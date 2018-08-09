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Антимагия. Замены от Карреры

09 августа 2018, 18:34

«Спартак» уже в четвертый раз при Каррере не смог выиграть, ведя по ходу матча 2:0, к Массимо снова есть вопросы по оперативному управлению командой. «Соккер.ру» - об игре замен.

Болельщики «Спартака» в подавляющем большинстве позитивно относятся к Массимо Каррере, да и как может быть иначе, если этот тренер стал первым за 16 лет, кто привел «красно-белых» к чемпионству. Первый сезон вообще стал большим медовым месяцем и временем формирования культа Карреры, следующий год получился не таким простым, а результаты на финише сезона – просто удручающие. «Спартак» упустил возможность выиграть Кубок России, проиграв команде, которой уже нет, и не попал напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, куда теперь пытается пробиться через квалификацию. Виновниками были назначены саботажники-футболисты, Массимо не пострадал.

Однако третья кампания у руля «Спартака» станет для итальянца определяющей. Вне всяких сомнений, Каррера соответствует занимаемой должности и с точки зрения спортивных достижений (в общем-то, даже третье место нельзя считать провалом, учитывая, где был «Спартак» до его прихода), и если отталкиваться от влияния на имидж клуба, который во многом формирует главный тренер – одно из главных лиц. Массимо публично не жалуется, не выносит конфликты наружу, говорит адекватные вещи, поддерживает игроков и берет вину на себя. Иногда он делает это, потому что так положено по протоколу, но бывают случаи, когда Каррера действительно виноват. Да-да, он не свят и не безгрешен, просьба персональным поклонникам сохранять стойкость.

Сегодня хочется затронуть лишь одно из качеств Карреры – умение влиять на игру с помощью замен. Сразу оговорюсь, что вовсе не считаю Массимо профаном в оперативном управлении игрой, он неоднократно помогал «Спартаку» перестановками по ходу матчей и рокировками схем: вспомните хотя бы последнее дерби с ЦСКА, в котором Мельгарехо побывал и правым нападающим и левым защитником. Движения в рамках стартового состава даются Массимо хорошо, но когда приходит время вводить в игру новых футболистов, у него не все получается. Часто итальянец затягивает с заменами, что позволяет противнику перехватить инициативу, в других случаях успевает по времени, но ошибается с сутью замен. Самые яркие примеры – это те матчи, которые «Спартак» отпускал со счета 2:0. Это, конечно же, тренерские поражения (пусть даже итоговым счетом служила ничья). За последний год у «Спартака» и Карреры таких случаев уже четыре. Многовато, уже стоит задуматься о системности.

«Динамо» - «Спартак» - 2:2 (0:2)

Голы: Панченко 53; Ташаев 90+3 – Промес 29; Луис Адриано 32.

Первый тур прошлого чемпионата. Именно после этого матча весь сезон у «Спартака» пошел наперекосяк. Действующий на тот момент чемпион в середине первого тайма стреляет дуплетом по воротам только выбравшегося из ФНЛ принципиального противника. Такую победу сложно упустить? Только не «Спартаку»!

Игра замен. «Спартак» вышел играть с четверкой в атаке: Мельгарехо – Промес – Зе Луиш – Луис Адриано. Атакующая мощь дала преимущество, которым ни команда, ни главный тренер распорядиться не смогли. Каррера заменил Адриано на Попова на 65-й минуте при счете 2:1, а Тимофеева выпустил вместо Зе Луиша на 90-й, за пару минут до рокового гола Ташаева, который тогда был динамовцем, а теперь представляет «Спартак».

Почему Массимо не прав? Во-первых, странно было не использовать ресурс замен в матче, где твоя команда постепенно сдает физически: итальянец формально выпустил двух новых игроков, но Тимофеев стал участником матча за считанные минуты до финального свистка. Во-вторых, Каррера делал замены в отрыве от действий соперника, а его визави Калитвинцев произвел ключевую перестановку в перерыве, выпустив Соу, который помог «Динамо» завоевать центр поля. А Вандерсон и Ташаев, тоже начавшие игру на скамейке запасных, организовали гол на последних минутах. Частичным оправданием Каррере служит тот факт, что на скамейке у него было не так много игроков, способных железно усилить игру, но тот же Тимофеев мог выйти раньше, причем не только вместо форварда – это уже замена в авральном режиме на удержание, а просто чтобы освежить опорную зону.

