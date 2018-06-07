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Южная Корея: ностальгия по 2002-му

вчера, 16:00
Южная Корея: ностальгия по 2002-му

В XXI веке сборная Южной Кореи выходила в полуфинал чемпионата мира под руководством Гуса Хиддинка, но «Соккер.ру» считает, что в России корейцы не задержатся надолго. 

Сборная Южной Кореи

Лучший результат на мундиалях: четвертое место – 2002.
Место в рейтинге ФИФА: 57 (между Словенией и Албанией).
Капитан: Ки-Сон Ён. 
Тренер: Син-Тхе Ён (Южная Корея).
Соперники по группе: Германия, Швеция, Мексика.
Сыграет в городах: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань.

Путь на ЧМ-2018. Южная Корея стартовала со второго раунда азиатского отбора и проскочила в группу с Ливаном, Кувейтом, Мьянмой и Лаосом на одной ножке: 8 побед в восьми матчах, 27:0 по голам. Соперники были слишком слабые. Но в финальном раунде отбора корейцев поджидали серьезные испытания, а также тот факт, что они финишировали на второй строчке вслед за Ираном и получили прямую путевку на ЧМ-2018, это большая удача, стечение обстоятельств и нерешительные противники вроде сборной Узбекистана. Южная Корея набрала всего 15 очков из 30 возможных (4 победы, 3 ничьи, 3 поражения; 11-10 по голам), а за два тура до конца группового этапа был уволен немецкий тренер Ули Штилике. Под руководством Син-Тхе Ёна корейцы скатали нулевые ничьи с Ираном и Узбекистаном, а этого хватило, чтобы остаться на второй строчке. 

Любопытные факты 

- прозвище южнокорейской команды – «Азиатские тигры». Также известны под позывными «Воины Тэджу» и «Красные дьяволы». 
- полуфинал на домашнем ЧМ-2002, куда забрались корейцы, это высшее достижение для азиатских команд на чемпионатах мира.
- сразу пять тренеров-участников ЧМ-2018 не одерживали побед в официальных матчах у руля своих нынешних команд: Акира Нисино (Япония), Младен Крстаич (Сербия), Берт ван Марвейк (Австралия), Хуан Антонио Пицци (Саудовская Аравия) и Син-Тхе Ён (Южная Корея). У четырех первых не было такого шанса, а корейский тренер обе официальные игры во главе национальной команды завершил нулевыми ничьими. 
- сборная Южной Кореи не пропускает мундиаль с 1986 года. Для корейцев это девятое участие в чемпионате мира подряд и десятое в общей сложности. 
- у корейцев своя история поражений с каждым из соперников по группе. Против сборной Германии «Азиатские тигры» играли в полуфинале ЧМ-2002 и уступили 0:1. В игре со шведами потерпели самое крупное поражение в своей истории – 0:16 в четвертьфинале Олимпиады-1948. С мексиканцами Южная Корея играла в группе ЧМ-1998 и уступила 1:3.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Ким Сын-Гю («Виссел Кобе»), Ким Чжин-Хен («Сересо Осака»), Чо Хюн-У («Дэгу»).
Защитники: Ким Ен-Гвон («Гуанчжоу Эвергранд»), Чан Хён-Су («Токио»), Чон Сын-Хён («Саган Тосу»), Юн Ён-Сон («Соннам»), О Бан-Сук («Чеджу Юнайтед»), Ким Мин-У, Хон Чул (оба - «Санджу»), Пак Чу-Хо («Ульсан Хёндэ»), Ко Ё-Хан («Сеул»), Ли Ён («Чонбук Моторс»).
Полузащитники: Ки Сон-Ён («Суонси Сити»), Чон У-Ён («Виссел Кобе»), Чу Се-Джон («Асан Мугунхуа»), Ку Джа-Чхоль («Аугсбург»), Ли Джэ-Сон («Чонбук Моторс»), Ли Сын-У («Верона»), Мун Сон-Мин («Инчхон Юнайтед»).
Нападающие: Ким Син-Ук («Чонбук Моторс»), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи-Чхан («Зальцбург»).

Потери. Не нашлось места в заявке сборной Ли Чхон-Ёну, 29-летнему хавбеку английского «Кристал Пэлас», на счету которого 78 матчей и 8 голов за национальную команду. Это не совсем внезапная потеря, но очень досадная: серия серьезных травм лишила сборную Южной Кореи одного из сильнейших игроков нынешнего поколения, хотя при других обстоятельствах Ли Чхон-Ён мог подойти к этому мундиалю на пике возможностей.

