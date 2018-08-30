Сильнейший центрбек мира прямо сейчас

вчера, 10:00

Бывают отрезки, когда одного самого мощного игрока в ценном амплуа определить сложно, но «Соккер.ру» доказывает – лучший стоппер появился и растет на глазах.

Луис Суарес, Дейли Блинд, Арьен Роббен, а до них Рейцигер и два Кумана прошли через «Гронинген» на пути к звездному статусу. Вирджил ван Дейк лишь очередной в цепочке, ведь в клубе, которому всего 47 лет отроду, воспитывали и улучшали многих известных игроков, вроде Тадича или Гранквиста.

Появление еще одного защитника, который по знаменитости сейчас равен Рональду Куману начала девяностых – хотя бы потому, что ван Дейк самый дорогой оборонец в истории футбола, заставляет лишь еще раз поаплодировать представителям «Гронингена» - у них есть вкус и чутье.

Ван Дейка забрали из школы клуба «Виллем II», куда водил его отец. Здоровенный бритоголовый голландец много лет занимает тем, что устанавливал кабельные и спутниковые системы. В молодости Рон познакомился со служившей в полиции Эллен – голландкой суринамского происхождения.

Слово за слово – появилось трое детей с разницей в десять лет, то есть долго жили в месте. Но потом Рон ван Дейк завел любовницу, начались скандалы, развод, дележка детей, вторая жена требовала уделять время ей и новым детям. Старший Вирджил сначала жил с отцом, но потом Эллен забрала его к младшим брату и сестре. В результате дети не общаются с биологическим папой, у которого новая семья.

Стандартная история, младшие ван Дейки даже взяли фамилию матери, а старший на футболке «Ливерпуля» попросил написать имя, чтобы не прославлять человека, который обидел его любимую матушку, с которой у него хорошие отношения. А отец стандартно обвиняет бывшую семью в том, что от его любимого сына-первенца всем нужны только деньги.

Санта-Барбара позволяет понять, что за суровостью Вирджила и взрослым поведением прячется «бытовуха». А вот любовь к футболу случайна. Да, отец отвел мелкого, неуклюжего и тучного сына на футбол, но Вирджил так ужасно играл, что его заперли на правый фланг обороны, чтобы не отсвечивал… А потом, как и должно быть в сказке, ван Дейк вырос на голову за лето. Пошел в отца – крупный дядька.

Только когда ван Дейк стал похож на центрального защитника, все завертелось. И приглашение в «Гронинген», и переход в «Селтик» всего за 2.6 млн фунтов и 10 % от будущей продажи, и контракт с «Саутгемптоном» - сделка на 13 млн фунтов, и рекордный трансфер в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов в конце декабря прошлого года. За пять лет из парня, в которого поверили в Глазго, Вирджил вырос в капитана сборной Голландии и ведущего защитника в АПЛ .

Ван Дейк успешнее чемпионов мира

Оставим в стороне Пике и Рамоса – на чемпионате мира испанцы напомнили, что на дворе не 2012 год. Также Хуммельса и Боатенга образцовыми сейчас тоже не назвать – опять же, в России все показали, хотя номинально среди самых лучших в защите. Возьмем лучше Варана и Умтити, триумфаторов ЧМ -18, они молодые и злые. И что же увидим? Ван Дейк этого года легко держится на уровне с чемпионами мира.

А по отдельным параметрам разрывает их в клочья, поскольку французы не настолько злые и серьезные. Ван Дейка также выделяет роль в «Ливерпуле» - диспетчера в защите, что позволяет часто быть с мячом. Но и благодаря голым цифрам побеждает. Отборы и перехваты за игру в среднем? У Вирджила только по отборам цифра хуже, чем у Умтити, но Самуэль часто подчищает чужие огрехи.

У ван Дейка дикие проценты успешности отборов и верховых единоборств – в плане борьбы в воздухе он лучший защитник планеты. Кроме того, Вирджил почти не теряет мяч, в отличие от Варана и Умтити. Проще говоря, менее небрежный. Кроме того, у него есть секретное оружие – длинные передачи. Где Умтити хвастается тремя за игру – у голландца 5, тогда как у Варана всего 3.7. А в этом сезоне у ван Дейка 6.3 выноса за матч.

Вирджил навел порядок в защите Клоппа

После дебюта ван Дейка нет команды, которая чаще бы собирала «сухари», чем «Ливерпуль» - 11 таких матчей из 18 последних. У «красных» серия из 9 сухих домашних матчей, давно такого не было – более десяти лет. После подписания Алиссона подобных случаев должно стать еще больше, ведь бразильца и голландца объединяют не только данные природой физически параметры, но и хладнокровность.

