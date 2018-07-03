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Три изменения, которые сделают ЧМ лучше

вчера, 20:07
Три изменения, которые сделают ЧМ лучше

Самая непривлекательная по афише пара 1/8-й разыграла путевку в четвертьфинал в пользу Швеции, а «Соккер.ру» натолкнулся на мысли, что ФИФА недостаточно выжала из ЧМ.

Швейцария и Швеция не виноваты, что сошлись в одной паре и разделили путевку в четвертьфинал, хотя нейтральные зрители наверняка предпочли бы, чтобы эти сборные пропустили в следующий раунд Аргентину или Португалию, сыграв с ними. Ну или преподнесли бы грандиозную сенсацию – тоже гораздо интереснее, чем матч между собой. Но так уж вышло, сетка турнира рассчитана заранее, и сейчас остается только удивляться, что в одной ее половине Бразилия, Франция, Уругвай и Бельгия разыграют путевку в финал, а с другой стороны в решающий матч зайдут Россия, Хорватия, Швеция и Колумбия/Англия. Я не пытаюсь обесценить успех какой-либо из команд – они все молодцы и в рамках существующего регламента заслуженно добились успехов, но это несоответствие размазывает интерес к турниру в целом, вот что плохо. Навскидку есть три предложения, которые помогут сделать чемпионат мира лучше и в чем-то справедливее, причем они сохранят актуальность, даже когда количество участников возрастет с 32 до 48.

Отмена квот для конфедераций на групповой стадии

Считаю, что дискриминация заложена в сам принцип жеребьевки группового турнира чемпионата мира. Вот как было в прошлом декабре, когда определялся состав квартетов? Команды разделили на четыре корзины, первым номером стала сборная России как хозяйка турнира, а дальше – следуя рейтингу ФИФА, в порядке очереди. Но! Аргентина не могла сыграть в одной группе с Уругваем, Перу или Колумбией, Сенегалу не суждено было встретиться с Нигерией, Мексике – с Коста-Рикой. И так далее. Строго по одной команде от конфедерации из каждой корзины, не считая Европы – здесь можно две, но тоже не больше, хотя представители Старого Света присутствовали в каждой корзине. То есть, если бы не дурацкое ограничение, то могла бы состояться чисто европейская группа, например. 

Но ладно бы просто дурацкое, оно ведь еще и крайне несправедливое. Допустим, для Коста-Рики, угодившей в третью корзину, выгоднее было бы встретиться на групповой стадии с Панамой из четвертого лукошка, а не с Сербией, но «Лос Тикос» лишают шанса на более слабого соперника только из-за того, что они из одной конфедерации. Или представьте ситуацию: из трех нижних корзин выпали Хорватия, Швеция и Япония, осталось определить соперника из первой корзины, где остались Польша и Бразилия. Вам, ребята, играть с бразильцами – и так две европейских команды в группе! В общем, это бред, бред и еще раз бред. К тому же такая система практически исключает вероятность встреч на чемпионате мира между собой команд из Азии и Африки – а это могло быть колоритно, и уменьшает вероятность выдающихся южноамериканских дерби вроде Уругвай – Аргентина. Считаю, должен быть четкий и грамотный рейтинг ФИФА, согласно которому участники мундиаля должны распределяться по корзинам, а дальше – чистый жребий без каких-либо выдуманных ограничений.  

Пересмотр системы определения лучшей команды при равенстве очков

Один из главных парадоксов ЧМ-2018: в плей-офф благодаря лучшим параметрам фэйр-плей, чем у соперника, вышла команда, наплевавшая на этот самый фэйр-плей смачно и радостно. Речь о сборной Японии, которая при равенстве прочих показателей получила на две желтых карточки меньше сенегальцев, чего хватило для попадания в 1/8 финала. Но какую дичь «самураи» устроили в игре с Польшей, охраняя устраивающий их счет 0:1!? Кошмар и антифутбол. Но ведь ФИФА сама создала такую ситуацию, внеся сомнительный пункт в регламент. Нельзя определять участника плей-офф по числу «горчичников»Нужно пошевелить извилинами, чтобы придумать честную систему, которая позволит решать такие ситуации на футбольном поле. Учитывая, что возникают они не так часто, можно даже внести пункт о дополнительной игре между спорщиками, возможно, даже не в полноформатном режиме, а два тайма по 15 минут и серия пенальти, если никто не забьет. Победитель получает все. Либо подстраховаться заранее: после каждого ничейного матча на групповой стадии бить пенальти, чтобы затем это учитывать, если придется.  

