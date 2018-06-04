  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
Товарищеские матчи. Сборные 20181X2
21:45 Матч завершен Логотип ИталияИталия 1:1 Логотип НидерландыНидерланды2.13.43.5
19:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ТурцияТурция2.123.43.85
20:30 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ФинляндияФинляндия1.653.556
21:00 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип ГрузияГрузия4.23.31.95

Логика Черчесова и одноразовая команда

вчера, 20:13
Логика Черчесова и одноразовая команда

«Соккер.ру» видит нестыковки в заявке сборной России. Сколько команде лет? Где ее тактика? Стоит ли акцентировать внимание на Габулове? Отвечаем вместе.

Заявка без общего будущего

Набор на один турнир, случайный. Четверо могут завершить карьеру в сборной сразу после ЧМ-18. Игнашевич, Самедов, Жирков и Габулов, возраст им позволяет. До конца года семерым из двадцати трех исполнится тридцать и больше, почти трети игроков. Из молодых футболистов всего три человека, Головин и братья Миранчуки. С натяжкой еще Зобнин, у него год разницы с Алексеем и Антоном.

Кузяева и Кутепова молодыми назовут лишь те, кто считает, что на год старший за них Неймар – юниор. Сборная России не сделала ставку на опыт, многих возрастных не включили в заявку. Не сделала ставку на омоложение состава, Ташаеву и Чалову нет места. Черчесов собрал команду неопытных на международном уровне, но при этом немолодых ребят. Фернандесу столько же лет, как Дзагоеву, 27, не 17. Смолов, Ерохин, Газинский и Семенов старше, чем Алан.

И хорошо, если у них вместе столько же матчей за сборную, как у хавбека ЦСКА. Если быть точным, то у часто травмированного Дзагоева 56 поединков, у перечисленной четверки в сумме всего 59. Причем официальных игр у Алана больше, ведь проходил отборы, о которых многие из заявки Черчесова понятия не имеют. Средний возраст 23 избранных Станиславом Саламовичем – 28.3 года. Никакого омоложения состава не увидели.

Какое может быть будущее у сборной со средним возрастом более 28 лет? Команда на один турнир – домашний ЧМ. Дальше добавляйте Васина, Джикию, новых фланговых защитников. Ждите молодого опорника, который появится в ближайшие годы. Меняйте в основе Жиркова и Самедова на флангах, вспомнив о том же Ташаеве – получите совершенно другую команду. Как эта заявка отличается на 16 позиций от выбора Капелло на ЧМ-14, так и в отборе к Евро-2020 может играть совершенно другая команда с другим тренером.

Тактически уязвимый выбор

Существенная претензия к Черчесову – не выбрал тактику за десять дней до старта чемпионата мира. Существенная претензия именно к такой заявке – не решает ряд очевидных задач и не позволяет качественно собрать несколько тактических рисунков, если изначальный не сработает. Предположим, начнут чемпионат по схеме «4-2-3-1», играть с пятеркой оборонцев против Саудовской Аравии нет смысла. Но даже в таком случае Кузяев и Зобнин могут выступить плохо, поскольку не опорники.

А Жирков и Самедов могут не выдержать ответов шустрых фланговых игроков довольно быстрой сборной с Ближнего Востока. Головин в качестве связующего звена – очевидная ставка, как и Смолов в роли форварда, ныряющий к полузащитникам, поскольку его не могут обеспечить навесами и пасами под удар. Но разве такая схема обязательно сработает? Если Федор сыграет неважно, то заменить его в заявке, где два форварда, способен только Дзюба. Черчесов везет из Австрии на ЧМ-18 двух нападающих.

Догадайтесь с одного раза, будет ли игра сборной России результативной? Отцепление Чалова в пользу Антона Миранчука можно объяснить, но тактически это как оставить Сане в заявке сборной Германии. Лева не понимают, но у Йоахима четкий план в голове, как немцам играть. У Черчесова такого плана нет. Следовательно, вне сборной оказывается защитник Нойштедтер, который подходит под схемы, и появляется Семенов, игравший неудачно. Вылетает из заявки Рауш – якобы из-за травмы спины, но Комбарова дублером не назначают. Теперь при переходе на пять защитников и любых проблемах Жиркова некому выйти слева в обороне.