Но если Алиссон – романтик, на гитаре играет, песни поет, то ван Дейк – спокойный улыбчивый великан. За пределами поля набожный семьянин – хотя не фанатично религиозный. А на поле бывает угрюмым, злым и агрессивным. Вирджил старается вести себя спокойно, но в нем есть азарт. Клопп рассказывает, что если у «Ливерпуля» тренировка совпадает с играми «Селтика», то Робертсон и ван Дейк постоянно подсматривают, как играет их команда.

За пределами поля Вирджил старается жить так, чтобы не повторять ошибки отца. Всегда рядом с женой Рик, старается навещать маму в Голландии. Когда жена рожала, то ван Дейк даже отказался от приглашения в сборную. Но теперь стабильно играет, ведь стал капитаном. В 27 лет у голландца есть все, чтобы называться лучшим в профессии. Например, в АПЛ только у хавбека Невеша больше удачных длинных передач в сезоне – 20 против 19 у ван Дейка.

Вирджил за 17 матчей в «Ливерпуле» в АПЛ пережил всего 10 пропущенных голов, причем если взять последних 11 матчей, то «красные» пропустили всего 1 гол после позиционной атаки соперника. Два раза команда Клоппа пропустила с пенальти и трижды после стандартов. Проще говоря, у ван Дейка 0 персональных ошибок за все время в «Ливерпуле» в АПЛ . Выигранных единоборств – 95 %, выигранных верховых дуэлей – 91 %, выносов – 90 штук, перехватов – 22, отборов - 19.

И это всего в 17 играх в новом клубе, то есть ван Дейк стартовал вообще без адаптации. Даже когда в паре с ним играет Джо Гомес, качество работы голландца или всей линии обороны «Ливерпуля» не упало. Уже начались шутки в стиле: «Земля на 71 % покрыта водой, остальное закрывает ван Дейк». А эффект для атакующей стороны, когда они проходят Робертсона или Гомеса, но встречают на пути ван Дейка, написан на лице этого парня:

When you go past Joe Gomez and have to get past Van Dijk next. 🤣pic.twitter.com/MmBOaKbn5J — JP (@JurgenPressed) 28 августа 2018 г.

АПЛ

Каррагер – едкий эксперт, но он сам себя высек, оценивая ван Дейка: «Знал, что ван Дейк хороший игрок, но Вирджил еще лучше, чем я думал. Мы всегда говорили, что „Ливерпуль“ не чемпион из-за обороны, но теперь у них есть ван Дейк, который кажется мне лучшим центральным защитником в». Похоже, Джейми забыл, на какой позиции выступал – получается, из-за его игры «Ливерпуль» не стал чемпионом раньше.

Дальше Каррагер сравнивает ван Дейка и Компани на пике формы, но Вирджил идет без травм и может работать с мячом ногами еще лучше. Легкость, с которой правой вырезает дальние передачи, словно разрезая воздух ногами, как ножницами, скорее отсылает к молодому Паоло Мальдини в центре защиты. А вот головой ван Дейк играет скорее как Фердинанд или Яп Стам, пусть не смущают игрока «Ливерпуля» параллели с защитниками МЮ , ведь оба стали легендами.

Угрюмый Вирджил – капитан по решениям

У Варана больше титулов, есть месяцы, когда франуцза можно назвать лучшим защитником планеты, но ван Дейк сейчас так работает, что даже Рафу перещеголял. Варан и Умтити так не умеют, а ван Дейк – капитан «Ливерпуля». Пусть неформальный, но по количеству устных подсказок, комментариев и размахиваний руками сразу выделяется. Вирджил любит управлять. Справляется с задачами, хотя вокруг него не самые сильные защитники планеты – ни на флангах, ни рядом нет в этом сезоне никого выдающего, разве что старательные и одаренные.

А ведь мог не перейти в «Ливерпуль»! Как часто бывает в подобных случаях, ван Дейк мог оказаться в составе извечных врагов «красных». «Манчестер Юнайтед» делал «Саутгемптону» крупное предложение, но опоздал – голландец к тому времени уже согласился на переход к другим «красным». Выбрал правильно, уже был в финале Лиги чемпионов. И работает с веселым тренером Клоппом, а не с угрюмым в последнее время Моуриньо.

Конечно, удачный старт ничего ни «Ливерпулю», ни ван Дейку, ни Алиссону не гарантирует. Но если команда Юргена прагматично пройдет сезон, положившись на надежных лидеров защитной линии, то Вирджил получит шанс сделать то, о чем почти тридцать лет мечтают все фанаты и все футболисты «Ливерпуля». Голландец понимает, какая на них ответственность – самый дорогой защитник мира должен играть безупречно. Пока у ван Дейка получается, он растет под управляем Клоппа.