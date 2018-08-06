Куртуа: на грани шантажа

06 августа 2018, 10:30

Куртуа близок к переходу в «Реал», но последний шаг бывает очень трудно сделать. «Соккер.ру» - о непростой ситуации вокруг бельгийца.

Когда переговоры к успеху не приводят, остается старый добрый шантаж. Еще немного, и мы рискуем увидеть этот прием из футбольного закулисного арсенала в отношениях между «Челси» и Тибо Куртуа. Лучший вратарь чемпионата мира 2018 года так горит желанием перейти в «Реал», что, кажется, приблизился к состоянию, когда в ход можно пустить и не самые достойные выкрутасы. Но пока Куртуа предпочитает действовать через своего агента. Вот заявления самого игрока и его представителя, сделанные практически в одно время.

«Я не буду сейчас это комментировать, это деликатный вопрос. Не могу много обсуждать свой возможный уход. Остаюсь очень спокойным, а нервы в данный момент ни к чему. Главное - готовиться к грядущему сезону», - говорит Куртуа.

«Все пишут о том, что „Челси“ оставляет право выбора за Тибо, но он ясно дал понять клубу, что лучшим вариантом для него будет переход в „Реал“.

Для него это важное решение, поскольку Куртуа хочет находиться рядом со своей семьей. Есть предложение, которое „Челси“ может принять.

Понятно, что люди могут быть расстроены желанием Тибо покинуть клуб, мы это принимаем. Но он человек, и его решение основано на желании быть рядом со своими детьми, это тоже можно понять», - более откровенная версия агента бельгийца Кристофа Хенротая.

Все сделано так, чтобы в «Челси» не сомневались, что Куртуа сделает все ради ухода из «Реала». Удерживать футболиста в таком настроении и состоянии бессмысленно. Это только затягивание времени, которое следовало бы потратить на поиск достойной замены. Все же Куртуа играл очень важную роль в команде, найти сходу такого же голкипера будет крайне сложно, учитывая, сколько тот же «Ливерпуль» воевал за обретение Алиссона из «Ромы».

Кто виноват в том, что Тибо оказался будто в заложниках, а «Челси» не может его отпустить? Как это обычно бывает, нет одного виноватого. В первую очередь ситуация возникла из-за ЧМ -2018, во время которого все переговоры и консультации были, по сути, заморожены по инициативе самого игрока, желавшего сосредоточиться на турнире. То есть бельгиец сам затягивал время, давая неоднозначные ответы по поводу своего будущего.

В «Челси» его заявления не воспринимали как серьезный сигнал к уходу. К тому же однозначно об этом своем желании Куртуа не говорил, а у лондонцев были дела поважнее – они половину лета возились с компенсацией для Антонио Конте и попыткой выцыганить у злобного Аурелио Де Лаурентиса Маурицио Сарри из «Наполи».

Все остальные трансферные дела отошли на задний план, поскольку слишком много сил уходило на эти переговоры, а также ввиду отсутствия конкретики по интересам. Да и нужно было понять позицию нового главного тренера, который уже дал понять, что на Куртуа будет сложно рассчитывать.

«Меня не интересует, что говорит агент. Я хочу услышать мнение самого Тибо: если он завтра скажет мне, что хочет в „Реал“, то будем разговаривать на эту тему. Мне важно, чтобы в „Челси“ играли футболисты с высоким уровнем мотивации», - подчеркнул Сарри.

То есть тренер демонстрирует открытую позицию и готовность отпустить футболиста, если тот больше не желает играть за «Челси». Логично. Но тогда странно, почему сам Куртуа не хочет поговорить откровенно с руководством и наставником, предпочитая действовать через агента? Чтобы не оказаться в неловком положении, если все же не выгорит с «Реалом»? По-человечески, вероятно, Сарри прав, требуя от самого Куртуа ответа.

Однако в современном футболе игрок вполне имеет право не мараться в этих всех слухах, переговорной возне, поручив все своему агенту. На то он и представитель. Доля вины «Челси» в этой ситуации заключена в том, что клуб не стал искать замену Куртуа сразу, как только появились разговоры, как только возникло понимание, что Тибо хочет уйти всерьез.

В Лондоне почему-то были убеждены в своей способности удержать голкипера. И это – их ошибка. Доля вины «Реала» же в том, что он тоже достаточно поздно приступил к обработке Куртуа. Но и на это были объективные причины. Во-первых, новому тренерскому штабу нужно было освоиться и осознать свои желания. Во-вторых, сам Куртуа не хотел идти на обсуждение своего будущего до конца ЧМ -2018.

И все к настоящему моменту оказались в ситуации дедлайна, поскольку трансферное окно в Англии закроется совсем скоро, а «Челси» рискует остаться без топового голкипера. Хотя работа ведется. И от ее успеха зависит переход Куртуа в «Реал». Английские СМИ так и сообщают, что переговоры заморожены, пока лондонцы не найдут замену бельгийцу. Вариантов у них несколько.

Наиболее оптимальными вариантами для «Челси» станут Ян Облак из «Атлетико» и Джанлуиджи Доннарумма из «Милана». Оба футболиста высочайшего класса, при этом еще перспективные, то есть смогут обеспечить «синих» топовым голкипером на много лет – как и подобает команде экстра-класса с претензиями. Однако переговоры по Облаку и Доннарумме будут крайне тяжелыми, успеть почти нереально.

Более простой вариант – Джордан Пикфорд из «Эвертона». Вратарь сборной Англии на ЧМ -2018 показал себя хорошо и сломал курс на критику всех английских голкиперов своей достойной игрой. Это более реалистичный и при этом довольно практичный вариант для «Челси». Есть и совсем пожарные – Кевин Трапп из ПСЖ или даже Джо Харт, которые практики в своих топ-клубах не имеют. Но у последнего уже репутация не самого надежного, а первый проиграл в Париже конкуренцию юному Альфонсу Ареоля, что вызывает некоторые сомнения. А на экстренный случай у «Челси» есть на карандаше Каспер Шмейхель из «Лестера» и Джек Батленд. Впрочем, слухи об их приобретении развития не получили.

Сейчас «Челси», «Реал» и Куртуа борются со временем. Совершенно очевидно, что дело уже не в деньгах, поскольку мадридцы готовы заплатить адекватную цену, которая устроит лондонцев. Это и агент подтвердил. Дело именно в том, насколько быстро «Челси» найдет себе нового голкипера, чтобы не столкнуться с шантажом или немотивированной игрой Куртуа.