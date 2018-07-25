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Черчесов останется в сборной. У него много работы!

25 июля 2018, 17:30

На ЧМ-18 выступили шикарно, сборная родилась по ходу турнира, и новые проверки ждут в Лиге Наций и отборе к Евро-2020. «Соккер.ру» уверен, что Черчесову стоит рискнуть.

Черчесова оставят, но останется ли тренер?

Симонян заверил, что Станиславу Саламовичу предложат новый контракт. Но это не новость – конечно же, после такого выступления на домашнем чемпионате наставник получит соглашение, говорят, по схеме «2+2». Но у Черчесова и раньше был один из самых привлекательных контрактов среди наставников ЧМ-18. Если Далич говорит, что ему мало 5 млн евро в год, то у наставника сборной России еще до турнира было 2.6 млн евро (у Златко – 550 тысяч). Но дело не в деньгах.

У Черчесова есть две причины уйти из сборной России. Первая – боязнь потерять статус российского наставника, у которого получилось на крупном турнире, звание победителя. Вторая – приглашение от зарубежных клубов или сборной. В Польше после овощной игры тамошней команды предлагали вернуть Станислава Саламовича  в страну, ходили слухи о приглашении из Бундеслиги. Там обязательно найдется клуб-другой, где тренеры с жесткой позицией нужны. Тем более Черчесов знает немецкий язык. Но если уж получилось со сборной России, разве пяти матчей достаточно?

- на ЧМ-18 Черчесов был в пятерке по зарплате, но в случае нового контракта условия улучшат. Хотя китайский или арабский оклад, конечно же, не светит.

Победа в Лиге Наций входит в задачи сборной?

Чтобы войти в группу А Лиги Наций – нового турнира для сборных, который призван сделать товарищеские матчи увлекательными, команде России нужно осенью победить Турцию и Швецию в маленькой группе. Будет четыре игры, первая через полтора месяца, соперники солидные – у Луческу и Андерссона крепкие коллективы. Вторые удачно выступили на чемпионате мира, с первыми сборная России дважды играла за короткое время.

Будет непросто, но если оказаться в дивизионе А – сэкономят деньги РФС, не нужно будет платить за поединки против Испании или Германии. Кроме путевки в элиту, победа в группе дает дополнительный шанс оказаться в финальной части Евро-2020. Даже если отбор сложится неудачно, но осенью 2018-го Россия выиграет свою группу – весной 2020-го получат возможность пройти через полуфинал для победителей четырех групп дивизиона В в финал, где разыграют билет на Евро-2020.

- победа в группе Лиги Наций – путевка в элитную компанию, победа в дивизионе – страховка на случай неудачи в отборе к Евро. Причем если Россия будет второй, но шведы или турки пройдут отбор – попадет вместо них в плей-офф Лиги Наций.

Уход ветеранов скажется на игре сборной России?

Жирков не заявлял о завершении карьеры в сборной. Но вряд ли найдется много команд высокого уровня, которые на Евро-2020 сыграют с почти 37-летним крайним защитником. За Юрия решение примет его величество время. А Самедов сам решил – хватит, сосредоточился на выступлениях за «Спартак», а Игнашевич воспринял ЧМ-18 как прощальный подарок от щедрой к нему футбольной фортуны, теперь ест конфеты. Но не отдыхает, ведь Сергей Николаевич теперь тренирует молодежки ЦСКА.

Это три игрока основы Черчесова на ЧМ-18, причем заявка была так сформирована, что у Жиркова не было прямого сменщика, только Кудряшов, нередко играющий в центре. Игнашевич занял место Васина или Джикии – им нужно время после травм, но они с Кутеповым в паре не играли. Было три защитника, но вряд ли хочется к такой схеме возвращаться. Россия не сможет сыграть «3-4-3» в атакующем стиле Бельгии, а это значит, что будет схема с четверкой. Нужен второй центральный, нужен молодой левый бек. Уход ветеранов повлияет.

- Игнашевич, Самедов и Жирков были незаменимыми в конструкции Черчесова на ЧМ-18. Даже если Юрий остается – изменения будут точно и каждое может стать определяющим.

Какие игровые и кадровые изменения ожидают сборную?

