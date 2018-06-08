Домашние хлопоты. Хозяйские успехи на мундиалях

В России пройдет 21-й по счету чемпионат мира. «Соккер.ру» в тревожном ожидании старта сборной России на домашнем турнире вспоминает, как выступали предыдущие хозяева мундиалей.

ЧМ-1930 в Уругвае

Результат хозяев: чемпионство.

Первому чемпиону мира достаточно было выиграть четыре матча, что Уругвай и сделал у себя на родине. На групповой стадии «Ла Селесте» расправились с Перу (1:0) и Румынией (4:0), а в полуфинале разгромили Югославию (6:1). В финале встречались с аргентинцами, не смогли договориться, каким мячом играть, поэтому нашли компромисс – по одному тайму каждой из сфер. Первый тайм играли чужим аргентинским мячом и уступили 1:2, зато свой кругляш послали в сетку чужих ворот трижды. Итоговый счет – 4:2. Первый хозяин чемпионата мира стал первым же чемпионом.

ЧМ-1934 в Италии

Результат хозяев: чемпионство.

И второй в истории чемпионат мира принес золотые медали хозяевам. ЧМ-1934 проводился полностью по системе плей-офф. Итальянцы начали с разгрома США 7:1, а вот в четвертьфинале против Испании пришлось играть дважды. В первой встрече победитель не был выявлен (1:1), а в переигровке «Скуадра Адзурра» забила единственный мяч. Дальше были трудные победы над Австрией в полуфинале (1:0) и над Чехословакией в финале (2:1 в дополнительное время). После двух мундиалей у хозяев было 100% побед на них.

ЧМ-1938 во Франции

Результат хозяев: четвертьфинал.

Французы стали первыми хозяевами, выступившими неудачно на домашнем футбольном форуме. В 1/8 финала «трехцветные» справились с Бельгией (3:1), но уже в четвертьфинале уступили действующим и будущим чемпионам мира итальянцам с тем же счетом.

ЧМ-1950 в Бразилии

Результат хозяев: второе место.

На ЧМ-1950 не было финального матча как такового, хотя игра между Уругваем и Бразилией в финальной группе стала битвой за чемпионство. До этого тогда еще «нонкампеоны» уверенно прошли предварительную группу с Югославией, Швейцарией и Мексикой, а уже в финальном квартете издевательски расправились со Швецией и Испанией, выиграв эти матчи с общим счетом 13:2. Тем временем, Уругвай сыграл вничью с испанцами и еле-еле выиграл у шведов, но в решающей схватке на «Маракане» одержал волевую победу при условии, что бразильцев устраивала ничья. Черный день в истории футбольной Бразилии, известный под названием «Мараканаса». Ох, ребята, нам бы такое разочарование в виде «серебра» на домашнем первенстве планеты.

ЧМ-1954 в Швейцарии

Результат хозяев: четвертьфинал.

На групповой стадии швейцарцам пришлось дважды играть с Италией: Англия заняла первую строчку, а швейцарцы и итальянцы оспаривали вторую путевку в плей-офф. В итоге, «Нати» выиграли дважды у двукратных чемпионов мира, самой титулованной команды планеты на тот момент – 2:1 и 4:1. А вот в четвертьфинале они вылетели, приняв участие в одном из ярчайших матчей за всю историю мундиалей: Австрия оказалась сильнее – 7:5.

ЧМ-1958 в Швеции

Результат хозяев: второе место.

Сильная команда Швеции за счет физической мощи, организации и выдержки реально рассчитывала на чемпионство в родных стенах. На групповой стадии «Тре Крунур» опередили Уэльс, Венгрию и Мексику, затем последовательно разобрались в плей-офф с СССР (2:0) и ФРГ (3:1). А вот о сборную Бразилии с 17-летним Пеле в составе зубы сломали, уступив в финале 2:5. Сборная России готова проиграть в решающей схватке даже 2:6, только возьми нас в финал, футбольная Фортуна!

ЧМ-1962 в Чили

Результат хозяев: третье место.

Даже поражение от немцев на групповой стадии не помешало чилийцам выйти в плей-офф, ведь Италия и Швейцария пали, а в четвертьфинале случилась игра, которую долго припоминали Льву Яшину: чилийцы обыграли сборную СССР (2:1), которая со второго подряд чемпионата мира вылетела на стадии четвертьфинала от хозяев турнира. В полуфинале сборная Чили порезвилась с Бразилией, но ожидаемо проиграла будущим чемпионам (2:4), зато в схватке за третье место хозяева превзошли Югославию и закончили турнир на пьедестале на радость местной публике.

