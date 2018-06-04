Логика Черчесова и одноразовая команда

«Соккер.ру» видит нестыковки в заявке сборной России. Сколько команде лет? Где ее тактика? Стоит ли акцентировать внимание на Габулове? Отвечаем вместе.

Заявка без общего будущего

Набор на один турнир, случайный. Четверо могут завершить карьеру в сборной сразу после ЧМ-18. Игнашевич, Самедов, Жирков и Габулов, возраст им позволяет. До конца года семерым из двадцати трех исполнится тридцать и больше, почти трети игроков. Из молодых футболистов всего три человека, Головин и братья Миранчуки. С натяжкой еще Зобнин, у него год разницы с Алексеем и Антоном.

Кузяева и Кутепова молодыми назовут лишь те, кто считает, что на год старший за них Неймар – юниор. Сборная России не сделала ставку на опыт, многих возрастных не включили в заявку. Не сделала ставку на омоложение состава, Ташаеву и Чалову нет места. Черчесов собрал команду неопытных на международном уровне, но при этом немолодых ребят. Фернандесу столько же лет, как Дзагоеву, 27, не 17. Смолов, Ерохин, Газинский и Семенов старше, чем Алан.

И хорошо, если у них вместе столько же матчей за сборную, как у хавбека ЦСКА. Если быть точным, то у часто травмированного Дзагоева 56 поединков, у перечисленной четверки в сумме всего 59. Причем официальных игр у Алана больше, ведь проходил отборы, о которых многие из заявки Черчесова понятия не имеют. Средний возраст 23 избранных Станиславом Саламовичем – 28.3 года. Никакого омоложения состава не увидели.

Какое может быть будущее у сборной со средним возрастом более 28 лет? Команда на один турнир – домашний ЧМ. Дальше добавляйте Васина, Джикию, новых фланговых защитников. Ждите молодого опорника, который появится в ближайшие годы. Меняйте в основе Жиркова и Самедова на флангах, вспомнив о том же Ташаеве – получите совершенно другую команду. Как эта заявка отличается на 16 позиций от выбора Капелло на ЧМ-14, так и в отборе к Евро-2020 может играть совершенно другая команда с другим тренером.

Тактически уязвимый выбор

Существенная претензия к Черчесову – не выбрал тактику за десять дней до старта чемпионата мира. Существенная претензия именно к такой заявке – не решает ряд очевидных задач и не позволяет качественно собрать несколько тактических рисунков, если изначальный не сработает. Предположим, начнут чемпионат по схеме «4-2-3-1», играть с пятеркой оборонцев против Саудовской Аравии нет смысла. Но даже в таком случае Кузяев и Зобнин могут выступить плохо, поскольку не опорники.

А Жирков и Самедов могут не выдержать ответов шустрых фланговых игроков довольно быстрой сборной с Ближнего Востока. Головин в качестве связующего звена – очевидная ставка, как и Смолов в роли форварда, ныряющий к полузащитникам, поскольку его не могут обеспечить навесами и пасами под удар. Но разве такая схема обязательно сработает? Если Федор сыграет неважно, то заменить его в заявке, где два форварда, способен только Дзюба. Черчесов везет из Австрии на ЧМ-18 двух нападающих.

Догадайтесь с одного раза, будет ли игра сборной России результативной? Отцепление Чалова в пользу Антона Миранчука можно объяснить, но тактически это как оставить Сане в заявке сборной Германии. Лева не понимают, но у Йоахима четкий план в голове, как немцам играть. У Черчесова такого плана нет. Следовательно, вне сборной оказывается защитник Нойштедтер, который подходит под схемы, и появляется Семенов, игравший неудачно. Вылетает из заявки Рауш – якобы из-за травмы спины, но Комбарова дублером не назначают. Теперь при переходе на пять защитников и любых проблемах Жиркова некому выйти слева в обороне.

Остаются Кузяев, Зобнин и Черышев в качестве условных сменщиков на место левого латераля, но все – полузащитники, как и сам Жирков. Кудряшов при схеме с четверкой сыграет в обороне. Но зачем формировать состав, в котором уязвимы сразу две важные позиции – центрального форварда и левого защитника? Добавим, что Газинский не подходит под любые схемы Черчесова, как не подходят Ерохин с Дзагоевым – получим набор игроков, где нет дублеров. Есть упрямая основа и массовка, причем основа – тоже массовка, только одобренная на условно главные роли.

