Россия уже была чемпионом мира по футболу. И станет снова?

Сборная носила звание чемпиона мира, но в невероятно любопытном зачете. О знакомом вам с детства принципе – на «Соккер.ру».

Никаких шуток, никаких чемпионатов мира среди бомжей или полицейских. Первая сборная России по большому футболу удерживала титул чемпионов, причем тот ее состав многие помнят наизусть, а фамилии участников до сих пор часто встречаете в новостях и комментариях на «Соккер.ру». Но этот титул, разумеется, необычный, с очень любопытной предысторией.

Кто придумал альтернативный Кубок мира?

Не стоит напоминать, что удачный календарь – полдела в футболе. Один из финалистов может пройти крайне сложных соперников, а другой - удобных. При этом чемпион мира или Европы через пару месяцев способен сразу проиграть в товарищеском или в отборочном матче сопернику, который полностью заслужит такой результат, но ничего не получит взамен.

В боксе, например, победа над чемпионом делает тебя чемпионом. Так что называть незыблемо справедливой систему футбола, где каждый не играет с каждым, но получает кубки, нельзя. Вечно веселые шотландцы это поняли в далеком 1967 году, когда обыграли действующих чемпионов мира из Англии. Начали шутить, что стали чемпионами мира, раз грохнули победителей. Так и возникла идея придумать альтернативный Кубок мира.

Его шутливый принцип никому не нужно объяснять. Примерно так и сравнивали силу дворовых команд в детстве. Если ребят из соседнего района или деревни вынесли 5:0, а они обыгрывали вашего будущего врага 10:2, то сразу выстраивалась цепочка по силе. Журналист из Великобритании решил, что нужно составить реестр таких «финалов» на уровне сборных. Начал с самого первого матча сборных – между Англией и Шотландией в 1872 году.

На данный момент сыграно 943 матча за почти полтора века. Причем Англия, к слову, потеряла статус в третьей же игре – проиграла 1:2 Шотландии. Так что эта страна - второй в мире чемпион по футболу, еще в 1874 году, за почти полвека до первого ЧМ для сборных. От команды Англии цепочкой из побед – сохраняющих звание за сборной, и поражений – в том числе, в серии пенальти, добрались в 2018 году до Дании, которая стала «чемпионом», обыграв Перу – предыдущего обладателя переходящего звания.

Как элитные сборные смотрятся в уникальном зачете?

Бразилия в этом рейтинге впервые стала чемпионом мира в 1952 году, за шесть лет до титула в Швеции. Выиграла у Чили 3:0 в гостях и пока не проиграла Перу – держала звание. Через два года после первого триумфа взяла победу в матче с Аргентиной. И до финала чемпионата мира 1958 года держалась, чтобы продолжить серию успехов до 1960 года.

В восьмидесятых вернула себе путешествующее миром звание, но снова отдала его Уругваю. И только в 1998 году одержала новый успех, когда обыграла Германию. Разумеется, те скоро передали «титул» Франции, которая сама впервые выиграла финал в шотландском стиле в 1969 году, обыграв Швецию 3:0. А в последний раз Франция была чемпионом мира в 2001-м, когда обыграла Японию 5:0 перед поражением от Испании.

Эти пиренейцы в нашем зачете удачливее, чем в жизни – в шестидесятых, семидесятых и остальных десятилетиях были первыми. А когда в финале чемпионата мира обыграли Нидерланды – забрали у них звание, хотя до конца года потеряли его, когда Аргентина вынесла реальных чемпионов мира 4:1 в Буэнос-Айресе. Сборная этой страны была успешна в переходном альтернативном Кубке в пятидесятых годах, выигрывала его в своих победных финалах на ЧМ-78 и ЧМ-86.

Но в последнее время они лишь проигрывают в неофициальных финалах – немцам и дважды чилийцам. А вот Германия то возвращала себе титул, который впервые забрала в 1941 году, обыграв 7:0 команду Венгрии, то отдавала, ведь после финала ЧМ-2014 проиграла тем же аргентинцам 2:4. Итальянцам тоже сложно собирать серии побед, ведь их первый титул датируется 1939 годом, а последний – далеким 2007-м, когда обыграли Литву перед поражением от Нидерландов.

Элитные сборные по количеству выигранных «финалов»: 1. Англия – 73 победы; 2. Аргентина – 62 победы; 3. Нидерланды – 50 побед; 4. Бразилия – 38 побед; 5. Германия – 28 побед; 6. Италия – 27 побед; 7. Франция – 25 побед.

Кто еще был чемпионом мира по шотландской схеме?