Лидеры. Ки Сон-Ён и Сон Хын-Мин.

Тактика. Ули Штилике на постоянной основе использовал схему 4-2-3-1 с редкими и незначительными вариациями, по ней же в своем дебютном матче выстроил команду Син-Тхе Ён, а вот в решающей игре отбора против Узбекистана корейцы резко перешли на 3-4-3. На чемпионате мира корейцы, вероятно, будут играть 4-2-3-1, 4-3-3 или 4-4-2 - такие  расстановки были задействованы в товарищеских матчах, хотя, не исключено, что главный тренер вообще не собирается определяться с базовой схемой. В тактическом разнообразии и непредсказуемости может скрываться (по крайней мере, корейцам нравится так думать) одно из их главных орудий.

Ориентировочный состав (4-4-2): Ким Сын-Гю - Чан Хён-Су, Ким Ен-Гвон, Ким Мин-У, Ли Ён - Ли Джэ-Сон, Ки Сон-Ён, Ку Джа-Чхоль, Ли Сын-У - Сон Хын-Мин, Ким Син-Ук.

Сила. Пожалуй, главный козырь Южной Кореи – это внезапность и тот факт, что соперникам было трудно их изучить. Во-первых, азиатский футбол в принципе достаточно своеобразен, нужно уметь глубоко копать, чтобы извлечь нужную информацию. Во-вторых, после смены тренера корейцы серьезно перетряхнули состав, да и игровые ценности стали другими. К матчам против Южной Кореи будет непросто готовиться. Добавляем традиционные преимущества: игровую дисциплину, выдержку, умение терпеть, физическую выносливость и скорость. Вот за счет этого «Воины Тэджу» и попытаются добиться успеха на чемпионате мира.

Слабость. Не будем судить о силе футболистов из азиатских чемпионатов по их клубной прописке, в команде Гуса Хиддинка тоже было мало известных персон. Но проблемы в обороне сегодняшней сборной Кореи – это факт. В отборочном цикле приняли участие восемь разных центральных защитников, причем каждый из них выходил в основе, в последних четырех турах квалификации состав обороны неизменно менялся от матча к матчу минимум на 50%. Да и вратарь Ким не самый надежный. Без слаженной обороны придется туго, учитывая, что Германия, Мексика и Швеция будут атаковать и безжалостно давить на эту ахиллесову пяту.

Модный разговор

Красный «дьявольский» комплект в качестве основного и белая форма с красно-синей рябью на запас. Вот так одел корейцев Nike.
Южная Корея: ностальгия по 2002-му

Главный тренер. Син-Тхе Ён (Южная Корея)

В Корее 49-летним специалистом довольны, правда, на его пути еще не встречались трудности. Пожалуй, пока можно говорить об уровне доверия по признаку «свой-чужой», Син-Тхе Ён – легенда клуба «Соннам Ильва Чунма», за который выступал на протяжении дюжины лет, а также выигрывал с ним Лигу Азиатских чемпионов в роли тренера, в 90-е вызывался в национальную сборную и провел 23 матча. С 2014 года работает на Федерацию футбола Республики Корея. Был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, но просто грел место для Штилике, однако контракт не был прерван, а Син-Тхе Ёна перебросили в олимпийскую сборную, с которой он занял второе место на молодежном чемпионате Азии, что позволило выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Любопытно, что на том турнире в группе тоже были немцы и мексиканцы, а Корея заняла первое место. Теперь Син-Тхе Ён попробует заявить о своих тренерских талантах на самой большой сцене, какую только можно представить в футболе.

Главная звезда. Сон Хын-Мин 

Южная Корея уповает на Сон Хын-Мина, ведь от его озарений зависит счастье миллионов болельщиков. Понимают это и в команде, где все готовы работать так, чтобы у главной звезды было максимум шансов себя проявить. Син-Тхе Ён собирается строить игру в атаке вокруг «Соналду», тренер Южной Кореи даже консультировался с Маурисио Почеттино относительно того, как лучше использовать Сон Хын-Мина в команде. Вариантов несколько: Сон может играть выдвинутого вперед форварда, окруженного поддержкой со всех сторон, второй вариант – с напарником в линии атаки (схема 4-4-2), а еще Хын-Мин здорово чувствует себя на левом фланге, где чаще всего и действует в клубе. Дилемма, с которой Син-Тхе Ёну необходимо разобраться, ведь таким активом важно распорядиться с максимальной эффективностью.

