Южная Корея: ностальгия по 2002-му

В XXI веке сборная Южной Кореи выходила в полуфинал чемпионата мира под руководством Гуса Хиддинка, но «Соккер.ру» считает, что в России корейцы не задержатся надолго.

Сборная Южной Кореи

Лучший результат на мундиалях: четвертое место – 2002.

Место в рейтинге ФИФА: 57 (между Словенией и Албанией).

Капитан: Ки-Сон Ён.

Тренер: Син-Тхе Ён (Южная Корея).

Соперники по группе: Германия, Швеция, Мексика.

Сыграет в городах: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань.

Путь на ЧМ-2018. Южная Корея стартовала со второго раунда азиатского отбора и проскочила в группу с Ливаном, Кувейтом, Мьянмой и Лаосом на одной ножке: 8 побед в восьми матчах, 27:0 по голам. Соперники были слишком слабые. Но в финальном раунде отбора корейцев поджидали серьезные испытания, а также тот факт, что они финишировали на второй строчке вслед за Ираном и получили прямую путевку на ЧМ-2018, это большая удача, стечение обстоятельств и нерешительные противники вроде сборной Узбекистана. Южная Корея набрала всего 15 очков из 30 возможных (4 победы, 3 ничьи, 3 поражения; 11-10 по голам), а за два тура до конца группового этапа был уволен немецкий тренер Ули Штилике. Под руководством Син-Тхе Ёна корейцы скатали нулевые ничьи с Ираном и Узбекистаном, а этого хватило, чтобы остаться на второй строчке.

Любопытные факты

- прозвище южнокорейской команды – «Азиатские тигры». Также известны под позывными «Воины Тэджу» и «Красные дьяволы».

- полуфинал на домашнем ЧМ-2002, куда забрались корейцы, это высшее достижение для азиатских команд на чемпионатах мира.

- сразу пять тренеров-участников ЧМ-2018 не одерживали побед в официальных матчах у руля своих нынешних команд: Акира Нисино (Япония), Младен Крстаич (Сербия), Берт ван Марвейк (Австралия), Хуан Антонио Пицци (Саудовская Аравия) и Син-Тхе Ён (Южная Корея). У четырех первых не было такого шанса, а корейский тренер обе официальные игры во главе национальной команды завершил нулевыми ничьими.

- сборная Южной Кореи не пропускает мундиаль с 1986 года. Для корейцев это девятое участие в чемпионате мира подряд и десятое в общей сложности.

- у корейцев своя история поражений с каждым из соперников по группе. Против сборной Германии «Азиатские тигры» играли в полуфинале ЧМ-2002 и уступили 0:1. В игре со шведами потерпели самое крупное поражение в своей истории – 0:16 в четвертьфинале Олимпиады-1948. С мексиканцами Южная Корея играла в группе ЧМ-1998 и уступила 1:3.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Ким Сын-Гю («Виссел Кобе»), Ким Чжин-Хен («Сересо Осака»), Чо Хюн-У («Дэгу»).

Защитники: Ким Ен-Гвон («Гуанчжоу Эвергранд»), Чан Хён-Су («Токио»), Чон Сын-Хён («Саган Тосу»), Юн Ён-Сон («Соннам»), О Бан-Сук («Чеджу Юнайтед»), Ким Мин-У, Хон Чул (оба - «Санджу»), Пак Чу-Хо («Ульсан Хёндэ»), Ко Ё-Хан («Сеул»), Ли Ён («Чонбук Моторс»).

Полузащитники: Ки Сон-Ён («Суонси Сити»), Чон У-Ён («Виссел Кобе»), Чу Се-Джон («Асан Мугунхуа»), Ку Джа-Чхоль («Аугсбург»), Ли Джэ-Сон («Чонбук Моторс»), Ли Сын-У («Верона»), Мун Сон-Мин («Инчхон Юнайтед»).

Нападающие: Ким Син-Ук («Чонбук Моторс»), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи-Чхан («Зальцбург»).

Потери. Не нашлось места в заявке сборной Ли Чхон-Ёну, 29-летнему хавбеку английского «Кристал Пэлас», на счету которого 78 матчей и 8 голов за национальную команду. Это не совсем внезапная потеря, но очень досадная: серия серьезных травм лишила сборную Южной Кореи одного из сильнейших игроков нынешнего поколения, хотя при других обстоятельствах Ли Чхон-Ён мог подойти к этому мундиалю на пике возможностей.

Лидеры. Ки Сон-Ён и Сон Хын-Мин.

Тактика. Ули Штилике на постоянной основе использовал схему 4-2-3-1 с редкими и незначительными вариациями, по ней же в своем дебютном матче выстроил команду Син-Тхе Ён, а вот в решающей игре отбора против Узбекистана корейцы резко перешли на 3-4-3. На чемпионате мира корейцы, вероятно, будут играть 4-2-3-1, 4-3-3 или 4-4-2 - такие расстановки были задействованы в товарищеских матчах, хотя, не исключено, что главный тренер вообще не собирается определяться с базовой схемой. В тактическом разнообразии и непредсказуемости может скрываться (по крайней мере, корейцам нравится так думать) одно из их главных орудий.

Ориентировочный состав (4-4-2): Ким Сын-Гю - Чан Хён-Су, Ким Ен-Гвон, Ким Мин-У, Ли Ён - Ли Джэ-Сон, Ки Сон-Ён, Ку Джа-Чхоль, Ли Сын-У - Сон Хын-Мин, Ким Син-Ук.

