  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Украина. Кубок
Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
ГлавнаяБлогиВспомнить всё!

Валерий Газзаев. Убойный цитатник

07 августа 2018, 20:47

Сегодня отмечает день рождения единственный российский тренер, выигравший европейский кубок. «Соккер.ру» поздравляет Валерия Газзаева, вспоминает его смачные выражения.

Газзаев против «Спартака»

Об одном из матчей со «Спартаком» в эпоху доминирования армейцев: «Сегодня ЦСКА показал очень высокий уровень игры, но мне не понравилось, что моя команда дала сопернику несколько раз подойти к нашей штрафной площади. Это наше упущение».  

О первой победе «Спартака» над ЦСКА за восемь лет

Журналист: «Знаете ли вы, что в честь недавней победы над ЦСКА спартаковцы изготовили специальные памятные футболки?»

Газзаев: «Я этого не знал, но полагаю, что они правильно сделали, ведь следующего такого ждать восемь лет, тогда и выпустят новую серию таких футболок». 

Черчесову, тогдашнему тренеру «Спартака»: «Вам еще работать и работать, чтобы нас обыграть. С днем рождения тебя, Станислав Саламыч». 

О неудачной игре российских клубов против немцев (Газзаев перевел стрелки на «Спартак»): «Если „Спартак“ играя с „Баварией“, пропускает 4-5 мячей, то это еще не значит, что другие команды будут играть так же. Поражение „Спартака“ со счетом 0:4 не говорит об уровне всего российского футбола».

Газзаев против иностранных судей

О работе одного иностранного арбитра (была такая практика – приглашали рефери-легионеров на матчи РПЛ): «Де Сантис мог бы вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним просто гении. Впрочем, сегодня ведь первое апреля, никто все равно не поверит, что „Спартак“ сыграл вничью с ЦСКА». 

О другом иностранном арбитре: «Если команды устроили спектакль, то французский судья Дюамель выглядел на их фоне настоящим клоуном. Видимо, этого арбитра выписали из-за границы специально, чтобы веселить Россию». 

Газзаев против Мутко

Босяцкие комментарии. Мутко не поддерживал идеи об объединенном чемпионате, рупором которых выступал Газзаев, однажды Виталий Леонтьевич даже посоветовал Валерию Георгиевичу сосредоточиться на делах «Алании», президентом которой был Газзаев, чтобы не «вылететь на фиг» из РПЛ. Наш герой не оставил выпад без ответа: «Поздравляю Виталия Мутко с тем, что исполком РФС выдвинул его кандидатуру в ФИФА. Только это не дает никакого права ему давать в отношении меня, ФК „Алания“ и оргкомитета Объединенного чемпионата подобные бесцеремонные, босяцкие комментарии. Я, например, не советую Мутко, как управлять отраслью в преддверии Олимпиады и других соревнований, я предпочитаю работать и приносить пользу большому футболу».

Временно беременный. Газзаев не понял, что произошло, когда Мутко «временно приостановил исполнение обязанностей в РФС» и назначил исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза Александра Алаева: «Сколько лет живу, но впервые сталкиваюсь с такой формулировкой. Что значит „временно приостановил исполнение обязанностей президента РФС“? Временно можно быть только беременным! Глава РФС цепляется за любую возможность сохранить за собой пост и влияние, а это не красит мужчину». 

Газзаев-обещалкин

Одна из самых знаменитых фраз Газзаева была произнесена в качестве обещания накануне финала Кубка УЕФА против лиссабонского «Спортинга»: «Если мы выиграем – сбрею усы!» Однако после завоевания трофея Валерия Георгиевич «дал задний ход» своему обещанию, хотя привести его в исполнение предлагали тут же, на обратном пути из Лиссабона в Москву. Газзаев предложил дождаться финала Лиги чемпионов с участием его команды.

Газзаев-философ

Об академиках с тросточками (по мотивам игры ЦСКА и «Шинника»): «В первой половине матча мы выглядели академиками с тросточками, а после перерыва – высококлассными футболистами. Почему так происходит? Слабину может дать любой, даже самый профессиональный и высококлассный коллектив. А вот обсуждать с вами то, что я сказал своим ребятам в перерыве, точно не стану». 

Анекдот о реальном и виртуальном (предыстория такова: после победы ЦСКА над лондонским «Арсеналом» в Москве 1:0 Арсен Венгер заявил, что для него эта встреча завершилась 1:1, так как считает, что отмененный гол Тьерри Анри был забит по правилам. Валерий Газзаев ответил коллеге анекдотом на пресс-конференции): «Дочка спрашивает у папы: „Какова разница между реальностью и виртуальностью?“ „А ты спроси у мамы с братом, отдались бы они за миллион долларов?“, – отвечает отец. Дочка спрашивает и в обоих случаях получает утвердительный ответ. Пересказывает это отцу. „Вот видишь, – говорит он, – виртуально – у нашей семьи есть два миллиона долларов. А реально твоя мать – проститутка, а брат – голубой“.