Остаются Кузяев, Зобнин и Черышев в качестве условных сменщиков на место левого латераля, но все – полузащитники, как и сам Жирков. Кудряшов при схеме с четверкой сыграет в обороне. Но зачем формировать состав, в котором уязвимы сразу две важные позиции – центрального форварда и левого защитника? Добавим, что Газинский не подходит под любые схемы Черчесова, как не подходят Ерохин с Дзагоевым – получим набор игроков, где нет дублеров. Есть упрямая основа и массовка, причем основа – тоже массовка, только одобренная на условно главные роли.

Ставка на локальный успех

Звучат ехидные замечания, что если Черчесов выйдет из группы, а потом достойно сыграет против победителя квартета Испании с Португалией – например, проиграет 1:2, то его назовут героем ЧМ-18. Задачу посчитают выполненной. Народ сразу забудет все, что говорил о наставнике по ходу подготовки. Вот только проблема, что сборная России нуждается не в выходе из группы на ЧМ-18, а в стратегическом успехе. А Черчесов за отведенное ему время не показал, что подходит для решения задания.

Станислав Саламович уверен, что продолжит работу и будет проходить отбор на Евро-2020 вместе с командой. Но разве для сборной такое развитие событий станет плюсом? Даже когда у Хиддинка получилось сыграть три неплохих матча на Евро-2008 – при сильной подготовке к турниру, особенно физической, и обрадовать страну, невзирая на очевидные поражения от Испании, то ему не позволили перестроить систему подготовки сборных России. В РФС заявили, что дело Гуса – первая сборная.

И голландец завершил тренерский путь в Мариборе. Глобальная проблема сборной России в том, что ее не строят, а подстраивают. В данном случае под Черчесова. Чтобы ему было комфортно на домашнем мундиале. Тут даже локальный успех ничего не изменит. И это важнее, чем отказы от ветеранов нужных амплуа. Важнее полного отсутствия понимания схемы сборной за десять дней до чемпионата мира. Важнее наличия в команде тех, кого тренер считает своими, и отсутствия тех, кого считает чужими. Логика у Черчесова примитивная: всегда прав. Кто не согласен – пусть читает первое правило.

Отказ от перестроения системы

Победы на ЧМ-18 порадуют страну. Почему бы не порадоваться, если опередят Саудовскую Аравию, Уругвай или Египет? Но, к сожалению для футболистов новых поколений, вряд ли успех будет полезным, ведь в таком случае спорный наставник останется у руля. Но даже в случае провала Черчесова появится лишь маленький шанс, что выберут тренера, который поверит в глобальный проект сборных России по футболу и поставит первой команде достойную игру, сделав ее витриной успехов.

Пока нет игры, забавно читать споры болельщиков о том, как влияют на состав отдельные имена, вроде третьего голкипера. Габулов будет скоморохом, нормальная роль. Проблема скорее в тех, кого нет в заявке. А также в том, что нет в списке сильного и современного главного тренера. Черчесов выбрал сборную, которой может управлять, по его мнению, не утруждаясь. Команду, где все свои, а кто Дзюба – на лавке. Получили заявку, словно созданную, чтобы повесить на нее всех собак.

В центре с Игнашевичем, от которого кто только не убегал в последние годы. С Жирковым и Самедовым в роли латералей – оба играют эпизодами, поскольку им в сумме 67 лет. Видим команду без разрушителей в середине поля. С одним левым защитником, который в сборной играл в центре. На их месте хотелось бы увидеть гармоничную банду, способную сыграть качественно и на победу. Но не увидим. Ведь тренер перепробовал полсотни футболистов – не фигурально, а буквально, но за 642 дня, если считать от первого матча с Турцией, не поставил игру и не создал команду.

Десять дней на поиски смысла

Верите ли вы, что Черчесов справится за оставшиеся десять дней, когда у него в запасе только еще один товарищеский матч с теми же турками? Тренер отцепил тех, кому вчера доверял. Неожиданно отказался от ребят, которых сам в сборную позвал. Сделал ставку на людей, у которых не получилось войти в игру в предыдущих матчах. Доверяет ветеранам, независимо от уровня формы. Расставляет тактические ловушки для малочисленной молодежи.

