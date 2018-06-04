Талантливая Англия. Отчаянная попытка неудачников

04 июня 2018, 22:27

Давние неудачники чемпионатов мира могут похвастаться одаренными футболистами, но «Соккер.ру» сомневается в Саутгейте. Хватит ли тренеру класса для прорыва в России?

Сборная Англии

Лучший результат на мундиалях: победа в 1966 году на домашнем чемпионате.

Место в рейтинге ФИФА: 13 (ниже сборных Польши, Перу и Дании).

Капитан: Харри Кейн.

Тренер: Гарет Саутгейт (Англия).

Соперники по группе: Тунис, Панама, Бельгия.

Сыграет в городах: Волгоград, Нижний Новгород, Калининград.

Путь на ЧМ-2018. В отборочной группе англичан опасность таилась в матчах против Словакии и Словении – сборных, умеющих удивить в отборе, а также в Шотландии из-за накала политических страстей в соседних частях Великобритании. Но в итоге оказалось, что Англия спокойно прошла отбор без приключений и решающих голов в стиле мяча Бекхэма со штрафного грекам накануне ЧМ-2002. Восемь побед, две ничьи – с командами Словении и Шотландии, разница мячей – 18:3. Пусть немного забивали, но всех в группе обыгрывали.

Любопытные факты

- Англия - одна из самых молодых команд будущего чемпионата мира. Моложе только Нигерия и Франция;

- в 12 случаях из 14 сборная Англии не преодолела даже четвертьфинальный этап на чемпионатах мира. Заколдованная стадия, всего шесть проигранных шансов получить медали;

- в Бразилии команда Англии получила окончательное 26-е место в условном общем зачете. Впервые в истории не вышли из группы – худшее выступление за все времена;

- в отборе англичане забили всего восемнадцать голов в десяти матчах, это второй с конца показатель для победителя группы. Меньше голов только у исландцев, а столько же – у французов в сложной группе со шведами и голландцами;

- скромная атака не мешала хорошо обороняться. Защитники сборной Англии допускали ошибки всего в двух матчах – против Словакии, когда выиграли 2:1, и шотландцев – ничья 2:2. Получаем восемь «сухарей» в десяти матчах;

- Саутгейт выиграл 52.9 % матчей со сборной, проиграв лишь два товарищеских поединка. Это средний показатель – чуть лучше, чем у Макларена, но хуже, чем у Ходжсона. Лучшим является Капелло, до его показателей Саутгейту еще побеждать и побеждать.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джек Батлэнд («Сток Сити»), Ник Поуп («Бернли»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба - «Тоттенхэм»), Харри Магуайр («Лестер»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - «Манчестер Сити»), Гэри Кэйхилл («Челси»);

Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба - «Тоттенхэм»), Джесси Лингард, Эшли Янг (оба - «Манчестер Юнайтед»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»);

Нападающие: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).

Потери. Харт оказался вне заявки, хотя провел девять из десяти матчей отбора и пропустил всего трижды (5 % ото всех ударов). Уилшир рассчитывал поехать на ЧМ-18, хотя в составе его не было. Бывший капитан Руни завершил карьеру в сборной, Окслейд-Чемберлен пропустит турнир в России из-за травмы. Лаллана, Бертранд, Тарковски и Смоллинг тоже вне заявки.

Лидеры. Кейн – лучший снайпер отбора с пятью мячами, а также Кэйхилл и Хендерсон. Впрочем, в этом составе каждый может стать лидером. От Пикфорда и Уокера до Стерлинга и Алли.

Тактика. У Саутгейта несколько вариантов. «4-1-4-1», если уверен в успехе, «4-2-3-1», если надо учитывать силу соперника. Понятно лишь, что Кейн на острие, Алли – под ним, а Уокер – правый латераль. Не сказать, что стартовый состав не угадывается, но многое будет зависеть от качества игры в матче с Тунисом.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Пикфорд – Уокер, Кэйхилл, Стоунз, Триппьер – Хендерсон, Дайер – Стерлинг, Алли, Рэшфорд - Кейн.

Сила. Молодость, молодость и еще раз молодость. Желания у этой команды хоть отбавляй. На поле будет три чемпиона Англии, но даже Уокер, Стоунз и Стерлинг вылетели из Лиги чемпионов, победа в АПЛ не означает, что этой команде и этим ребятам не нужны успехи в России. Сборная Англии старается играть рационально, им достаточно одного гола для победы, а если нужно – выйдут на замену Варди и Лингард, попробуют выручить. Скорость приличная, защитники мощные, конкуренция на вратарской позиции – феноменальная, три равноценных кандидата.