«Спартак» - «Локомотив» - 3:4 (2:0)

Голы: Глушаков 30; Адриано 43; Промес 90+2 – Баринов 48; Алексей Миранчук 68; Коломейцев 83; Фернандеш 90+1.

Это вообще ключевая игра в свете чемпионской гонки в прошлом сезоне. Даже если к финальной версии турнирной таблицы примерить обратный результат, допустить, что «Спартак» не упустил большое преимущество, то «красно-белые» окажутся в такой виртуальной табели выше «Локомотива» и ЦСКА. Изменив всего лишь результат одного матча из 30-ти.

Игра замен. Удаление Александра Самедова перед самым перерывом – весомый фактор, но вовсе не повод для того, чтобы выступающая в меньшинстве команда разом развалилась. Со «Спартаком» произошло именно это, не без «помощи» со стороны главного тренера. Совершенно необъяснимой оказалась замена Джано на Мельгарехо в перерыве, причем Лоренцо тогда рассматривался тренерским штабом «красно-белых» исключительно в качестве игрока группы атаки. Фернандо, чей выход в перерыве вместо того же Джано выглядел бы логичным, вступил в игру лишь в середине тайма при счете 2:2, когда «Спартак» уже «горел» везде.

Почему Массимо не прав? Твоя команда остается в меньшинстве, и ты тут же меняешь одного атакующего полузащитника на другого игрока со схожими качествами. В то время, когда следовало укреплять центр поля или даже перестроить схему и выпустить еще одного центрального защитника в помощь к Таски и Боккетти (Кутепов и Джикия ждали своего шанса на лавке). Выглядело очень странно. Почему бы, как минимум, не дождаться действий Семина, выпустившего в перерыве Рыбуса и Баринова, которые помогли перевернуть игру. Появившийся на замену Коломейцев тоже забил. Снова тренер-оппонент переиграл Карреру заменами, а Массимо, словно не умея играть такими картами, использовал только два хода из трех.

«Тосно» - «Спартак» - 2:2 (0:1)

Голы: Марков 86; Заболотный 90 – Джикия 35; Пашалич 64.

Матч, после которого Каррера поинтересовался у своих футболистов, хотят ли они продолжать с ним работать? Причины для такого жесткого вопроса были, ведь «Спартак» упустил верную победу над новичком РПЛ в концовке, ведя 2:0 и имея на одного игрока больше.

Игра замен. В этом матче была одна вынужденная замена – Дмитрий Комбаров вышел вместо получившего тяжелую травму Георгия Тигиева, одна логичная – Попов сменил набегавшегося Педро Рошу и одна своеобразная. После получаса игры «Тосно» остался в меньшинстве, «Спартак» вскоре забил, игра давалась хорошо, но Каррера решил, что будет еще лучше, если сменить одного центрального защитника на Квинси Промеса, начавшего игру в запасе.

Почему Массимо не прав? Квинси Промес заменил Сердара Таски на 38-й минуте при счете 1:0. Есть смысл менять футболистов и схемы, когда игра складывается неудачно, но правильно ли поступил Массимо в этой ситуации? Опять же, как минимум, стоило дождаться перерыва, поинтересоваться мнением игроков, объяснить Таски, почему ему стоит уйти с поля, ведь замена действительно вышла оскорбительной. Не могу утверждать, что именно из-за этого «Спартак» потерял очки, хотя с первоначальной схемой у Заболотного и Маркова было бы больше охранников, а у Петковича – страхующих. Но это еще один ход Массимо, который было непросто понять.

ПАОК - «Спартак» - 3:2 (3:2)

Голы: Прийович 29 (пенальти); Лимниос 37; Пелкас 44 – Попов 7; Промес 17.

«Спартак» взял новую высоту: позволил сопернику отыграться со счета 0:2 по ходу первого же тайма. Такая история частично снимает ответственность с главного тренера, тут «поплыла» команда, хотя у Карреры была пауза на водопой и возможность внести какие-то коррективы. Но это поражение не о заменах Массимо, впрочем, все равно рассмотрим их.

Игра замен. Тимофеев заменил Попова в середине второго тайма – логичный ход с учетом того, что Глушаков был не до конца готов. Смена Луиса Адриано на Зе Луиша – тоже ничего криминального, свежий форвард заменил того, который устал. А выход Рассказова вместо Боккетти за две минуты до финального свистка интересен, в первую очередь, тем, что в заявке не оказалось больше ни одного центрального защитника, кроме Боккетти и Жиго, которые уже были на поле. Джикия остался в Москве, а заслуженный мастер Илья Кутепов не попал даже в запас. А если бы пришлось менять одного из центрбеков раньше?

