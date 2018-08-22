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Кутепову нечего делать в «Зените»

вчера, 22:15

Классно выступивший на чемпионате мира Илья Кутепов не станет мириться с ролью запасного в «Спартаке», но идти по пути Дзюбы крайне рискованно. «Соккер.ру» докажет это.

Кутепову пора в «Зенит»? Таким мнением «Соккер.ру» поделился с вами пару дней назад, к счастью, оно не единственное, плюрализм никто не отменял. Действительно, для Ильи в «Спартаке» складывается не слишком приятная ситуация в свете крепнущей дружбы Жиго и Джикии. Самуэль после трех туров – лучший центральный защитник РПЛ по всем компонентам, он и в обороне прекрасен, и атаки начинает, и в забитых мячах принимает участие. Георгий еще до травмы котировался выше Ильи, к тому же Каррера предпочитает связку «правоногий-левоногий» в центре обороны. Конечно, третий выбор на сегодняшний день после Жиго и Джикии не Боккетти, а именно Кутепов, но это в любом случае слабое утешение для защитника, солидно сыгравшего на чемпионате мира в паре с Игнашевичем.

Почему Кутепову следует остаться в «Спартаке»

1. Лояльность. Кутепов уже шесть лет в «Спартаке», и «красно-белые» предоставили ему отличные возможности для развития карьеры. Тот же «Зенит» 18-летнего Илью просматривал, но предложения не сделал, а «Спартак» пригласил, довел до основы через молодежку и «двойку», помог дослужиться до статуса игрока сборной России. Кутепов – основной защитник «Спартака» в чемпионском сезоне, то есть пока все позитивные моменты в карьере защитника так или иначе связаны с московским клубом.

2. На данный момент все разговоры об ущемлении амбиций Кутепова беспочвенны. На самом деле, пока все эти номерки в центре обороны «Спартака» - «первый» Жиго, «второй» Джикия, «третий» Кутепов, «четвертый» Боккетти, условны. Илья только сегодня вернулся в общую группу, он не мог играть. Осенью «Спартаку» играть в Лиге Европы, то есть ротация состава неизбежна, или, быть может, Каррера ждал возвращения Ильи в строй, чтобы перестроиться на схему с тремя защитниками и всех удивить? Ничего пока не ясно, и делать мученика из героя чемпионата мира и заслуженного мастера спорта точно рановато.

3. Если сильный – докажи. Поймите меня правильно, но нужно понимать, что чемпионат мира, где Кутепов играл рядом с опытнейшим Сергеем Игнашевичем, это вещь в себе. Всего пять матчей, в которых сборная России оборонялась эшелонами, а любимым приемом защитников был вынос мяча. Другими словами, выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира при несомненно качественной игре Кутепова на турнире не является прямым пропуском для него даже в основу «Спартака». И разговоры об интересе европейских клубов никак не меняют эту ситуацию. На самом деле все просто: если Кутепов настолько крут, то с легкостью сможет доказать это Каррере и отвоевать себе место в стартовом составе, тем более Массимо к Илье всегда относился хорошо. Если же не сможет, то, значит, он слабее Джикии и Жиго. Зачем в таком случае «Зениту» третий-четвертый защитник «Спартака»? Или зачем Кутепову такая же лавка только в других цветах?

Почему Кутепову точно не стоит идти в «Зенит»   

1. Центр обороны – не проблемная позиция «сине-бело-голубых». Сильный молодой защитник с российским паспортом – это, конечно же, ценный актив, но «Зенит» как-то привык обходиться без представителей титульной нации в центре обороны. Мевля, Иванович и Нету готовы сыграть в защите «Зенита» прямо сейчас, не за горами возвращение в строй Эммануэля Мамманы, номинально сильнейшего центрбека питерцев. Так что Илью есть смысл брать только в двух случаях: если Сергей Семак видит в нем реального лидера обороны на годы вперед и готов расчистить место под приход Кутепова, ну или просто для того, чтобы позлить спартаковцев.

2. Не повторить судьбу Новосельцева. Переходя в «Зенит», вообще нужно быть очень уверенным в себе футболистом. Погода в футбольном Санкт-Петербурге меняется быстро, и если сегодня все идет по плану и тебе доверяет Семак, то завтра может прийти очередной Роберто или Альберто с диаспорой иностранцев в рамках нового амбициозного проекта. Да и в целом статистика успешности защитников «Зенита» не радует. Новосельцев – классический пример, Цаллагов и Терентьев тоже ничего не показали, Набиуллин барахтается.    

Что делать Кутепову?

