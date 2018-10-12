«Монако» обезглавлен

12 октября 2018, 10:30

Все же Леонарду Жардима уволили. «Соккер.ру» считает, что для Александра Головина смена тренера в «Монако» не станет большой проблемой.

Руководство «Монако» приняло волевое решение расстаться с Леонарду Жардимом. Мы недавно рассуждали на тему того, стоит ли предпринимать такой шаг, приводили аргументы «за» и «против». У сторонника любого мнения в этой ситуации есть аргументы. Но боссы «Монако» решили, что мотивы «за отставку» перевесили. Либо же у них уже есть наработки на тему того, кто будет приглашен на место португальца. Руководители «Монако» довольно вдумчивые и прагматичные люди, которые четко делают свою работу, не предпринимая необдуманных шагов.

Разумеется, расставание произошло на позитивной ноте, Жардима поблагодарили на качественную работу, которую он выполнял на протяжении четырех лет. Это как раз срок одного командно-тренерского цикла, поэтому решили расстаться, не затягивая с этой ситуацией. Руководство понимало, что команде необходимо полное обновление. Жардим, конечно, войдет в число наиболее успешных тренеров в истории «Монако». С ним монегаски завоевали чемпионский титул, дошли до полуфинала Лиги чемпионов, сумели заработать невиданные деньги, вырастив и распустив по топ-клубам массу молодых и качественных футболистов. И всех их выпускал Жардим. Теперь «Монако» придется работать немного по-иному.

Вадим Васильев (вице-президент «Монако»):

Я с глубочайшим уважением отношусь к Леонарду. Он отлично зарекомендовал себя и оставил нам команду с положительным балансом. Его работа навсегда останется в истории клуба. Леонарду всегда будет частью семьи «Монако».

Сам Жардим тоже все понимает и не держит обиды на «Монако». Португалец осознает, что десять матчей без побед – это слишком для монегасков, что сезон может быть полностью потерян, а обновление в таком состоянии необходимо.

Отличная история заканчивается. Для меня было большой честью представлять «Монако». Благодарю за предоставленную возможность, благодарю за поддержку, благодарю за отношение. «Монако» и его фанаты навсегда останутся в моем сердце. Желаю «Монако» всего наилучшего.

Что ждет Головина?

Нам интересно по понятным причинам, что может ждать Александра Головина, который пришел в «Монако» при Жардиме. Инициатором приглашения россиянина, конечно, было руководство монегасков, тот же Васильев. Но и Жардим видел в Головине большой потенциал и фигуру ключевую для центра поля, поскольку в команде дефицит более-менее опытных классных игроков. Поэтому переживать за будущее Головина в нынешнем сезоне при любом тренере не стоит. Он достаточно трудолюбив, ответственен и универсален, чтобы качественно выполнять свою работу в центре поля на нескольких позициях, в нескольких функциональных ролях.

Поскольку до трансферного окна далеко, а даже при его наступлении «Монако» не будет тратиться на покупку звезд в центр поля, то у клуба просто не будет достойных альтернатив Александру в средней линии. Он будет играть при любом раскладе, вопрос только в его эффективности, то есть кардинально ситуация не меняется – все в его руках, а шансы будут. Здесь проблема «Монако» с нехваткой игроков высокого уровня становится преимуществом лично для Головина. Александр же успел заработать неплохую прессу для себя во Франции и стал одним из любимцев болельщиков, которые хотя бы в нем видели стремление что-то изменить, тогда как большая часть его партнеров проявляли непонятную апатию.

Кто вместо Жардима?

Как обычно, в «Монако» работают без шума и пыли, но совершенно ясно, что определенные наработки у клуба есть. Без этого они не стали бы отправлять Жардима в отставку, не имея никаких идей и предварительных контактов. В прессу просочились имена трех кандидатов. Это Тьерри Анри, Арсен Венгер и Клаудио Раньери. Все трое имеют отношение к «Монако» самое непосредственное.

Анри – легенда не только французского футбола и «Арсенала», но и «Монако». Он более четырех лет играл за основную команду монегасков и именно в этом клубе сформировался как будущая звезда. Анри набирается мудрости в качестве помощника главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса и уже созрел для самостоятельной работы. Пытался возглавить «Бордо», который ранее расстался с главным тренером, однако стороны не сошлись в финансовых условиях. Возможно, «Монако» с Анри удастся договориться быстрее. Но вопрос в том, нужен ли монегаскам именно такой тренер, без самостоятельного опыта. Ведь сейчас у «Монако» состав не такой, чтобы прийти и сразу начать с ним побеждать. Нужно доводить ребят до ума, развивать их. Для этого необходимы навыки Жардима или опыт, какой есть, например, у Венгера. Еще один легендарный персонаж для «Монако».

Венгер возглавлял монегасков с 1987 по 1994 год. Это была эпоха, когда семь лет быть главным тренером одной команды – это нормально. Француз любит возиться с молодежью, привычен к работе на продажу, на вырост, на изготовление звезд из талантливой поросли. Вопрос только в том, насколько ветеран Венгер свеж, насколько мотивирован. Ведь усталость накапливается не только у футболистов, но и у тренеров. Но по концепции, в идеальном случае Венгер – хорошая кандидатура. Как и Раньери, в принципе.

Это фигура неоднозначная, но и с ним у «Монако» связаны хорошие воспоминания. Ведь именно итальянец не постеснялся взять «Монако», когда тот выступал в Лиге 2. Он вывел монегасков в элиту и задал высокий стандарт игры, в первый же сезон заняв с «Монако» второе место в Лиге 1. С него, по сути, и началась новая эпоха в «Монако», и его работу подхватил Жардим. Потом у Раньери был провальный опыт в Греции, неоднозначный – в «Лестере» и тоже неудачный – в «Нанте». Кандидатура итальянца имеет очевидные преимущества и недостатки. Он хорошо знает кухню «Монако» и руководителей, не боится браться за молодежь и решать с ней задачи. Но он может попасть в затяжной кризис и не гарантирует стабильности. У «Монако» могут быть и другие специалисты на примете. Будем наблюдать за развитием событий.