Повод для свиста болельщиков

Добавить элементы случайности

И самый главный недочет чемпионата мира – это деревянная сетка плей-офф, которая известна заранее и где отсутствует элемент случайности. Понятно, что в рамках краткосрочного турнира затруднительно проводить после каждого раунда полноценные жеребьевки, но какая-то гибридная система точно нужна, чтобы создавать интригу и избегать таких ситуаций, какая сложилась перед матчем Бельгии и Англии, когда проиграть было вроде как выгоднее в силу уже сложившейся сетки. Да и вообще получилось, что команды из групп, проводивших матчи во второй сессии третьего тура, могли выбирать соперников, а кто-то – и половину сетки. Если нет возможности в силу сжатости сроков дожидаться окончания завершения группового раунда, то нужно проводить жеребьевку хотя бы после состоявшихся игр в четырех группах. Нельзя, чтобы команды двух квартетов заранее знали, что выходят друг на друга, это уже само по себе какая-то подтасовка. В плей-офф тоже нужна система жеребьевки – парами или ветками, давно известно, что интриги и случайности еще никогда не делали футбол хуже.  

Англия – Бельгия: смотр фаворитов не удался

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 13:14
Вся футбольная система слишком коррумпирована, много заказных матчей, серых, унылых! ЧМ должен пооводиться по кубковой системе. Отбираются 64 команды по нынешней системе, квоты пересмотреть,чемпионат пооводить в 2-3 странах.
Сетка по рейтингу и вперед ,борьба на выбывание из одного матча!
Рубцовский
Рубцовский
сегодня в 11:52
"К тому же такая система практически исключает вероятность встреч на чемпионате мира между собой команд из Азии и Африки – а это могло быть колоритно"
Автор загибай пальцы:
-Саудовская Аравия-Египет,
-Иран-Морокко,
-Сенегал-Япония...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:37
Согласен со всем, кроме жеребьевки сеток.
В этом кроется главное зло, которое использует УЕФА для махинаций, когда хочет оставить какую-то команду за бортом.

Все прекрасно помним, как после двух финалов Атлетико-Реал, в третий раз "случайно" по жеребьевке команды свели в полуфинале. Вероятность составляла всего 25%, но почему-то попали именно на друг друга.

