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Необычный Головин. Хавбек для большой команды

вчера, 12:56
Необычный Головин. Хавбек для большой команды

Александр становится двигателем сборной и обрел фанатов в Италии. «Соккер.ру» удивляется, что к его персоне столько скепсиса в самой России.

«В Головине ничего особенного»

Такую мысль в разном словесном выражении десятки раз видели при обсуждении Головина. Вправду, особенность Александра понимаешь не сразу. Например, в рамках РФПЛ были хавбеки, отдавшие больше голевых передач, тот же Паредес. Есть более результативные, вроде Фернандеша и Кузяева. Разве что по обводкам выделяется именно Александр.

Но Головин моложе всех перечисленных. И особенность есть - меняет игру и влияет на результат, не требуя отдельного тактического или личного отношения. Многие звезды требовательные, нуждаются во внимании команды и публики – от Роналду до Гризманна, снявшего документальный фильм, чтобы объявить, что отказал «Барселоне». А Головину статус не нужен, солдат выполняет установки.

Мнимая «обычность» - общая сила тех, кто играет в центре полузащиты. Одновременно знаем, что в действиях Головина есть раздражающая горчинка, ему рано метить в Модричи и Хави. Порой запутывается в мыслях и словно бросает искать правильное решение, что приводит к небрежной передаче. Также часто неоправданно жесткий. Но помните, что парню всего двадцать два. Любой тренер высокого уровня высокого уровня вылечит эти минусы.

«Не заметил невероятного прогресса»

Прогресс есть, не только игровой, и тут заслуга ЦСКА и Ганчаренко. Вспомните, что хавбек ляпнул после провала на Евро-2016 в ответ на вопрос о стыде: «А за что мне должно быть стыдно?» Но прошло два года, и вчера заработал 100 баллов в раздел «Адекватность», когда поморщился после помоев в виде диких комплиментов и ушел из прямого эфира.

Парень, поймавший звезду, остался бы! Прогресс Головина не только футбольный, но и моральный – хочется в это верить. Он ведь обычный парень из городка Калтан, что в Кемеровской области. И хотя шесть лет живет в Москве, должен понимать, что пупом земли не стал. В двадцать два года нужна полная концентрация на футболе, если хочешь стать профессионалом. Судя по тому, как Головин двигается от сезона к сезону – ЦСКА с ним работал правильно.

А сборная пока подарила Александру только перевод на нужную позицию после травмы Дзагоева. Черчесов принял верное решение, выпустив именно Черышева, но оценивать лучше по ЦСКА в РФПЛ и ЛЧ, чем по одному матчу с Саудовской Аравией. И когда начинаешь сравнивать – понимаешь, что парень подрос. Непонятно только, почему многие так пишут о Головине, словно мечтают, чтобы у него не получилось.

Не важно, заметили ли фанаты «Спартака» или «Зенита» прогресс Головина. Важнее, что он есть, Моуриньо и Аллегри его могут оценить, посмотрев на цифры:

Необычный Головин. Хавбек для большой команды

G90 – голы (здесь и далее параметры в пересчете на 90 минут); xG90 – ожидаемые голы; Sh90 – удары; A90 – ассисты; xA90 – ожидаемые ассисты; KP90 – ключевые передачи (под удар); xGChain90 – ожидаемые голы в атаках с участием игрока; xGBildup90 – личный вклад хавбека в выход в атаку (от предыдущего показателя отнимают xG и xА игрока). 

«Какой ему „Ювентус“, не потянет»

Положа руку на сердце – Головину рано в «Ювентус», тяжело будет найти место в старте. Но ему нужно уехать. Ведь существуют в нашей жизни полезные ошибки. Возможно, переезд в Турин станет для Головина проколом – Мхитарян советует выбрать команду, где его ждут в основе, но такие ошибки важно делать в 22 года. Тем более, Аллегри не Конте – Антонио в свое время прервал неплохой старт Красича в «Ювентусе».

А Массимилиано добрее, и если Головин будет полезен – ему найдут игровое время в составе чемпиона Италии. Или в другом клубе, ведь не забывайте о привычках Гинера. «Армейцы» зарубили многие трансферы на корню, завышая цену. Посмотрим, какими будут аппетиты ЦСКА на переговорах после вчерашнего матча. Впрочем, контакт между клубами из Москвы и Турина налажен давно, раз Маротта подтвердил интерес к Головину, как и Аллегри.

