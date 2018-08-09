Антимагия. Замены от Карреры

вчера, 18:34

«Спартак» уже в четвертый раз при Каррере не смог выиграть, ведя по ходу матча 2:0, к Массимо снова есть вопросы по оперативному управлению командой. «Соккер.ру» - об игре замен.

Болельщики «Спартака» в подавляющем большинстве позитивно относятся к Массимо Каррере, да и как может быть иначе, если этот тренер стал первым за 16 лет, кто привел «красно-белых» к чемпионству. Первый сезон вообще стал большим медовым месяцем и временем формирования культа Карреры, следующий год получился не таким простым, а результаты на финише сезона – просто удручающие. «Спартак» упустил возможность выиграть Кубок России, проиграв команде, которой уже нет, и не попал напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, куда теперь пытается пробиться через квалификацию. Виновниками были назначены саботажники-футболисты, Массимо не пострадал.

Однако третья кампания у руля «Спартака» станет для итальянца определяющей. Вне всяких сомнений, Каррера соответствует занимаемой должности и с точки зрения спортивных достижений (в общем-то, даже третье место нельзя считать провалом, учитывая, где был «Спартак» до его прихода), и если отталкиваться от влияния на имидж клуба, который во многом формирует главный тренер – одно из главных лиц. Массимо публично не жалуется, не выносит конфликты наружу, говорит адекватные вещи, поддерживает игроков и берет вину на себя. Иногда он делает это, потому что так положено по протоколу, но бывают случаи, когда Каррера действительно виноват. Да-да, он не свят и не безгрешен, просьба персональным поклонникам сохранять стойкость.

Сегодня хочется затронуть лишь одно из качеств Карреры – умение влиять на игру с помощью замен. Сразу оговорюсь, что вовсе не считаю Массимо профаном в оперативном управлении игрой, он неоднократно помогал «Спартаку» перестановками по ходу матчей и рокировками схем: вспомните хотя бы последнее дерби с ЦСКА , в котором Мельгарехо побывал и правым нападающим и левым защитником. Движения в рамках стартового состава даются Массимо хорошо, но когда приходит время вводить в игру новых футболистов, у него не все получается. Часто итальянец затягивает с заменами, что позволяет противнику перехватить инициативу, в других случаях успевает по времени, но ошибается с сутью замен. Самые яркие примеры – это те матчи, которые «Спартак» отпускал со счета 2:0. Это, конечно же, тренерские поражения (пусть даже итоговым счетом служила ничья). За последний год у «Спартака» и Карреры таких случаев уже четыре. Многовато, уже стоит задуматься о системности.

«Динамо» - «Спартак» - 2:2 (0:2)

Голы: Панченко 53; Ташаев 90+3 – Промес 29; Луис Адриано 32.

Первый тур прошлого чемпионата. Именно после этого матча весь сезон у «Спартака» пошел наперекосяк. Действующий на тот момент чемпион в середине первого тайма стреляет дуплетом по воротам только выбравшегося из ФНЛ принципиального противника. Такую победу сложно упустить? Только не «Спартаку»!

Игра замен. «Спартак» вышел играть с четверкой в атаке: Мельгарехо – Промес – Зе Луиш – Луис Адриано. Атакующая мощь дала преимущество, которым ни команда, ни главный тренер распорядиться не смогли. Каррера заменил Адриано на Попова на 65-й минуте при счете 2:1, а Тимофеева выпустил вместо Зе Луиша на 90-й, за пару минут до рокового гола Ташаева, который тогда был динамовцем, а теперь представляет «Спартак».

Почему Массимо не прав? Во-первых, странно было не использовать ресурс замен в матче, где твоя команда постепенно сдает физически: итальянец формально выпустил двух новых игроков, но Тимофеев стал участником матча за считанные минуты до финального свистка. Во-вторых, Каррера делал замены в отрыве от действий соперника, а его визави Калитвинцев произвел ключевую перестановку в перерыве, выпустив Соу, который помог «Динамо» завоевать центр поля. А Вандерсон и Ташаев, тоже начавшие игру на скамейке запасных, организовали гол на последних минутах. Частичным оправданием Каррере служит тот факт, что на скамейке у него было не так много игроков, способных железно усилить игру, но тот же Тимофеев мог выйти раньше, причем не только вместо форварда – это уже замена в авральном режиме на удержание, а просто чтобы освежить опорную зону.

«Спартак» - «Локомотив» - 3:4 (2:0)

Голы: Глушаков 30; Адриано 43; Промес 90+2 – Баринов 48; Алексей Миранчук 68; Коломейцев 83; Фернандеш 90+1.

Это вообще ключевая игра в свете чемпионской гонки в прошлом сезоне. Даже если к финальной версии турнирной таблицы примерить обратный результат, допустить, что «Спартак» не упустил большое преимущество, то «красно-белые» окажутся в такой виртуальной табели выше «Локомотива» и ЦСКА . Изменив всего лишь результат одного матча из 30-ти.