Слабость. Если голкипера заразит синдром Кариуса – неопределенность станет проблемой. В защите собраны ребята, которые могут допустить обидную ошибку. В опорной зоне два пахаря, но при этом в товарищеских матчах со сложными соперниками удавалось оторвать Алли и Кейна от остальной команды. Подстраховка на флангах работала не всегда, а поскольку Англия – традиционный неудачник чемпионатов мира, то слабостью может быть психология. Ребята молодые, тренер неопытный. Хотя тренируют пенальти, до них еще надо добраться!

Модный разговор

Простенько, но со вкусом – белая основная форма и насыщенная красная с крестом на груди и животе. Посмотрим, будут ли «крестоносцы» успешными. Рыцари прошлого были кровожадными, сборную Англии таковой не назвать. Но одежка хорошая, ребят в этих футболках не раз увидят в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде:

Главный тренер. Гарет Саутгейт (Англия)

Бывший наставник английской молодежки стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии после скандального увольнения Эллардайса. Биг Сэм умудрился вляпаться в скандал с трансферами в обход английских правил и в результате провел в сборной одну игру. Саутгейт провел несколько матчей с приставкой «и.о.», а потом его назначили главным, ведь отбор проходили деловито. Статистика у Саутгейта приличная, хотя сомнений насчет его квалификации достаточно. Англия проигрывала Германии и Франции, а с бразильцами и во второй игре с немцами сушили игру, чтобы увидеть счет 0:0. Зато не уступили!

Главная звезда. Харри Кейн

Харри Кейн должен показать себя с другой стороны – как лидер сборной, и тогда транзитом через Россию может отправиться даже в «Реал». Из состава «шпор» в состав «сливочных» пройти можно, как показывает опыт Модрича и Бэйла, а поскольку Перес найдет нового тренера и им, возможно, станет Почеттино, у Кейна удвоенная мотивация накануне чемпионата мира. Новый капитан сборной Англии, ее лучший снайпер в отборе – 5 мячей, должен себя показать. Некогда списанный «Арсеналом» парень может сыграть как звезда первой величины. Если защиты Туниса и Панамы хуже, чем думаем, то и за «Золотую бутсу» нужно бороться.

За кем следить в сборной Англии?

За всеми, в основе один ветеран – Кэйхиллу тридцать два года. Тунис, Панама и тем более Бельгия не будут играть с Англией трусливо. Это значит, что при правильной ответной реакции увидим яркий и результативный футбол, который отличается от рационального подхода в отборе. Все мечтают себя показать. И самые юные – Рэшфорд, Алли или Стерлинг. И на пару лет старшие, но без успехов в международных матчах – Уокер, Хендерсон или Триппьер. А интереснее всех следить, пожалуй, за вратарем – кого бы ни выбрали, и Деле Алли. Он везучий хулиган или хавбек наивысшего уровня?

Где можно увидеть англичан?

База. Репино и Зеленогорск (Ленинградская область), стадион «Спартак» в Зеленогорске.

Матчи группового этапа

18 июня, Волгоград. «Волгоград Арена», против Туниса.

24 июня, Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», против Панамы.

28 июня, Калининград. Стадион «Калининград», против Бельгии.

Придется англичанам полетать – из Репино в Волгоград и обратно, потом в Нижний Новгород, затем – в Калининград, удобную точку для посещения фанатами из Англии и Бельгии матча фаворитов групп. А вот если выйдут из группы, то география расширяется – в Ростове-на-Дону в случае первого места, в Москве на стадионе «Открытие Арена», если окажутся вторыми после бельгийцев.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Букмекеры оценивают шансы Англии выше, чем сборной Португалии, хотя не только бельгийцы котируются выше. Британцы, безусловно, не фавориты. Из группы они должны выйти, но даже в первом раунде на выбывание легко могут завершить турнир. И сборная Колумбии, и команда Польши – фавориты в борьбе за право сыграть против Англии, легко могут опередить сборную Саутгейта и за счет ничьей, и за счет сложной победы. Но если Англия пройдет одного из этих соперников – может сыграть или с Германией, или с Бразилией. Поскольку в плей-офф рискуют сыграть с фаворитами – вряд ли заберутся далеко.

Прогноз «Соккер.ру»: Англия и из группы умеет не выйти, но в этот раз поверим, что нас ждет классика. Англичане могут сыграть с бразильцами или немцами, и это будет интересная битва, но с неудачным для британцев завершением.