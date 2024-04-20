Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших французских игроков в истории АПЛ

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших французских футболистов в истории Английской Премьер-Лиги. В списке 32 позиции, топ-15 выглядит следующим образом:
15. Вильям Галлас («Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм»);
14. Марсель Десайи («Челси»);
13. Эммануэль Пети («Арсенал», «Челси»);
12. Оливье Жиру («Арсенал», «Челси»);
11. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);
10. Самир Насри («Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм»);
9. Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед»);
8. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэма», «Астон Вилла», «Эвертон»)
7. Николя Анелька («Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Болтон», «Челси», «Вест Бромвич»)
6. Клод Макелеле («Челси»);
5. Нголо Канте («Лестер», «Челси»);
4. Робер Пирес («Арсенал», «Астон Вилла»);
3. Патрик Виейра («Арсенал», «Ман Сити»);
2. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);
1. Тьерри Анри («Арсенал»).