Три изменения, которые сделают ЧМ лучше

Самая непривлекательная по афише пара 1/8-й разыграла путевку в четвертьфинал в пользу Швеции, а «Соккер.ру» натолкнулся на мысли, что ФИФА недостаточно выжала из ЧМ.

Швейцария и Швеция не виноваты, что сошлись в одной паре и разделили путевку в четвертьфинал, хотя нейтральные зрители наверняка предпочли бы, чтобы эти сборные пропустили в следующий раунд Аргентину или Португалию, сыграв с ними. Ну или преподнесли бы грандиозную сенсацию – тоже гораздо интереснее, чем матч между собой. Но так уж вышло, сетка турнира рассчитана заранее, и сейчас остается только удивляться, что в одной ее половине Бразилия, Франция, Уругвай и Бельгия разыграют путевку в финал, а с другой стороны в решающий матч зайдут Россия, Хорватия, Швеция и Колумбия/Англия. Я не пытаюсь обесценить успех какой-либо из команд – они все молодцы и в рамках существующего регламента заслуженно добились успехов, но это несоответствие размазывает интерес к турниру в целом, вот что плохо. Навскидку есть три предложения, которые помогут сделать чемпионат мира лучше и в чем-то справедливее, причем они сохранят актуальность, даже когда количество участников возрастет с 32 до 48.

Отмена квот для конфедераций на групповой стадии

Считаю, что дискриминация заложена в сам принцип жеребьевки группового турнира чемпионата мира. Вот как было в прошлом декабре, когда определялся состав квартетов? Команды разделили на четыре корзины, первым номером стала сборная России как хозяйка турнира, а дальше – следуя рейтингу ФИФА, в порядке очереди. Но! Аргентина не могла сыграть в одной группе с Уругваем, Перу или Колумбией, Сенегалу не суждено было встретиться с Нигерией, Мексике – с Коста-Рикой. И так далее. Строго по одной команде от конфедерации из каждой корзины, не считая Европы – здесь можно две, но тоже не больше, хотя представители Старого Света присутствовали в каждой корзине. То есть, если бы не дурацкое ограничение, то могла бы состояться чисто европейская группа, например.

Но ладно бы просто дурацкое, оно ведь еще и крайне несправедливое. Допустим, для Коста-Рики, угодившей в третью корзину, выгоднее было бы встретиться на групповой стадии с Панамой из четвертого лукошка, а не с Сербией, но «Лос Тикос» лишают шанса на более слабого соперника только из-за того, что они из одной конфедерации. Или представьте ситуацию: из трех нижних корзин выпали Хорватия, Швеция и Япония, осталось определить соперника из первой корзины, где остались Польша и Бразилия. Вам, ребята, играть с бразильцами – и так две европейских команды в группе! В общем, это бред, бред и еще раз бред. К тому же такая система практически исключает вероятность встреч на чемпионате мира между собой команд из Азии и Африки – а это могло быть колоритно, и уменьшает вероятность выдающихся южноамериканских дерби вроде Уругвай – Аргентина. Считаю, должен быть четкий и грамотный рейтинг ФИФА, согласно которому участники мундиаля должны распределяться по корзинам, а дальше – чистый жребий без каких-либо выдуманных ограничений.

Пересмотр системы определения лучшей команды при равенстве очков

Один из главных парадоксов ЧМ-2018: в плей-офф благодаря лучшим параметрам фэйр-плей, чем у соперника, вышла команда, наплевавшая на этот самый фэйр-плей смачно и радостно. Речь о сборной Японии, которая при равенстве прочих показателей получила на две желтых карточки меньше сенегальцев, чего хватило для попадания в 1/8 финала. Но какую дичь «самураи» устроили в игре с Польшей, охраняя устраивающий их счет 0:1!? Кошмар и антифутбол. Но ведь ФИФА сама создала такую ситуацию, внеся сомнительный пункт в регламент. Нельзя определять участника плей-офф по числу «горчичников». Нужно пошевелить извилинами, чтобы придумать честную систему, которая позволит решать такие ситуации на футбольном поле. Учитывая, что возникают они не так часто, можно даже внести пункт о дополнительной игре между спорщиками, возможно, даже не в полноформатном режиме, а два тайма по 15 минут и серия пенальти, если никто не забьет. Победитель получает все. Либо подстраховаться заранее: после каждого ничейного матча на групповой стадии бить пенальти, чтобы затем это учитывать, если придется.

Повод для свиста болельщиков

Добавить элементы случайности

И самый главный недочет чемпионата мира – это деревянная сетка плей-офф, которая известна заранее и где отсутствует элемент случайности. Понятно, что в рамках краткосрочного турнира затруднительно проводить после каждого раунда полноценные жеребьевки, но какая-то гибридная система точно нужна, чтобы создавать интригу и избегать таких ситуаций, какая сложилась перед матчем Бельгии и Англии, когда проиграть было вроде как выгоднее в силу уже сложившейся сетки. Да и вообще получилось, что команды из групп, проводивших матчи во второй сессии третьего тура, могли выбирать соперников, а кто-то – и половину сетки. Если нет возможности в силу сжатости сроков дожидаться окончания завершения группового раунда, то нужно проводить жеребьевку хотя бы после состоявшихся игр в четырех группах. Нельзя, чтобы команды двух квартетов заранее знали, что выходят друг на друга, это уже само по себе какая-то подтасовка. В плей-офф тоже нужна система жеребьевки – парами или ветками, давно известно, что интриги и случайности еще никогда не делали футбол хуже.

Англия – Бельгия: смотр фаворитов не удался