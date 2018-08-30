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Сильнейший центрбек мира прямо сейчас

вчера, 10:00

Бывают отрезки, когда одного самого мощного игрока в ценном амплуа определить сложно, но «Соккер.ру» доказывает – лучший стоппер появился и растет на глазах.

Луис Суарес, Дейли Блинд, Арьен Роббен, а до них Рейцигер и два Кумана прошли через «Гронинген» на пути к звездному статусу. Вирджил ван Дейк лишь очередной в цепочке, ведь в клубе, которому всего 47 лет отроду, воспитывали и улучшали многих известных игроков, вроде Тадича или Гранквиста. 

Появление еще одного защитника, который по знаменитости сейчас равен Рональду Куману начала девяностых – хотя бы потому, что ван Дейк самый дорогой оборонец в истории футбола, заставляет лишь еще раз поаплодировать представителям «Гронингена» - у них есть вкус и чутье. 

Ван Дейка забрали из школы клуба «Виллем II», куда водил его отец. Здоровенный бритоголовый голландец много лет занимает тем, что устанавливал кабельные и спутниковые системы. В молодости Рон познакомился со служившей в полиции Эллен – голландкой суринамского происхождения. 

Слово за слово – появилось трое детей с разницей в десять лет, то есть долго жили в месте. Но потом Рон ван Дейк завел любовницу, начались скандалы, развод, дележка детей, вторая жена требовала уделять время ей и новым детям. Старший Вирджил сначала жил с отцом, но потом Эллен забрала его к младшим брату и сестре. В результате дети не общаются с биологическим папой, у которого новая семья.

Стандартная история, младшие ван Дейки даже взяли фамилию матери, а старший на футболке «Ливерпуля» попросил написать имя, чтобы не прославлять человека, который обидел его любимую матушку, с которой у него хорошие отношения. А отец стандартно обвиняет бывшую семью в том, что от его любимого сына-первенца всем нужны только деньги. 

Санта-Барбара позволяет понять, что за суровостью Вирджила и взрослым поведением прячется «бытовуха». А вот любовь к футболу случайна. Да, отец отвел мелкого, неуклюжего и тучного сына на футбол, но Вирджил так ужасно играл, что его заперли на правый фланг обороны, чтобы не отсвечивал… А потом, как и должно быть в сказке, ван Дейк вырос на голову за лето. Пошел в отца – крупный дядька. 

Только когда ван Дейк стал похож на центрального защитника, все завертелось. И приглашение в «Гронинген», и переход в «Селтик» всего за 2.6 млн фунтов и 10 % от будущей продажи, и контракт с «Саутгемптоном» - сделка на 13 млн фунтов, и рекордный трансфер в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов в конце декабря прошлого года. За пять лет из парня, в которого поверили в Глазго, Вирджил вырос в капитана сборной Голландии и ведущего защитника в АПЛ

Ван Дейк успешнее чемпионов мира

Оставим в стороне Пике и Рамоса – на чемпионате мира испанцы напомнили, что на дворе не 2012 год. Также Хуммельса и Боатенга образцовыми сейчас тоже не назвать – опять же, в России все показали, хотя номинально среди самых лучших в защите. Возьмем лучше Варана и Умтити, триумфаторов ЧМ-18, они молодые и злые. И что же увидим? Ван Дейк этого года легко держится на уровне с чемпионами мира.

А по отдельным параметрам разрывает их в клочья, поскольку французы не настолько злые и серьезные. Ван Дейка также выделяет роль в «Ливерпуле» - диспетчера в защите, что позволяет часто быть с мячом. Но и благодаря голым цифрам побеждает. Отборы и перехваты за игру в среднем? У Вирджила только по отборам цифра хуже, чем у Умтити, но Самуэль часто подчищает чужие огрехи. 

У ван Дейка дикие проценты успешности отборов и верховых единоборств – в плане борьбы в воздухе он лучший защитник планеты. Кроме того, Вирджил почти не теряет мяч, в отличие от Варана и Умтити. Проще говоря, менее небрежный. Кроме того, у него есть секретное оружие – длинные передачи. Где Умтити хвастается тремя за игру – у голландца 5, тогда как у Варана всего 3.7. А в этом сезоне у ван Дейка 6.3 выноса за матч.

