Безвкусица. ФИФА не умеет выбирать лучших

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В понедельник были объявлены претенденты в различных номинациях на премии FIFA The Best. «Соккер.ру» не понимает, почему ФИФА обесценивает свои же награды.

24 сентября на церемонии в Лондоне состоится вручение наград ФИФА . Станут известны лучший футболист и лучшая футболистка года по версии Международной Федерации футбола, вратари разыграют отдельный приз, будут названы лучшие тренеры в мужском и женском футболе, найдет своего обладателя премия Пушкаша за самый красивый гол, а также будет отмечена самая красочная акция болельщиков. Справедливы ли списки номинантов? Давайте попробуем разобраться вместе.

Лучший игрок года: Криштиану Роналду, Лука Модрич или Мохамед Салах

В номинации из женского футбола не лезем по одной простой причине: лично я, как и подавляющее число болельщиков, не слежу за ним вообще никак, поэтому не считаю возможным высказывать не подкрепленное даже банальной информированностью мнение. Если среди нас есть эксперты по ногомячу с участием прекрасного пола, милости прошу поделиться своими оценками в комментариях. А вот что касается номинантов на звание Игрока года ФИФА среди мужчин, здесь благодатная почва для обсуждений и даже для холиваров.

У меня вопрос. Как товарищи из ФИФА умудрились даже в тройке претендентов не найти места чемпиону мира? Напомню, это главный турнир четырехлетия, который носит официальное название FIFA World Сup. Пока речь даже не о справедливости/несправедливости, а об обесценивании своего главного продукта. И сказать бы, турнир выиграла команда без ярких личностей, или в составе французов не было игроков, запомнившихся свершениями еще и на клубном уровне. Килиан Мбаппе не подходит? А Антуан Гризманн, выигравший, помимо ЧМ -2018, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА ? Ох, как я понимаю и разделяю саркастическую реакцию «Атлетико». Надпись под фото Антуана с кубками: «Комментарии излишни».

Публикация от Atlético de Madrid (@atleticodemadrid) 3 Сен 2018 в 9:20 PDT

Причем трофеи эти были завоеваны при непосредственном участии Гризманна. Француз забил два мяча в финале Лиги Европы и был признан лучшим игроком турнира, он поучаствовал в львиной доле голов сборной Франции на победном чемпионате мира. Каким-таким неведомым образом в тройке лучших игроков 2018 года нашлось место Мохамеду Салаху, чей «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов, и чей Египет провалился на ЧМ , но не обнаружилось вакансии для Гризманна? Мо играл очень ярко за «Ливерпуль», но Антуан тоже не отсиживался за кулисами, при этом его голы и результативные передачи привели к завоеванию ценнейших трофеев. По Модричу и Роналду меньше вопросов: оба выиграли Лигу чемпионов, португалец забил четыре гола на мундиале, пусть и рано вылетел, а Лука и вовсе стал лучшим игроком ЧМ -2018, героически дотащив Хорватию до финала. Ах да, в тройке лучших игроков года нет Лионеля Месси. Нет по делу, но «Барселона» все равно не устояла.

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 сентября 2018 г.

«Никаких сомнений для фанатов „Барсы“. Месси – лучший. Точка». Никаких проблем, болельщики «Барселоны» могут оставаться при своем мнение. Но у здравомыслящих людей тоже нет никаких сомнений, что для Лео год получился не лучшим: досадный вылет из Лиги чемпионов от «Ромы», потом мундиаль, где сборная Аргентины показала себя сгустком противоречий. Так что если «Атлетико» своим постом выражает действительно справедливое возмущение отсутствием Гризманна в тройке лучших игроков года, то «Барселона» просто нашла повод поддержать Месси и напомнить, что он крутой и великий в принципе.

Кто должен выиграть? Для меня главными претендентами до объявления тройки номинантов были Модрич и Гризманн. Раз нет Антуана, приз должен брать Лука. Криштиану забивал в победной Лиге чемпионов, но хорват тоже был важной частью очередного успеха «сливочных», а потом еще и на чемпионате мира проявил себя во всей красе.

