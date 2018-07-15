Неожиданности и закономерности финалов ЧМ

Накануне двадцать первой по счету развязки чемпионата мира по футболу «Соккер.ру» связал истории прошлых финалов с игрой в «Лужниках».

Результативность решающих игр

Всего в финальных матчах забили 71 мяч, средняя результативность – 3.55 за поединок, но показатель стремительно упал начиная с ЧМ-90. С того времени сыграли семь финалов, но только в одном забили более двух мячей – Франция в ворота Бразилии. Средняя результативность семи последних финалов равна 1.43 за матч. Ждем сегодня прорыв или тоже 1:0? Трудно угадать, в двух последних финалах были решающие голы в овертаймах, а до этого серия пенальти. Последний гол в основное время на счету Матерацци в 2006 году. Впрочем, невзирая на статистику, на турнире в России, где в 63 матчах была лишь раз зафиксирована ничья 0:0 – правда, как раз из-за рациональной Франции, финал не должен получиться скучным. Тем более в двух официальных матчах «трехцветных» против Хорватии было забито семь мячей, даже защитник Тюрам поразил дублем, хотя это его единственные мячи за 142 международных матча.

4:2, 3:1, 2:1, 1:0 – четыре самых популярных результата финалов, с такой разницей завершились 12 финалов из 20. Хотя куда важнее отметить, что в шести последних финалах было четыре овертайма и две серии пенальти. Никто не хочет уступать, сегодня вряд ли отступят от традиций.

Сенсации не дружат с финалами

Чего просит зритель? Первого – яркого футбола, и о голах поговорили. Второго – больших сенсаций, и вот с этим у чемпионатов мира огромные проблемы. Если на Евро нередко побеждали сборные, от которых не ждали – советскую команду не все видели первыми чемпионами, хотя и обыграли они в финале не записного фаворита. Позже неожиданные результаты фиксировали в пользу Чехословакии, Дании и Греции, а вот на ЧМ в основном побеждает тот, кого называли фаворитом до решающего матча. Даже история Уругвая в 1950 году обозвана сенсацией из-за ожиданий Бразилии, а не потому, что победитель был слабее проигравшего. Скорее сенсациями были две победы ФРГ – Венгрия и Нидерланды опережали время и играли космически, а также победа Англии – не величайшей сборной в истории. Но чаще фавориты показывают себя во всей красе.

Среди финалов ЧМ можно отыскать всего одну настоящую сенсацию – чудо в Берне 1954 года, когда немцы обыграли однозначных фаворитов из Венгрии. Победа Хорватии может стать всего вторым сюрпризом подобного масштаба, ведь их в финале точно не ждали, в отличие от Франции.

Зрители решающих матчей

199 тысяч 854 болельщика – вечный рекорд финалов ЧМ, который невозможно побить. На «Маракане» в 1950 году почти двести тысяч преимущественно бразильцев смотрели, как их любимая команда неожиданно для них проиграла Уругваю 1:2. В Мехико в 1986 году еще раз собрали более 100 тысяч зрителей – 114 600, чтобы увидеть триумф Аргентины Марадоны над немцами, хотя оба финала на «Ацтеке» разгонялись до сотни. Но теперь нормы безопасности ФИФА не позволяют возводить такие стадионы и использовать стоячие места. Сегодня соберется 78 011 зрителей – такая вместительность «Лужников» на ЧМ-18, и это будет вторым результатом за последние пять финалов.

Финал в «Лужниках» будет вторым в 21 веке по посещаемости. В Йоханнесбурге в 2010 году собралось 84 тысячи 490 зрителей, но московский стадион чуть меньше – соберет 78 тысяч человек.

Лига больших неудачников

Ловрен может проиграть второй большой финал за год – после ЛЧ уступить на ЧМ. Анри так поступил в 2006 году, когда «Арсенал» и Франция упустили шансы на трофеи, а Тьерри – на второй титул в жизни. В 2010 году голландцы ван Боммель и Роббен не выиграли финал в ЮАР у Испании, а до этого проиграли «Интеру» решающий матч ЛЧ с «Баварией». Только аргентинский тренер Симеоне, уступивший в финале ЛЧ в 2014 году, не стал увеличивать этот список, поскольку не использовал в составе «Атлетико» аргентинцев из сборной. Поэтому на бразильском турнире в финале уступил только победитель ЛЧ Ди Мария. Сегодня тоже так будет – Варан, Модрич и Ковачич поднимали кубок над головой в Киеве, поэтому кто-то точно проиграет в Москве.

