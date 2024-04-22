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Forbes включил Тюкавина в список 30 перспективных россиян до 30 лет

вчера, 20:22

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин попал в список «30 до 30» от Forbes. Это лонг-лист 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет в разных сферах.

Тюкавин стал единственным футболистом, попавшим в список.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 21:47
Это и так понятно без всякого форбеса.
drug01
drug01
вчера в 21:22
Вполне заслуженно, играет успешно и даже скромен!
pomor45
pomor45
вчера в 20:46
Любопытно, что просматривается в перспективе от29 лет?
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
Так он туда, в этот список, попал не как футболист.)
shur
shur
вчера в 20:33
...а теперь список санкций, запретов,исключений для перпективных
россиян до 30-ти, двойные стандарты...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:23
Умеет не только играть в футбол, ну и делать деньги...
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