По количеству побед в этом удивительном турнире длительностью в 144 года лидирует Шотландия – 86 побед над чемпионами в 149 матчах. Дальше идет Англия – 73 успеха, но оба лидера так высоко из-за количества попыток, ведь в девятнадцатом веке британцы играли между собой. А вот успехи Аргентины и Нидерландов впечатляют сильнее – часто обыгрывали тех, кто владел званием, а потом собирали серии из удачных матчей.

Совместный результат сборных России и СССР на общем пятом месте. А вот Беларусь и Украина участвовали в «чемпионских матчах» за право получить переходное звание, но не побеждали. Зато Грузия в 2006 году обыграла Уругвай в Тбилиси со счетом 2:0 и получила «титул», который потеряла через пару месяцев, проиграв Шотландии 1:2 в Глазго. А если говорить о статистике, то Уругвай, Чили, Венгрия, Чехия, Перу, Австралия, Уэльс, Греция и даже Северная Корея выиграли по десять и более финалов.

А главным неудачником этого Кубка можно назвать Португалию. 22 «финала» и всего 2 победы. Японцы наоборот мощные – 23 попытки и 11 побед. А среди африканских сборных звание много раз носила Нигерия – обыграла Ирландию в 2004 году 3:0 в Дублине, затем Ангола отобрала у нигерийцев «титул», хотя через год «Суперорлы» снова взяли верх над чемпионом – на этот раз им была команда Зимбабве. Кстати, эта сборная с 2004-го по осень 2005-го держалась чемпионом. Греция удивила победой на Евро-2004? А вы попробуйте в том же году с Зимбабве стать чемпионом мира и удерживать звание в семи подряд матчах без поражений.

Когда Россия становилась чемпионом мира по футболу?

Сборная СССР впервые победила в этом кубке в 1966 году, когда обыграла в Сантьяго команду Чили, а последний финал проиграла Италии – 1:4 в 1988 году. С таким же счетом отдала свой последний титул команда России – в 2000 году, тогда уступила Израилю, который отобрал у команды это звание, хотя до этого дружина Карпина, Филимонова, Онопко, Панова, Семака, Титова и Тихонова не проигрывала шесть подряд матчей.

Да, именно тогда стали чемпионами – обыграв действующих чемпионов мира в гостях. Но это не единственный успех и не единственный финал. Сборная России отобрала переходящее звание впервые в 1995 году, когда обыграла Югославию 2:1 в Белграде. Затем были победы над Сан-Марино, Финляндией, Фарерскими островами, Грецией, снова финнами, Мальтой, Исландией…

Вы правильно поняли, с 31 мая 1995-го до июня 1996 года именно у команды России было переходящее звание. А потом забрала его у Франции и снова продержалась до матча, в котором получила одно из самых звонких поражений в истории. Как видите, восемнадцать лет Россия вне этого забавного вечного «турнира». Чтобы снова стать чемпионом мира, нужно обыграть победителя Дании.

Команда-прорыв чемпионата мира. Россия – среди кандидатов

В «Лужниках» чемпионы мира двух версий совпадут?

Считаете, что в футболе принцип «обыграл чемпиона – стал чемпионом» не имеет права на существование? Понятно, это неофициальный статус, но чем подход со школьного стадиона хуже рейтинга ФИФА последних лет? Принцип со двора применяется во многих видах спорта, как в беге, так и в боевых видах, поэтому вписывается в основы футбола – в матчах на выбивание дальше идет тот, кто победил сегодня, а не побеждал вчера.

Так что Россия дважды была неофициальным чемпионом мира по шотландскому счету, а на ЧМ-18 этот переходной титул точно окажется в руках будущего триумфатора официального Кубка. Ведь Франция сыграет с Данией в третьем туре – может одержать победу, а в плей-офф или всех пройдет, сохранив звание до «Лужников», или уступит тому, кто в будущем свяжет себя цепочкой матчей с чемпионом планеты. У Дании такой же сценарий в случае ничьей или победы над Францией.

Как Германия в 2014 году вместе с актуальным Кубком получила переходное звание, так и в финале в «Лужниках» разыграет сразу два титула – неофициальный и официальный. После больших финалов часто совпадают чемпионы, которые дошли до триумфа древней цепочкой – начиная с первого матча сборных в истории футбола, когда был победитель. Шотландия и Англия в первом поединке сыграли 0:0, но в ответном матче в Лондоне англичане выиграли 4:2. Так что этот Кубок намного древнее, чем официальный. И намного демократичнее, ведь всего собралось 48 разных чемпионов.