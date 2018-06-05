Без шуток. Семак сделает «Зенит» чемпионом

Скепсис логичен, «Зенит» многократно подводил фанатов и смешил конкурентов. Но «Соккер.ру» видит в Семаке второго Карреру – тренера, способного на подвиг.

Андрей Федун отметил, что трибуны «вынесут» Карреру с поста тренера после серии поражений, ведь у спартаковцев от любви до ненависти – расстояние в одного Глушакова. В «Зените» ситуация другая, а Семак на отправной точке Массимо. Более того, у него есть кредит доверия от трибун, а это хватает для старта.

Осталось обозначить общий план действий Семака. А в остальном работа тренера строится на нюансах. На игру «Зенита» даже аналитический отдел клуба может существенно повлиять, если тренерский штаб вникнет в их экспертизы. Но есть железные пункты, которым стоит следовать, если Сергей Богданович хочет быстро добиться результата и поставить игру, а это – его прямая обязанность.

12. Не доверять руководству клуба. Не все за него и не каждый умеет помочь. Говорят, Фурсенко и Дюков были за иностранного специалиста, Миллер – за Семака. Пока в «Зените» решают не финские братья, к ФНЛ готовиться рано, но опасностей много. Врагов у Семака в «Зените» полно. Тренер – герой сезона, а они – неудачники, считающие себя особенными. Такой конфликт можно разрешить, только если Сергей Богданович не сломается и поведет за собой.

11. Оставить фанатов на своей стороне. Не надо заигрывать, не стоит льстить, достаточно грамотно работать, а болельщики на стадионе станут армией Семака, как многие фанаты «Спартака» встали на сторону Карреры при похожем бардаке в отряде клубных менеджеров. Не сказать, что «Зенит» пользуется социальным ресурсом, который имеет – судя по результатам домашних матчей, но Семаку полезно остаться своим для народа.

10. Определить костяк из россиян. Лимитная обойма важна, россиян в заявке много, а толку от них маловато. Перечислим броских. Кокорин, Кузяев, Лунев, Смольников, Ерохин, Жирков – из состава Манчини. Также Дзюба, Шатов, Анюков и парочка из академии «Зенита». Может, стоит дать шанс Набиуллину, Новосельцеву и Оздоеву? Не исключен вариант, при котором к Семаку приедет Беленов, если Лодыгина продадут. Плюс Денисов, о котором давно говорят. А это уже целая команда.

9. Решить судьбы арендованных. На балансе целая команда без вратаря. Новосельцев, Нету, Чернов, Цаллагов – защитники. Мак, Эрнани, Рязанцев, Юсупов, Шатов и Нобоа – хавбеки. Дзюба и Джорджевич – нападающие. Что с ними делать? Давать шансы или продавать. Семак может посчитать полезным Нобоа – весной в «Рубине» играл здорово. У молодого Джорджевича появится время, если верить слухам.

8. Назвать лишних футболистов. Новосельцев, Цаллагов, Мак, Эрнани, Юсупов, Паредес, Мевля, Заболотный, Дриусси, Оздоев, Краневиттер. Еще не все, есть Ригони, Терентьев, Полоз, Лодыгин – минимум пятнадцать человек. Семаку приписывают расставание с аргентинцами, но к тому же Маммане надо искать подход. А вот зачем клубу балласт с паспортами РФ? Россиян много даже без нового ограбления «Локомотива», о котором задумались.

7. Выбрать позиции для усиления. Возможно, запасной голкипер, центральный защитник, левый защитник, опорный хавбек, ярко выраженный вингер или атакующий хав, если схема будет «4-3-3». Семак начнет оценку игроков с чистого листа, дав шанс трем составам, которые собрали Луческу, Манчини и Фурсенко с Сарсанией. Одновременно только в РФПЛ легко найти троих, кем могут заинтересоваться – Беленов, Денисов и Алексей Миранчук.

6. Повлиять на провальную академию. По словам Зырянова, Манчини на матчи «Зенита-2» не ходил, присылал помощников. А вот Сергею Богдановичу стоит заглянуть в академию и на внутренний резерв. Вдруг найдут кого-то яркого и достойного? Позиций для усилений много, своего Головина трибуны встретили бы лучше, чем Аршавина в качестве одного из менеджеров клуба. Навести порядок в академии – задача главного тренера, раз никто годами ее не решал.