В ближайших матчах надо будет атаковать чаще. Черчесов оставил работу над созиданием на будущее. Против Испании и Хорватии играли по-разному, к Саудовской Аравии помогал готовиться даже Шевченко – тренер сборной Украины консультировал Черчесова, поскольку проводил товарищеский матч с будущим соперником России. На чемпионате мира тренерский штаб сработал чисто, поскольку и предоставление отдыха основным игрокам в поединке с Уругваем, и переход на три центральных с Испанией, и стратегия на Хорватию были правильными. У Черчесова получилось, но ему надо вносить новые правки.

Понятно, что Черышев теперь основной левый хавбек, но Денис не всегда в форме. Зато есть Дзагоев, а Головин теперь над Зобниным и вторым центральным. Но справа надо менять Самедова, и кандидатов полно. Кокорин, два Миранчука, Игнатьев, Ташаев, Ткачев, даже Алан в теории. Многие в первых турах могут сыграть так, что захотите увидеть их против Турции. С левым флангом обороны сложнее – Набиуллин, Рауш или Комбаров по статусу не Жирков, но Юрий устал. Один Дзюба железный, ведь пошел навстречу Семаку и раньше начал подготовку, чем другие участники ЧМ-18. Состав не сохранят, и в центре защиты, и в атаке, если Смолов желает взять реванш, будут перемены и нужна подпитка.

- в сборной России из стабильных игроков Акинфеев, Фернандес и Головин. Это значит, что и кадровые, и тактические изменения будут от матча к матчу. Но что важно – начали работать от соперников.

Сборная России сохранит подход из-за поддержки публики?

Команда породнилась с народом, и уж точно не хочется терять новорожденную связь. У Черчесова есть историческая возможность стать первым тренером в истории сборной, который достойно переживет следующий после крупного турнира отбор. На Евро-2020 сыграют 24 сборные, и хотя позиция России в рейтинге ФИФА такая, что рассчитывать на хороший жребий проблематично, и в Лиге Наций, и в отборе к Евро-2020 от команды ждут игры с душой, как на домашнем чемпионате.

Черчесову стоит продолжать работу, поскольку задач у него много, все сложные и увлекательные. Только Хиддинк был в похожей ситуации. Но тот состав после Евро-2008 был более звездным и капризным. Зобнин, Черышев, Дзюба, Головин – парни, которые вряд ли потеряют голову, как теряли Павлюченко или Аршавин. И хотя Черчесов не стал великим благодаря двум победам и двум ничьим с Испанией и Хорватией, а его команда не превратилась в сборную Франции по таланту, рецепт найдет. При поддержке и самоотдаче получается драться.

- интерес к сборной возрос, в ближайших домашних матчах соберут полные стадионы и это будет справедливой наградой за отличное летнее приключение.

Новые навыки Черчесов применит осенью в Лиге Наций?

Даже если впереди не настолько веселые будни, как праздничные дни ЧМ-18, к новым играм надо готовиться с надеждой, что на турнире в России родился сильный наставник. Черчесова по делу ругали и на клубном уровне, и в стартовый период в сборной, но раз показал, что может и умеет – надо продолжать. Нет для сборной более подходящего тренера, и раз Станислав Саламович не был таковым, но стал – стоит идти дальше, не оглядываясь на летний успех.

Ведь уже 7 сентября выездной поединок против Турции в Лиге Наций. Через три дня игра с Чехией дома, за три осенних месяца сыграют шесть раз – кроме матчей с турками, шведами и чехами, запланирован поединок со сборной Германии. Еще до определяющей жеребьевки Евро-2020 сборной надо перестроиться и подстроиться под новых и приличных оппонентов, поэтому глава РФС пусть не зевает – официальное подтверждение, что Черчесов будет готовить команду к двум ближайшим турнирам, необходимо немедленно. Если окажется, что случайно сборная России нашла своего тренера, то это будет главной победой ЧМ-18.  

- попасть в финальную часть Евро-2020 проще, чем в финальную часть любого ЧМ. И хотя России нужны осенние победы для рейтинга и важен жребий, Черчесов понимает – получил историческую возможность удержать сборную на отвоеванной высоте.