ЧМ-1966 в Англии

Результат хозяев: чемпионство.

Сборная Англии стала третьей командой, которой удалось завоевать мировую корону на домашнем чемпионате мира и первой сборной, проделавшей этот трюк в послевоенный период. Англичане не пропустили ни одного мяча на групповой стадии, переиграв Мексику и Францию с одинаковым счетом 2:0 и довольствовавшись нулевой ничьей с Уругваем. В плей-офф была бита Аргентина (1:0), Португалия (2:1), а в финале «Три Льва» повергли ФРГ в дополнительное время (4:2) в одном из самых обсуждаемых матчей чемпионатов мира. Если не знаете о чем речь, изучите дело советского арбитра Тофика Бахрамова.

ЧМ-1970 в Мексике

Результат хозяев: четвертьфинал.

Мексиканцы вышли из группы вместе с СССР, оставив за спиной Бельгию и Сальвадор, но уже в первом раунде плей-офф с крупным счетом 1:4 проиграли итальянцам. На предыдущих пяти чемпионатах мира сборная Мексики не могла преодолеть первую стадию, а четвертьфинал так и остается лучшим результатом в истории этой сборной. «Эль Три» сумеют повторить это достижение через 16 лет… тоже дома.

ЧМ-1974 в ФРГ

Результат хозяев: чемпионство.

На групповой стадии команда ФРГ уступила своим соседям из ГДР (0:1) и вышла из первой группы только со второго места. Во втором раунде немцы превзошли в своем квартете Польшу, Швецию и Югославию, но в финальном матче все-таки более предпочтительно выглядели шансы великолепных голландцев с Ринусом Михельсом во главе и Йоханом Кройфом в поле. Возможно, именно стены и помогли команде ФРГ волевым усилием одолеть сильного соперника (2:1).

ЧМ-1978 в Аргентине

Результат хозяев: чемпионство.

А четыре года спустя голландцы снова уступили в финале чемпионата мира хозяевам турнира. На этот раз аргентинцам со счетом 1:3 в овертайме. «Альбиселесте» шли по турниру ни шатко ни валко, в первом групповом этапе проиграли Италии и прошли дальше со второго места за счет побед над Францией и Венгрией. А в последнем туре второго раунда аргентинцы вдруг выиграли у крепкой команды Перу, уже лишившейся турнирной мотивации со счетом 6:0. Именно лучшая разница забитых и пропущенных мячей помогла опередить бразильцев и попасть в финал. «Чисто хозяйский мундиаль». На момент этого триумфа Аргентины сборная, принимающая мундиаль, побеждала на нем в 5 из 11 случаев (45%).

ЧМ-1982 в Испании

Результат хозяев: второй раунд (9 место).

Сборная Испании стала первой сборной-хозяйкой чемпионата мира, не сумевшей пробиться даже в восьмерку сильнейших команд турнира. Правда, и формат был своеобразный. «Красная Фурия» выиграла, проиграла и сыграла вничью в группе с Югославией (2:1), Северной Ирландией (0:1) и Гондурасом (1:1). Во втором раунде испанцы попали в одну тройку с ФРГ и Англией, немцам проиграли (1:2), с англичанами сыграли вничью (0:0). На этом похождения сборной Испании на домашнем турнире завершились.

ЧМ-1986 в Мексике

Результат хозяев: четвертьфинал.

Вообще-то, ЧМ-1986 изначально был отдан Колумбии, но менее чем за четыре года до старта мундиаля выяснилось, что финансовые проблемы не позволят этой стране достойно подготовиться к приему такого соревнования, да и уровень преступности пугал изначально. Мексика с готовой инфраструктурой подобрала второй в своей истории чемпионат мира и повторила свое лучшее достижение. На групповой стадии «Эль Три» опередили Бельгию, Парагвай и Ирак, заняв первое место в своем квартете, в 1/8 финала оказались сильнее Болгарии (2:0), а в четвертьфинале отчаянно бились с ФРГ, но проиграли в серии пенальти (0:0 и 1:4 по пенальти).

ЧМ-1990 в Италии

Результат хозяев: третье место.

