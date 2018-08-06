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Еременко раздора. Большая ошибка или большая удача «Спартака»

вчера, 15:08

Уже сегодня Роман Еременко имеет право приступить к тренировкам в профессиональном клубе, и все говорят, что это будет «Спартак». «Соккер.ру» комментирует возможный союз.

Роман два года без двух месяцев провел вне футбола. Тренировался с личным тренером в Финляндии, Испании и Эмиратах, играл за любительские команды, чтобы поддерживать форму, однако никто доподлинно не может сказать, что прямо сейчас представляет собой футболист Еременко. У полузащитника было (может быть, и остается) несколько вариантов продолжения карьеры, которую он не намерен заканчивать, но инсайдеры и люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что все дороги ведут в «Спартак». Марко Трабукки, агент Романа, дружит с Массимо Каррерой, он уже пристроил в московскую команду одного Еременко, речь о Сергее, младшем брате Романа.

Финская газета написала, что контракт со «Спартаком» уже подписан, хотя эта бумага не может быть официальной, ее не зарегистрируют в ФИФА, так как документы в качестве профессионального футболиста Еременко может подписывать только с сегодняшнего дня. Впрочем, могла существовать договоренность, даже письменная, поэтому не будем придираться к формулировкам инсайдеров. Но поверить в скорое объединение финского полузащитника и «Спартака» можем, потому что информация поступает из нескольких независимых источников, отношения Трабукки и Карреры заверяют слухи, но дальше все не так просто.

Против этой сделки выступает часть активных фанатов «Спартака», которые не хотят видеть в команде бывшего игрока принципиальных соперников – ЦСКА и киевского «Динамо», к тому же попавшегося на употреблении кокаина. На самом деле поводов для массовых протестов у болельщиков «красно-белых» нет, ведь Роман никакого отношения к «Спартаку» не имел, в отличие от своего отца, который провел в составе московской команды парочку сезонов. Он не переметнувшийся воспитанник вроде Дзюбы, которого в случае возвращения из «Зенита» фанаты могли бы вообще не принять, на что имеют острые причины. К Еременко не может быть яркого антагонизма в спартаковской среде, но есть ряд других факторов, которые делают это подписание сомнительным для «Спартака». Риск есть, но возможные плюсы тоже нельзя не учитывать.  

Роман Ерёменко: возвращение близко

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«Спартак» не обеднеет, пригласив Еременко. Человек после дисквалификации вряд ли рассчитывает на подписной бонус, контракт же, если верить Нобелю Арустамяну, будет подписан в форме, которая защищает интересы клуба. Сразу вступит в силу первая «тестовая» часть соглашения, а вторая, являющая собой полноценный договор, активируется только в случае успешных выступлений Романа в красно-белой футболке. Естественно, никто в здравом уме не предложит 31-летнему футболисту после двухлетней дисквалификации трех- или четырехлетний контракт. Либо «Спартак» удостоверится, что Роман не в силах вернуться на прежний уровень одного из лучших полузащитников РПЛ, и тогда состоится прощание по упрощенной схеме, либо Еременко подтвердит свой класс, а «красно-белые» получат качественное усиление с малыми затратами.

«Против». Мнение болельщиков

Фанаты «Спартака»:

Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией.  Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба.

Евгений Кафельников, болельщик «Спартака»:

Еременко нужен в „Спартаке“ только для внутреннего разлада в команде. Больше ни для каких целей он не пригодится. Игроков на эту позицию много у клуба, он точно не нужен команде. Дело даже не в „армейском“ прошлом. У нас много игроков этого амплуа и все сильнее него. Тем более он заигран за Финляндию. Мы собираем весь отстой, что ли? Всех пенсионеров будем кормить у себя? Нам лучше кормить Ломовицкого, Максименко. А то и так отдали Митрюшкина и всех остальных. Зачем нужен этот старый багаж?

Таких мнений не большинство, но много. Выслушать их необходимо, хотя сразу же хочется оспорить. Почему в обоих случаях говорится о неизбежном внутреннем разладе и испорченной атмосфере? Да, Еременко совершил серьезную ошибку и попался, но, во-первых, в среде футболистов он вполне может встретить понимание и сочувствие. Грустно об этом говорить, но это так. Во-вторых, к Роману никогда не было претензий в плане самоотдачи, работы на команду, отношений с партнерами, то есть финский хавбек не тот человек, который обязательно меняет атмосферу вокруг себя в худшую сторону. Что касается армейского и динамовского прошлого, а такой аргумент тоже часто приводят те, кто против прихода Еременко в «Спартак», это вообще смешно. Хидиятуллин, Карпин, автор знаменитого «Золотого гола» Шмаров, Бушманов и многие другие играли за ЦСКА, кто-то из них стал кумиром спартаковской торсиды. У противников нет сильных аргументов, не считая чисто футбольных сомнений, но до них доберемся.

