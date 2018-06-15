Необычный Головин. Хавбек для большой команды

Александр становится двигателем сборной и обрел фанатов в Италии. «Соккер.ру» удивляется, что к его персоне столько скепсиса в самой России.

«В Головине ничего особенного»

Такую мысль в разном словесном выражении десятки раз видели при обсуждении Головина. Вправду, особенность Александра понимаешь не сразу. Например, в рамках РФПЛ были хавбеки, отдавшие больше голевых передач, тот же Паредес. Есть более результативные, вроде Фернандеша и Кузяева. Разве что по обводкам выделяется именно Александр.

Но Головин моложе всех перечисленных. И особенность есть - меняет игру и влияет на результат, не требуя отдельного тактического или личного отношения. Многие звезды требовательные, нуждаются во внимании команды и публики – от Роналду до Гризманна, снявшего документальный фильм, чтобы объявить, что отказал «Барселоне». А Головину статус не нужен, солдат выполняет установки.

Мнимая «обычность» - общая сила тех, кто играет в центре полузащиты. Одновременно знаем, что в действиях Головина есть раздражающая горчинка, ему рано метить в Модричи и Хави. Порой запутывается в мыслях и словно бросает искать правильное решение, что приводит к небрежной передаче. Также часто неоправданно жесткий. Но помните, что парню всего двадцать два. Любой тренер высокого уровня высокого уровня вылечит эти минусы.

«Не заметил невероятного прогресса»

Прогресс есть, не только игровой, и тут заслуга ЦСКА и Ганчаренко. Вспомните, что хавбек ляпнул после провала на Евро-2016 в ответ на вопрос о стыде: «А за что мне должно быть стыдно?» Но прошло два года, и вчера заработал 100 баллов в раздел «Адекватность», когда поморщился после помоев в виде диких комплиментов и ушел из прямого эфира.

Парень, поймавший звезду, остался бы! Прогресс Головина не только футбольный, но и моральный – хочется в это верить. Он ведь обычный парень из городка Калтан, что в Кемеровской области. И хотя шесть лет живет в Москве, должен понимать, что пупом земли не стал. В двадцать два года нужна полная концентрация на футболе, если хочешь стать профессионалом. Судя по тому, как Головин двигается от сезона к сезону – ЦСКА с ним работал правильно.

А сборная пока подарила Александру только перевод на нужную позицию после травмы Дзагоева. Черчесов принял верное решение, выпустив именно Черышева, но оценивать лучше по ЦСКА в РФПЛ и ЛЧ, чем по одному матчу с Саудовской Аравией. И когда начинаешь сравнивать – понимаешь, что парень подрос. Непонятно только, почему многие так пишут о Головине, словно мечтают, чтобы у него не получилось.

Не важно, заметили ли фанаты «Спартака» или «Зенита» прогресс Головина. Важнее, что он есть, Моуриньо и Аллегри его могут оценить, посмотрев на цифры:

G90 – голы (здесь и далее параметры в пересчете на 90 минут); xG90 – ожидаемые голы; Sh90 – удары; A90 – ассисты; xA90 – ожидаемые ассисты; KP90 – ключевые передачи (под удар); xGChain90 – ожидаемые голы в атаках с участием игрока; xGBildup90 – личный вклад хавбека в выход в атаку (от предыдущего показателя отнимают xG и xА игрока).

«Какой ему „Ювентус“, не потянет»

Положа руку на сердце – Головину рано в «Ювентус», тяжело будет найти место в старте. Но ему нужно уехать. Ведь существуют в нашей жизни полезные ошибки. Возможно, переезд в Турин станет для Головина проколом – Мхитарян советует выбрать команду, где его ждут в основе, но такие ошибки важно делать в 22 года. Тем более, Аллегри не Конте – Антонио в свое время прервал неплохой старт Красича в «Ювентусе».

А Массимилиано добрее, и если Головин будет полезен – ему найдут игровое время в составе чемпиона Италии. Или в другом клубе, ведь не забывайте о привычках Гинера. «Армейцы» зарубили многие трансферы на корню, завышая цену. Посмотрим, какими будут аппетиты ЦСКА на переговорах после вчерашнего матча. Впрочем, контакт между клубами из Москвы и Турина налажен давно, раз Маротта подтвердил интерес к Головину, как и Аллегри.

За Александром началась охота, поскольку его контракт может взлететь в цене, каждый мечтает опередить конкурентов и не переплатить. А сильный скаут и тренер смотрит на годы вперед. Из Александра можно вылепить добротного хавбека для основы крутой команды, ведь он разносторонний. И Вернблум – по карточкам, и Погба – по голевым навесам, и Модрич – по чтению игры, и Дибала – по штрафным и развитию атак, и тот, кем его захочет видеть главный тренер.

Все умеет и не перетягивает игру на себя – редкая комбинация. И за «Ювентус» в детстве, похоже, болел, раз играл в их форме:

«Это даже близко не Аршавин»

И замечательно! Головина адекватные эксперты не переоценивают – разве что иностранцы возбудились, а парень пока ведет себя адекватно. Ведь культ личности всегда вредит российским игрокам. Например, против Акинфеева многих настроило отчасти отношение к Игорю в ЦСКА и РФС – перехваливали, сравнивая чуть ли не с Яшиным. И Аршавину культ мешал, ведь ему было сложно играть на легендарном уровне постоянно.

У Андрея не было физических возможностей, дисциплины и трудолюбия для основы «Барселоны» Гвардиолы, но многие на пике славы Аршавина писали глупости, что он круче всех в мире. Потом был Марибор, плохой конец в «Арсенале». Только с годами к Аршавину начали относиться спокойнее, ведь показал желание играть в футбол в зрелом возрасте. Головину важно учесть опыт Андрея, Жиркова, Павлюченко и Билялетдинова.

Всем российским игрокам важно научиться играть на длительной дистанции, а не эпизодически. В этом смысле скептическое отношение к будущему Головина правильнее обожания. Но ему важно переубедить игрой, подать пример, ведь проклятием целого поколения российских игроков является консервация в РФПЛ. Александр рвется опробовать собственные силы, и этим отличается. Не говоря о том, что Головин может попросту иначе относиться к славе и деньгам.

Глушаков, Сычев, Жирков, Дзюба, Комбаров, Денисов – да почти все, это как раз молодой Аршавин по отношению к футболу и себе. В истории сборной России большинство ребят со звездной болезнью, которая их косила и останавливала. Хотелось бы увидеть человека с отличной игрой, прекрасной репутацией и полной реализацией потенциала. Чтобы не выстрелил разок и позже медленно деградировал, а наоборот набирал от года к году.

Так что понятно, почему «Монако», МЮ, «Арсенал» и «Ювентус» заочно спорят с критиками Головина в России. Не судят его по вчерашней игре, ведь у хавбека будет игра завтрашняя. У Александра есть такая роскошь, как время. Пусть он им распорядится лучше, чем десятки тех, в кого футбольная Россия верила раньше.