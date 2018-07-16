Таблица ЧМ-2018. Места с 1-го по 4-е

Чемпионат мира завершен, все команды расселись по местам согласно успехам, победам, очкам. «Соккер.ру» предлагает заключительную и самую вкусную часть турнирной таблицы.

Чтобы определить место для каждой команды на строчках с 5-й по 32-ю, приходилось подсчитывать показатели и на их основании выносить вердикты. Первые четыре места на мундиале распределяются строго и жестко самой турнирной сеткой, так что просто остается констатировать факты, хотя и любопытно заглянуть под покров, выяснить, как часто выигрывали, проигрывали и играли вничью лучшие сборные мундиаля-2018. Нам известно, в каком порядке финишировали Франция, Хорватия, Бельгия и Англия, но окинуть пройденный путь квартета команд, сыгравших по семь матчей на чемпионате мира, весьма любопытно. Напоминаем правила подсчета баллов и анонсируем нововведение: любая ничья в основное время в плей-офф дает всего лишь одно очко, как и любая ничья, но за победу в овертайме плюсуем еще один балл, а за успех в серии пенальти – полбалла. Чистая победа в рамках 90 минут, как и всегда, приносит три очка. Поехали!

Таблица ЧМ-2018. Места с 17-го по 32-е

Таблица ЧМ-2018. Места с 9-го по 16-е

Таблица ЧМ-2018. Места с 5-го по 8-е

4 место. Англия – 11.5 очка (12:8)

Получается, что больше половины своих очков, а именно 6, и две трети забитых мячей сборная Англии добыла в матчах с Панамой и Тунисом. В пяти оставшихся встречах удалось забить всего-навсего четыре мяча, два из которых влетели в ворота Швеции в четвертьфинале, таким образом, на игры с Колумбией, Хорватией и дважды с Бельгией пришлись только два гола – помог пенальти в исполнении Харри Кейна и штрафной удар Кирана Триппьера. Неоднозначное выступление «Трех Львов», наверняка многие считают, что в полуфинал могла выйти и более достойная команда, сложись турнирная сетка несколько иначе. Скажем, Уругвай в пяти матчах набрал 12 очков, но вылетел в четвертьфинале, а англичане на стандартах доползли до четверки сильнейших, где вполне закономерно оказались за спинами Франции, Хорватии и Бельгии. В любом случае команда Гарета Саутгейта повторила лучший английский результат на чемпионатах мира после триумфа 1966 года. Родоначальники футбола привезли в России хорошую команду, которой не хватало разве что фантазии. Но перспективы отличные, ведь ребята очень молодые.

3 место. Бельгия – 18 очков (16:6)

Сборная Бельгии отлично провела чемпионат мира, выиграла шесть матчей из семи, а проиграла только будущим чемпионам в полуфинале с минимальным счетом. «Красные дьяволы» - моральный финалист, ведь при другой структуре турнирной сетки могли зайти в решающую схватку с другой стороны. Конечно, их отношения с хорватами остались не выясненными, зато вторую по силе команду из противоположной части сетки бельгийцы обыграли дважды: англичанам досталось и на групповой стадии, где тренеры выставили неосновные составы, и в матче за третье место. Сборная Бельгии под руководством испанского тренера не имела шансов выиграть мундиаль (шутка, но есть традиция: сборные под руководством наставников-иностранцев не дотягиваются до главного приза), однако добилась лучшего результата в своей истории. На ЧМ-1986 «Красные Дьяволы» заняли четвертое место, а теперь стали третьими!

2 место. Хорватия – 14 очков (14:9)

Еще одна сборная, сумевшая улучшить свой максимальный результат на чемпионатах мира. Двадцать лет назад, когда Франция завоевывала свое первое «золото» мундиалей, Хорватия взяла «бронзу», уступив «Трехцветным» в полуфинале ЧМ-1998, проходившего на родине Паскаля и Гюго. На ЧМ-2018 хорватов снова остановила Франция, только на этот раз уже в финале. Как видите, по суммарным показателям «Шашечные» уступают даже Бельгии, ведь у них всего лишь три «чистых» победы на турнире, и все они остались на групповой стадии (над Аргентиной, Нигерией и Исландией). В плей-офф Хорватия ни разу не выиграла в основное время, матчи против Дании и России успешно разрешались в сериях пенальти, англичанам удалось забить в овертайме, а французам в финале подопечные Златко Далича проиграли. Тем не менее, возвращаются домой героями. Кто ждал такого подвига? Представьте, что вы получаете пророчество накануне старта турнира: команда из группы D сыграет в финале, а ее игрок, чья фамилия начинается на «М», получит «Золотой мяч» чемпионата мира. Что бы вы подумали?

1 место. Франция – 19 очков (14:6)

Сборная Франции – абсолютный чемпион. То есть «Трехцветные» пробрались в финал не какими-то закоулками, по трудной ветви сетки, оставив не у дел Аргентину с Месси, сильный Уругвай и крутую Бельгию. У команды Дидье Дешама шесть побед в основное время и одна ничья с датчанами в заключительном матче группового этапа. Нужно было бы кровь из носу выиграть тот матч – французы выиграли бы, не сомневаемся. В общем, имеем чемпиона по всем показателям, демонстрировавшего свою силу на протяжении всего чемпионата мира. В некоторых играх хотелось больше яркости, но это уже придирки: Франция – закономерный чемпион, грамотно распоряжавшийся своим кадровым потенциалом, тактической вариативностью и звездными игроками. По ходу турнира постоянно складывалось впечатление, что «Трехцветные» могут прибавить, и они прибавляли, хотя, кажется, даже выиграв чемпионат, не приложили максимум усилий и талантов.

Таблица ЧМ-2018 полностью. Места с 1-го по 32-е

1. Франция. 2. Хорватия. 3. Бельгия. 4. Англия.

5. Уругвай. 6. Бразилия. 7. Швеция. 8. Россия.

9. Колумбия. 10. Испания. 11. Дания. 12. Мексика.

13. Португалия. 14. Швейцария. 15. Япония. 16. Аргентина.

17. Сенегал. 18. Иран. 19. Южная Корея. 20. Перу.

21. Нигерия. 22. Сербия. 23. Германия. 24. Тунис.

25. Польша. 26. Саудовская Аравия. 27. Марокко. 28. Исландия.

29. Австралия. 30. Коста-Рика. 31. Египет. 32. Панама.