Валерий Газзаев. Убойный цитатник

07 августа 2018, 20:47

Сегодня отмечает день рождения единственный российский тренер, выигравший европейский кубок. «Соккер.ру» поздравляет Валерия Газзаева, вспоминает его смачные выражения.

Газзаев против «Спартака»

Об одном из матчей со «Спартаком» в эпоху доминирования армейцев: «Сегодня ЦСКА показал очень высокий уровень игры, но мне не понравилось, что моя команда дала сопернику несколько раз подойти к нашей штрафной площади. Это наше упущение».

О первой победе «Спартака» над ЦСКА за восемь лет

Журналист: «Знаете ли вы, что в честь недавней победы над ЦСКА спартаковцы изготовили специальные памятные футболки?»

Газзаев: «Я этого не знал, но полагаю, что они правильно сделали, ведь следующего такого ждать восемь лет, тогда и выпустят новую серию таких футболок».

Черчесову, тогдашнему тренеру «Спартака»: «Вам еще работать и работать, чтобы нас обыграть. С днем рождения тебя, Станислав Саламыч».

О неудачной игре российских клубов против немцев (Газзаев перевел стрелки на «Спартак»): «Если „Спартак“ играя с „Баварией“, пропускает 4-5 мячей, то это еще не значит, что другие команды будут играть так же. Поражение „Спартака“ со счетом 0:4 не говорит об уровне всего российского футбола».

Газзаев против иностранных судей

О работе одного иностранного арбитра (была такая практика – приглашали рефери-легионеров на матчи РПЛ ): «Де Сантис мог бы вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним просто гении. Впрочем, сегодня ведь первое апреля, никто все равно не поверит, что „Спартак“ сыграл вничью с ЦСКА ».

О другом иностранном арбитре: «Если команды устроили спектакль, то французский судья Дюамель выглядел на их фоне настоящим клоуном. Видимо, этого арбитра выписали из-за границы специально, чтобы веселить Россию».

Газзаев против Мутко

Босяцкие комментарии. Мутко не поддерживал идеи об объединенном чемпионате, рупором которых выступал Газзаев, однажды Виталий Леонтьевич даже посоветовал Валерию Георгиевичу сосредоточиться на делах «Алании», президентом которой был Газзаев, чтобы не «вылететь на фиг» из РПЛ . Наш герой не оставил выпад без ответа: «Поздравляю Виталия Мутко с тем, что исполком РФС выдвинул его кандидатуру в ФИФА . Только это не дает никакого права ему давать в отношении меня, ФК „Алания“ и оргкомитета Объединенного чемпионата подобные бесцеремонные, босяцкие комментарии. Я, например, не советую Мутко, как управлять отраслью в преддверии Олимпиады и других соревнований, я предпочитаю работать и приносить пользу большому футболу».

Временно беременный. Газзаев не понял, что произошло, когда Мутко «временно приостановил исполнение обязанностей в РФС » и назначил исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза Александра Алаева: «Сколько лет живу, но впервые сталкиваюсь с такой формулировкой. Что значит „временно приостановил исполнение обязанностей президента РФС “? Временно можно быть только беременным! Глава РФС цепляется за любую возможность сохранить за собой пост и влияние, а это не красит мужчину».

Газзаев-обещалкин

Одна из самых знаменитых фраз Газзаева была произнесена в качестве обещания накануне финала Кубка УЕФА против лиссабонского «Спортинга»: «Если мы выиграем – сбрею усы!» Однако после завоевания трофея Валерия Георгиевич «дал задний ход» своему обещанию, хотя привести его в исполнение предлагали тут же, на обратном пути из Лиссабона в Москву. Газзаев предложил дождаться финала Лиги чемпионов с участием его команды.

Газзаев-философ

Об академиках с тросточками (по мотивам игры ЦСКА и «Шинника»): «В первой половине матча мы выглядели академиками с тросточками, а после перерыва – высококлассными футболистами. Почему так происходит? Слабину может дать любой, даже самый профессиональный и высококлассный коллектив. А вот обсуждать с вами то, что я сказал своим ребятам в перерыве, точно не стану».

Анекдот о реальном и виртуальном (предыстория такова: после победы ЦСКА над лондонским «Арсеналом» в Москве 1:0 Арсен Венгер заявил, что для него эта встреча завершилась 1:1, так как считает, что отмененный гол Тьерри Анри был забит по правилам. Валерий Газзаев ответил коллеге анекдотом на пресс-конференции): «Дочка спрашивает у папы: „Какова разница между реальностью и виртуальностью?“ „А ты спроси у мамы с братом, отдались бы они за миллион долларов?“, – отвечает отец. Дочка спрашивает и в обоих случаях получает утвердительный ответ. Пересказывает это отцу. „Вот видишь, – говорит он, – виртуально – у нашей семьи есть два миллиона долларов. А реально твоя мать – проститутка, а брат – голубой“.

О тренерском стиле и игровых принципах: „У каждого тренера свои принципы ведения игры. В моем понимании есть игроки середины поля, полузащитники, которые в равной степени должны участвовать и в атакующей игре команды, и в оборонительных действиях. А вот футболиста по фамилии Плеймейкер я не знаю“.

О самом главном: „Самое красивое в футболе – счёт на табло“.

Газзаев-депутат

Во время прямых линий с президентом РФ Газзаев дважды получал слово и дважды разрывал залы, шаблоны, сознания, представления о приличиях, грелки, новостные ленты и так далее. Но тут уж что называется: No comment.

Газзаев против Путина

Газзаев против Путина – 2