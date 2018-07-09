Наследие ЧМ-2018: сочинский «Фишт» станет стадионом футбольного клуба

Во время Чемпионата мира по футболу в Сочи состоялось шесть матчей, а в Анапе, Геленджике и Краснодаре жили и тренировались шесть сборных. Специально для футболистов были созданы все условия, обновлены существующие и построены новые тренировочные базы. Сочи был фактически готов к Мундиалю, так как до этого город принимал зимнюю Олимпиаду, поэтому оставалось лишь создать футбольную инфраструктуру.

Специально для ЧМ на стадионе «Фишт», где в 2014 году проходила церемония открытия Олимпиады, демонтировали крышу, обновили поле и трибуны, увеличив количество посадочных мест, усовершенствовали систему безопасности, одним словом, все сделали по последнему слову техники.

Матчи в Сочи закончились, и теперь закономерно возникает вопрос: а что будет дальше со всем этим богатством?

«Фишт» станет стадионом петербургской футбольной команды «Динамо», которая будет переименована в ФК «Сочи». Команда начнет игру в новом сезоне пока в первом дивизионе. С появлением футбольной команды связывают большие надежды на популяризацию футбола во всем Краснодарском крае.

Вообще сочинский стадион планируют использовать в качестве многофункционального комплекса, начиная от организации футбольных матчей и заканчивая крупными мероприятиями.

В администрации города говорят, что возможно на арене появится музей, так как «Фишт» является единственным стадионом, который принимал Олимпиаду, Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу.

Что же касается тренировочных баз, то они могут стать отличной альтернативой для сборов наших футболистов, которые обычно готовятся к сезону в Турции или Испании. Мягкий климат и хорошие поля станут для них отличной площадкой.

Тренировочные базы, кстати говоря, передадут детским спортивным школам. Сейчас в Сочи занимается футболом почти 40 тысяч детей, поэтому в городе рассчитывают, что с появлением новой инфраструктуры в футбол придет гораздо больше.

Одним словом, «Фишт» - это уникальный стадион. После Олимпиады его использовали в качестве футбольной арены, и теперь здесь регулярно будут проходить матчи с участием нового ФК «Сочи», а также различные праздничные мероприятия.

Вся инфраструктура, которая была построена для ЧМ-2018 по футболу, будет использована по-максимуму. Главной целью сейчас стоит развитие футбола, которым после Мундиаля заинтересовались даже те, кто раньше ничего не знал об этой игре.