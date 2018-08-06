Еременко раздора. Большая ошибка или большая удача «Спартака»

вчера, 15:08

Уже сегодня Роман Еременко имеет право приступить к тренировкам в профессиональном клубе, и все говорят, что это будет «Спартак». «Соккер.ру» комментирует возможный союз.

Роман два года без двух месяцев провел вне футбола. Тренировался с личным тренером в Финляндии, Испании и Эмиратах, играл за любительские команды, чтобы поддерживать форму, однако никто доподлинно не может сказать, что прямо сейчас представляет собой футболист Еременко. У полузащитника было (может быть, и остается) несколько вариантов продолжения карьеры, которую он не намерен заканчивать, но инсайдеры и люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что все дороги ведут в «Спартак». Марко Трабукки, агент Романа, дружит с Массимо Каррерой, он уже пристроил в московскую команду одного Еременко, речь о Сергее, младшем брате Романа.

Финская газета написала, что контракт со «Спартаком» уже подписан, хотя эта бумага не может быть официальной, ее не зарегистрируют в ФИФА , так как документы в качестве профессионального футболиста Еременко может подписывать только с сегодняшнего дня. Впрочем, могла существовать договоренность, даже письменная, поэтому не будем придираться к формулировкам инсайдеров. Но поверить в скорое объединение финского полузащитника и «Спартака» можем, потому что информация поступает из нескольких независимых источников, отношения Трабукки и Карреры заверяют слухи, но дальше все не так просто.

Против этой сделки выступает часть активных фанатов «Спартака», которые не хотят видеть в команде бывшего игрока принципиальных соперников – ЦСКА и киевского «Динамо», к тому же попавшегося на употреблении кокаина. На самом деле поводов для массовых протестов у болельщиков «красно-белых» нет, ведь Роман никакого отношения к «Спартаку» не имел, в отличие от своего отца, который провел в составе московской команды парочку сезонов. Он не переметнувшийся воспитанник вроде Дзюбы, которого в случае возвращения из «Зенита» фанаты могли бы вообще не принять, на что имеют острые причины. К Еременко не может быть яркого антагонизма в спартаковской среде, но есть ряд других факторов, которые делают это подписание сомнительным для «Спартака». Риск есть, но возможные плюсы тоже нельзя не учитывать.

Роман Ерёменко: возвращение близко

«За» Еременко в «Спартаке». Москвичи почти ничем не рискуют

«Спартак» не обеднеет, пригласив Еременко. Человек после дисквалификации вряд ли рассчитывает на подписной бонус, контракт же, если верить Нобелю Арустамяну, будет подписан в форме, которая защищает интересы клуба. Сразу вступит в силу первая «тестовая» часть соглашения, а вторая, являющая собой полноценный договор, активируется только в случае успешных выступлений Романа в красно-белой футболке. Естественно, никто в здравом уме не предложит 31-летнему футболисту после двухлетней дисквалификации трех- или четырехлетний контракт. Либо «Спартак» удостоверится, что Роман не в силах вернуться на прежний уровень одного из лучших полузащитников РПЛ , и тогда состоится прощание по упрощенной схеме, либо Еременко подтвердит свой класс, а «красно-белые» получат качественное усиление с малыми затратами.

«Против». Мнение болельщиков

Фанаты «Спартака»:

Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба.

Евгений Кафельников, болельщик «Спартака»:

Еременко нужен в „Спартаке“ только для внутреннего разлада в команде. Больше ни для каких целей он не пригодится. Игроков на эту позицию много у клуба, он точно не нужен команде. Дело даже не в „армейском“ прошлом. У нас много игроков этого амплуа и все сильнее него. Тем более он заигран за Финляндию. Мы собираем весь отстой, что ли? Всех пенсионеров будем кормить у себя? Нам лучше кормить Ломовицкого, Максименко. А то и так отдали Митрюшкина и всех остальных. Зачем нужен этот старый багаж?

Таких мнений не большинство, но много. Выслушать их необходимо, хотя сразу же хочется оспорить. Почему в обоих случаях говорится о неизбежном внутреннем разладе и испорченной атмосфере? Да, Еременко совершил серьезную ошибку и попался, но, во-первых, в среде футболистов он вполне может встретить понимание и сочувствие. Грустно об этом говорить, но это так. Во-вторых, к Роману никогда не было претензий в плане самоотдачи, работы на команду, отношений с партнерами, то есть финский хавбек не тот человек, который обязательно меняет атмосферу вокруг себя в худшую сторону. Что касается армейского и динамовского прошлого, а такой аргумент тоже часто приводят те, кто против прихода Еременко в «Спартак», это вообще смешно. Хидиятуллин, Карпин, автор знаменитого «Золотого гола» Шмаров, Бушманов и многие другие играли за ЦСКА , кто-то из них стал кумиром спартаковской торсиды. У противников нет сильных аргументов, не считая чисто футбольных сомнений, но до них доберемся.

«За». Класс футболиста Еременко

Во время своих выступлений за «Рубин» и ЦСКА Роман Еременко был одним из лучших полузащитников чемпионата России по совокупности факторов. Он работоспособный, всегда в отличной форме, универсал, никогда не испытывал проблем с физической формой, обладает качествами плеймейкера. Физически крепкий и одновременно очень умный игрок. Был два года назад. Оговариваться приходится, но если Еременко сможет вернуть былые кондиции и обретет правильный тонус, то станет однозначным усилением для «красно-белых», в составе которых нет хавбека с таким набором качеств.

«Против». Финн и не молод

Естественно, существуют и минусы. Во-первых, Роман – легионер, то есть несколько проблематично будет заменить в центре поля, скажем, Глушакова на Еременко, вписавшись при этом в лимит. В этом нет ничего невозможного, так как в основе «Спартака» могут одновременно выйти Максименко/Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Зобнин и Ташаев, а еще есть заслуженные мастера спорта Самедов и Кутепов, но все-таки заменить капитана легионером, чтобы никто при этом не обиделся, сложно. Во-вторых, Еременко уже 31 год. Одно из ключевых качеств хавбека – работоспособность. А что если пик физических кондиций остался позади и теперь он просто не сможет играть так, как раньше, потому что постарел.

«За». Лишить конкурентов возможного усиления

«Спартак» действует на опережение, ведь на разных этапах в услугах Еременко были заинтересованы ЦСКА , «Краснодар» и «Локомотив». Наверное, если рассуждать прагматично, то такой потенциально ценный актив желательно тестировать лично. А вдруг заиграет и усилит конкурентов? Сегодняшний ЦСКА выжал бы из Еременко все соки и, возможно, выстроил бы вокруг Романа новую команду. Футбольные клубы России конкурируют не только на футбольных полях, такие истории – это тоже конкуренция, и «Спартак» ведет себя агрессивно. Этим летом «красно-белые» перехватили у «Краснодара» Жиго, а теперь не дают армейцам вернуть бывшего игрока.

«Против». Чрезмерная конкуренция

У команды «Спартак» и Массимо Карреры нет острой необходимости в еще одном полузащитнике. В распоряжении итальянца есть три футболиста, которые могут рассматриваться на позицию атакующего хавбека, то есть туда, где Еременко чувствует себя лучше всего. Это Ханни, Попов и Джано. Грузин лечится, Попов в стартовых турах дважды выходил на замену, а Ханни все время провел на скамейке. С одной стороны, это правильно, что Еременко выведен за рамки стандартной конкуренции, ведь на него никто пока не может сделать ставку, но в то же время в этой зоне возникает некий перегруз, который действительно может породить гильдию недовольных в команде. Когда ты третий-четвертый в очереди, очень сложно сохранять позитивный настрой.