Действующий обладатель кубка чемпионов точно потеряет «золото» ЧМ – традиция остается, в полку Снейдера и Ди Марии будет пополнение. Или же Ловрен станет новым двойным неудачником, упустив два кубка за год, в Киеве и Москве.

Война «Баварии» и «Интера»

С 1982 года, то есть на протяжении тридцати шести лет в финале обязательно играли представители и «Баварии», и «Интера». Забавное совпадение, благодаря Толиссо, Брозовичу и Перишичу серия продолжается. В основе лежат успехи сборной Германии, ведь в 1982, 1990, 2002 и 2014 годах выступали в финалах. Порой немцы представляли и «Баварию», и «Интер», а иногда у двух финалистов были игроки обоих клубов, как в случае финала 1998 года, когда Лизаразю представлял «Баварию», а Роналдо и Джоркаефф – «Интер». Пока чаще побеждали представители немецкого клуба – 5 побед, но в 2010 году проиграли все – Роббен, ван Боммель и Снейдер уступили испанцам, представляя и «Баварию», и «Интер».

В десятый раз подряд чемпионом мира станет представитель «Баварии» или «Интера» - солидная и странная историческая серия, которую не стали прерывать на турнире из неожиданностей.

Главные чемпионы и финалисты

У Бразилии семь финалов (5 побед), но последний раз они делили «золото» в Азии шестнадцать лет назад. У Германии на один финал больше, но половину проиграли – самый частый «серебряный» призер. Даже у Аргентины, где 3 из 5 финалов неудачные, меньше поражений в решающий момент. Впрочем, немцы и аргентинцы брали «золото», а Нидерланды уступили в трех финалах из трех. Рядом только Чехословакия и Венгрия. Первых как страны уже нет, вторым финал не светит в ближайшие лет сто. Пока только три страны имеют стопроцентный результат в финалах – Уругвай, Англия и Испания. Хорватия может стать четвертой, ведь Франция один финал из двух сыгранных уже проиграла. Всего 13 стран соединяют вместе 21 финал с новым включительно. Посмотрим, станет ли для хорватов эта цифра счастливой.

Хорватия может стать вторым после Испании чемпионом-дебютантом 21 века. Получим всего девятую страну-чемпиона. А если выиграет Франция, то сравняется по победам с Уругваем и Аргентиной, увеличив список неудачников финалов до пяти стран.

«Проклятие» вратарей «Монако»

Для чемпионатов мира трагические истории вратарей – норма. Кан на азиатском турнире творил чудеса, чтобы средняя Германия выползла в финал, даже Баллак ему руками помогал. Но в результате Оливер получил приз игроку турнира, но проиграл финал Роналдо со счетом 0:2. А бразилец Барбоза в далеком 1950 году пропустил решающий мяч и был обвинен целой страной в поражении – так до конца жизни и не отмылся. Зато спалил рамку ворот, в которые Уругвай забил победный мяч. Но новому столетию – новые проклятия. Знаете, что объединяет Бартеза, Стекеленбурга, Ромеро и Субашича? В четырех последних финалах ЧМ сыграли четыре голкипера с опытом выступлений за «Монако». Фабьена «проклятие» достигло даже после ухода из клуба, свою серию пенальти он проиграл Италии как страж ворот «Марселя». А Стекеленбург ушел к французам через четыре года после финала в ЮАР, словно специально для запугивания хорвата Даниела этим совпадением.

Субашич или продолжит грустную для голкиперов монегасков традицию, или станет первым за четыре финала вратарем «Монако», кто ее прервал.

Хорваты идут по следам Уругвая

Ракитич заявил, что сегодня на поле выйдет 4.5 млн хорватов – даже немного переоценил количество жителей. В истории ЧМ только дважды в финалах играли сборные, представлявшие страну с населением меньшим, чем у Хорватии – 4.2 млн человек. Оба раза речь о командах Уругвая, ведь в 1930 году там жило менее двух миллионов человек, а через двадцать лет набралось чуть больше двух миллионов фанатов. Хорватия вдвое больше по численности, но уже вторая в истории. Нидерланды, Чехословакия, Венгрия и Швеция представляли страны с большим количеством жителей во время своих финалов. Все из списка «крошек», кроме уругвайцев, уступали. Так что хорватам нужно сотворить нечто редкое. На ЧМ в основном переживают триумфы крупные страны, как Бразилия, Германия, Италия, Аргентина, Англия и Испания. Или Франция – сегодня они фавориты.

В случае неудачи хорваты будут самой малонаселенной проигравшей страной, ведь Уругвай не уступал. В случае победы – второй из маленьких, взявшей «золото», а также самой крошечной в 21 веке. В любом случае сегодня напишут новую великую историю.