Не стоит удивляться логике Черчесова, поскольку в день назначения главного тренера почти два года тому назад знали, что логику отключают, а не включают: «Я так решил, потому что могу». Осталось пожелать футболистам быть лучше тренера и сыграть за страну. В таком случае непоследовательность наставника хотя бы отчасти компенсируется желанием и азартом. А если все будут заодно и против побед, как в последних матчах, то сборную снова ждет существенная смена состава, новые тактические эксперименты и спорные ставки.

Когда панику выдают за уверенность в себе – получаем заявку Черчесова на чемпионат мира. Осталось поверить, что у выбранных футболистов хватит смелости на грудь в крестах вместо головы в кустах. Ведь одна вещь, которую Станислав Саламович вправду не запрещает и точно хочет увидеть, как и все болельщики футбольной России – неожиданные озарения от самих футболистов. Даже если их неправильно готовят, если им не выбрали тактику, не обеспечили подстраховкой по позициям и обрекли на муки в сложных матчах – помирать надо с музыкой.

Команда одноразовая, но любой ее результат, так уж сложилось, будет историческим. Выступление на родном чемпионате мира не забудут долго, поскольку повторения не будет. Один концерт и одна попытка слепленного наспех оркестра попасть в ноты без дирижера.

Поделиться
Другие материалы по теме
Тихонов: «Глушаков — игрок сборной»
Сегодня, 10:11 2
Эзатолахи: «Для меня участие в чемпионате мира - это мечта всей моей жизни»
Сегодня, 10:05 0
Петрович: «Кокорин может играть в иных лигах, но высокие зарплаты не отпускают из России»
Сегодня, 08:09 10
А. Федун – о Промесе: «Когда игрок 4 года не чувствует конкуренции, мотивация снижается»
Сегодня, 07:57 15
Андрей Федун: «Если косяком пойдут поражения, Карреру сами трибуны „вынесут“»
Сегодня, 06:58 21
Антон Миранчук: «Недавно сборной России уже приходилось играть с Турцией. Было непросто»
Сегодня, 03:45 3
Обсудить
Все комментарии
Archvlad87
Archvlad87
сегодня в 09:52
Автор интересно рассуждает! А кого еще Черчесову брать? В России еще есть футболисты годные для сборной?
П.Пар
П.Пар
сегодня в 09:14
А может вообще не стоит позориться у себя дома? Пока не поздно сняться с ЧМ, сказать, что команда в полном составе заболела корью. Или была похищена пришельцами с Марса
борька
борька
сегодня в 08:18
Одноразовый шприц, скрытое название команды! Вчера Мутко с кумом привезли одноразовых шприцов для сборников! Это план на игру с СА. Вкололи ! Ребята бегают как звери, без вской мысли в голове,но чаще бьют мяч на Акинфеева, он капитан, и последний пас его! Вся надежда на капитана, с его решающим пасом на Смолова, или Дзюбу!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
сегодня в 07:12
Интересно, автор и комментаторы действительно думают, что наше правительство хочет развивать сборную? Ребят, да не будет этого - провалы выгоднее, после них больше денег выделяют. А сами эти товарищи не уйдут никогда. Так что навсегда Россия в футбольной заднице, это константа.
valt134
valt134 ответил kinderpingui
сегодня в 06:58
В тему...
valt134
valt134 ответил Александр Бодун
сегодня в 06:54
Расстрела будет мало. Повешение через прилюдную кастрацию с прилюдным миньетом. И я НАСТАИВАЮ на этом. За те бабки, что он сгрёб с Русского Народа-Сосать Пожизненно!!!
valt134
valt134
сегодня в 06:48
Зачем писать много и не по делу??? Отхватим по самые гланды... 4-е место в группе наше по праву.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Terminator-2010
сегодня в 06:27
Terminator-2010:
За эти ДВА ГОДА, за такую "тренерскую работу", этого физрука - на кол нахрен!!!!
Можно поправить? Не на кол, а на хрен!!!
andre_can
andre_can ответил йинегве
сегодня в 05:14
йинегве:
Когда напротив спортивной школы на парковке не будут стоять крузаки и лексусы с инфинитями,принадлежащие тем родителям,которые привезли своих сыночков,тогда и будет у нас сильная сборная и наши простые пацаны будут покорять вершины мирового футбола! У нас система ,где кумовато-блато-вороватая действительность такая,что простым и талантливым мальчишкам из простых семей или семей,где одна мать ,нет возможности проявлять себя,потому что нет денег. Вот и получаем все это 62о,уж извините...
