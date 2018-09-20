Королевский старт. «Реал» начал защиту титула с разгрома

сегодня, 13:45

«Реал» Лопетеги не обязательно будет таким же удачливым, как «Реал» Зидана, но новая версия «сливочных» играет легко и изящно. «Соккер.ру» нашел подтверждения в матче с «Ромой».

Мотивация

Мадридский «Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, короля хотят свергнуть все, да и где найти неисчерпаемый источник стимулов, чтобы побеждать снова и снова? Смена тренера – новое начало, уход Зидана и Роналду – повод для остальных футболистов показать, чего они стоят без двух вожаков. Перес поставил перед Хуленом Лопетеги задачу выиграть Кубок чемпионов в четвертый раз подряд. Президент «сливочных» мечтает о победе на стадионе своих соседей в финале (решающий матч пройдет на арене «Атлетико» - «Ванда Метрополитано»), а если доведется сыграть против «Барселоны» и оставить ее с ушами, но без «ушастого», то дон Флорентино будет на седьмом небе от счастья. И, наверное, после этого приготовит новую порцию мотивации для команды, пригласив парочку невероятных футболистов, которые тоже захотят приобщиться к легенде. Планы наполеоновские, а «Реал», претендующий на статус команды-эпохи, может их осуществить. По крайне мере, на старте сезона «Мадрид» вовсе не выглядит командой, которая объелась победами, а в игровом смысле команда Лопетеги может даже дать фору предыдущей версии под руководством Зидана.

Каким Хулен Лопетеги видит свой «Реал»?

Зидан создал хитрую команду, эдакий симбиоз классических испанских и итальянских футбольных школ: с одной стороны, Зизу не мешал своим футболистам заниматься творчеством и выигрывать матчи за счет индивидуального мастерства, с другой – нередко грамотно подстраивался под соперника и исподтишка бил по слабым местам. Именно поэтому в Лиге чемпионов у «Реала» получалось лучше, чем в чемпионате Испании, где часто не хватало системного подхода и качества позиционных атак. При Лопетеги «сливочные» становятся более испанской командой, им нравится контролировать мяч, непрерывно вести игру, доминировать, властвовать и далее по списку. Неизвестно, как будет с результатами, которые остаются определяющим фактором успешности, но требовательные болельщики будут в восторге от такого футбола. Да что там! Они уже в восторге после вчерашнего разгрома «Ромы». От главного конкурента по лигочемпионской группе «Мадрид» не оставил мокрого места. Иско, Бэйл, Модрич и компания выдали яркий, драйвовый и бесконечно радостный матч для всех, кто на стороне «сливочных».

Как убивали «Рому»

В план «A» «Ромы» на игру в Мадриде входила компактная игра в обороне и контратаки, но «Реал» с первых же минут начал создавать моменты, не замечая сопротивления: то Кроос закинет мяч на Бэйла, а валлиец пробьет рядом со штангой, то Модрич найдет проникающей передачей Иско в штрафной площади, и «волков» выручит вратарь Ульсен. Очевидно, изначальный план Ди Франческо не сработал, поэтому показательно признание капитана Де Росси после игры:

Когда ты играешь против команды, которая постоянно заставляет тебя бегать по полю без мяча, это деморализует. У нас были возможности для проведения опасных контратак, но защитники соперника сыграли очень хорошо, как и форварды. Так что нам было тяжело поразить ворота «Реала». Ты можешь прочитать игру тысячу раз, но если за дело берутся выдающиеся футболисты, они найдут способ тебя обыграть

Нужно сказать, что хорошие шансы для контратак у «Ромы» появились уже во втором тайме при счете 0:1, крайние игроки атаки поднялись выше, схема видоизменилась с трусливой 4-5-1 на 4-3-3, как у «Реала». Да, гости стали больше нацелены на атаку после первого тайма, в котором нанесли 4 удара по воротам против 17 у мадридцев – весьма красноречиво. Но ведь и команда Лопетеги вовсе не собиралась охранять счет 1:0, который добыл Иско прекрасным ударом со штрафного. Разреженным пространством «Реал» тоже пользуется прекрасно, а Бэйл бежит словно электричка. Гол Гарета после чудесного выхода из обороны и разрезающего паса от Модрича на исходе часа игры снял все вопросы о победителе, последние полчаса «Реал» играл в удовольствие, а «Рома» - за свою честь.

Когда по твоим воротам бьют 30 раз, можно порадоваться, что пропускаешь всего трижды. Конечно, и сами «волки» создали парочку острых моментов, но ведь и Навас в воротах не для красоты стоит, тем более у Кейлора прибавилось стимулов после трансфера Тибо Куртуа. Сами «сливочные» создали 7-8 отличных моментов, а каждый из тринадцати полевых игроков, кроме Варана, хотя бы раз пробил по воротам Ульсена. Бэйл попадал в перекладину, хорошие моменты были у Крооса и Модрича, но самую крутую возможность упустил Марко Асенсио, который развернулся в штрафной площади финтом своего бывшего главного тренера, повернул голову в одну сторону, пробил в другую, но Ульсен оказался начеку. Красивейший гол не состоялся, эстеты по всему миру плачут. Зато Мариано забил со средней дистанции в «девятку», начав оправдывать свою «семерку».

Магические цифры. Без комментариев



Удары: 30 (11) – 13 (4)

Владение: 61.5% - 38.5%

Точность передач: 90% - 81%

Обостряющие пасы: 27 – 9

«Реал» - фаворит Лиги чемпионов?

Вне всяких сомнений. Не в одиночку, конечно, в Лиге чемпионов так не заведено, всегда есть пул клубов, которые претендуют на звание сильнейшего в Европе. Но старт сезона показывает, что «Реал» на многое способен без Зидана и Роналду. Команда Лопетеги просто другая. С ярко выраженным игровым почерком, с более сбалансированным составом, без центризма вокруг одного игрока. Групповая стадия – разминка для «Мадрида», а в плей-офф часто решают детали и локальные обстоятельства, поэтому использую политкорректное: потенциал у «Реала» очень мощный, вкупе с новым подходом и уже имеющимся победным опытом эта команда может снова выиграть «ушастого». И что тогда делать? Переименовывать турнир из Лиги чемпионов в Лигу чемпиона «Реала»?