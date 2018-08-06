Они возвращаются! Витсель и его коллеги, вернувшиеся в Европу из Китая

Бывший полузащитник «Зенита» Витсель после полутора лет в Китае возвращается в Европу. Аксель будет выступать за «Боруссию» из Дортмунда. «Соккер.ру» - о бывших «китайцах».
Китайский чемпионат кажется большой-большой черной дырой, в которой крутится много-много денег. Многие футболисты попросту пропадают в Поднебесной без вести, сидят на хороших зарплатах и лениво поигрывают в футбол, но у части игроков, однажды выбравших деньги вместо мечты, амбиции спустя некоторое время все-таки просыпаются, и они принимают новые вызовы. Витсель – яркий пример. Сильный бельгийский хавбек на чемпионате мира доказал, что не превратился в китайскую подделку, и дортмундская «Боруссия» решила подписать Акселя, ведь «шмелям» требовался именно игрок такого амплуа в центр поля. И недорого – всего лишь 20 миллионов евро. Обычно контракты с китайскими клубами позволяют пойти в отступление, не все выдерживают длительное пребывание в Китае. Поиграли вахтенным методом – и обратно.
Бурак Йилмаз (Турция)
Бомбардир всея Турции второго десятилетия XXI века, Йилмаз поздно раскрылся, но после 25-ти лет заиграл великолепно и выдал шесть качественных сезонов в «Трабзонспоре» и «Галатасарае» (140 голов за шесть лет). Бурака сватали в «Лацио», английские клубы, «Локомотив» и ЦСКА, но зимой 2016-го турецкий форвард принял предложение «Бэйцзин Гоань», где ему положили зарплату в 8 миллионов евро. Йилмаз провел в Китае полтора года, забил пару десятков голов, но прошлым летом вернулся в «Трабзонспор», в составе которого сходу отметился 23-мя голами в чемпионате Турции. Не «поломался» в Китае.
Альберто Джилардино (Италия)
Футболист 2005 года в Италии поехал в Китай на закате карьеры, но продержался там всего полгода: 17 матчей и 6 голов за «Гуанчжоу Эвергранд». В 33 года Альберто вернулся в Италию и успел поиграть еще за пять разных команд: «Фиорентина», «Палермо», «Эмполи», «Пескара» и «Специя».
Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
После восьми лет в «Челси» Вождь оказался в статусе свободного агента и волен был выбирать себе новый клуб. Из нескольких возможностей Дрогба выбрал Поднебесную, в том числе, чтобы «помогать развитию китайско-африканских отношений». Впрочем, энтузиазм Дидье угас всего через полгода: он подписал контракт с «Галатасараем», а спустя некоторое время и в «Челси» вернулся, чтобы выиграть еще один чемпионский титул. Сейчас доживает свой футбольный век в Америке, где выступает за клуб второй лиги «Финикс Райзинг», совладельцем которого попутно является.
Сейду Кейта (Мали)
Кейта провел отличные годы в «Барселоне», с которой выиграл кучу титулов, но в 32 года решил отправиться на заработки в Китай, где присоединился к «Далянь Аэрбин». Максимальный срок в Поднебесной для многих иностранных футболистов – полтора года, Кейта продержался. После этого неожиданно возобновил европейскую карьеру и неплохо поиграл за «Валенсию» и «Рому».
Лукас Барриос (Парагвай)
Барриос проиграл конкуренцию за место в основе «Боруссии» Роберту Левандовски и решил завязать с футболом в 28 лет. Лукас отправился в «Гуанчжоу Эвергранд», где провел не слишком убедительный год. И тут в Европу парагвайца решил вернуть «Спартак», Валерий Карпин верил, что Барриос раскроет свои бомбардирские таланты при должной мотивации. Однако для «красно-белых» это приобретение обернулось несбывшимися надеждами, зато за океаном Лукаса снова прорвало: он выиграл кубок и чемпионат Бразилии, а также Копа Либертадорес.
Николя Анелька (Франция)
После четырех лет в «Челси» поехал на жирный контракт в Китай, но продержался всего год в «Шанхай Шеньхуа». Зимой 2013-го Анелька на правах аренды присоединился к «Ювентусу» и выиграл со «Старой Синьорой» чемпионат Италии. Впрочем, за время своей аренды провел на поле меньше одного тайма. Следующий сезон Николя вновь посвятил АПЛ, где выступал за «Вест Бромвич».
Вагнер Лав (Бразилия)
Вагнер Лав честно отрабатывал свой контракт в Китае: 28 голов в 43 матчах за «Шаньдун Лунэн». Но через полтора года бразильцу захотелось домой. Вагнер сначала оказался в «Коринтиансе», а затем, транзитом через Бразилию, вернулся и в Европу, где поиграл за «Монако», «Аланьяспор», а сейчас защищает цвета «Бешикташа». Легенда ЦСКА по-прежнему в порядке, пусть ему уже 34 года.
Паулиньо (Бразилия)
У Паулиньо удивительная карьера. В молодости он поиграл в Литве и Польше, отправился на доработку в Бразилию и спустя несколько лет получил предложение от «Тоттенхэма». Из Англии полузащитника позвал в Китай «Гуанчжоу Эвергранд», которому через два года удалось продать Паулиньо самой «Барселоне» за 40 миллионов евро (китайский рекорд продаж). Бразилец провел сезон на «Камп Ноу», выиграл с каталонцами «золотой дубль», но в Китае ему, похоже, интереснее. Паулиньо уехал в аренду все в тот же «Эвергранд», в соглашение включен пункт об обязательном выкупе хавбека следующим летом за 50 миллионов евро.
Жозе Фонте (Португалия)
Чемпион Европы на протяжении десяти лет играл за английские клубы, но в «Вест Хэм» прошлым летом перешел неудачно. В середине сезона Фонте сбежал от «молотобойцев» в Китай, однако в составе «Далянь Ифан» провел всего 7 встреч, чтобы в середине июля перейти во французский «Лилль».
Аксель Витсель (Бельгия)
Все ждали, что Витсель после «Зенита» продолжит карьеру в серьезном европейском клубе. Он был близок к переходу в «Ювентус», но в конечном итоге Аксель удивил всех, выбрав китайцев «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Продержавшись полтора года в Поднебесной, Витсель принимает новый вызов – от дортмундской «Боруссии». Контракт будет подписан на четыре года, а сумма трансфера, как говорят, составила всего лишь 20 миллионов евро. Безусловно, переходу поспособствовали успешные выступления сборной Бельгии и лично Витселя на чемпионате мира. Без этого было бы сложнее, по крайней мере, сложнее рассчитывать на внимание клубов калибра дортмундской «Боруссии».
ХА-ХА-ХА
ХА-ХА-ХА