,-не те)вызывает у меня инстинктивное чувство протеста.
Caniggia
Caniggia
04 июня в 11:56
zim289:
Худшая сборная за последние 10 лет. И это было понятно сразу, как назначили лысого недотренера. Ждём крупнейший позор, да ещё и дома...
Я бы сказал худшая за всю новейшую историю российского футбола, начиная с первого матча сборной в 1992 году против Мексики. То есть за 26 лет команды позорнее сегодняшней не было!
Caniggia
Caniggia
04 июня в 11:54
Чалова зря не оставил в команде, да и Глушак бы пригодился. А вот что в сборной делают такие днища как Самедов и Гранат? Надеюсь, что после позорного провала на ЧМ в сборную будет назначен главным тренером Виктор Михайлович Гончаренко, единственный русскоговорящий тренер, способный создать крепкую сборную на сегодняшний день. Но не удивлюсь, что эта шайка 56ов в РФС во главе с бандитом Мудко, которого по хорошему давно пора расстрелять, оставит усатого пастуха у руля сборной, объясни обсер на ЧМ "работой Стасика на перспективу".
Valeriy-48
Valeriy-48
04 июня в 11:37
sir-5:
Точно.Назначили тренером-пусть отвечает.Ему и карты в руки.Краплёные...
А, чем он ответит, ну пожурят и все,а вы наверное надеетесь, что он зарплату вернет...
Roger Young
Roger Young
04 июня в 11:29
Честно говоря, поколение талантливых россиян закончилось. Даже выбрать не из кого. В 2009-12 интересных ребят хватало на 2-3 альтернативных состава. Рубиновцы были хороши, зенитчики. А сейчас все стухли
zim289
zim289
04 июня в 11:15
Худшая сборная за последние 10 лет. И это было понятно сразу, как назначили лысого недотренера.
Ждём крупнейший позор, да ещё и дома...
борька
борька
04 июня в 11:09
Таких составов можно еще парочку набрать! Нет Аршавиных, Титовых, вести в бой бойцов некому. Серо, сырая масса!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
04 июня в 10:37
Черчесов и небритый тёмный лес осетинской растительности - сами угадаете где...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 июня в 10:07
Да тут хоть вещай, не вещай. Игры нет. Может быть действительно под " нагрузкам". Завтра с Турками увидим. Надежда умирает последней. Подождём.
Баба Яга против
Баба Яга против
04 июня в 10:05
Стасик даже не гармонирует в рекламе с пробкой от кока-колы,а уж тренер с него,как с меня девственница.
sir-5
sir-5
04 июня в 09:58
Владимир_Спартак:
Я думаю, что на три игры нам хватит и двух напов. А можно и вообще этой Сборной играть без нападения. Нам ни кто не даст нападать на себя.
Недаром Кутя со всех экранов третьи сутки вещает,что главное-НЕ ДАТЬ СОПЕРНИКАМ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!!!
sir-5
sir-5
04 июня в 09:55
andre_can:
усатому, как говорится, виднее :)))
Точно.Назначили тренером-пусть отвечает.Ему и карты в руки.Краплёные...
sir-5
sir-5
04 июня в 09:54
mikysss:
Выход из группы будет за счастье, а так... Ну если тока Федун свое слово не вставит
А что он может предложить в данном случае??? Расформировать "Спартак"???
sir-5
sir-5
04 июня в 09:52
"Не спешите нас хоронить",ибо наша сборная может отличиться в любую сторону. Как бы не пришлось объявлять Усача гением тренерского цеха.Словом,наша сборная-"обезьяна с Гранатом",и когда она рванёт,не знает никто.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
04 июня в 09:52
смещной:
Тебе, чтобы собрать лайки на комменте про Черчесова и Спартак, пришлось совсем правила футбола, позиции игроков, игровые роли забыть или что-то задержалось в твоей голове? Как вяжется вызов центрального защитника Кутепова с отцепом форварда Чалова или левого атакующего Ташаева? Или правый фулбек Самедов виноват в том, что Таракан предпочел проигнорировать опорника Денисова среди россыпи центрхавов различного розлива? Абы ляпнуть про Спартак.
А ты уверен что ему есть что забывать? Притворяющиеся болельщиками ЦСКА здесь это просто группа спартакохейтеров которым можно даже ум не напрягать, раз их админка поддерживает.

P.S. И дизлайк от модератора - тому ярчайшее подтверждение.
смещной
смещной
04 июня в 09:40
Michele_Alboreto:
черчесов не взял Чалова, проведшего великолепный еврокубковый сезон. черчесов не взял Денисова, ЦЗ чемпионского Локомотива. черчесов не взял Ташаева, ярко раскрывшегося в Динамо. черчесов взял кутепова, самедова, проведших провальный еврокубковый сезон и еле вытянувших бронзу в чемпионате. Стыдно за станислава.
Тебе, чтобы собрать лайки на комменте про Черчесова и Спартак, пришлось совсем правила футбола, позиции игроков, игровые роли забыть или что-то задержалось в твоей голове?
Как вяжется вызов центрального защитника Кутепова с отцепом форварда Чалова или левого атакующего Ташаева? Или правый фулбек Самедов виноват в том, что Таракан предпочел проигнорировать опорника Денисова среди россыпи центрхавов различного розлива?
Абы ляпнуть про Спартак.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
04 июня в 09:34
Terek-Anji:
Такое ощущение, что помимо Чалова нет форвардов. Автор явно болеет за ЦСКА. Если нет, то каким боком неизвестный Чалов должен быть заявлен в сборную? За какие заслуги?
За реализацию?
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
04 июня в 09:34
Michele_Alboreto:
черчесов не взял Чалова, проведшего великолепный еврокубковый сезон. черчесов не взял Денисова, ЦЗ чемпионского Локомотива. черчесов не взял Ташаева, ярко раскрывшегося в Динамо. черчесов взял кутепова, самедова, проведших провальный еврокубковый сезон и еле вытянувших бронзу в чемпионате. Стыдно за станислава.
Просто он идиот
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
04 июня в 09:33
vinyardrip:
Надо было из одного спама собрать. Ой, там же столько местных не наберется))
Сказал фан питерских пешеходов или команды в которой всегда будут черные?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 июня в 07:38
Terek-Anji:
Такое ощущение, что помимо Чалова нет форвардов. Автор явно болеет за ЦСКА. Если нет, то каким боком неизвестный Чалов должен быть заявлен в сборную? За какие заслуги?
А Дзюба за какие? Дзюба со Смоловым - не пара нападающих, потому что вместе они играть не будут, а с Чаловым в составе можно было бы по необходимости перейти на схему с двумя нападающими
mikysss
mikysss
04 июня в 07:35
Выход из группы будет за счастье, а так... Ну если тока Федун свое слово не вставит
andre_can
andre_can
04 июня в 07:10
усатому, как говорится, виднее :)))
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