За Александром началась охота, поскольку его контракт может взлететь в цене, каждый мечтает опередить конкурентов и не переплатить. А сильный скаут и тренер смотрит на годы вперед. Из Александра можно вылепить добротного хавбека для основы крутой команды, ведь он разносторонний. И Вернблум – по карточкам, и Погба – по голевым навесам, и Модрич – по чтению игры, и Дибала – по штрафным и развитию атак, и тот, кем его захочет видеть главный тренер.

Все умеет и не перетягивает игру на себя – редкая комбинация. И за «Ювентус» в детстве, похоже, болел, раз играл в их форме:

«Это даже близко не Аршавин»

И замечательно! Головина адекватные эксперты не переоценивают – разве что иностранцы возбудились, а парень пока ведет себя адекватно. Ведь культ личности всегда вредит российским игрокам. Например, против Акинфеева многих настроило отчасти отношение к Игорю в ЦСКА и РФС – перехваливали, сравнивая чуть ли не с Яшиным. И Аршавину культ мешал, ведь ему было сложно играть на легендарном уровне постоянно.

У Андрея не было физических возможностей, дисциплины и трудолюбия для основы «Барселоны» Гвардиолы, но многие на пике славы Аршавина писали глупости, что он круче всех в мире. Потом был Марибор, плохой конец в «Арсенале». Только с годами к Аршавину начали относиться спокойнее, ведь показал желание играть в футбол в зрелом возрасте. Головину важно учесть опыт Андрея, Жиркова, Павлюченко и Билялетдинова.

Всем российским игрокам важно научиться играть на длительной дистанции, а не эпизодически. В этом смысле скептическое отношение к будущему Головина правильнее обожания. Но ему важно переубедить игрой, подать пример, ведь проклятием целого поколения российских игроков является консервация в РФПЛ. Александр рвется опробовать собственные силы, и этим отличается. Не говоря о том, что Головин может попросту иначе относиться к славе и деньгам.

Глушаков, Сычев, Жирков, Дзюба, Комбаров, Денисов – да почти все, это как раз молодой Аршавин по отношению к футболу и себе. В истории сборной России большинство ребят со звездной болезнью, которая их косила и останавливала. Хотелось бы увидеть человека с отличной игрой, прекрасной репутацией и полной реализацией потенциала. Чтобы не выстрелил разок и позже медленно деградировал, а наоборот набирал от года к году.

Так что понятно, почему «Монако», МЮ, «Арсенал» и «Ювентус» заочно спорят с критиками Головина в России. Не судят его по вчерашней игре, ведь у хавбека будет игра завтрашняя. У Александра есть такая роскошь, как время. Пусть он им распорядится лучше, чем десятки тех, в кого футбольная Россия верила раньше.