За кем следить в сборной Южной Кореи?

Обязательно стоит присмотреться к 20-летнему вингеру Ли Сын-У. Думаю, во время мундиаля мы его точно увидим на поле. Сейчас он представляет «Верону», в которой проходил адаптацию в завершившемся сезоне и даже стал первым корейцем за последние 16 лет, кому удалось забить гол в Серии A. А до этого Ли Сын-У шесть лет провел в системе «Барселоны», что уже является красноречивой характеристикой игрока.

Где можно увидеть сборную Южной Кореи?

База. Санкт-Петербург. Отель «Новый Петергоф»

Матчи группового этапа

18 июня, Нижний Новгород. «Нижний Новгород», против Швеции.
23 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена», против Мексики.
27 июня, Казань. «Казань-Арена», против Германии.

Матчей в Санкт-Петербурге у корейцев нет, зато у них аэропорт под боком, а тренировки на берегу озера вдвойне эффективнее, как гласит неизвестная корейская мудрость. 
 
                                                                  Задачи и перспективы на ЧМ-2018 

У корейцев нет жесткой турнирной задачи на чемпионат мира, они понимают, что будут «андердогами» в каждом из трех матчей группового этапа, поэтому цель одна – выступить достойно, побороться за положительный результат в каждой из встреч. В корейской прессе не очень пессимистичные настроения, скорее реалистичные, общий тон примерно такой: «Мы понимаем, что в нынешнем составе недостаточно футболистов высокого класса, а оборона хромает на обе ноги, зато нам нечего терять, выход в 1/8 финала уже будет за счастье. Просто будем болеть за сборную в каждом отдельном матче, и, глядишь, удача нам улыбнется. А еще Сон Хын-Мин – наше все».  

Прогноз «Соккер.ру»: сборной Южной Кореи не светит выход из группы. Германия есть Германия, пусть чемпионы мира в XXI веке и имеют привычку влипать в истории на следующем после победы мундиале, но Швеция и Мексика не могут провалиться одновременно. Три матча – максимум для корейцев в России. 

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фанат джигурды
фанат джигурды ответил Гальтара
сегодня в 18:16
Гальтара:
Кто про что - а слабаки про судей...
Слабаки- только в интернете герои. Вручаю тебе заслуженную медаль.
Гальтара
Гальтара ответил фанат джигурды
сегодня в 11:34
фанат джигурды:
О чём ностальгия????? О том,как судью на ЧМ 2002 убивали Португалию в группе и Испанию в 1/4!!!!!!
Кто про что - а слабаки про судей...
Сашка Охотник
Сашка Охотник
сегодня в 10:11
Однозначно, что главная потеря это вингер французского Дижона Квон Чан Хун. Странно, что не упомянули его. Кроме того, большие надежды возлагают на Хван Хи Чана из Зальцбурга. Лично мне еще нравится левый защитник Хон Чул
фанат джигурды
фанат джигурды ответил sn_spb
вчера в 18:51
sn_spb:
2002 г можно было бы не вспоминать, все помнят как Корея вышла в 1/4 финала.
В 1/2 вышли ещё красочнее.
фанат джигурды
фанат джигурды
вчера в 18:50
О чём ностальгия?????


О том,как судью на ЧМ 2002 убивали Португалию в группе и Испанию в 1/4!!!!!!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
вчера в 17:13
Южная Корея - последняя сборная, которую на данный момент обырала сборная России 4:2. Это все, что нужно знать о силе этой команды)
sn_spb
sn_spb
вчера в 17:12
2002 г можно было бы не вспоминать, все помнят как Корея вышла в 1/4 финала.
DVL
DVL
вчера в 16:50
4 место в 2002г подарил судья незаслуженно
Ekkimukk
Ekkimukk ответил milan-f
вчера в 16:43
milan-f:
В XXI веке сборная Южной Кореи выходила в финал чемпионата мира под руководством Гуса Хиддинка Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1052599полуфинал
Все верно, спасибо!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 16:19
судьи тащили,позорный чемп
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:15
Гарантированное 4 место.
milan-f
milan-f
вчера в 16:12
В XXI веке сборная Южной Кореи выходила в финал чемпионата мира под руководством Гуса Хиддинка
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1052599

полуфинал
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