Forbes включил Тюкавина в список 30 перспективных россиян до 30 лет

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вчера, 20:22

Нападающий московского «Динамо» попал в список «30 до 30» от Forbes. Это лонг-лист 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет в разных сферах.

Тюкавин стал единственным футболистом, попавшим в список.