Почему Массимо не прав? По отсутствию центрального защитника в запасе – вопрос, зато неспособный выйти на поле Глушаков оказался в заявке. В игре с ПАОКом претензии могут быть не к тем заменам, которые Каррера сделал, а скорее к тем, которых он не сделал. Вряд ли у одного меня возникло ощущение, что молодой Ломовицкий наигрался гораздо раньше финального свистка, тем более у Александра оказалась за душой желтая карточка – одно неосторожное движение в таком горячем матче сделать легко, особенно когда ты молодой и пылкий.

Но Массимо не решился выпустить на поле Рошу и Ханни, которые не сыграли еще ни минуты в этом сезоне, Самедов остался в Москве, а Ташаев – вне заявки. Еще одна странность. Кроме того, есть момент воспитания и правильной атмосферы. Когда у команды все складывается удачно, состав более стабильный, и запасные не ропщут, но в такой неудачной игре, как против ПАОКа, напрашивался шанс для того же Ханни или Роши. Подходящий момент, чтобы накрутить игрока: «Хочешь играть – выходи и доказывай, помоги команде в трудном положении». Этого тоже не происходит. Иногда отсутствие реакции даже хуже ошибочных решений.

Голы, промахи и ограбление. Безумный выезд «Спартака»

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Все комментарии
VIC2
VIC2
15 августа в 00:50
Интересно, Чистяков сам подбирал фото Карреры к своей писанине или кто посоветовал?
Поместить бы фотку этого советчика с таким же не очень симпатичным выражением лица...
!!!Всё начали глумиться над человеком!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
11 августа в 09:07
Во многом так и есть. Но делать выводы после игр легче, нежели руководить процессом непосредственно.
Jackson1987
Jackson1987
10 августа в 10:33
Антимагия от Карреры это в составе 3 дерева Глушак Бокетон и Комбарик
bojarind
bojarind
09 августа в 23:03
Карера себя изжил, одно и то же поперло.
RiotZero
RiotZero
09 августа в 22:54
На главной фотке у Карреры лицо, как у торчка, у которого язык к нёбу прилип от сушняка.
papic337
papic337
09 августа в 22:44
"После битвы каждый фельдфебель становится полководцем." Вот как надо было бы. Кажется это сказал Наполеон Бонапарт, но не уверен.
Yuri Krugov
Yuri Krugov
09 августа в 22:20
"претензии могут быть не к тем заменам, которые Каррера сделал, а скорее к тем, которых он не сделал"
А это уже фантазия разыгралась у автора. Тренеру всегда виднее.
Yuri Krugov
Yuri Krugov
09 августа в 22:18
Давно известно что итальянцы не любят счёт 2:0. Капелло тому пример
Aris
Aris
09 августа в 19:56
Когда Бокетти на поле - СМ ничего не светит. Особенно в международных матчах. Этого не видит только слепой.
DEXEZ
DEXEZ
09 августа в 19:42
Проиграли глупо и внезапно - вот вам и разгневанный разбор полетов. Готовьтесь лучше - тогда и хвалить будут!
viv
viv
09 августа в 19:31
Когда же в Спартаке поймут, что Каррера – физрук
Команда мало того что вновь сомнительным образом подготовлена к сезону, выгорая еще до середины первого тайма, она еще и неуправляема! ПАОК то оказался соперником предельно конкретным, он старался выжимать толк из каждого складывавшегося эпизода. И этой своей концентрацией только оттенял бессмысленную пургу, которую гнал, за вычетом первой 20-минутки Спартак.
Если Леониду Федуну и его коллегам по Совету директоров не ударил по глазам этот разительный контраст, то у них есть возможность произвести более глубокую оценку трудов Карреры. Еврокубки ведь достовернее всего выявляют качество тренерской работы. И вот что Каррера наработал на европейском фронте: девять матчей две победы… Притом что в соперниках были каждый дважды заштатный Марибор и провинциальный Бильбао, а теперь достался ПАОК, отнюдь не топ греческий…
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 августа в 19:24
Да вообще зачем выпускать Диму. Он что есть, что его нет. Проходной двор. Хани ни разу на поле не вышел. Бокетти дно. Ещенко трудяга, но это даже не уровень ЛЕ. Кто рулит в Спартаке?
cpartak60
cpartak60
09 августа в 19:01
как всегда олька тут как тут!!!еще литейный и усе как всегда!!!
cska-78
cska-78
09 августа в 18:54
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