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Все комментарии
ProTest_85
ProTest_85 ответил Serg_Diamond
сегодня в 12:02
Serg_Diamond:
Таких, кто может в одиночку решать матчи во всем мире единицы, а точнее может вообще единица
Помимо Кристины, есть ещё аргентинский гомик, тьфу, гномик, Неймар у бразильцев, У-КУ-ШУ и Кавани у уругвайцев. Тот же Салах у египтян. Левандовски у поляков. Гризманн и Погба у французов. Кейн у англичан. Азар у бельгийцев... Продолжать список?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил ProTest_85
сегодня в 09:45
ProTest_85:
Вдумайтесь. Во всей России, только 2!!!! игрока среднеевропейского (даже не мирового) футбола. Однако они не из тех, кто могут в одиночку решить исход матча.
Таких, кто может в одиночку решать матчи во всем мире единицы, а точнее может вообще единица
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 07:54
Да просто удачи и здоровья парню! Есть талант и голова на месте - толк будет, не выдержит славы или конкуренции - печаль.. Но искренне желаю, чтобы у него всё получилось! И не важно, в какой команде. А в сборной - однозначно!
Andriv
Andriv
сегодня в 03:51
Головин - это русский Ройс)))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 02:25
как же желчью давятся все, что парнишка русский может преуспеть, перейти в топ клуб и посрамить всю их аналитику диванную))) удачи Головину, талант. Болельщики Ювентуса будут ему рады, а если пойдет в какой нибудь Арсенал, то и болелы канониров не пожалеют. Главное развиваться.
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 23:53
"Положа руку на сердце – Головину рано в «Ювентус»" Положа руку на сердце - ему самое время в Юве! Нужно расти дальше! Следующий сезон он может провести очень сильно, но для этого сейчас нужна встряска. Иначе сгинет! Юве лучший вариант, там Хедири и Матюили (на его позиции играют как раз) в следующем сезоне будет 32. и кажется они уже сейчас сдают. Юве - идеальный вариант!
ProTest_85
ProTest_85
вчера в 22:20
Вдумайтесь. Во всей России, только 2!!!! игрока среднеевропейского (даже не мирового) футбола. Однако они не из тех, кто могут в одиночку решить исход матча.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил spartach n1
вчера в 22:13
spartach n1:
Фантастический у нас народ,к ним в карман лезут,а они в ладоши хлопают . Вообще уже очень давно не смешно совсем .
смешно на вас россиян смотреть
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 22:11
Перспективный парень, главное мозги включить и будет суперигрок
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:55
Удачной игры!
usachev
usachev
вчера в 20:08
Головин красавчик. Но в мю или юве не надо идти. Либо арсенал либо Монако. Там больше шансов заиграть в основе. А если дальше будет расти, то оттуда можно уже и в топ клуб
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 19:52
Мнение болельщиков основаны( чаще всего) не на антипатии к Головину или к ЦСКА.
Дело в печальном опыте наших звезд - 2008.
Зависит лишь от него самогО(банальность, но - факт).
Пример надо брать с Зинченко.
Перетерпел, перемог и оказался востребованным Гвардиолой
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 15:16
Удачи Саньку в следующем матче,мне лично он доказал свой уровень,и не важно какой соперник,важно то как он работал по мячу. А победила вся команда
spartach n1
spartach n1 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 15:10
Так Себе Аналитик:
На самом деле да. Был в Греции, там все жалуются, что подъем НДС до 24% (это было условие для предоставления им кредитов) сделал их бедняками. А у нас никто и не заметил типа. Но на самом деле в принципе и подъем НДС, и пенсионная реформа нужны, откуда еще у нас деньги брать в бюджет, как не обирать граждан, ведь нефтегазовый сектор и аграрные монополии существует исключительно для обслуживания друзей Хутина и Ведмедева).
Фантастический у нас народ,к ним в карман лезут,а они в ладоши хлопают .
Вообще уже очень давно не смешно совсем .
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Don trambon
вчера в 15:05
Ахахахах...ваш ваш ваш ваш ваш....))). Есть такое созвездие "Альдабаран". Так вот таким всегда спартачи мерещатся))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил spartach n1
вчера в 14:58
spartach n1:
На самом деле да. Был в Греции, там все жалуются, что подъем НДС до 24% (это было условие для предоставления им кредитов) сделал их бедняками. А у нас никто и не заметил типа.

