Forbes включил Тюкавина в список 30 перспективных россиян до 30 лет

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин попал в список «30 до 30» от Forbes. Это лонг-лист 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет в разных сферах.
Тюкавин стал единственным футболистом, попавшим в список.
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин попал в список «30 до 30» от Forbes. Это лонг-лист 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет в разных сферах.
Тюкавин стал единственным футболистом, попавшим в список.
россиян до 30-ти, двойные стандарты...!!!
россиян до 30-ти, двойные стандарты...!!!