О тренерском стиле и игровых принципах: „У каждого тренера свои принципы ведения игры. В моем понимании есть игроки середины поля, полузащитники, которые в равной степени должны участвовать и в атакующей игре команды, и в оборонительных действиях. А вот футболиста по фамилии Плеймейкер я не знаю“. 

О самом главном: „Самое красивое в футболе – счёт на табло“.

Газзаев-депутат

Во время прямых линий с президентом РФ Газзаев дважды получал слово и дважды разрывал залы, шаблоны, сознания, представления о приличиях, грелки, новостные ленты и так далее. Но тут уж что называется: No comment.

Газзаев против Путина

Газзаев против Путина – 2 

Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера посетил матч «Спартак-2» - «Ротор»
19 августа 3
Вопрос об увольнении Карреры на данный момент не рассматривается
14 августа 38
Антимагия. Замены от Карреры
09 августаАлександр Чистяков в блоге Тренерская доля14
Каррера посетит матч ЦСКА - «Ростов»
05 августа 16
РФС согласовал продление контракта с Черчесовым
26 июля 4
Черчесов останется в сборной. У него много работы!
25 июляВадим Багров в блоге Тренерская доля23
Обсудить
Все комментарии
Хаким Магамедов
Хаким Магамедов
10 августа в 06:30
Betman:
Да пофиг, что усы не сбрил. В разы xуже его *ополизинг 80 lvl царю. Как это низко!
мужик должен отвечать за свои слова, трепаться на всю страну и не сдержать слово-фуу
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
09 августа в 14:35
Для меня он умер ,когда начал строчить в прямом эфире хвалебные оды солнцеликому, мне даже сидя за монитором стало неудобно.
Волжская защепка
Волжская защепка
08 августа в 20:21
Усы, лизание властных поп и др. не красит В. Г. Г., но по результатам это бесспорно лучший тренер в РФ, только из-за судейских ошибок, не выгравший 2-й еврокубок (Суперкубок).
МКС
МКС
08 августа в 17:35
Вот после усов, он и получил кликуху Лживый ПЕС. Гус как то тоже обещал сбрить усы, в случае проигрыша Спартаку, будучи тренером Мадридского Реала. Гус - МУЖИК. Сказал - сделал, а эта псина - так, депутат одним словом.
Betman
Betman
08 августа в 12:02
Да пофиг, что усы не сбрил. В разы xуже его *ополизинг 80 lvl царю. Как это низко!
свиноспартач
свиноспартач
08 августа в 09:26
единственный российский тренер выигравший Еврокубок, есть к чему стремится нашим тренеришкам
Jum13
Jum13
08 августа в 09:12
spartach n1:
Носился с укропом,развалил Аланию,путинский подхалим,@-не сбрил усы,публичный балабол !
    Фата лист
    Фата лист
    08 августа в 07:56
    Испортил себе репутацию после ухода из ЦСКА...
    orbit22rus
    orbit22rus
    08 августа в 07:48
    А где легендарное гаф-гаф-гаф?
    denmig
    denmig
    08 августа в 07:30
    Пес. Брехалка. Вот норм звучит!
    mangox13
    mangox13
    08 августа в 03:06
    Faustello:
    Всё равно что в 96ах себя извазюкал, другие за бугром клубы покупают и на яхтатх 31 трахают, а Галицкий в это время для мальцов манежи строит - идиёт ты.
    Ух ФИЛантроп, наверно Галицкий вообще не отдыхает..и никого не т.. только это все прикрытие чтобы налоги не платить.. У каждого такого мена есть какой нибудь благотворительный фонд. Абрамович вон тоже сборную долго спонсировал..Вон Федун игроков покупает, в особенности черных, чтобы черные делишки прикрывать. Да и кстати пристыди еще Динамо ведь Газзаев за них долгое время играл)))) Вроде не глупый а сравниваешь хрен с пальцем..
    амурец
    амурец
    08 августа в 02:34
    отрицать нельзя, что Газзаев был молодец и как футболист и как тренер, только вот когда это было
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    08 августа в 02:29
    Газзаев открыл Дзагоева
    Faustello
    Faustello
    08 августа в 01:55
    mangox13:
    А Газзаев тренер был хорош тогда твоего Краснодра еще в проекте не было)) а как политикан к ЦСКА отношение не имеет. Твой магнитный король тоже еще тот ж-полиз власти , тебе напонить как за 20 копеек чуть бабалю не убили в твоем магните ? Совсем танкист тебя испортил))
    Всё равно что в 96ах себя извазюкал, другие за бугром клубы покупают и на яхтатх 31 трахают, а Галицкий в это время для мальцов манежи строит - идиёт ты.
    mangox13
    mangox13
    08 августа в 01:11
