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Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших французских игроков в истории АПЛ

сегодня, 17:36

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших французских футболистов в истории Английской Премьер-Лиги. В списке 32 позиции, топ-15 выглядит следующим образом:

15. Вильям Галлас («Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм»);

14. Марсель Десайи («Челси»);

13. Эммануэль Пети («Арсенал», «Челси»);

12. Оливье Жиру («Арсенал», «Челси»);

11. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);

10. Самир Насри («Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм»);

9. Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед»);

8. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэма», «Астон Вилла», «Эвертон»)

7. Николя Анелька («Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Болтон», «Челси», «Вест Бромвич»)

6. Клод Макелеле («Челси»);

5. Нголо Канте («Лестер», «Челси»);

4. Робер Пирес («Арсенал», «Астон Вилла»);

3. Патрик Виейра («Арсенал», «Ман Сити»);

2. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);

1. Тьерри Анри («Арсенал»).

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Все комментарии
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 18:21
Анри на первом месте, это справедливо.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:16
Какие имена... легенды!!!
Гость
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