Вирджил навел порядок в защите Клоппа

После дебюта ван Дейка нет команды, которая чаще бы собирала «сухари», чем «Ливерпуль» - 11 таких матчей из 18 последних. У «красных» серия из 9 сухих домашних матчей, давно такого не было – более десяти лет. После подписания Алиссона подобных случаев должно стать еще больше, ведь бразильца и голландца объединяют не только данные природой физически параметры, но и хладнокровность. 

Но если Алиссон – романтик, на гитаре играет, песни поет, то ван Дейк – спокойный улыбчивый великан. За пределами поля набожный семьянин – хотя не фанатично религиозный. А на поле бывает угрюмым, злым и агрессивным. Вирджил старается вести себя спокойно, но в нем есть азарт. Клопп рассказывает, что если у «Ливерпуля» тренировка совпадает с играми «Селтика», то Робертсон и ван Дейк постоянно подсматривают, как играет их команда.

За пределами поля Вирджил старается жить так, чтобы не повторять ошибки отца. Всегда рядом с женой Рик, старается навещать маму в Голландии. Когда жена рожала, то ван Дейк даже отказался от приглашения в сборную. Но теперь стабильно играет, ведь стал капитаном. В 27 лет у голландца есть все, чтобы называться лучшим в профессии. Например, в АПЛ только у хавбека Невеша больше удачных длинных передач в сезоне – 20 против 19 у ван Дейка. 

Вирджил за 17 матчей в «Ливерпуле» в АПЛ пережил всего 10 пропущенных голов, причем если взять последних 11 матчей, то «красные» пропустили всего 1 гол после позиционной атаки соперника. Два раза команда Клоппа пропустила с пенальти и трижды после стандартов. Проще говоря, у ван Дейка 0 персональных ошибок за все время в «Ливерпуле» в АПЛ. Выигранных единоборств – 95 %, выигранных верховых дуэлей – 91 %, выносов – 90 штук, перехватов – 22, отборов - 19. 

И это всего в 17 играх в новом клубе, то есть ван Дейк стартовал вообще без адаптации. Даже когда в паре с ним играет Джо Гомес, качество работы голландца или всей линии обороны «Ливерпуля» не упало. Уже начались шутки в стиле: «Земля на 71 % покрыта водой, остальное закрывает ван Дейк». А эффект для атакующей стороны, когда они проходят Робертсона или Гомеса, но встречают на пути ван Дейка, написан на лице этого парня: 

Каррагер – едкий эксперт, но он сам себя высек, оценивая ван Дейка: «Знал, что ван Дейк хороший игрок, но Вирджил еще лучше, чем я думал. Мы всегда говорили, что „Ливерпуль“ не чемпион из-за обороны, но теперь у них есть ван Дейк, который кажется мне лучшим центральным защитником в АПЛ». Похоже, Джейми забыл, на какой позиции выступал – получается, из-за его игры «Ливерпуль» не стал чемпионом раньше. 

Дальше Каррагер сравнивает ван Дейка и Компани на пике формы, но Вирджил идет без травм и может работать с мячом ногами еще лучше. Легкость, с которой правой вырезает дальние передачи, словно разрезая воздух ногами, как ножницами, скорее отсылает к молодому Паоло Мальдини в центре защиты. А вот головой ван Дейк играет скорее как Фердинанд или Яп Стам, пусть не смущают игрока «Ливерпуля» параллели с защитниками МЮ, ведь оба стали легендами. 

Угрюмый Вирджил – капитан по решениям 

У Варана больше титулов, есть месяцы, когда франуцза можно назвать лучшим защитником планеты, но ван Дейк сейчас так работает, что даже Рафу перещеголял. Варан и Умтити так не умеют, а ван Дейк – капитан «Ливерпуля». Пусть неформальный, но по количеству устных подсказок, комментариев и размахиваний руками сразу выделяется. Вирджил любит управлять. Справляется с задачами, хотя вокруг него не самые сильные защитники планеты – ни на флангах, ни рядом нет в этом сезоне никого выдающего, разве что старательные и одаренные. 