Ставка на локальный успех

Звучат ехидные замечания, что если Черчесов выйдет из группы, а потом достойно сыграет против победителя квартета Испании с Португалией – например, проиграет 1:2, то его назовут героем ЧМ-18. Задачу посчитают выполненной. Народ сразу забудет все, что говорил о наставнике по ходу подготовки. Вот только проблема, что сборная России нуждается не в выходе из группы на ЧМ-18, а в стратегическом успехе. А Черчесов за отведенное ему время не показал, что подходит для решения задания.

Станислав Саламович уверен, что продолжит работу и будет проходить отбор на Евро-2020 вместе с командой. Но разве для сборной такое развитие событий станет плюсом? Даже когда у Хиддинка получилось сыграть три неплохих матча на Евро-2008 – при сильной подготовке к турниру, особенно физической, и обрадовать страну, невзирая на очевидные поражения от Испании, то ему не позволили перестроить систему подготовки сборных России. В РФС заявили, что дело Гуса – первая сборная.

И голландец завершил тренерский путь в Мариборе. Глобальная проблема сборной России в том, что ее не строят, а подстраивают. В данном случае под Черчесова. Чтобы ему было комфортно на домашнем мундиале. Тут даже локальный успех ничего не изменит. И это важнее, чем отказы от ветеранов нужных амплуа. Важнее полного отсутствия понимания схемы сборной за десять дней до чемпионата мира. Важнее наличия в команде тех, кого тренер считает своими, и отсутствия тех, кого считает чужими. Логика у Черчесова примитивная: всегда прав. Кто не согласен – пусть читает первое правило.

Отказ от перестроения системы

Победы на ЧМ-18 порадуют страну. Почему бы не порадоваться, если опередят Саудовскую Аравию, Уругвай или Египет? Но, к сожалению для футболистов новых поколений, вряд ли успех будет полезным, ведь в таком случае спорный наставник останется у руля. Но даже в случае провала Черчесова появится лишь маленький шанс, что выберут тренера, который поверит в глобальный проект сборных России по футболу и поставит первой команде достойную игру, сделав ее витриной успехов.

Пока нет игры, забавно читать споры болельщиков о том, как влияют на состав отдельные имена, вроде третьего голкипера. Габулов будет скоморохом, нормальная роль. Проблема скорее в тех, кого нет в заявке. А также в том, что нет в списке сильного и современного главного тренера. Черчесов выбрал сборную, которой может управлять, по его мнению, не утруждаясь. Команду, где все свои, а кто Дзюба – на лавке. Получили заявку, словно созданную, чтобы повесить на нее всех собак.

В центре с Игнашевичем, от которого кто только не убегал в последние годы. С Жирковым и Самедовым в роли латералей – оба играют эпизодами, поскольку им в сумме 67 лет. Видим команду без разрушителей в середине поля. С одним левым защитником, который в сборной играл в центре. На их месте хотелось бы увидеть гармоничную банду, способную сыграть качественно и на победу. Но не увидим. Ведь тренер перепробовал полсотни футболистов – не фигурально, а буквально, но за 642 дня, если считать от первого матча с Турцией, не поставил игру и не создал команду.

Десять дней на поиски смысла

Верите ли вы, что Черчесов справится за оставшиеся десять дней, когда у него в запасе только еще один товарищеский матч с теми же турками? Тренер отцепил тех, кому вчера доверял. Неожиданно отказался от ребят, которых сам в сборную позвал. Сделал ставку на людей, у которых не получилось войти в игру в предыдущих матчах. Доверяет ветеранам, независимо от уровня формы. Расставляет тактические ловушки для малочисленной молодежи.

Не стоит удивляться логике Черчесова, поскольку в день назначения главного тренера почти два года тому назад знали, что логику отключают, а не включают: «Я так решил, потому что могу». Осталось пожелать футболистам быть лучше тренера и сыграть за страну. В таком случае непоследовательность наставника хотя бы отчасти компенсируется желанием и азартом. А если все будут заодно и против побед, как в последних матчах, то сборную снова ждет существенная смена состава, новые тактические эксперименты и спорные ставки.

Когда панику выдают за уверенность в себе – получаем заявку Черчесова на чемпионат мира. Осталось поверить, что у выбранных футболистов хватит смелости на грудь в крестах вместо головы в кустах. Ведь одна вещь, которую Станислав Саламович вправду не запрещает и точно хочет увидеть, как и все болельщики футбольной России – неожиданные озарения от самих футболистов. Даже если их неправильно готовят, если им не выбрали тактику, не обеспечили подстраховкой по позициям и обрекли на муки в сложных матчах – помирать надо с музыкой.

Команда одноразовая, но любой ее результат, так уж сложилось, будет историческим. Выступление на родном чемпионате мира не забудут долго, поскольку повторения не будет. Один концерт и одна попытка слепленного наспех оркестра попасть в ноты без дирижера.