«За». Класс футболиста Еременко

Во время своих выступлений за «Рубин» и ЦСКА Роман Еременко был одним из лучших полузащитников чемпионата России по совокупности факторов. Он работоспособный, всегда в отличной форме, универсал, никогда не испытывал проблем с физической формой, обладает качествами плеймейкера. Физически крепкий и одновременно очень умный игрок. Был два года назад. Оговариваться приходится, но если Еременко сможет вернуть былые кондиции и обретет правильный тонус, то станет однозначным усилением для «красно-белых», в составе которых нет хавбека с таким набором качеств.

«Против». Финн и не молод

Естественно, существуют и минусы. Во-первых, Роман – легионер, то есть несколько проблематично будет заменить в центре поля, скажем, Глушакова на Еременко, вписавшись при этом в лимит. В этом нет ничего невозможного, так как в основе «Спартака» могут одновременно выйти Максименко/Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Зобнин и Ташаев, а еще есть заслуженные мастера спорта Самедов и Кутепов, но все-таки заменить капитана легионером, чтобы никто при этом не обиделся, сложно. Во-вторых, Еременко уже 31 год. Одно из ключевых качеств хавбека – работоспособность. А что если пик физических кондиций остался позади и теперь он просто не сможет играть так, как раньше, потому что постарел. 

«За». Лишить конкурентов возможного усиления

«Спартак» действует на опережение, ведь на разных этапах в услугах Еременко были заинтересованы ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Наверное, если рассуждать прагматично, то такой потенциально ценный актив желательно тестировать лично. А вдруг заиграет и усилит конкурентов? Сегодняшний ЦСКА выжал бы из Еременко все соки и, возможно, выстроил бы вокруг Романа новую команду. Футбольные клубы России конкурируют не только на футбольных полях, такие истории – это тоже конкуренция, и «Спартак» ведет себя агрессивно. Этим летом «красно-белые» перехватили у «Краснодара» Жиго, а теперь не дают армейцам вернуть бывшего игрока.

