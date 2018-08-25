Не только Салах или Кейн. Выбирайте лучшего снайпера АПЛ 2018/19

вчера, 17:23

Мохамед сохранит футбольный темп? «Шпоры» поделятся с Кейном голами? Агуэро впечатлит? «Соккер.ру» напоминает о фаворитах в гонке на «Золотую бутсу» АПЛ .

Андердоги

Здесь мог быть Дзюба? Но агент подвел форварда сборной России. А если искать неожиданных участников гонки среди тех, о ком в первую очередь не подумаешь, но прорыв представить можешь, то возникает компания из солидных нападающих, каждый из которых в тайне мечтает стать новым Салахом сезона 2018/19.

Роберто Фирмино и Садио Мане («Ливерпуль»)

А почему бы и нет? Понятно, что «Ливерпуль» будет атаковать много и смачно, и каждый из основной тройки Клоппа при поддержке мощных полузащитников, вроде Милнера и Кейта – эти ребята за передачами под удар в карман не лезут, может себя проявить. Хотя здесь есть общая оговорка – Салах. Кроме того, Фирмино много работает в оттяжке, а Мане прикупили конкурента-сменщика, на что сенегалец отреагировал результативным стартом.

Ришарлисон («Эвертон»)

Классический андердог в подобной истории, но по цене в 50 млн фунтов. Бразильский нападающий играет в одной команде с Тосуном, то есть он не центральный нападающий, но опыт Салаха подсказывает, что если человек настроен на голы – он их получит даже при оттяжке на фланге. У «ирисок» не только много денег, но и представительный состав атакующей тройки. Уолкотт и Сигурдссон вместе с Тосуном могут помочь Ришарлисону забивать часто.

Джейми Варди («Лестер»)

Никуда не ушел после чемпионства, зато остался дерзким нападающим. Варди может забивать за «Лестер» немало вопреки прогнозам, состоянию и даже отношению к тренировкам и работе. Этот вчерашний хулиган, который постоянно находил приключения на свою голову, стал заметным игроком, и хотя «лисы» сейчас не претендуют на высокие места, очевидно, что Джейми может забивать много, достаточно только серьезнее относиться к игре.

Габриэл Жезус («Манчестер Сити»)

Если будет на скамейке, то ничего не получится, но бразилец – андердог с идеальными условиями для рывка. Очевидно ведь, что если Стерлингу или Сане не создадут моменты, ведь это их работа отдавать передачи, то Жезус, если найдет себя в основе Гвардиолы, получит шансы, чтобы проявить себя в атаке. Габриэл молодой, может прибавить, хотя серьезный конкурент ему точно мешает – Агуэро не спешит отдавать право на голы и решающие удары «наследнику».

Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»)

На Санчеса обрушился гнев фанатов, когда помощники форварда неудачно поставили рекламный пост после поражения МЮ , но Моуриньо выгораживает дорогую ставку – говорит, что чилийцу сложно себя показывать, когда напарники не помогают. Санчес может быть результативным нападающим, как-то забил за «Арсенал» 24 мяча в АПЛ , но в «Манчестер Юнайтед» такого не видим. К сожалению, результативный нецентральный форвард не нашел себя в МЮ , и тут вина общая – тренера, напарников и его самого.

Марко Арнаутович («Вест Хэм»)

«Молотобойцы» могут заиграть, если Пеллегрини не потеряется в новой команде. И если «Вест Хэм» разбегается, то скорее Арнаутович, нежели Андресон или Ярмоленко, сможет себя показать в центре атаки. Понятно, что Марко не фаворит, австриец – претендент не второго, а третьего эшелона на «Золотую бутсу». Но тут как с Захой или Азаром – всякие случаи в жизни бывают. На Салаха прошлым летом тоже никто не ставил.