Подписываюсь под каждым словом!!! Дичайшая коррупция в футбольных школах!!! Денег нет- иди пинай мяч во двор!!!
амурец
амурец
сегодня в 02:57
оно конечно будем болеть за сборную и может быть у наших ребят будет озарение, но какая может быть игра если футболисты не знают по каким тактическим схемам им играть, и что самое унылое этого не знает и главный тренер
Terminator-2010
Terminator-2010
сегодня в 02:21
За эти ДВА ГОДА, за такую "тренерскую работу", этого физрука - на кол нахрен!!!!
RomM84
RomM84 ответил Александр Рябов
сегодня в 00:41
Александр Рябов:
Думаю, выход из группы не составит большого труда. Состав хороший. Тренер очень умный. Так можем и в плей-офф далеко пройти. И чем больше я читаю некоторых... журналистов, тем больше убеждаюсь - значит хорошие сапоги, надо брать!
Видали!! Саламыч то тоже на соккере зависает!)))))
Ну не выпьет человек столько!!!
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 00:07
Думаю, выход из группы не составит большого труда. Состав хороший. Тренер очень умный. Так можем и в плей-офф далеко пройти. И чем больше я читаю некоторых... журналистов, тем больше убеждаюсь - значит хорошие сапоги, надо брать!
Стас Марченко
Стас Марченко ответил RomM84
вчера в 23:07
RomM84:
который поверить в глобальный Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1052255Поверит вероятно, но я не верю)))))
Исправили
Стас Марченко
Стас Марченко ответил RomM84
вчера в 23:06
RomM84:
Какое может будущее у сборной Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1052255Какое может быть... думаю что никакого не может БЫТЬ))))
Исправили
Tonik-ID
Tonik-ID
вчера в 23:06
Чтобы начать движение вверх нужно достичь самого дна)))) Стасик просто претворяет в жизнь гениальный стратегический план РФС по возрождению сборной из пепла!
Осталось только дождаться пока Французы выиграют ЧМ 2018 и сжечь Москву
Александр Бодун
Александр Бодун
вчера в 22:29
И после Чемпионата Мира Черчесов уверен ,что он останется Главным Тренером сборной!!! Откуда такая уверенность?? В удачном выступлении сборной!! Ждать осталось недолго!! Пока же сплошь разочарование Ни ума .ни игры ,ни фантазии...
RomM84
RomM84
вчера в 22:17
который поверить в глобальный
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1052255
Поверит вероятно, но я не верю)))))
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 22:08
Одноразовая команда, прям как ганд....ны)))
ᅠ
вчера в 21:47
Думаю похоронный марш стал бы правильным гимном для ЧМ у нашей сборной.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 21:45
Последнее предложение прям за душу
йинегве
йинегве
вчера в 21:45
Когда напротив спортивной школы на парковке не будут стоять крузаки и лексусы с инфинитями,принадлежащие тем родителям,которые привезли своих сыночков,тогда и будет у нас сильная сборная и наши простые пацаны будут покорять вершины мирового футбола! У нас система ,где кумовато-блато-вороватая действительность такая,что простым и талантливым мальчишкам из простых семей или семей,где одна мать ,нет возможности проявлять себя,потому что нет денег.
Вот и получаем все это 62о,уж извините...
shur
shur
вчера в 21:41
...сборная страны это обыкновенная вывеска команды принимающей ЧМ,без
отборочных игр,без состава,без тренера,лично Я в жизни не вспомню выступление
этой компании,никто не виноват в этом, ни в коем случае,стечение обстоятельств,
только вот ЧЕТЫРЕ ГОДА впустую на подготовку,зачем???!!!
post-navigator
post-navigator
вчера в 20:45
Надо срочно ввести сасанкции против недружественных саудитов и прочих конкурентов. За недобор российских очков их бы заранее заклеймить неплохо!
RomM84
RomM84
вчера в 20:41
Какое может будущее у сборной
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1052255
Какое может быть...
думаю что никакого не может БЫТЬ))))
Багор
Багор
вчера в 20:39
Смысл ищут за 10 дней до начала чемпионата, про бабки наверняка не забыли.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 20:31
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 20:20
    Нет там никакой логики, он же спартач.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100