«Против». Чрезмерная конкуренция

У команды «Спартак» и Массимо Карреры нет острой необходимости в еще одном полузащитнике. В распоряжении итальянца есть три футболиста, которые могут рассматриваться на позицию атакующего хавбека, то есть туда, где Еременко чувствует себя лучше всего. Это Ханни, Попов и Джано. Грузин лечится, Попов в стартовых турах дважды выходил на замену, а Ханни все время провел на скамейке. С одной стороны, это правильно, что Еременко выведен за рамки стандартной конкуренции, ведь на него никто пока не может сделать ставку, но в то же время в этой зоне возникает некий перегруз, который действительно может породить гильдию недовольных в команде. Когда ты третий-четвертый в очереди, очень сложно сохранять позитивный настрой.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 22:53
Всё очень просто:
ЦСКА не может дать что хочет Роман. ЦСКА строит команду на долго и сроки на что желает Роман не для команды.В смысле набрать форму и уехать в Китай...
То же было с Жирковым,,,, таких денег , ну нет и негде взять...
Пусть Роману повезет!
Для ЦСКА он не чужой!
fcspartak
fcspartak ответил ЦСКА Самый титулованный
вчера в 22:53
ЦСКА Самый титулованный:
Локомотив не смог, и Суперкубок тю - тю, Крылья Советов не смогли, а ты говоришь только ленивый.
Вы это, к лиге чемпионов скинтесь на особо вместительную авоську) ихааарю пригодится)
Tepliz
Tepliz
вчера в 22:50
Опять собирают всякий отстой. Селекционеров клуба надо гнать метлой и чем скорее тем лучше
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил fcspartak
вчера в 22:48
fcspartak:
Ихарю в этом сезоне только ленивый в авоську не напихает
Локомотив не смог, и Суперкубок тю - тю, Крылья Советов не смогли, а ты говоришь только ленивый.
fcspartak
fcspartak ответил mikysss
вчера в 22:32
mikysss:
Если перейдет, если заиграет, то возьмем слова обратно и даже извинимся. Если нет то очередной провал селекции, какой на радость малолетним клонам конебомжей для Спартака не редкость к сожалению. Поживем увидим
В чем провал селекции? Бесплатно, на небольшую зарплату
fcspartak
fcspartak ответил ОлегаТэ
вчера в 22:31
ОлегаТэ:
Будет весело посмотеть дальнейшее развитие событий, если реально Спартак перетянет (а именно перетянет) Ерёменко...
Зачем его перетягивать, если он сам от вас бежит? Если не заметил, то от вас бегут все, кто хоть как-то востребован на рынке. Приходят или молодежь сырая или инвалиды
fcspartak
fcspartak ответил mat73
вчера в 22:27
mat73:
Будет прикольно, если выйдет на поле в матче с ЦСКА и ещё насует им в авоську игоревскую)))
Ихарю в этом сезоне только ленивый в авоську не напихает
Поц
Поц
вчера в 20:08
Не стоит восторгаться этим трансфером, но и негодовать тоже не стоит. Отдали футбол в частные руки - пожинайте плоды. Да на94 Федуну на ваше мнение, он деньги делает. Раз берет Еременко, значит рассчитывает на прибыль, всё остальное для него не важно.
mat73
mat73
вчера в 20:00
Будет прикольно, если выйдет на поле в матче с ЦСКА и ещё насует им в авоську игоревскую)))
ivany4
ivany4
вчера в 18:12
Еременко обычный коммерческий проект.
Пришел даром - продадут хоть за сколько, и уже навар.
А если еще и заиграет... Гинер локти кусать будет.)
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:58
С Дзюбой сравнивать нельзя, тот вообще нерукопожатный ! А, то что наркоман, так человек и так наказан и отбыл срок.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 17:45
В ЦСКА его, чего санта-барбару развели тут.
Jum13
Jum13 ответил Шамаич
вчера в 17:27
Шамаич:
Лучше тебя на час,отработаешь как привык)))
Если как привык - то у меня для тебя плохие новости, Петрушка )))
sir-5
sir-5 ответил yasukuni
вчера в 17:19
yasukuni:
Какая удача? Очередная блестящая победа тандема Зятек-Татарин над главным тренером. Интересно, до Федуна хоть когда-то дойдет, что для уничтожения Спартака не требуются ни Гинер, ни Миллер? Гераскин с Измайловым сделают это гораздо быстрее! Кафельников говорит именно об этом. В прошлом году команду разваливал Пилипчук, сейчас вместо него взяли Еременко!
Но-но! Юхан Гераськин-это ваше всё!!!
sir-5
sir-5
вчера в 17:18
Какой "раздор"??? От всей души поздравляю болельщиков "Спартака" и лично Федуна с отлично провёрнутой операцией "Обуй Гинера"! Остальное узнаем позже...
Шамаич
Шамаич ответил Jum13
вчера в 17:07
Jum13:
Лучше Быстрова )))
Лучше тебя на час,отработаешь как привык)))
papic337
papic337
вчера в 17:00
Не нужен Еременко в Спартаке.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 16:52
Время покажет. 50×50. Шанс надо давать всегда.
Jum13
Jum13 ответил Шамаич
вчера в 16:48
Шамаич:
Федун,купи ещё верблюма чтобы у коней окончательно снесло)))))
Лучше Быстрова )))
mangoх12
mangoх12 ответил Шамаич
вчера в 16:40
Шамаич:
Федун,купи ещё верблюма чтобы у коней окончательно снесло)))))
а он у тебя уже не верблюд ? ахах
mangoх12
mangoх12 ответил Шамаич
вчера в 16:39
Шамаич:
У харьковского нищеброда распродажа полным ходом,чего он ереме может предложить?
ну конечно это ведь не киевский чернорабочий который своей дорожкой с ним поделится ахаха
Мaкc
Мaкc ответил MALOVAR
вчера в 16:33
MALOVAR:
Да,вот конкуренция удручает,как бы нам не набрать три состава как у ...
хороший игрок, вам ещё будут завидовать и жалеть что упустили Ерёменко, однозначно усилит команду
D.vil
D.vil
вчера в 16:27
Не могу удержатся:)
Еременко ожидает длинная дорога в Спартаке;))
yasukuni
yasukuni
вчера в 15:55
Какая удача? Очередная блестящая победа тандема Зятек-Татарин над главным тренером. Интересно, до Федуна хоть когда-то дойдет, что для уничтожения Спартака не требуются ни Гинер, ни Миллер? Гераскин с Измайловым сделают это гораздо быстрее!

Кафельников говорит именно об этом. В прошлом году команду разваливал Пилипчук, сейчас вместо него взяли Еременко!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 15:54
Остается ждать развития событий.
chubuka
chubuka
вчера в 15:46
Бывших наркоманов не бывает! Сам себе н а * * а л!
Шамаич
Шамаич ответил ОлегаТэ
вчера в 15:39
ОлегаТэ:
Будет весело посмотеть дальнейшее развитие событий, если реально Спартак перетянет (а именно перетянет) Ерёменко...
Будет тебе весело когда он начнёт канюшне отгружать))))
Шамаич
Шамаич ответил Владимир_Спартак
вчера в 15:37
Владимир_Спартак:
Тёмное дело. Почему не в ЦСКА? Там бы он сейчас пригодился очень. А в Спартак?
У харьковского нищеброда распродажа полным ходом,чего он ереме может предложить?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 15:36
Будет весело посмотеть дальнейшее развитие событий, если реально Спартак перетянет (а именно перетянет) Ерёменко...
Шамаич
Шамаич
вчера в 15:36
Федун,купи ещё верблюма чтобы у коней окончательно снесло)))))
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