Сила. Пожалуй, главный козырь Южной Кореи – это внезапность и тот факт, что соперникам было трудно их изучить. Во-первых, азиатский футбол в принципе достаточно своеобразен, нужно уметь глубоко копать, чтобы извлечь нужную информацию. Во-вторых, после смены тренера корейцы серьезно перетряхнули состав, да и игровые ценности стали другими. К матчам против Южной Кореи будет непросто готовиться. Добавляем традиционные преимущества: игровую дисциплину, выдержку, умение терпеть, физическую выносливость и скорость. Вот за счет этого «Воины Тэджу» и попытаются добиться успеха на чемпионате мира.

Слабость. Не будем судить о силе футболистов из азиатских чемпионатов по их клубной прописке, в команде Гуса Хиддинка тоже было мало известных персон. Но проблемы в обороне сегодняшней сборной Кореи – это факт. В отборочном цикле приняли участие восемь разных центральных защитников, причем каждый из них выходил в основе, в последних четырех турах квалификации состав обороны неизменно менялся от матча к матчу минимум на 50%. Да и вратарь Ким не самый надежный. Без слаженной обороны придется туго, учитывая, что Германия, Мексика и Швеция будут атаковать и безжалостно давить на эту ахиллесову пяту.

Модный разговор

Красный «дьявольский» комплект в качестве основного и белая форма с красно-синей рябью на запас. Вот так одел корейцев Nike.



Главный тренер. Син-Тхе Ён (Южная Корея)

В Корее 49-летним специалистом довольны, правда, на его пути еще не встречались трудности. Пожалуй, пока можно говорить об уровне доверия по признаку «свой-чужой», Син-Тхе Ён – легенда клуба «Соннам Ильва Чунма», за который выступал на протяжении дюжины лет, а также выигрывал с ним Лигу Азиатских чемпионов в роли тренера, в 90-е вызывался в национальную сборную и провел 23 матча. С 2014 года работает на Федерацию футбола Республики Корея. Был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, но просто грел место для Штилике, однако контракт не был прерван, а Син-Тхе Ёна перебросили в олимпийскую сборную, с которой он занял второе место на молодежном чемпионате Азии, что позволило выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Любопытно, что на том турнире в группе тоже были немцы и мексиканцы, а Корея заняла первое место. Теперь Син-Тхе Ён попробует заявить о своих тренерских талантах на самой большой сцене, какую только можно представить в футболе.

Главная звезда. Сон Хын-Мин

Южная Корея уповает на Сон Хын-Мина, ведь от его озарений зависит счастье миллионов болельщиков. Понимают это и в команде, где все готовы работать так, чтобы у главной звезды было максимум шансов себя проявить. Син-Тхе Ён собирается строить игру в атаке вокруг «Соналду», тренер Южной Кореи даже консультировался с Маурисио Почеттино относительно того, как лучше использовать Сон Хын-Мина в команде. Вариантов несколько: Сон может играть выдвинутого вперед форварда, окруженного поддержкой со всех сторон, второй вариант – с напарником в линии атаки (схема 4-4-2), а еще Хын-Мин здорово чувствует себя на левом фланге, где чаще всего и действует в клубе. Дилемма, с которой Син-Тхе Ёну необходимо разобраться, ведь таким активом важно распорядиться с максимальной эффективностью.

За кем следить в сборной Южной Кореи?

Обязательно стоит присмотреться к 20-летнему вингеру Ли Сын-У. Думаю, во время мундиаля мы его точно увидим на поле. Сейчас он представляет «Верону», в которой проходил адаптацию в завершившемся сезоне и даже стал первым корейцем за последние 16 лет, кому удалось забить гол в Серии A. А до этого Ли Сын-У шесть лет провел в системе «Барселоны», что уже является красноречивой характеристикой игрока.

Где можно увидеть сборную Южной Кореи?

База. Санкт-Петербург. Отель «Новый Петергоф»

Матчи группового этапа

18 июня, Нижний Новгород. «Нижний Новгород», против Швеции.

23 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена», против Мексики.

27 июня, Казань. «Казань-Арена», против Германии.

Матчей в Санкт-Петербурге у корейцев нет, зато у них аэропорт под боком, а тренировки на берегу озера вдвойне эффективнее, как гласит неизвестная корейская мудрость.



Задачи и перспективы на ЧМ-2018

У корейцев нет жесткой турнирной задачи на чемпионат мира, они понимают, что будут «андердогами» в каждом из трех матчей группового этапа, поэтому цель одна – выступить достойно, побороться за положительный результат в каждой из встреч. В корейской прессе не очень пессимистичные настроения, скорее реалистичные, общий тон примерно такой: «Мы понимаем, что в нынешнем составе недостаточно футболистов высокого класса, а оборона хромает на обе ноги, зато нам нечего терять, выход в 1/8 финала уже будет за счастье. Просто будем болеть за сборную в каждом отдельном матче, и, глядишь, удача нам улыбнется. А еще Сон Хын-Мин – наше все».

Прогноз «Соккер.ру»: сборной Южной Кореи не светит выход из группы. Германия есть Германия, пусть чемпионы мира в XXI веке и имеют привычку влипать в истории на следующем после победы мундиале, но Швеция и Мексика не могут провалиться одновременно. Три матча – максимум для корейцев в России.