До него ни у кого не получалось – отличный вызов для наставника, умеющего подчеркнуть, что уверен в себе. Причем важно, что тренер, игроки и фанаты не летают в облаках, а сборную никто не переоценивает из внимательных зрителей. Именно поэтому и может получиться.

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starche
starche
01 августа в 18:56
Ежесуточно по 12 часов вкалывает....................................!? Бедняга, надо на завод идти - там легче.
Ahmed Dimayev
Ahmed Dimayev
26 июля в 20:51
zamsb:
Уважаемый Ahmed Dimayev! Я бы хотел с Вами согласиться, но гложат как то меня смутные сомнения. Да, Вы правы, сборная России в период новой России, добилась наилучших результатов, за всю ее современную историю. Результат останется, а содержание игры забудется, но если быть до конца честным перед собой, то сборной России достичь этого результата помог его величество случай, а не готовность команды к этим результатам. Взять к примеру содержание игры с Испанией в 1/8 финала. Ведь это было позорище, когда всю игру команда не играла, а отбивалась как могла и только лишь стечение обстоятельств, не позволило испанцам "вынести" с разгромным счетом нашу сборную. О какой тренерской тактике в той игре вообще может идти речь? Вспомните судьбу сборной Греции, после ее "триумфа" на ЧЕ. Что с ней стало после ее победного сезона и где она сейчас? Примерно тоже самое ожидает и нашу сборную команду. Ведь ничего не поменялось. Новых самородков нет, тренерских мыслей или хотя бы каких то наметок на них, я лично в играх на ЧМ не увидел. А "счет на табло и никакой разницы как" всегда ведет в тупик.
простой вопрос... Если ты знаешь что твоя команда не вынесет игру против Испанцев (скажем именитых звезд), Какую еще игру ты поставишь? Ведь цель игроков выйти в 1/4 финала. И нет разницы как но главное нужно пройти? Я думаю Черчесов знал об этом, и поставил все карты на серию пенальти так как уровня нашим игрокам не хватает играть как они, но зато они мощные и выносливые... Как ты говоришь Испания не играла на тот момент создавая столько моментов в ворота Акинфеева, было владение и много передач и было пару опасных, но за то я увидел в этой игре уверенную игру Акинфеева... И в этом матче Акинфеев вывел Россию на 1/4 финала... Вы не думайте что я фанат ЦСКА или каких то еще клубов, я ваще болел против сильных... Просто надоело видеть всегда одно и тоже на всех кубках....
Valeriy-48
Valeriy-48
26 июля в 12:04
zamsb:
Уважаемый Ahmed Dimayev! Я бы хотел с Вами согласиться, но гложат как то меня смутные сомнения. Да, Вы правы, сборная России в период новой России, добилась наилучших результатов, за всю ее современную историю. Результат останется, а содержание игры забудется, но если быть до конца честным перед собой, то сборной России достичь этого результата помог его величество случай, а не готовность команды к этим результатам. Взять к примеру содержание игры с Испанией в 1/8 финала. Ведь это было позорище, когда всю игру команда не играла, а отбивалась как могла и только лишь стечение обстоятельств, не позволило испанцам "вынести" с разгромным счетом нашу сборную. О какой тренерской тактике в той игре вообще может идти речь? Вспомните судьбу сборной Греции, после ее "триумфа" на ЧЕ. Что с ней стало после ее победного сезона и где она сейчас? Примерно тоже самое ожидает и нашу сборную команду. Ведь ничего не поменялось. Новых самородков нет, тренерских мыслей или хотя бы каких то наметок на них, я лично в играх на ЧМ не увидел. А "счет на табло и никакой разницы как" всегда ведет в тупик.
Полностью вас поддерживаю, как таковых, тренерских задумок я тоже не увидел и вы совершенно правы его величество случай помог нашей команде, но я бы отметил одну вещь, при игре с Хорватами такой самоотдачи, у нашей сборной, я давно не видел. Не знаю, заслуга ли это Черчесова или игроки сами поняли, что за страну нужно биться. Что касается игры, то разница как выиграть и как проиграть огромная. Игра с Испанией, в памяти болельщиков, кроме счета ни чего не оставила, а вот с Хорватами будем долго помнить...
zamsb
zamsb
26 июля в 10:50
Ahmed Dimayev:
Как бы, что бы Черчесов не сделал, он добился результатов на этом ЧМ, не смотря на то как его чморили что в его адрес только не говорили... А такого результата пока на Чемпионатах Мира в жизни никто не добивался... И еще вы говорите про Автобус, но этот автобус чуть Россию не вывел в полуфинал, этот Автобус работал, никакой разницы нет как выиграть, но главное выиграть, у всех своя стратегия, и каждый тренер знает на что способна его команда и как она сыграет против сильной и слабой команды... Вы сами знаете состав России, не смотря на то что наш футбол слаб, он нашел выход, которые не нашли прошлые тренеры... Если бы забили пенальти Фернандес и Смолов... а Акинфеев ваще молодец - Показал игру вратаря мирового уровня... Я считаю что игроки и сам тренер показали очень хорошую игру в плане стратегии... Футбол это тоже стратегия, и самое главное счет на табло, и никакой разницы "КАК"......
Уважаемый Ahmed Dimayev! Я бы хотел с Вами согласиться, но гложат как то меня смутные сомнения. Да, Вы правы, сборная России в период новой России, добилась наилучших результатов, за всю ее современную историю. Результат останется, а содержание игры забудется, но если быть до конца честным перед собой, то сборной России достичь этого результата помог его величество случай, а не готовность команды к этим результатам. Взять к примеру содержание игры с Испанией в 1/8 финала. Ведь это было позорище, когда всю игру команда не играла, а отбивалась как могла и только лишь стечение обстоятельств, не позволило испанцам "вынести" с разгромным счетом нашу сборную. О какой тренерской тактике в той игре вообще может идти речь? Вспомните судьбу сборной Греции, после ее "триумфа" на ЧЕ. Что с ней стало после ее победного сезона и где она сейчас? Примерно тоже самое ожидает и нашу сборную команду. Ведь ничего не поменялось. Новых самородков нет, тренерских мыслей или хотя бы каких то наметок на них, я лично в играх на ЧМ не увидел. А "счет на табло и никакой разницы как" всегда ведет в тупик.
Roger Young
Roger Young
26 июля в 09:43
laziale:
Ни одного матча сб.России не видел, да?
А ну раз матчи не видел, тогда понятно. Иди посмотри, потом поговорим
sir_Alex
sir_Alex
26 июля в 08:06
Очередной потерянный отборочный цикл.
cevin cigan
cevin cigan
26 июля в 06:31
А персонажи все те же....что до ЧМ паниковали,что во время ЧМ,теперь вот перед ЧЕ "страдают". Как же вы все опять будете смешно выглядеть,когда ваш негатив опять обделается......
Ahmed Dimayev
Ahmed Dimayev
26 июля в 05:18
Как бы, что бы Черчесов не сделал, он добился результатов на этом ЧМ, не смотря на то как его чморили что в его адрес только не говорили... А такого результата пока на Чемпионатах Мира в жизни никто не добивался... И еще вы говорите про Автобус, но этот автобус чуть Россию не вывел в полуфинал, этот Автобус работал, никакой разницы нет как выиграть, но главное выиграть, у всех своя стратегия, и каждый тренер знает на что способна его команда и как она сыграет против сильной и слабой команды... Вы сами знаете состав России, не смотря на то что наш футбол слаб, он нашел выход, которые не нашли прошлые тренеры... Если бы забили пенальти Фернандес и Смолов... а Акинфеев ваще молодец - Показал игру вратаря мирового уровня... Я считаю что игроки и сам тренер показали очень хорошую игру в плане стратегии... Футбол это тоже стратегия, и самое главное счет на табло, и никакой разницы "КАК"......
амурец
амурец
26 июля в 03:38
Черчесов конечно на таком большом отрезке ничего со сборной не покажет по причине непонимания игры, тем более строилось всё от обороны, а Игнашевича теперь нет (а без него Кутепов просто статист), надежда в центре только на Джикию, хорошо, что есть Фернандес и Зобнин, так что очень большой вопрос выхода сборной на ЧЕ-2020
Евгений Сибель
Евгений Сибель
25 июля в 22:33
Посмотрим как без Игнашевича Кутеповым заинтересуе
Ются топ клубы.
laziale
laziale
25 июля в 21:33
Roger Young:
Какой автобус, ты вообще о чем? Ты случаем не из Киева? Тогда предыдущий вопрос снимается автоматически.
Ни одного матча сб.России не видел, да?
Roger Young
Roger Young
25 июля в 21:05
laziale:
Какой драйв? Вся игра сб. России от автобуса строилась, которым рулил Игнашевич- теперь его нет. У Смолова не получилось, потому что он техничный футболист, а Саламыч ставил на физику и силовую борьбу. В этом ключе Дзюба незаменим в нападении. По сути Черчесову нужно начинать заново, оборона больше не такая надежная и игра на отбой не прокатит в финальном этапе Евро.
Какой автобус, ты вообще о чем? Ты случаем не из Киева?