Если у Мексики два выхода в четвертьфинал на домашних турнирах, то итальянцы могли выиграть два из двух чемпионата мира, проводившихся на Апеннинах. Но не судьба. В группе «Скуадра Адзурра» расправилась со всеми соперниками – Чехословакией, США и Австрией. Затем принялась за «отстрел» оппонентов в плей-офф: Уругвай пал в 1/8 финала (2:0), а Ирландия в четвертьфинале (1:0). Однако в полуфинале против Аргентины итальянцы уступили в серии пенальти (1:1 и 3:4) и оказались в «малом финале», где переиграли Англию (2:1) и взяли «бронзу».

ЧМ-1994 в США

Результат хозяев: 1/8 финала.

Американцы оказались ниже Румынии и Швейцарии в группе, но за счет победы над Колумбией с тем самым трагичным голом Андреса Эскобара попали в плей-офф по дополнительным показателям. Впрочем, там сразу нарвались на будущих чемпионов мира Бразильцев и проиграли пусть и достойно по счету (0:1), но без особенных шансов по игре.

ЧМ-1998 во Франции

Результат хозяев: чемпионство.

Последний хозяин мундиаля, сумевший выиграть у себя на родине. Кроме того, Франция – единственная команда, побеждавшая при нынешнем формате розыгрыша с 32-мя участниками. Любопытно, что на ЧМ-1990 и ЧМ-1994 французы вовсе не квалифицировались, зато дома разорвали всех, в том числе Бразилию со всеми ее тогдашними звездами в финале – 3:0. Лысина Зидана сыграла решающую роль.

ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее

Результат хозяев: 1/8 финала и 4 место.

Первый и пока единственный раз чемпионат мира проводился сразу в двух странах. Обеим хозяйским дружинам удалось выбраться из группы, но если японцы уже в первом раунде плей-офф уступили туркам, то корейцы под руководством счастливчика Гуса и благодаря благосклонности арбитров превзошли Италию и Испанию. А вот последние два матча на турнире проиграли уже в качестве героев: Германии в полуфинале и Турции в матче за третье место.

Южная Корея: ностальгия по 2002-му

ЧМ-2006 в Германии

Результат хозяев: третье место.

Немцы набрали 100% очков в группе с Коста-Рикой, Польшей и Эквадором, чтобы затем пройти два раунда плей-офф: 2:0 против Швеции и 1:1 с серией пенальти и записками для Леманна против Аргентины. А вот в полуфинале поджидали итальянцы, дождавшиеся концовки овертайма, чтобы забить два решающих мяча. В матче за третье место немцы одолели Португалию (3:1) с дублем Швайнштайгера.

ЧМ-2010 в ЮАР

Результат хозяев: групповой этап.

А вот официально худшее выступление хозяев на чемпионате мира. Южноафриканцы перед стартом турнира мечтали опередить французов в своей группе. И опередили: Франция финишировала последней, а ЮАР на строчку выше. Борьбу продолжили Уругвай и Мексика. Не надо так, сборная России!

ЧМ-2014 в Бразилии

Результат хозяев: четвертое место.

Конечно, бразильцы нацеливались на победу. Но им лучше не проводить чемпионаты мира у себя, не их это, и оборачивается слишком суровыми разочарованиями. В 1950 году случилась «Мараканаса», а в 2014-м – 1:7 от Германии в полуфинале. Да и 0:3 против Нидерландов в матче за третье место тоже такое себе завершение турнира. Но мы не гордые, согласились бы на четвертое место.

ЧМ-2018 в России

Каким будет результат хозяев?

Даст ли хозяйский статус сборной России хоть какое-то преимущество? Как мы видим, исторически это очень мощный козырь. 6 из 20 предыдущих мундиалей выиграли хозяева, кроме того, мексиканцы, корейцы, чилийцы и шведы добивались лучших результатов в своей истории именно дома. Вдруг и нам вопреки всякой логике улыбнется большая удача?

Хозяйские команды на чемпионатах мира

Чемпионства – 6 раз

Второе место – 2 раза

Третье место – 3 раза

Четвертое место – 2 раза

(хозяева входили в топ-4 команд турнира 13 раз)

Четвертьфиналы – 4 раза

(в топ-8 входили 17 из 21 хозяина мундиалей)

1/8 финала – 2 раза + похожий по сути второй раунд у Испании-1982 = 3 раза.

Лишь однажды хозяин чемпионата мира не вышел из группы и не попал в число 16-ти сильнейших команд соревнования: сборная ЮАР в 2010 году.