По правде говоря, не стоит исключать, что слухи о возможном переходе Кутепова то ли в «Зенит», то ли в «Краснодар» - это создание искусственного спроса окружением футболиста, которое на фоне успешного выступления на чемпионате мира стремится выбить для него новый контракт в «Спартаке». Действующее соглашение Ильи с «красно-белыми» рассчитано до 2021 года, поэтому ответ на вопрос из подзаголовка простой: выполнять условия контракта и бороться. Между прочим, в «Спартаке» своевременно переподписывают контракты на улучшенных условиях на фоне успешных выступлений, так, зарплата Романа Зобнина скоро претерпит второе повышение после перехода из «Динамо» летом 2016 года. Кутепов после чемпионского сезона тоже заслужил улучшение условий. Как минимум, до зимы Илье вообще нет смысла думать о «Зенитах», «Краснодарах» или заграницах, ведь он пока даже не вступил в конкурентную борьбу со своими одноклубниками. Если игровой практики будет мало, то появятся аргументы для смены обстановки, а сейчас нужно всего лишь сжать зубы и работать.

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 01:58
Надуманная тема, когда писать не о чем.
mugik1973
mugik1973
сегодня в 01:28
Для scuderia ferrari Вы уже приватизировали это достижение, типо дырофееев , дырошевич, ляповин и дынев вытянул сборную в 1/4
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 01:16
Зря ты словами разбрасываешься.Смотри, встретит он тебя ночью и как гейнет)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 01:11
До чего ущербно выглядят попытки отдельных фанов тарасовки приватизировать результаты ЧМ. Сейчас вот от фанов ЦСКА ну невозможно услышать восхваления Акинфееву за серии пенальти, это уже давно в прошлом, всем уже не до того. Зато Зобнин-Кутепов до сих пор герои, прям можно подумать, на них вся игра держалась (что в принципе невозможно ни с одним из футболистов их позиций). А уж удаление Смольникова - это ну вообще, думаю, никто об этом уже и не помнит.
tuman960
tuman960
сегодня в 01:06
Крейсер:
Сбагрить? Зачем нам сбагривать игрока национальной сборной?
другого объяснения я не нахожу!!!Он в Спартаке сейчас не в основе,постоянные взбросы о переходе в Зенит,которому уж точно он не нужен-значит источник сплетен находится в его окружении,то биш в Спартаке!!А на счёт игрока сборной -это не показатель его высокого мастерства и его полезности!!!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:53
tuman960:
Зенит понятия не имеет кто такой Кутепов!!Спартачи пытаются свой неликвид сбагрить-НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!
Сбагрить?
Зачем нам сбагривать игрока национальной сборной?
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 00:51
Кутепова и с доплатой в Зенит не надо 😂
Такой футболер пусть в Тарасовке сидит)
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:49
Footbolista:
Интересно, а удаленцу смольнякову тоже дали ЗМС?...
Не. Ему сразу "фельдмаршала" дали.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 00:26
Давай к Нам
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:25
эх,сейчас бы бенфику рвали ..
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:23
Да я посмотрел, с ПАОКом Кутепова не было, действительно.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:23
Трёшки от Атлетика вполне достаточно.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:23
0 голов ,и от паока тоже
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:18
сколько залетело?))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:17
То-то и оно, что отворачивается, школа спартака отворачиваться, когда в твои ворота голы летят!
Маленькая Лошадка
Маленькая Лошадка
сегодня в 00:16
Не знаю на счет мясных, а вот в болото точно не стоит уходить.
andre_can
andre_can
сегодня в 00:14
филолог и аналитик статью написал...
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:08
я бы статью назвал так : ЗМС не чего делать в Зените
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:04
я бы тебе как эксперт обосновал,но уж много я об этом писал ,Илья выдал лучший футбол на евро ,лучше Головина
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:02
Они даже ГТО не сдали )...
kingoffam
kingoffam
вчера в 23:52
Пусть ростовые с рубинами растаскивают.Какой из нормальных российских игроков пойдет в это болото?
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:45
Кутепов : Игнашевич меня многому научил ,но когда он забивает автоголы я отворачиваюсь,не хочу подхватить вирус
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:43
так из-за него и остальных питерских и поднялась вся буча от спортсменов))) ведь они точно не наиграли даже на КМС))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:28
по версии коней ,Кутепову в Зените нужен будет Игнашевич)))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:19
Заголовок провакационный.Илье нужна ЛЧ ,я бы отдал его в выгодную аренду Локо на полсезона
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:17
Интересно, а удаленцу смольнякову тоже дали ЗМС?...
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:15
Школы нету, есть Нету)...
Олег Овсяников
Олег Овсяников
вчера в 23:00
Может мы смотрели разные чемпионаты мира, но, с каких пор культяпов стал СИЛЬНЫМ игроком ?!?!?!? за весь ЧМ он сделал не более 10ти продуктивных действий, а косячил в каждом матче... ей богу, это не soccer.ru а hriuska.com какой-то...
Lazurny
Lazurny
вчера в 22:50
Полное бревно автор хочет показать как стоящего игрока.
bojarind
bojarind
вчера в 22:48
Гей вытеснил ушастого, теперь не знают что с его значком ЗМСа делать.
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