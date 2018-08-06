Они возвращаются! Витсель и его коллеги, вернувшиеся в Европу из Китая

вчера, 17:54

Бывший полузащитник «Зенита» Витсель после полутора лет в Китае возвращается в Европу. Аксель будет выступать за «Боруссию» из Дортмунда. «Соккер.ру» - о бывших «китайцах».

Китайский чемпионат кажется большой-большой черной дырой, в которой крутится много-много денег. Многие футболисты попросту пропадают в Поднебесной без вести, сидят на хороших зарплатах и лениво поигрывают в футбол, но у части игроков, однажды выбравших деньги вместо мечты, амбиции спустя некоторое время все-таки просыпаются, и они принимают новые вызовы. Витсель – яркий пример. Сильный бельгийский хавбек на чемпионате мира доказал, что не превратился в китайскую подделку, и дортмундская «Боруссия» решила подписать Акселя, ведь «шмелям» требовался именно игрок такого амплуа в центр поля. И недорого – всего лишь 20 миллионов евро. Обычно контракты с китайскими клубами позволяют пойти в отступление, не все выдерживают длительное пребывание в Китае. Поиграли вахтенным методом – и обратно.

Бурак Йилмаз (Турция)

Бомбардир всея Турции второго десятилетия XXI века, Йилмаз поздно раскрылся, но после 25-ти лет заиграл великолепно и выдал шесть качественных сезонов в «Трабзонспоре» и «Галатасарае» (140 голов за шесть лет). Бурака сватали в «Лацио», английские клубы, «Локомотив» и ЦСКА , но зимой 2016-го турецкий форвард принял предложение «Бэйцзин Гоань», где ему положили зарплату в 8 миллионов евро. Йилмаз провел в Китае полтора года, забил пару десятков голов, но прошлым летом вернулся в «Трабзонспор», в составе которого сходу отметился 23-мя голами в чемпионате Турции. Не «поломался» в Китае.

Альберто Джилардино (Италия)

Футболист 2005 года в Италии поехал в Китай на закате карьеры, но продержался там всего полгода: 17 матчей и 6 голов за «Гуанчжоу Эвергранд». В 33 года Альберто вернулся в Италию и успел поиграть еще за пять разных команд: «Фиорентина», «Палермо», «Эмполи», «Пескара» и «Специя».

Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)

После восьми лет в «Челси» Вождь оказался в статусе свободного агента и волен был выбирать себе новый клуб. Из нескольких возможностей Дрогба выбрал Поднебесную, в том числе, чтобы «помогать развитию китайско-африканских отношений». Впрочем, энтузиазм Дидье угас всего через полгода: он подписал контракт с «Галатасараем», а спустя некоторое время и в «Челси» вернулся, чтобы выиграть еще один чемпионский титул. Сейчас доживает свой футбольный век в Америке, где выступает за клуб второй лиги «Финикс Райзинг», совладельцем которого попутно является.

Сейду Кейта (Мали)

Кейта провел отличные годы в «Барселоне», с которой выиграл кучу титулов, но в 32 года решил отправиться на заработки в Китай, где присоединился к «Далянь Аэрбин». Максимальный срок в Поднебесной для многих иностранных футболистов – полтора года, Кейта продержался. После этого неожиданно возобновил европейскую карьеру и неплохо поиграл за «Валенсию» и «Рому».

Лукас Барриос (Парагвай)

Барриос проиграл конкуренцию за место в основе «Боруссии» Роберту Левандовски и решил завязать с футболом в 28 лет. Лукас отправился в «Гуанчжоу Эвергранд», где провел не слишком убедительный год. И тут в Европу парагвайца решил вернуть «Спартак», Валерий Карпин верил, что Барриос раскроет свои бомбардирские таланты при должной мотивации. Однако для «красно-белых» это приобретение обернулось несбывшимися надеждами, зато за океаном Лукаса снова прорвало: он выиграл кубок и чемпионат Бразилии, а также Копа Либертадорес.

Николя Анелька (Франция)

После четырех лет в «Челси» поехал на жирный контракт в Китай, но продержался всего год в «Шанхай Шеньхуа». Зимой 2013-го Анелька на правах аренды присоединился к «Ювентусу» и выиграл со «Старой Синьорой» чемпионат Италии. Впрочем, за время своей аренды провел на поле меньше одного тайма. Следующий сезон Николя вновь посвятил АПЛ , где выступал за «Вест Бромвич».

Вагнер Лав (Бразилия)

Вагнер Лав честно отрабатывал свой контракт в Китае: 28 голов в 43 матчах за «Шаньдун Лунэн». Но через полтора года бразильцу захотелось домой. Вагнер сначала оказался в «Коринтиансе», а затем, транзитом через Бразилию, вернулся и в Европу, где поиграл за «Монако», «Аланьяспор», а сейчас защищает цвета «Бешикташа». Легенда ЦСКА по-прежнему в порядке, пусть ему уже 34 года.

Паулиньо (Бразилия)

У Паулиньо удивительная карьера. В молодости он поиграл в Литве и Польше, отправился на доработку в Бразилию и спустя несколько лет получил предложение от «Тоттенхэма». Из Англии полузащитника позвал в Китай «Гуанчжоу Эвергранд», которому через два года удалось продать Паулиньо самой «Барселоне» за 40 миллионов евро (китайский рекорд продаж). Бразилец провел сезон на «Камп Ноу», выиграл с каталонцами «золотой дубль», но в Китае ему, похоже, интереснее. Паулиньо уехал в аренду все в тот же «Эвергранд», в соглашение включен пункт об обязательном выкупе хавбека следующим летом за 50 миллионов евро.

Жозе Фонте (Португалия)

Чемпион Европы на протяжении десяти лет играл за английские клубы, но в «Вест Хэм» прошлым летом перешел неудачно. В середине сезона Фонте сбежал от «молотобойцев» в Китай, однако в составе «Далянь Ифан» провел всего 7 встреч, чтобы в середине июля перейти во французский «Лилль».

Аксель Витсель (Бельгия)

Все ждали, что Витсель после «Зенита» продолжит карьеру в серьезном европейском клубе. Он был близок к переходу в «Ювентус», но в конечном итоге Аксель удивил всех, выбрав китайцев «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Продержавшись полтора года в Поднебесной, Витсель принимает новый вызов – от дортмундской «Боруссии». Контракт будет подписан на четыре года, а сумма трансфера, как говорят, составила всего лишь 20 миллионов евро. Безусловно, переходу поспособствовали успешные выступления сборной Бельгии и лично Витселя на чемпионате мира. Без этого было бы сложнее, по крайней мере, сложнее рассчитывать на внимание клубов калибра дортмундской «Боруссии».