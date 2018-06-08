Польша: Роберт, сделай «Кадру» снова великой!

Дважды бронзовый призер мундиалей пропустил два предыдущих съезда, но в России у Польши будет команда с волей и амбициями. «Соккер.ру» просчитывает путь поляков на ЧМ-2018.

Сборная Польши

Лучший результат на мундиалях: третье место – 1974 и 1982.

Место в рейтинге ФИФА: 8 (поляки выше Испании, Англии, Уругвая и Хорватии).

Капитан: Роберт Левандовски.

Тренер: Адам Навалка (Польша).

Соперники по группе: Колумбия, Сенегал, Япония.

Сыграет в городах: Москва, Казань, Волгоград.

Путь на ЧМ-2018. Польша достаточно легко выиграла отборочную группу, в которой ей противостояли сборные Дании, Черногории, Румынии, Армении и Казахстана. Прямо скажем, с жеребьевкой повезло. Восемь матчей из десяти поляки выиграли, при этом стартовали с ничьей против Казахстана, а пятиматчевую победную серию прервали болезненным поражением от Дании в Копенгагене 0:4. Это было в 7-м туре. Но на финише ведомая Левандовски Польша победила еще три раза подряд и не дала конкурентам приблизиться к первой строчке. 25 очков в десяти матчах, веселая разница мячей 28-14 и рекорд результативности европейских отборов от Роберта.

Любопытные факты

- прозвища сборной Польши – «Кадра», «красно-белые», «Белые орлы».

- Роберт Левандовски забил 16 мячей в отборочном турнире ЧМ-2018. Стал лучшим бомбардиром и обновил рекорд европейских квалификаций.

- сборная Польши пропустила ЧМ-2010 и ЧМ-2014 и сыграет на мундиале впервые за 12 лет. Всего это восьмое участие в мировом форуме для поляков.

- благодаря двум комплектам бронзовых наград сборная Польши в рейтинге успешности сборных на чемпионатах мира занимает 13-ю строчку.

- главный тренер сборной Польши Адам Навалка без замен отыграл пять матчей на ЧМ-1978, где «Кадра» вошла в число восьми сильнейших команд планеты. Этот мундиаль состоялся между двумя бронзовыми походами сборной Польши.

- в нынешнем составе сборной Польши не осталось участников ЧМ-2006, хотя Якуб Блащиковски должен был поехать на тот чемпионат мира и мог сыграть на двух мундиалях с разницей в 12 лет, но тогда не попал в заявку «Белых орлов» из-за травмы спины.

- Мацей Рыбус представляет московский «Локомотив», а Артура Енджейчика мы хорошо знаем по выступлениям за «Краснодар» в РФПЛ.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Войцех Щесны («Ювентус», Италия), Бартош Бялковски («Ипсвич», Англия), Лукаш Фабиански («Суонси», Уэльс).

Защитники: Михал Паздан, Артур Енджейчик (оба - «Легия»), Тиаго Сионек (СПАЛ, Италия), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Камил Глик («Монако», Франция), Бартош Бережински («Сампдория», Италия), Лукаш Пищек («Боруссия», Дортмунд, Германия).

Полузащитники: Яцек Горальски («Лудогорец», Болгария), Кароль Линетти («Сампдория», Италия), Гжегож Крыховяк («Вест Бромвич», Англия), Камил Гросицки («Халл», Англия), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия), Якуб Блащиковски («Вольфсбург», Германия), Славомир Пешко («Лехия»), Петр Зелински («Наполи», Италия), Рафал Кужава («Гурник»).

Нападающие: Аркадиуш Милик («Наполи», Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Лукаш Теодорчик («Андерлехт», Бельгия), Давид Ковнацки («Сампдория», Италия).

Потери. Большая потеря вроде бы пока не состоялась на 100 %, но приятного в любом случае мало. Камил Глик, лидер обороны сборной Польши, получил травму спины на тренировке. Марцин Камински из «Штутгарта» уже был готов заменить защитника «Монако» в заявке сборной Польши, но Адам Навалка сообщил, что у Камила есть шанс сыграть в последней игре группового этапа против Японии. Учитывая, что Глик – сильнейший защитник, а поляки претендуют на выход в плей-офф, цепляться нужно за любую возможность.

Лидеры. Роберт Левандовски, Лукаш Пищек и Камил Глик.

Тактика. Адам Навалка в отборе использовал строго четверку защитников в линию, а вот полузащиту и атаку выстраивал в зависимости от тактических задач на конкретную игру. Поляки могут играть 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, 4-4-1-1 и 4-4-2 с Левандовски и Миликом на острие. В мартовском товарняке с Нигерией поляки даже попробовали сыграть по схеме 3-4-2-1, но вышло неудачно – проиграли 0:1. Такие эксперименты это чересчур, но на чемпионате мира наверняка увидим Польшу, играющую по разным схемам.

Ориентировочный состав (4-1-4-1): Щесны – Пищек, Глик (Сионек), Паздан, Рыбус – Крыховяк – Блащиковски, Зелински, Линетти, Гросицки – Левандовски.

Сила. Нынешние футболисты сборной Польши могут стать достойными преемниками прекрасного поколения 70-80-х, которое дважды завоевывало медали мундиаля. Это компания очень квалифицированных футболистов с опытом игры в больших чемпионатах и мировой суперзвездой на острие атаки. И сборная Польши, собрав классное поколение, не идет по пути Сербии, ведь под руководством мудрого Адама Навалки объединились в команду, которая уже успела почувствовать свою силу: на Евро-2016 поляки пробились в четвертьфинал, где только в серии пенальти уступили будущим триумфаторам турнира португальцам. Состав, опыт, сыгранность – вот козыри сборной Польши.