Игра замен. Удаление Александра Самедова перед самым перерывом – весомый фактор, но вовсе не повод для того, чтобы выступающая в меньшинстве команда разом развалилась. Со «Спартаком» произошло именно это, не без «помощи» со стороны главного тренера. Совершенно необъяснимой оказалась замена Джано на Мельгарехо в перерыве, причем Лоренцо тогда рассматривался тренерским штабом «красно-белых» исключительно в качестве игрока группы атаки. Фернандо, чей выход в перерыве вместо того же Джано выглядел бы логичным, вступил в игру лишь в середине тайма при счете 2:2, когда «Спартак» уже «горел» везде.

Почему Массимо не прав? Твоя команда остается в меньшинстве, и ты тут же меняешь одного атакующего полузащитника на другого игрока со схожими качествами. В то время, когда следовало укреплять центр поля или даже перестроить схему и выпустить еще одного центрального защитника в помощь к Таски и Боккетти (Кутепов и Джикия ждали своего шанса на лавке). Выглядело очень странно. Почему бы, как минимум, не дождаться действий Семина, выпустившего в перерыве Рыбуса и Баринова, которые помогли перевернуть игру. Появившийся на замену Коломейцев тоже забил. Снова тренер-оппонент переиграл Карреру заменами, а Массимо, словно не умея играть такими картами, использовал только два хода из трех.

«Тосно» - «Спартак» - 2:2 (0:1)

Голы: Марков 86; Заболотный 90 – Джикия 35; Пашалич 64.

Матч, после которого Каррера поинтересовался у своих футболистов, хотят ли они продолжать с ним работать? Причины для такого жесткого вопроса были, ведь «Спартак» упустил верную победу над новичком РПЛ в концовке, ведя 2:0 и имея на одного игрока больше.

Игра замен. В этом матче была одна вынужденная замена – Дмитрий Комбаров вышел вместо получившего тяжелую травму Георгия Тигиева, одна логичная – Попов сменил набегавшегося Педро Рошу и одна своеобразная. После получаса игры «Тосно» остался в меньшинстве, «Спартак» вскоре забил, игра давалась хорошо, но Каррера решил, что будет еще лучше, если сменить одного центрального защитника на Квинси Промеса, начавшего игру в запасе.

Почему Массимо не прав? Квинси Промес заменил Сердара Таски на 38-й минуте при счете 1:0. Есть смысл менять футболистов и схемы, когда игра складывается неудачно, но правильно ли поступил Массимо в этой ситуации? Опять же, как минимум, стоило дождаться перерыва, поинтересоваться мнением игроков, объяснить Таски, почему ему стоит уйти с поля, ведь замена действительно вышла оскорбительной. Не могу утверждать, что именно из-за этого «Спартак» потерял очки, хотя с первоначальной схемой у Заболотного и Маркова было бы больше охранников, а у Петковича – страхующих. Но это еще один ход Массимо, который было непросто понять.

ПАОК - «Спартак» - 3:2 (3:2)

Голы: Прийович 29 (пенальти); Лимниос 37; Пелкас 44 – Попов 7; Промес 17.

«Спартак» взял новую высоту: позволил сопернику отыграться со счета 0:2 по ходу первого же тайма. Такая история частично снимает ответственность с главного тренера, тут «поплыла» команда, хотя у Карреры была пауза на водопой и возможность внести какие-то коррективы. Но это поражение не о заменах Массимо, впрочем, все равно рассмотрим их.

Игра замен. Тимофеев заменил Попова в середине второго тайма – логичный ход с учетом того, что Глушаков был не до конца готов. Смена Луиса Адриано на Зе Луиша – тоже ничего криминального, свежий форвард заменил того, который устал. А выход Рассказова вместо Боккетти за две минуты до финального свистка интересен, в первую очередь, тем, что в заявке не оказалось больше ни одного центрального защитника, кроме Боккетти и Жиго, которые уже были на поле. Джикия остался в Москве, а заслуженный мастер Илья Кутепов не попал даже в запас. А если бы пришлось менять одного из центрбеков раньше?

Почему Массимо не прав? По отсутствию центрального защитника в запасе – вопрос, зато неспособный выйти на поле Глушаков оказался в заявке. В игре с ПАОКом претензии могут быть не к тем заменам, которые Каррера сделал, а скорее к тем, которых он не сделал. Вряд ли у одного меня возникло ощущение, что молодой Ломовицкий наигрался гораздо раньше финального свистка, тем более у Александра оказалась за душой желтая карточка – одно неосторожное движение в таком горячем матче сделать легко, особенно когда ты молодой и пылкий.

Но Массимо не решился выпустить на поле Рошу и Ханни, которые не сыграли еще ни минуты в этом сезоне, Самедов остался в Москве, а Ташаев – вне заявки. Еще одна странность. Кроме того, есть момент воспитания и правильной атмосферы. Когда у команды все складывается удачно, состав более стабильный, и запасные не ропщут, но в такой неудачной игре, как против ПАОКа, напрашивался шанс для того же Ханни или Роши. Подходящий момент, чтобы накрутить игрока: «Хочешь играть – выходи и доказывай, помоги команде в трудном положении». Этого тоже не происходит. Иногда отсутствие реакции даже хуже ошибочных решений.

Голы, промахи и ограбление. Безумный выезд «Спартака»