А ведь мог не перейти в «Ливерпуль»! Как часто бывает в подобных случаях, ван Дейк мог оказаться в составе извечных врагов «красных». «Манчестер Юнайтед» делал «Саутгемптону» крупное предложение, но опоздал – голландец к тому времени уже согласился на переход к другим «красным». Выбрал правильно, уже был в финале Лиги чемпионов. И работает с веселым тренером Клоппом, а не с угрюмым в последнее время Моуриньо.

Конечно, удачный старт ничего ни «Ливерпулю», ни ван Дейку, ни Алиссону не гарантирует. Но если команда Юргена прагматично пройдет сезон, положившись на надежных лидеров защитной линии, то Вирджил получит шанс сделать то, о чем почти тридцать лет мечтают все фанаты и все футболисты «Ливерпуля». Голландец понимает, какая на них ответственность – самый дорогой защитник мира должен играть безупречно. Пока у ван Дейка получается, он растет под управляем Клоппа. 

«Ливерпуль» не пропускал в АПЛ на «Энфилд Роуд» с февраля месяца. А поскольку ван Дейка премировали летом подписанием Алиссона как верного помощника на случай ошибки, которые есть у всех защитников без исключения, то Клопп не нарадуется. Даже молодость или ляпы еще троих в линии защиты могут не мешать голландцу и бразильцу доказывать, что на лучших отрезках именно эти двое – сильнейшие в своих амплуа. Если Каррагер не знает, к чему придраться, комментируя игру Вирджила, то и всем остальным не следует. Ван Дейк прямо сейчас – мощнейший защитник мира. 

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 21:03
Отжал у нас Ливер игрока.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:35
Владимир Ушаков:
Рамос лучший в мире, а ван Дейка даже в топ- 10 не будет. И про предложение МЮ утка, им не интересовались, Ливерпуль то и дело раскупает Саутгемптон.
ещё Рома вошла в донорский список.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:33
Маврик про76 такого стопера,вот и мучается со Смолингом и Эвансом . А ДДХ решил сильно не париться,в Реал не отпустили,теперь можно и мячи пропускать,в отличии от прошлого сезона. Не зря столько денег выложили за голландца,он действительно играет спокойно,как удав,гипнотизируя нападающих.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 15:42
Удачи
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:41
neverwin:
https://www.youtube.com/watch?v=cf3yeW7ZDcg
отличное превью "топ" защитника срамоса и бедняги Варана которому приходится все это подчищать, не успевать, и в результате тоже позорится.
neverwin
neverwin
вчера в 15:34
neverwin
neverwin
вчера в 15:28
Не один Варан все взял это раз, во вторых есть логика, парень действительно работает, если автор фанат Ливера то ты тогда кто? фанат Реала или заряженного ПСЖ? Который клал с прибором на все правила фейр плэй? Да ребята рванули Лигу три раза под ряд без "б" Только вот центр защиты Реала 79ался против матрасников.Первый гол Косты улыбнул, а впрочем, весна придет снег расстает и время покажет кто где 76.
Nazi
Nazi
вчера в 13:47
Да конечно Варан и Умтити дети по сравнению с этим гениальным защем как говорит автор, только вот один из них взял три ЛЧ подряд + ЧМ сдерживая атаки всех лучших напов мира сего. А второй помогал ему брать кубок мира. Теперь сами судите кто лучше, потому как автор или фанатичный болельщик Ливера, или просто фанат статистических данных собранных с Лестерами, Кристал Паласами и прочими сильными мира сего😁😁😁
neverwin
neverwin
вчера в 13:43
Ван Дейк уже в топе. А Диего Коста не хило показал класс Рамоса в матче за Суперкубок УЕФА.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:59
Рамос лучший в мире, а ван Дейка даже в топ- 10 не будет. И про предложение МЮ утка, им не интересовались, Ливерпуль то и дело раскупает Саутгемптон.
anyway
anyway
вчера в 12:35
prayforspecialone:
Добился чего ? Сравни игру в защите и результаты в Ливерпуле до его прихода и после, индивидуально демонстрирует высокий класс, и между прочим, часто подчищает за другими , как Ловрен, например. Вышел бы Ливерпуль финал в ЛЧ без него ? А сколько бы им забило Ман Сити ? А если по поводу трофеев, то у Зинченко, например, есть медаль чемпиона Англии, а Стиви Джи за 17 лет так и не смог взять. Трофей - не показатель класса и мастерства игрока , тем более выступавшего в середняках.
как были на 4 месте до ван дейка, так и остались после его прихода
neverwin
neverwin
вчера в 12:07
А ты что думал? Что каждый год будет новый Мальдини, Кафу, Каннаваро , Пуйоль? Футбол стал другим и критерии изменились, работа киперов и защитников запоминается иначе, если форвард забивает хет трик или через себя))) это запомнят на долго, даже если в следующем матче не забьет пеналь все-ровно будет хорош, но стоит защитнику упустить того же форварда или привезти пеналь, то все враг народа на пол сезона в лучшем случае (про Кариуса вообще говорить ничего не буду) , но очень херово ценят их черновую работу, потому что это не так зрелищно выглядит, а коль чуть выше вспомнились Рамос и Пике тот как по мне эти двое зажрались.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:57
ВВД и Аллисон очень надежны, пожелаем им этого и впредь!
Трент и Роббо хороши на флангах, живчики.
наконецто защита Ливерпуля стала конкурентно способной.
prayforspecialone
prayforspecialone
вчера в 11:44
anyway:
рамос сильнейший сейчас, ван дейк еще ничего не добился
Добился чего ? Сравни игру в защите и результаты в Ливерпуле до его прихода и после, индивидуально демонстрирует высокий класс, и между прочим, часто подчищает за другими , как Ловрен, например. Вышел бы Ливерпуль финал в ЛЧ без него ? А сколько бы им забило Ман Сити ?