5. Сделать ставку на мотивацию. Давить на профессионализм бессмысленно. «Зенит» безвольный, играет время от времени, потерял мужское достоинство в лице Кришито – единственный, к которому в прошлом сезоне нет вопросов. Даже к Луневу и Кокорину при желании придеретесь, ровно пройти сезон им помешали не только травмы. Но в коллективе, где два клана – иностранцы и местные, необходимо работать с атмосферой. Задача Семака понятная – мотивировать сильных игроков, которые два с половиной года играют ужасно.

4. Поэкспериментировать с тактикой. Три центральных не подойдут под «философию клуба», так что «Зенит» не будет похож на «Уфу». Разве что Сергей Богданович решит, что раз вертикальный выход в атаку моден в топ-5, то и команде из Санкт-Петербурга не помешает реставрация с отсылкой во времена Данни и Халка. Прессинг, доведение атак до ударов, реализация моментов, отказ от навесов ради навесов, построение достойной опорной зоны вместо аргентинского комедийного шоу – у Семака много тактических задач. Оборона тоже так себе, невзирая на редкие пропущенные голы в РФПЛ.

3. Вернуть «Зениту» узнаваемый футбол. Стиль важен, стиль определяет уверенность команды в себе. Переоденьте «Уфу» в другую форму без номеров, покажите видео, замазав лица – команду можно будет узнать. По «5-3-2», по выходу в атаку, по работе в защите, по интересному подходу центральных хавбеков и ставке на реализацию. «Зенит» Манчини был безликим, отсюда нулевые ничьи. У Роберто их было восемь, у Семака в середняке – всего пять. «Уфа» играла рационально, а «Зениту» нужен совсем другой футбол. Дикий, результативный и победный.

2. Грамотно назначить капитана. Семаку нельзя показывать иностранцам, что не считает их за людей. Сергей Богданович почти не играл за рубежом – из Парижа быстро вернулся, но в его «Рубине» Бердыева не было конфликтов «свои против чужих». Легионеры, вроде Наваса и Карадениза, с которыми Семак играл плечом к плечу, делились мастерством с россиянами. В «Зените» коллектива нет, а от выбора правильного капитана многое зависит. Если вернут Денисова и его назовут официальным лидером – Семак возьмет на себя ответственность. Капитаны Дзюба и Кришито команду не объединили, как знаем, а это критически важно.

1. Выиграть чемпионское звание. Не стоит наивно ставить на Лигу Европы, этот как заявления Фурсенко о Лиге чемпионов – бакланам на смех. Но будет результат – будет второй год Семака в «Зените». Без титулов Сергей Богданович уступит очередному иностранцу, скорее всего, заметно слабее Спаллетти и Виллаш-Боаша. Обстоятельства складываются не в пользу клуба из Санкт-Петербурга, о гегемонии можно забыть. Никто не будет подталкивать «Зенит» к титулам, как было совсем недавно. Семаку придется пахать, пахать много и заставить футболистов следовать за ним к титулу.

Как думаете, у Сергея Богдановича получится?

Каррера боялся появления Сарри, ведь такой тренер гарантировал бы «Зениту» титул за счет тактического багажа. Семак намного слабее как специалист, но Сергей Богданович может убедить, что он не случайный пассажир зеленоглазого лазурного такси. Не свадебный генерал, как пишут после слухов о возвращении Денисова в состав, а Аршавина – в команду эффективного менеджера Малафеева.

Пока ситуация двоякая, но симпатии на стороне Сергея Богдановича, а возможности клуба позволяют спокойно решать все поставленные задачи – от успешной игры в плей-офф Лиги Европы до чемпионства. Но помним, что третий провал подряд смотрелся уже не смешно, как при Луческу, а убого. Четвертый сезон без титула никто не поймет, тогда «Зенит» может ждать разорение по системе «добровольной» приватизации.

За последние четыре года качество футбольных решений в клубе упало ниже нуля. Так что нравится вам или нет, но Семак – последняя надежда. Не потому, что круче всех, а потому, что это финальная ставка. Если завалит сезон, то не смогут назначить сильного иностранца. В 2019 году ради Лиги Европы никто модный не захочет переезжать в Россию. Наступили на точку невозврата. Если «Зенит» не справится – станет вторым «Спартаком». Или уже стал?