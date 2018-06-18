Спасатель Харри

Сборная Англии одержала победу над Тунисом. Но у «Соккер.ру» остались двоякие ощущения от поединка, в котором британцы чуть не опозорились.

К сборной Англии после такой победы над тунисцами наверняка будет немало претензий, немало вопросов. Адресуют их Гарету Саутгейту. Но этот матч был типичным поединком, после которого тренер вполне справедливо отвечает на критику: «Я же не могу выйти на поле за своих футболистов и научить их заново бить по мячу». С точки зрения тренерской задумки и тактического замысла все было сделано более чем качественно штабом Саутгейта.

Он понимал, что тунисцам нельзя давать освоиться, нельзя дать склеить в тылу монолит. Нужно с первых минут колошматить по обороне, стучаться со всех сторон в штрафную и расшатывать ряды защитников. Схема была подобрана для этого идеальная. С тремя центральными защитниками, один из которых – Уокер, способный дублировать на фланге Триппьера и подключаться вперед не хуже него. Такое оригинальное сдвоенное крыло справа получилось.

А слева в эффективности напора не стоило и сомневаться – там Янг, прекрасно знающий свою работу и способный пахать от ворот до ворот всю игру. Поддержка с флангов имеет ключевое значение, когда команда намерена стартовым рывком снести оппонента. И ведь все получилось. Все да не все. Не учел Саутгейт главного – того, что Лингард будет лупить из убойных позиций куда попало, что Стерлинг и Алли сломают прицелы и все в таком духе.

Следуя тактическому плану тренера, сборная Англии изумительно разбирала на атомы оборону Туниса, но при выходе на ударную позицию уже не тренерская установка или план работает, а способность футболиста хладнокровно подходить к эпизоду и делать то, что он прекрасно умеет и миллионы раз проделывал на тренировках. Вот тут и случился заскок у сборной Англии. У достаточно молодой и талантливой сборной Англии.

Это важно отметить, поскольку молодость может соседствовать с мастерством и талантом, с большими перспективами, но не так часто соседствует с хладнокровием, которое приходит с опытом, с десятками таких вот наигранных матчей. Когда немного не хватает хладнокровия, не удается дожать. В такие моменты тебе нужно более глобальное превосходство над соперником, чтобы нехватку опыта компенсировать потрясающим мастерством и классом.

В такие моменты на первый план выходят отдельные личности, яркие персонажи. Таковым стал Харри Кейн, который в нужные моменты оказался там, где надо. Он помог снять напряжение быстрым голом, когда вратарь тунисцев, получивший еще впоследствии травму, спас шикарно после удара Стоунза. На отскоке чувствующий такие эпизоды, как акула каплю крови, Кейн сыграл безукоризненно.

А развитию отрыва мешали те самые растранжиренные моменты. И ведь не упрекнешь в первом тайме игроков группы атаки сборной Англии в пассивности, в безыдейности. Просто не хватало чего-то в завершении. К безыдейности они пришли после перерыва, когда Тунис, как того и ожидал Саутгейт, все же освоился, окреп, стал в защите монолитным. Английские наскоки, даже самые широкие, натыкались на очень организованное сопротивление, пусть оно порой и было простоватым – зато эффективно и надежно.

О голе сборной Туниса следует сказать отдельно с двух позиций. Конечно, обороне сборной Англии нужно работать над собой. Это с тунисцами британцы способны были разгрузить защиту, переведя игру за счет активности в атаке к чужой штрафной. С Бельгией так сработать не получится, и тогда в центральной зоне оборона может рассыпаться в прах. Привыкший к тому, что его ошибки и помарки на фланге не так критичны, Уокер не упустил возможности привезти пенальти, размахивая руками, пусть кто-то и скажет, что судья был слишком строг к англичанам.

К слову о судействе, в паре эпизодов рефери мог и в сторону ворот Бен-Мустафы поставить пенальти после падений Кейна. Во время редчайших контратак Туниса организации защите Англии немного не хватало. С более раскованным противником будет тяжело.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (1) – 18 (8)

Этот показатель в дополнительных комментариях не нуждается. Сборная Англии перестреляла тунисцев по полной программе. Чаще всего били по воротам Кейн и Лингард. Затем следуют Стоунз и Магуайр, что подчеркивает еще один важный аспект в игре сборной Англии – работа на угловых. После них и были забиты мячи, а центральным защитникам удавалось добираться до мяча, переигрывая своих коллег из Туниса. Это, безусловно, сильная зона англичан.

Владение мячом (точность передач): 39,4% (78%) – 60,6% (86%)

Сборная Англии много времени проводила в атаке, вела всю игру. При этом нельзя сказать, что точность передач набивалась поперечными пасами в глубине. Британцы стремились обострять и отправляли мяч чаще всего вперед, сохраняя при этом хороший показатель точности, избегая ненужных потерь. Это свидетельствует о хорошей командной работе и должно быть комплиментом Саутгейту. У тунисцев показатели типичные для контратакующей модели. Даже процент точности передач высоковат.

Отборы (обводки): 20 (8) – 12 (14)

Тунису, работавшему чаще всего в разрушении, удалось по количеству отборов обойти англичан, что не очень удивляет. Как не удивителен и факт превосходства британцев по количеству обводок. Хотя обычно их довольно много у команд, которые контратакуют – им больше приходится полагаться на индивидуальные действия в прорывах. Здесь же и доминирующая сторона не стеснялась идти в обводку. Чаще всего их совершали Стерлинг и Лингард – главные расточительствующие.

Сборная Англии по игре в целом оставила приятное впечатление, пусть порой она плохо реализовывала моменты – ощущалась нервозность и некоторая дерганость, суетливость, присущая молодым техничным игрокам. У англичан есть хорошие ресурсы для усиления. Выход Рэшфорда и Лофтус-Чика усилил давление на подуставших тунисцев, что в том числе помогло вырвать-таки победу.

У команды есть характер, хотя в какой-то момент во втором тайме казалось, что британцы просто уже не знают, как подойти к жестко охраняемым владениям Бен-Мустафы. Но нужно прибавлять во внимательности при работе в обороне, а также в реализации моментов и подключении креатива, разнообразия в атаке на отрезках, когда соперник встал в защиту и все зоны перекрыл. Не нужно упираться лбом в него и замирать. Кейн, конечно, блистателен, но не всегда сможет компенсировать все промахи Лингарда и товарищей.