Тогда предыдущий вопрос снимается автоматически.
body
body
25 июля в 20:44
Faustello:
Усатый боров добьёт нашу сборную вместе с казнокрадами из РФС и алчными агентами. Футбол весь прошлый сезон умирал, махинации с объектами к ЧМ помогут.
Прав, а как иначе, команды нет, одни на ура, мысли почти нет, а усатый это тень а-ля Бердыев....
body
body
25 июля в 20:38
Шикарно, пипец как смешно.... купленная Аравия, купленный пляж, и позорная игра с Уругваем....Испания, позорная, самая позорная игра сборной России, Хорваты, а да бандерохорваты, повезло, ноль командной игры, просто на ура дошли до пенок, а тут штанга решила не так как было задумано, вот и вся шикарная игра....,
борька
борька
25 июля в 20:01
Ребят для сборной много, но они почти все средненькие, даже до такого уровня не дотягивают, как Жирков, Самедов!! Будем посмотреть!
Robinson
Robinson
25 июля в 19:42
Что куришь? Мы играли с Хорватией в один день, они на насколько часов позже, какие сутки.
spartach n1
spartach n1
25 июля в 19:34
Да ну его победы это удачная жеребьёвка в группу,Испания которая на кануне ЧМ осталась без тренера и Хорватия которая имела на сутки меньше после 120 матча .
Головокружение от успехов !
Фата лист
Фата лист
25 июля в 19:31
Много ошибок в статье, тот же Жирков уже давно объявил о завершение карьеры в сборной, а тут целый пункт посвящен тому, что он еще остался...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 июля в 18:42
Ну правильно САЛАМЫЧА оставили. Не Кержакова же с Хомухой ставить у руля Национальной Сборной России.
laziale
laziale
25 июля в 18:03
Roger Young:
Если команда не растеряет свой драйв, Смолов вспомнит, как забивать, а также восстановится Щенников, Кокорин и Джикия с Ещенко, то команда может спокойно выйти на Евро 2020 и показать там отличный результат.Как оказалось у нас есть 11 ребят способных выйти на поле и показать класс. И даже чуть больше. 4-5 высоколассных запасных.
Какой драйв? Вся игра сб. России от автобуса строилась, которым рулил Игнашевич- теперь его нет.
У Смолова не получилось, потому что он техничный футболист, а Саламыч ставил на физику и силовую борьбу. В этом ключе Дзюба незаменим в нападении.
По сути Черчесову нужно начинать заново, оборона больше не такая надежная и игра на отбой не прокатит в финальном этапе Евро.
Roger Young
Roger Young
25 июля в 17:46
Еще Ташаев с Панченко поднатореют и вообще можно брать кубок Европы
Roger Young
Roger Young
25 июля в 17:45
Если команда не растеряет свой драйв, Смолов вспомнит, как забивать, а также восстановится Щенников, Кокорин и Джикия с Ещенко, то команда может спокойно выйти на Евро 2020 и показать там отличный результат.Как оказалось у нас есть 11 ребят способных выйти на поле и показать класс. И даже чуть больше. 4-5 высоколассных запасных.
Faustello
Faustello
25 июля в 17:34
Усатый боров добьёт нашу сборную вместе с казнокрадами из РФС и алчными агентами. Футбол весь прошлый сезон умирал, махинации с объектами к ЧМ помогут.
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