Но на самом деле в принципе и подъем НДС, и пенсионная реформа нужны, откуда еще у нас деньги брать в бюджет, как не обирать граждан, ведь нефтегазовый сектор и аграрные монополии существует исключительно для обслуживания друзей Хутина и Ведмедева).
борька
борька
вчера в 14:58
Звездиться не будет, будет классный игрок, и конечно поймать нужно госпожу Удачу!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 14:50
Пусть шурует в середняк, в нем упорным трудом зарабатывает себе репутацию, привыкает к чемпионату и росле этого в топ переходит. А так, удачи парню
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Коталонец
вчера в 14:31
Коталонец:
как уже тошнит от таких хвалебных статеек. не понимаю, почему возвеличивают так этого сомнительного футболиста. провел один неплохой сезон, забил на шару гол самой плохой команде чм - все герой, пора в реал идти.
Какая разница какой команде он забил. Это был матч открытия ЧМ, транслируемый на весь мир. Такой же удар от него и Петр Чех в 1/4 ЛЕ не взял и ни один вратарь бы не выручил от прямого удара с такого расстояния впритирку со штангой. Такие голы кладет Месси. Головин - не Месси, но этот удар он уже в третий раз подряд удачно выполняет, при том что удар технически сложный - в обводку стенки на исполнение. Это говорит о его высокой технике работы с мячом. Скоростной дриблинг, точные кроссы - это качества топ-игрока. И главное его качество - он не тушуется в больших матчах, не теряется на поле, не боится единоборств, пашет на команду "от и до". В прошедшем сезоне он не провалил ни одного матча. А это уже говорит о его стабильности, как признаке мастерства и менталитете победителя. Нисколько не сомневаюсь, что он не потеряется в хорошем европейском клубе
Non-sense
Non-sense
вчера в 14:29
Да, холодную голову надо постоянно тренировать. Вчера, показалось, что в эпизоде с жёлтой карточкой, Саша спижонил и дал звёздной болезни задеть себя, но горчичник вовремя остудил. Надеюсь это была разовая акция.
spartach n1
spartach n1
вчера в 14:27
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 14:21
Сергеевич вернулся 1:
Ничего особенного. Распиаренный игрок, единственный плюс-молод. Больше так забивать ему никто не даст. Лавочником будет под названием Гинер и его сынь..)
Он так и Чеху со штрафного положил и еще положит, не сомневайтесь. Вспомним его год назад - лупил часто по воробьям, а теперь проделал работу над собой. Если он так и дальше продолжит прогрессировать, то точно станет топ-игроком. Он уже в свои 22 фактически становится лидером сборной в атаке - все атаки идут через него. При этом ему не обязательно много забивать самому - он не нападающий.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 14:16
Давайте без ЦСКА/Спартака сейчас. Головин лучший игрок сборной России, это однозначно. Зобнин/Кузяев - просто хорошие хавбеки, могли бы потянуть Аталанту или Сампдорию, например. А Головин игрок очень серьёзного уровня!
Броник
Броник
вчера в 14:00
Удачи Головину, хороший игрок.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:59
Пусть недруги ( типа каталонец) пишут глупости, Саша их не читает и правильно делает.
В ЦСКА или любом клубе за бугром, удачных игр, безтравмия и прогресса. Всех благ.
bbb370
bbb370
вчера в 13:52
У этого мальчика есть потенциал. Только этот потенциал надо развить. Надо выйти на более менее приличный уровень и держать его достаточно долгое время. И только после этого мечтать о переходе в Ювентус. Сейчас ему ещё рано. Он явно не дотягивает до уровня Павлюченко, Погребняка и Билялетдинова когда они уезжали в Европу. У них ничего не получилось. С чего он решил, что у него получится?
The Dark Knight
The Dark Knight
вчера в 13:46
Денис Черышев ведь тоже был в Реал Мадрид, но играл много только в резервном клубе, в основной команде на поле очень редко появлялся. Зато в Вильярреале играть стал намного больше.
Don trambon
Don trambon ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 13:45
Сергеевич вернулся 1:
Ничего особенного. Распиаренный игрок, единственный плюс-молод. Больше так забивать ему никто не даст. Лавочником будет под названием Гинер и его сынь..)
ахах. распиаренный игрок - это ваш губастый зулус. забивает всяким аутсайдерам набивая стату, тому же ЦСКА только в последнем туре забил за всё время что в РФПЛ, в ЛЧ ноль, в ответственных матчах ноль, да же в сборной нулина, а говорили - замена Робену(ахах).

Хотя что ждать от спартача который давится желчью от того что это игроком, которого ЦСКА воспитал интересуются топ клубы, а у самих семихов, продавец арбузов и кутёпка..
The Dark Knight
The Dark Knight
вчера в 13:40
Если Головин перейдет в Ювентус, Монако или Арсенал, то ему придется бороться за место в основе на каждый матч, прогрессировать физически и тактически, тогда сможет стать твердым игроком ротации, или даже основы. Но трудиться придется как минимум в полтора раза больше, чем в ЦСКА (прежде всего, ввиду уровня европейских клубных чемпионатов). А в более среднем клубе высших лиг ему будет легче, и не исключено, что шанс задержаться в команде такого уровня будет выше, так что, если уходить из ЦСКА он вообще будет, не стоит сразу принимать решение о переходе в топ-клуб. В Барселоне и Реале он с наибольшей вероятностью осядет в резерве и будет мотаться по арендам.
greck
greck
вчера в 13:36
У нас от любви до ненависти один шаг, посмотрим какая у него будет пресса после матчей с Египтом и Уругваем....и какие будут интервью....
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