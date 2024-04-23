Им «не повезло» со страной. Звёзды, которые могли блистать только в клубах

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сегодня, 22:38

Самые известные представители так называемых «не футбольных» государств.

Очень часто величие футболиста определяется не только по его достижениям на уровне клуба и не только по его игре. Важны еще и трофеи, взятые со сборной. До последнего в адрес того же Лионеля Месси летели упреки о том, что он не может считаться по-настоящему великим, пока не выиграет чемпионат мира. Аргентинец это сделал и закрыл вопрос. Но мы говорим о сборной Аргентины, которая во все времена была полна звезд и претендовала на самые большие достижения.

Так повезло далеко не всем. И даже самые выдающиеся на клубном уровне игроки порой оказывались не у дел на международном уровне. Просто потому, что родились в не самой удачной стране для этого. О самых ярких примерах поговорим ниже.

Эрлинг Холанд

Собственно, его пример и навел на мысль о том, что можно вспомнить таких футболистов. Холанд может забивать за «Манчестер Сити» сколько угодно, его сравнения с Килианом Мбаппе и другими бомбардирами этого поколения неизбежны. Но в одном он всегда будет уступать тому же французу и многим другим звездам – в международных трофеях и даже просто турнирах.

Конечно, сборная Норвегии порой рождает выдающихся футболистов. Но на поколение таких появляется один-два. Даже сейчас, когда в ее составе есть Холанд и Мартин Эдегор, норвежцы не попадают в топ-40 сильнейших сборных мира. И не попадают на крупные турниры.

Джордж Бест

Это легенда «Манчестер Юнайтед». Пусть он смазал впечатление о своей карьере пристрастием к алкоголю, никто не оспорит его величие. Но Бест родился в Белфасте и выступал за сборную Северной Ирландии. Он в ее составе провел 37 матчей, забил девять мячей, но ни разу не сыграл за свою страну на крупных турнирах. Его рассматривали для участия в чемпионате мира 1982 года, но к тому времени Джорджу было 36 лет, и его лучшие годы остались позади.

Джордж Веа

Его считают одним из величайших футболистов в истории Африки. Нападающий «Милана» и ПСЖ взял «Золотой мяч» в 1995 году. Но Веа родился в Либерии и стал, пожалуй, единственным известным игроком из этой страны. Он провел за нее 75 матчей, забил 18 голов. А из достижений на этом уровне – второе место в Кубке Западной Африки в 1987 году. Кажется, его избрание президентом Либерии стало более весомым достижением на мировом уровне.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Раз уж мы оказались в Африке, то переберемся в Габон. Тут у нас есть элитный представитель дортмундской «Боруссии», «Арсенала», «Барселоны» и «Челси». Интересно, что Обамеянг мог вполне выступать и за сборную Франции. Он родился в этой стране, играл за нее на молодежном уровне, но предпочел взрослую сборную Габона, став главной звездой этой команды в истории. Но без особых успехов.

Фредерик Кануте

Похожая история и у Кануте, который выиграл с «Севильей» два Кубка УЕФА и два Кубка Испании. Бывший игрок «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» тоже родился во Франции, играл за ее молодежку, но в 2004 году выбрал взрослую сборную Мали, потому что у французов была слишком большая конкуренция. Конечно, в малийской команде он стал главной звездой и забил 23 гола в 38 матчах. Но успеха с этой сборной не добивался.

Эммануэль Адебайор

Ладно, добьем уже африканских звезд, которые не относятся к какой-нибудь Нигерии, Камеруну, Гане или Кот-д’Ивуару, где талантов мирового уровня полно. Адебайор известен на весь мир, блистал в «Арсенале», «Манчестер Сити», «Реале» и «Тоттенхэме». Но на международном уровне представлял скромную сборную Того, в составе которой забил 23 мяча в 87 матчах. В 2008 году даже признавался лучшим футболистом Африки.

Генрих Мхитарян

Конечно, русскоязычные любители футбола найдут побольше армянских звезд. Но на мировой арене равных Мхитаряну нет. Он успел засветиться во многих крупных европейских клубах: дортмундской «Боруссии», «Арсенале», «Манчестер Юнайтед», «Роме», «Интере», с которым недавно взял титул. Но сборная Армении особых успехов не добивалась, несмотря на попытки Мхитаряна вытащить команду на новый уровень.

Эйдур Гудьонсен

Этот экс-форвард «Челси» и «Барселоны» во времена своего расцвета входил в число лучших нападающих Европы. Однако с партнерами по сборной Исландии ему долго не везло. Эта команда вообще никак себя не проявляла. На его счету 88 матчей и 26 голов за 20-летнюю международную карьеру. Иронично, что Исландия прогремела на весь мир лишь на Евро-2016, когда уже очень возрастной Гудьонсен толком ей помочь не мог и сыграл всего дважды, выйдя на замену.

Горан Пандев

Этого бомбардира тоже помнят очень многие. Он в Италии выступал за «Лацио», «Интер» и «Наполи». В 2010 году взял «требл» в составе «нерадзурри» Жозе Моуриньо. И Пандев остается самым известным футболистом в истории Северной Македонии. Вряд ли кто-то назовет еще игроков оттуда. А Горан отпахал в национальной команде с 2001 по 2021 год, забив 38 мячей в 122 матчах. Это лучший бомбардир страны и самый титулованный ее футболист.

Яри Литманен

Не так уж много финских футболистов мы можем назвать с ходу. Но уж точно все знают Литманена. Это один из лучших нападающих своего поколения. Он выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом», выступал за «Барселону» и «Ливерпуль». Интересно, что за сборную Финляндии Яри провел 137 матчей, умудрившись поиграть в ней в четырех разных десятилетиях.

Дуайт Йорк

Он сделал успешную карьеру в АПЛ , прежде всего, в «Астон Вилле» и «Манчестер Юнайтед», с которым брал «требл» в 1999 году. Но его угораздило представлять сборную Тринидада и Тобаго. Да, сразу две, выражаясь словами легенды комментаторского цеха. За 20-летнюю международную карьеру Йорк провел 72 матча в сборной, забил 19 голов и был капитаном команды на чемпионате мира 2006 года, куда эти ребята неожиданно пробились.

Паулиньо Алькантара

Завершим подборку необычным бомбардиром. Между прочим, на счету этого игрока 369 голов в составе «Барселоны». Правда, забивал он их в основном в товарищеских матчах, и было это в период с 1918 по 1927 год. Интересно, что Алькантара родился на Филиппинах и на международном уровне представлял эту страну, о которой в футбольном плане сейчас вообще ничего не слышно. Занятно и то, что после ухода из футбола Паулиньо стал врачом.