А если по поводу трофеев, то у Зинченко, например, есть медаль чемпиона Англии, а Стиви Джи за 17 лет так и не смог взять. Трофей - не показатель класса и мастерства игрока , тем более выступавшего в середняках.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 11:33
Да ну не, как не вижу матчи Ливерпуля не понимаю за что его хвалят. Из недостатков: он часто неправильно занимает позицию и неповоротлив (из-за габаритов) в последней игре с Кристалл Пэлас, например, проиграл верховое единоборство после навеса с фланга на последних минутах, если бы не спас Алиссон Беккер, была бы ничья. Хотя, читая статьи на соккере понимаешь, что уровень защитников в мире сильно упал. Если в 2008 все смеялись на Березуцкими, то в 2018 Кутепов чуть ли не лучший защитник с российским паспортом))
anyway
anyway
вчера в 11:29
рамос сильнейший сейчас, ван дейк еще ничего не добился
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 10:55
действительно он хорош
на втором этаже точно не будет ступать не кому из защитников не считая Рамоса
neverwin
neverwin
вчера в 10:48
Так держать Вирджил!
El Dassory
El Dassory
вчера в 10:35
Трент, Робертсон одни из лучших фланговых защитников в мире в своём возрасте, Дейк один из лучших в мире, хотя стоит признать такими же Вертогена, Кулибали к примеру - новое поколение я бы сказал, радует как молодой Гомес учится рядом с таким мастером, принципе защита и без Дейка хорошо играла, просто когда воротах стоят такие мастера как Кариус, трудно всей команде, поэтому очень рад приобретению Аллисона, при везении можем замахнутся на трофеи, хотя стоит признать конкуренты тоже не спят, МС стал сильнее, Тоттенхэм сохранил своих лидеров, ожидается очень серьёзная борьба, претенденты которой будут уже видны в феврале, не удивлюсь если на верху увижу Челси, это АПЛ.
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 10:08
Ван Дейк и правда очень хорош. Что до семьи, то тут стандартная ситуация. Мать Вирджила обижена на бывшего мужа за измену, и настроила детей против отца.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 10:08
не,я эксперт
Красный навсегда
Красный навсегда
вчера в 10:07
Бла бла
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:05
MALOVAR:
Кутепов поинтереснее и надежнее в обороне,плюс он феерил на ЧМ
Создается впечатление, что ты и есть илюша)
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 09:54
Кутепов поинтереснее и надежнее в обороне,плюс он феерил на ЧМ
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