    Faustello:
    Был как то в командировке в Краснодаре, оказалось в этот момент хозяин гостиницы реальный футбольный фанат был, вместе на веранде смотрели как Зина вытащил с 0-2 ))) Так вот он сказал что это 12 - Газзаев в Осетии ассоциируется с 77едом, и по улицам ему и его сынку лучше не ходить. Стыдно за ЦСКА реально 77 пригрели в свое время.
    А Газзаев тренер был хорош тогда твоего Краснодра еще в проекте не было)) а как политикан к ЦСКА отношение не имеет. Твой магнитный король тоже еще тот ж-полиз власти , тебе напонить как за 20 копеек чуть бабалю не убили в твоем магните ? Совсем танкист тебя испортил))
    mangox13
    mangox13
    08 августа в 01:09
    Faustello:
    Стыдно за то что такая шавка в ЦСКА была
    Стыдно за Краснодар что там играет Смолов)) ахаха
    Великолепный
    Великолепный
    08 августа в 00:20
    MALOVAR:
    я эксперт ,а не диван,чуешь разницу?
    Кто, кто? Диванный эксперкт?
    MALOVAR
    MALOVAR
    08 августа в 00:16
    я эксперт ,а не диван,чуешь разницу?
    Великолепный
    Великолепный
    08 августа в 00:03
    MALOVAR:
    сможешь тот кошмар с канонирами еще раз пересмотреть 90 мин? а за 7-0 мне не стыдно ,там много лишнего залетело
    Как тебе было всем без разницы, факт что всей стране было стыдно опять за спартак!
    MALOVAR
    MALOVAR
    07 августа в 23:51
    сможешь тот кошмар с канонирами еще раз пересмотреть 90 мин? а за 7-0 мне не стыдно ,там много лишнего залетело
    Великолепный
    Великолепный
    07 августа в 23:44
    MALOVAR:
    нет,за тот матч не стыдно,там всего пять моментов было у соперника,у финалиста ЛЧ ,а не 25 как у вас против донного арса
    Да там не то, что за тот матч стыдно, там за все еврокубки опять было за вас стыдно!
    MALOVAR
    MALOVAR
    07 августа в 23:34
    нет,за тот матч не стыдно,там всего пять моментов было у соперника,у финалиста ЛЧ ,а не 25 как у вас против донного арса
    Faustello
    Faustello
    07 августа в 23:34
    viv:
    Снимаю шляпу, а ведь действительно единственный российский тренер, выигравший европейский кубок.
    Стыдно за то что такая шавка в ЦСКА была
    viv
    viv
    07 августа в 23:32
    Снимаю шляпу, а ведь действительно единственный российский тренер, выигравший европейский кубок.
    Faustello
    Faustello
    07 августа в 23:30
    Был как то в командировке в Краснодаре, оказалось в этот момент хозяин гостиницы реальный футбольный фанат был, вместе на веранде смотрели как Зина вытащил с 0-2 ))) Так вот он сказал что это 12 - Газзаев в Осетии ассоциируется с 77едом, и по улицам ему и его сынку лучше не ходить.
    Стыдно за ЦСКА реально 77 пригрели в свое время.
    spartach n1
    spartach n1
    07 августа в 23:27
    Тренер футбольного ЦСКА Газзаев говорит президенту клуба Гинеру:
    - Эх, вот если бы нам еще Роналдо купить...
    Гинер, листая список судей Премьер-лиги:
    - Что-то я такого не вижу.
    spartach n1
    spartach n1
    07 августа в 23:22
    Великолепный:
    Учи матчасть - Ганчаренко в прошлом сезоне в Л/Ч - 9 очков, Л/Е - 1/4 финала + серебро в РПЛ. Физрук - 0:7 в Л/Ч и позор с Марибором, Л/Е - вылет уже в 1/16 финала + третье место в РПЛ и мучение в квалификации.
    Газаев @

    -А вот как сейчас задам острый вопрос президенту...Да-да...в лоб ! Прямо в глаза!
    Чтобы не отвертелся...Чтобы содрогнулся от силы, мощи и несгибаемого нашего духа и желания перемен...Мужественно...да-да...мужественно и смело встану на колени и спрошу о здоровье его собаки...Да!
    Великолепный
    Великолепный
    07 августа в 23:22
    MALOVAR:
    все мы видели чего стоят эти цифры в противостоянии с канонирами,так плохо еще ни одна команда страны не играла.не помню счет,помню игру,мне было стыдно
    Как тебе было всем без разницы, факт что всей стране было стыдно опять за спартак!
    MALOVAR
    MALOVAR
    07 августа в 23:19
    все мы видели чего стоят эти цифры в противостоянии с канонирами,так плохо еще ни одна команда страны не играла.не помню счет,помню игру,мне было стыдно
    spartach n1
    spartach n1
    07 августа в 23:15
    Без чемодана гинера @-нуль без палочки ))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100