Лишние жеребьевки это лишний инструмент для манипуляций в чью-нибудь пользу.
Олег Пастушков
Олег Пастушков
сегодня в 08:03
Вместо желтых карточек считать новомодный показатель xG. И по нему уже определять, какая команда шагнет дальше. Вот вам и поощрение зрелищного футбола...
m40
m40
сегодня в 07:50
Бред.
Изначально сетка турнира выглядит ровной. Так, мы бы с нашей стороны сетки уже в 1/4 могли бы иметь пары Испания-Аргентина и Германия-Англия. Круто же. Но тогда другая часть сетки могла бы выглядеть более бледно. И этот, либо другой автор написал бы подобную статью. Да, для стороннего зрителя сейчас пары выглядят не так интригующе. Но в этом можно винить только фаворитов, проваливших групповой этап.
1. Никакой отмены квот. Всё справедливо. Команды разносят по рейтингу и по территориальному признаку. Вот в зоне комнебол всего 10 команд. Им даже отборочные матчи не приходится играть для кубка Америки. Они уже до смерти друг другу надоели. Не хватало им еще и на ЧМ попадать в одну группу. Тоже касается и остальных. Раз в 4 года возможность сыграть на мундиале с сильнейшими командами и тут тебе снова попадается сосед по отбору твоей конфедерации.
2.Конечно обидно вылетать по количеству карточек,но это куда справедливее чем жребий. Впредь команды будут относиться к этому внимательнее, что позволит сделать игру чище. А вариант с пенальти вообще никудышный. Это же придется увеличить время на матч. Да и по ходу матча будет смотреться не логично. И такую же дичь самураи могли устроить при другом устраивающем их параметре для выхода из группы.
3. Наверное автор забывает, что команды начинают играть не в один день и так запросто пары перетасовать нельзя. Многие варианты просто исключаются. Например, в группе Н только что закончился третий матч, а команды группы А отдыхают уже дня 4. Аналогично для G и В. Первые денек отдохнули перед 1/8, вторые 3 дня.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 06:38
Абсолютно не согласен с первым пунктом. Коста-Рике и так повезло, что в ее конфедерации одни Гондурасы , Барбадосы и Канады. Если бы она находилась в Южной Америке, она бы НИКОГДА не вышла на ЧМ, а тут через раз заходит. Какого еще черта ей должна попадаться такая же донная Панама в группе? Яркий пример Австралии - сборная никогда не попадала на ЧМ, пока ее не перевели с Южноамериканской конфедерации в азиатскую
tabas
tabas ответил parallels
сегодня в 06:20
parallels:
цитатко: "остается только удивляться, что в одной ее половине Бразилия, Франция, Уругвай и Бельгия разыграют путевку в финал, а с другой стороны в решающий матч зайдут Россия, Хорватия, Швеция и Колумбия/Англия" хочу поспорить. с другой стороны могли оказаться англия, испания и условно италия, проигравшая стыки шведам. ну или тупые немцы, которые могли занять 1 место в группе. а этого уже вполне достаточно, чтобы обе ветки смотрелись интересно. и ваще: надо радоваться, что у нашей страны в сложившейся ситуации есть шансы на полуфинал, и даже бронзу. далее. нафига нам смотреть на игру двух азиатских команд в одной группе на ЧМ??? автор говорит, что это хорошо. я не согласен. они между собой в своей азии играли уже миллиард раз, друг друга знают и, возможно, даже отличают, хоть и все на одно лицо. а вот когда ещё у них будет возможность сыграть с командами из других частей света в официальном турнире? ЧМ тем и славен, что вообще непредсказуемые команды пересекаются. и да - не забываем, что с 2022 в группе у каждой команды будет 2 игры вместо 3х. то есть, согласно словам автора, было бы неплохо, чтобы корея сыграла с японией в группе, а затем с какой-нибудь бельгией - и ВСЁ. раз в 4 года только 1 матч с командой из другой части света. ну бред же)
расизмом пахнет!
tabas
tabas
сегодня в 06:17
Сетка сделана таким образом, чтобы протащить автобус под названием сб. России в финал!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:22
Измерить линейкой письки Сенегальцев и сказать Японцам что Африканская елда здоровее пинцетов сумоистов из Азии
Russian_spb
Russian_spb
вчера в 23:44
на счет разделения конфедераций - для европейцев это к лучшему.
на счет слабости половины сетки?
так немцы с аргентиной облажались - вот тебе и слабость.
хотя, в идее жеребьевки по-бырому перед плейофф что-то есть.
на счет сравнения карточек, а что еще сравнивать, если равны очки, голы и личная встреча?
средний возраст?
средний рост?
средний вес?
количество ударов в створ?
что?
монетку кидать было бы хуже..
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 22:18
КТо виноват, что не вышли немцы?Меняем шведов на немцев, меняем сб.России на Испанию- и сетка сильнее противоположной, но фавориты повылетали, вот одна часть и сильнее другой, это спорт, это футбол, и прелюдно хныкать тут несолидно.И да, учитывая то, что европейцы сильнее всех остальных, делать группы из чисто европейских команд и азиато-африканских-это ущерб турниру и зрелищности.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 21:49
Идея проводить жеребьёвку не так уж плоха, однако тут могут появиться разговоры о подтасовках. Кроме того,ежели бы топ сборные нормально подготовились к турниру, то вместо Россия-Хорватия могло быть Испания-Аргентина и, например, Германия-Англия. Но то, что эти команды вылетели - это их проблемы, а не недостатки регламента. Или автор хочет, чтоб ЧМ превратился в подобие ЛЧ, где в четвертьфиналах ежегодно играют почти одни и те же? Публике хочется разнообразия и неожиданностей и в этом плане почти каждый мундиаль достаточно хорош, по крайней мере до полуфиналов. А определять места при равенстве показателей лучше не по жёлтым карточкам, а к примеру по количеству ударов в створ ворот, тогда японцы не валяли бы дурака с Польшей, а хотя бы по воротам старались бить...
Красный навсегда
Красный навсегда ответил parallels
вчера в 21:39
А вты прав
parallels
parallels
вчера в 20:55
цитатко:

"остается только удивляться, что в одной ее половине Бразилия, Франция, Уругвай и Бельгия разыграют путевку в финал, а с другой стороны в решающий матч зайдут Россия, Хорватия, Швеция и Колумбия/Англия"

хочу поспорить. с другой стороны могли оказаться англия, испания и условно италия, проигравшая стыки шведам. ну или тупые немцы, которые могли занять 1 место в группе. а этого уже вполне достаточно, чтобы обе ветки смотрелись интересно. и ваще: надо радоваться, что у нашей страны в сложившейся ситуации есть шансы на полуфинал, и даже бронзу.

далее. нафига нам смотреть на игру двух азиатских команд в одной группе на ЧМ??? автор говорит, что это хорошо. я не согласен. они между собой в своей азии играли уже миллиард раз, друг друга знают и, возможно, даже отличают, хоть и все на одно лицо. а вот когда ещё у них будет возможность сыграть с командами из других частей света в официальном турнире? ЧМ тем и славен, что вообще непредсказуемые команды пересекаются. и да - не забываем, что с 2022 в группе у каждой команды будет 2 игры вместо 3х. то есть, согласно словам автора, было бы неплохо, чтобы корея сыграла с японией в группе, а затем с какой-нибудь бельгией - и ВСЁ. раз в 4 года только 1 матч с командой из другой части света. ну бред же)
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 20:44
Бред!
Николай 86
Николай 86
вчера в 20:41
Хорошая статья, все по делу написано. Согласен по всем пунктам
bublikyo
bublikyo
вчера в 20:28
Согласен только по последнему пункту, сетка с Бразилией и тд, намного интереснее и номинально сильнее, чем с Хорватией.
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