Варианты с оговорками

Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)

Бельгиец мог бы выиграть, но не в составе команды Моуриньо. Мощный центральный нападающий, который хорошо читает игру и понимает технологию атакующего футбола, представляет «Юнайтед», где есть проблемы с созданием и реализацией верных моментов. Лукаку в «Эвертоне» один сезон провел ради голов – забил 25 раз в АПЛ . Но в Манчестере работал на команду, а не на себя. Это и помешает Ромелу рассчитывать на победу в подобной гонке.

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

Ляказетт не радует – даже на андердога не тянет пока в этом списке, но Эмери может ставить его в центре, смещая Обамеянга на фланг. Такая метаморфоза в состоянии повлиять на результативность африканского нападающего «канониров». Будучи в окружении людей, с которыми говорят на одном языке – Мхитарян знает и немецкий, и французский, а Озил – экс-игрок сборной Германии, а в этой стране Пьер-Эмерик обходил даже Левандовски. В «Арсенале» не все так просто, но 10 голов в 13 матчах прошлого сезона АПЛ – намек, что в команде с поставленной игрой габонец может удивить.

Альваро Мората («Челси»)

До приезда Сарри у Мораты были серьезные проблемы с результативностью в «Челси». Клуб из Лондона заплатил за испанца большие деньги, но в ответ получил лишь мощный старт. Вот только сейчас, когда Мората остался в Англии, чтобы доказывать свое право на основу и голы, и когда Сарри появился в «Челси», у испанца все шансы перезапустить карьеру. У парня дома маленькие близнецы – жена родила двоих сразу, но Альваро не будет переживать бессонные ночи из-за деток и может сконцентрироваться на футболе. Мората может удивить, хотя вряд ли удивит сильнее всех.

Ключевые фавориты

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Пусть рядом есть Жезус, но «Манчестер Сити» - машина по созданию моментов, пускай сегодня против «Вулвз» не пошла игра и против английской команды с португальским акцентом у чемпиона и лично Агуэро были проблемы. Но обычно Серхио играет успешнее, часто расписывается на табло – в прошлом сезоне забил 21 раз, но до этого была серия в 20, 24, 26 мячей, то есть аргентинец – опытный и стабильный.

Форвард стареет, понимает, что этот сезон для «Манчестер Сити» определяющий, поэтому постарается себя показать в АПЛ и отличаться как можно чаще. Тем более, условия для этого есть. Любой в заявке – от Эдерсона и Менди до Жезуса и Сане, могут отдать ему удобную голевую передачу. Сегодня в гостях у команды Нуну Эшпириту Санту форвард мог отличиться, но попал в штангу ворот Патрисиу. Уже забил 3 гола до этого, так что лучшего бомбардира «Сити» в истории клуба со счетов не сбрасываем.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Главный фаворит у букмекеров, что немудрено. Однако надо учитывать, что в голове у Переса живут особые тараканы, а окно в Ла Лиге не закрыто – можно купить форварда для «Реала». Если вдруг захочет подписать именно Харри, то у «Реала» найдутся деньги, а «Тоттенхэм» согласится. И тогда Почеттино останется без подписаний – первый пример в истории АПЛ за 15 лет, но без основного форварда.

Но вряд ли так будет, ведь Лопетеги согласен работать с Родриго из «Валенсии». Но учтите, что Кейн устал без трофеев и может появится в его жизни сезон, когда одних голов мало. Даже на ЧМ -18 медальку не получил, и толку от «Золотой бутсы»? Впрочем, скорее в АПЛ Харри будет привычно злым. Пока он как Ширер - форвард местного значения. Даже «Тоттенхэму» выгодно отвлекать с его помощью внимание защитников соперников, чем и пользовались против «Ньюкасла».

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мощно выступил в прошлом сезоне – стал первым в истории, кто отличился 32 раза в сезоне с 38 турами. Но тут вопрос в том, насколько Мохамед привык к космической игре на постоянной основе? Клопп ведь тоже переживает, когда случаются матчи, где Салах не показывает максимум. Но этому кандидату в лучшие снайперы повезло ровно так, как и Агуэро – представляет фаворита сезона, коим «Ливерпуль» стал после покупок Ван Дейка, Кейта и Алиссона.