Слабость. Большой проблемой может стать отсутствие Камила Глика. Это апологет и апостол обороны, без которого все может рухнуть в играх с Колумбией и Сенегалом. А еще Адаму Навалке, у которого есть сильные игроки, но нет такой глубины состава, как у коллег из Испании, Германии или Франции, все лидеры нужны в отличной форме и бодром расположении духа. А на этом фронте много облаков сомнения. Ряд важных игроков провели не выдающиеся клубные сезоны, встретившись с травмами, спадами или недопониманием со стороны наставников. Крыховяк, Блащиковски, Гросицки, Милик – к ним это относится, Щесны много времени просидел на скамейке, наблюдая за последним сезоном Джиджи Буффона в «Ювентусе», а у Роберта Левандовски голова, похоже, занята уходом из «Баварии». Все это не слишком здорово. А чисто технический момент, на который обращают внимание эксперты, это неидеальный игровой баланс в центре поля, в треугольнике «Крыховяк – Зелински – Линетти».

Модный разговор

Домашний и гостевой комплекты формы сборной Польши выполнены в одинаковом стиле. Широкая диагональная полоса разделяет футболку на два «треугольника»: в верхнем ткань без текстуры, а в нижнем с полосатым эффектом градиента. Белая форма – первый выбор сборной Польши, красная – запасной вариант.

Главный тренер. Адам Навалка (Польша)

Опыт тренерской работы – больше двадцати лет, за пределами Польши Навалка никогда не тренировал, но на родине у него репутация грамотнейшего педагога. Именно такой тренер-учитель и нужен был сборной Польши на данном этапе, чтобы расставить все и всех по местам, создать порядок из хаоса. Адам знает сильные и слабые стороны каждого своего игрока, его тренерский штаб досконально изучает противников, на основании этого анализа потом подбирается тактическая схема, раздаются индивидуальные установки игрокам. Нет сомнений, что тактически сборная Польши будет отлично подготовлена ко встречам со своими соперниками на ЧМ-2018, и однозначно «Кадра» будет добиваться результата на мундиале за счет командной работы, в которую включены индивидуально сильные игроки, а никак иначе.

Главная звезда. Роберт Левандовски

Левандовски претендует на то, чтобы называться величайшим футболистом в истории польского футбола. Для кого-то это уже неоспоримый факт, ведь Роберт потрясающе играет в Бундеслиге, за восемь лет в «Боруссии» и «Баварии» наколотил 250 голов, он вышел на первое место в списке снайперов сборной Польши всех времен, опередив Влодзимежа Любаньского. Для полного «фаталити» Левандовски не хватает только какого-нибудь значимого достижения в составе национальной команды, и ЧМ-2018, куда форвард едет в расцвете сил, отличный шанс постоять за Бога, Честь и Отечество, как говорится в национальном девизе гордых поляков. На Евро-2016 Левандовски преимущественно оставался в тени, забил всего один мяч, в России от него ждут голов и подвигов. Роберт должен «тащить» сборную Польшу на себе, это не только его лидерская обязанность, но и возможность забраться на такой высокий пьедестал, какой лет десять назад угловатому парняге с ногами-спичками даже присниться не мог.

За кем следить в сборной Польши?

Наверняка по играм за «Наполи» вам знаком Зелински. Почему за Петром нужно следить внимательно? Да потому что от его игры во многом будет зависеть четкость переходов из обороны в атаку, распределение мячей на чужой половине поля, поток снабжения Левандовски и комбинационная игра сборной Польши. На ЧМ-2018 Петр должен сдать экзамен, доказать, подтвердить, что он тоже лидер своей команды. Пока отличному полузащитнику не хватает стабильности, чтобы уверенно расположиться в этой нише, так что мундиаль ему в помощь.

Где можно увидеть сборную Польши?

База. Сочи. Отель Hyatt Regency Sochi и тренировочная база «Спутник-Спорт»

Матчи группового этапа

19 июня, Москва. «Стадион Спартак», против Сенегала.

24 июня, Казань. «Казань Арена», против Колумбии.

28 июня, Волгоград. «Волгоград Арена», против Японии.

Не получится удачно выступить на чемпионате мира, так хоть отдохнут на берегу Черного моря! По сетке у поляков нет возможности сыграть на стадионе «Фишт», поэтому придется летать на все матчи группового раунда и на игры плей-офф, если выберутся из группы.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

В Польше мечтают о четвертьфинале чемпионата мира. Хотя, неправильно. Не мечтают, а стремятся туда. Команда Адама Навалки просто должна хорошо сделать свою работу на групповом этапе, ведь группа не убийственная, а Сенегал с Японией можно и нужно побеждать с имеющимся подбором футболистов. В 1/8 встретится Бельгия или Англия, и с этими командами можно и нужно бороться за попадание в восьмерку сильнейших. А уж если это случится, то дальше хоть Германия с Бразилией разом выйдут на поле против поляков – они уже будут чувствовать себя героями, могут играть легко, раскрепощенно и без давления.

Прогноз «Соккер.ру»: выход из группы сборная Польши оформит, а вот предсказать результат априори равного матча в первом раунде плей-офф невозможно заранее. Не исключен выход в четвертьфинал, но дальше – это уже фантастика.