Лучший тренер года: Дидье Дешам, Зинедин Зидан и Златко Далич

В этой номинации все логично: победитель чемпионата мира, победитель Лиги чемпионов и финалист мундиаля, чью команду не ждали в решающем матче. Каждый из представленных тренеров по-своему заслужил приз. До Зидана никто не мог выиграть ЛЧ два раза подряд, а он сумел усесться на трон трижды без перерыва. За Дешамом победа на главном турнире четырехлетия, тут, как говорят в «Атлетико»: «Комментарии излишни». Далич вывел в финал сильную, но точно не самую звездную на ЧМ по составу команду, без тренерской работы тут не обошлось.

Кто должен выиграть? Чемпион мира. Мундиаль проводится раз в четыре года, а путь к финалу с учетом отбора составляет почти два года. Статуэтку должен забирать Дешам.

Лучший вратарь года: Уго Льорис, Тибо Куртуа и Каспер Шмейхель

Так. Уго Льорис – чемпион мира. Хорошо. Тибо Куртуа – лучший голкипер чемпионата мира. Отлично. Каспер Шмейхель. Вратарь, неплохо проявивший себя на ЧМ -2018, но вылетевший в 1/8 финала и так и не заинтересовавший большие клубы. Почему тогда не Даниэль Субашич, выигравший две серии пенальти, в том числе у Шмейхеля, добравшийся до финала? Или не Акинфеев? Почему не Кейлор Навас, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов и получивший приз лучшему вратарю прошедшего сезона в Европе? Каспер – безусловно, отличный кипер, но не для тройки лучших за прошедший год.

Кто должен выиграть? Эта дуэль как будто бы строго по итогам чемпионата мира. Тогда выиграл Куртуа, странно будет, если теперь приз отойдет к кому-то из его оппонентов, ведь значимыми свершениями на клубном уровне никто похвастаться не может. Впрочем, не стоит апеллировать логикой, когда имеете дело с наградами ФИФА . Вполне возможно, этот приз достанется чемпиону мира Льорису.

Премия Пушкаша – лучший гол 2018 года

Денис Черышев. Россия – Хорватия. За Дениса радуемся. Ему удался красивый удар из-за пределов штрафной площади в четвертьфинале чемпионата мира. Но уникальный ли? Статус турнира и стадия обязывают обратить внимание, но такие голы не редкость.

Гарет Бэйл. «Реал» - «Ливерпуль». Гол ударом через себя в финале Лиги чемпионов – конфетка. Один из явных претендентов на победу.

Лазарос Христодулопулос. АЕК - «Олимпиакос». Гол дальним ударом со штрафного. Мяч зашел точно в девятку. Снова красиво, но не изысканно.

Криштиану Роналду. «Ювентус» - «Реал». Криштиану забил в ворота своего будущего клуба в четвертьфинале. Голы Бэйла и Роналду одинаково хороши, но Гарет отличился в финале. Хотя лучшим голом Лиги чемпионов выбрали тот, что забил Криштиану.

Джорджиан Де Арраскаэта. «Крузейро» - «Америка». В акробатическом прыжке поймал на ногу подачу с фланга и точно пробил в ворота. Пожалуй, такие голы встречаются даже реже ударов «ножницами» через себя. Это хорошо.

Райли МакГри. «Ньюкасл Джетс» - «Мельбурн Сити». Это действительно особенный гол: быстрая комбинация и удар «скорпионом» с линии штрафной без прыжка.

Лионель Месси. Нигерия – Аргентина. Загадка, что этот гол делает в десятке лучших за год. Банально.

Бенжамен Павар. Франция – Аргентина. Лучший гол чемпионата мира. Павару, если помните, удался чудесный удар слету в матче с Аргентиной. Траектория полета мяча завораживает.

Рикарду Куарежма. Иран – Португалия. Фирменный удар Рикарду внешней стороной стопы в матче с Ираном.

Мохамед Салах. «Ливерпуль» - «Эвертон». Ну да, принял мяч спиной к воротам, справился с парочкой оппонентов и красиво закинул мяч в дальние «девять». Но это далеко не на десятку лучших голов года.