200+. Испанские гвардейцы АПЛ

вчера, 13:10

Сезар Аспиликуэта стал восьмым испанцем, достигшим отметки в 200 матчей в АПЛ . «Соккер.ру» рассказывает о южанах, которые пустили корни на Туманном Альбионе.

Сезар Аспиликуэта – 200 матчей (5 голов)

Клуб: «Челси»

Матч третьего тура АПЛ 2018/19 против «Ньюкасла» стал для Аспиликуэты 200-м в Премьер-Лиге. В Англии испанец выступал только за «Челси», нынешний сезон – седьмой для него в составе «синих». И Сезар впечатлен своим собственным достижением:

Будем двигаться шаг за шагом. На данный момент я сыграл 200-й матч, а дальше поживем – увидим. Признаюсь, шесть лет назад, когда я только пришел в «Челси», даже представить себе не мог, что задержусь на «Стэмфорд Бридж» на столь длительный срок и приму участие в таком количестве матчей. АПЛ – очень сложный чемпионат, никогда нельзя расслабляться, нужно много работать, чтобы оставаться в тонусе. Надеюсь, что смогу поднять свой уровень еще выше, но пока самое главное – это три очка в матче с «Ньюкаслом» и хороший старт чемпионата.

Прекрасно помню день близкого знакомства с футболистом Аспиликуэтой. Это был матч Лиги чемпионов 2010/2011 «Марсель» - «Спартак». В той игре французский клуб под руководством Дидье Дешама оказывал мощнейшее давление на «Спартак» Валерия Карпина, однако Андрей Дикань творил чудеса, а в концовке произошло чудо: прострел Дмитрия Комбарова обернулся автоголом испанского защитника «Марселя» Аспиликуэты. В одной группе с «Олимпиком» и «Спартаком» тогда играл и «Челси», вероятно, именно в ту лигочемпионскую осень «синие» стали следить за Сезаром, чей трансфер состоялся летом 2012 года. С тех пор ни у клуба, ни у футболиста не было причин жалеть о заключенном союзе. Аспиликуэта выиграл с «Челси» пять трофеев, в том числе два «золота» АПЛ и Лигу Европы.

Фернандо Торрес – 212 матчей (85 голов)

Клубы: «Ливерпуль» и «Челси»

Торрес был настоящей звездой АПЛ , когда выступал за «Ливерпуль» и демонстрировал высокую результативность на протяжении трех с половиной сезонов, но после резонансного зимнего перехода в «Челси» за 50 миллионов евро Фернандо стал самым критикуемым форвардом в Англии. С «синими» испанец завоевал европейские титулы, выиграв Лигу чемпионов и Лигу Европы, но так и не стал чемпионом Англии.

Хуан Мата – 223 матча (48 голов)

Клубы: «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Карьера Маты в Англии складывается весьма любопытно. Воспитанник мадридского «Реала», раскрывший свой потенциал в «Валенсии», присоединился к «Челси» в 2011 году, в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов, а на следующий год окончательно закрепился в статусе одного из ведущих игроков лондонского клуба. Но потом пришел Моуриньо, и испанец потерял место в стартовом составе. Зимой Хуан перебрался в МЮ , где снова обрел себя, но самое забавное, что спустя пару лет Мата во второй раз в карьере встретился с Моуриньо, и на этот раз Жозе сработался с испанцем. С английскими клубами Хуан завоевал семь трофеев, но чемпионом Англии еще не был. Ну да это дело исправимое.

Давид Де Хеа – 239 матчей

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа уверенно идет к званию легенды «Манчестер Юнайтед», пусть даже ради этого приходилось ломать факс и приковывать его на пару дней к батарее, чтобы не перешел в мадридский «Реал». Давид начал восьмой сезон в рядах «красных дьяволов», его приглашал еще сэр Алекс Фергюсон, оказавший влияние на становление вратаря. Под началом знаменитого шотландца Де Хеа выиграл АПЛ в сезоне 2012/2013, с другими тренерами побеждал только в кубковых турнирах. У Давида отличные шансы однажды стать первым среди испанцев по количеству сыгранных встреч в рамках АПЛ , может быть, даже достичь какого-нибудь красивого числа вроде «500».

Давид Сильва – 251 матч (49 голов)

Клуб: «Манчестер Сити»

Уникальный игрок и самый успешный из испанских гвардейцев английского чемпионата: Сильва трижды побеждал с «Сити» в АПЛ , причем под руководством трех разных тренеров – Роберто Манчини, Мануэля Пеллегрини и Хосепа Гвардиолы. Сильва уже претендует на попадание в число лучших игроков «Манчестер Сити» в истории, а ведь он продолжает выступления за «горожан». Следующий сезон может стать для Давида юбилейным десятым в рядах «Манчестер Сити».

Микель Артета – 284 матча (42 гола)

Клубы: «Эвертон» и «Арсенал»

Микель Артета сейчас в одной упряжке с Давидом Сильвой, но он уже не игрок, а тренер, помощник Хосепа Гвардиолы в штабе «Манчестер Сити». Играл полузащитник за другие английские клубы – «Эвертон» и «Арсенал». Можно сказать, что Артета приехал в Англию до того, как это стало мейнстримом для испанских футболистов. В 2005-м Микель присоединился к «Эвертону», за который отыграл семь сезонов, после чего еще пять лет отдал лондонскому «Арсеналу». Большая часть карьеры Артеты, который даже за свою национальную сборную никогда не играл, прошла на Туманном Альбионе, в Ливерпуле и Лондоне.

Пепе Рейна – 285 матчей

Клуб: «Ливерпуль»

Воспитанник «Барселоны» не сумел заиграть в главной команде Каталонии и поехал миром искать футбольного счастья. Проявил себя в «Вильярреале» и заслужил приглашение от «Ливерпуля», в который перешел сразу после стамбульского финала, в котором «красные» одержали героическую победу над «Миланом». Пару лет спустя Рейна сам сыграет против «россонери» в финале Лиги чемпионов, но проиграет. Так или иначе, болельщики «Ливерпуля» до сих пор шлют респекты испанскому голкиперу, который на протяжении восьми сезонов был первым номером мерсисайдцев.

Сеск Фабрегас – 344 матча (50 голов)

Клубы: «Арсенал» и «Челси»