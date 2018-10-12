«Монако» обезглавлен

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 51’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 38’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 31’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяБлогиТренерская доля

«Монако» обезглавлен

12 октября 2018, 10:30

Все же Леонарду Жардима уволили. «Соккер.ру» считает, что для Александра Головина смена тренера в «Монако» не станет большой проблемой.

Руководство «Монако» приняло волевое решение расстаться с Леонарду Жардимом. Мы недавно рассуждали на тему того, стоит ли предпринимать такой шаг, приводили аргументы «за» и «против». У сторонника любого мнения в этой ситуации есть аргументы. Но боссы «Монако» решили, что мотивы «за отставку» перевесили. Либо же у них уже есть наработки на тему того, кто будет приглашен на место португальца. Руководители «Монако» довольно вдумчивые и прагматичные люди, которые четко делают свою работу, не предпринимая необдуманных шагов.

Разумеется, расставание произошло на позитивной ноте, Жардима поблагодарили на качественную работу, которую он выполнял на протяжении четырех лет. Это как раз срок одного командно-тренерского цикла, поэтому решили расстаться, не затягивая с этой ситуацией. Руководство понимало, что команде необходимо полное обновление. Жардим, конечно, войдет в число наиболее успешных тренеров в истории «Монако». С ним монегаски завоевали чемпионский титул, дошли до полуфинала Лиги чемпионов, сумели заработать невиданные деньги, вырастив и распустив по топ-клубам массу молодых и качественных футболистов. И всех их выпускал Жардим. Теперь «Монако» придется работать немного по-иному.

Вадим Васильев (вице-президент «Монако»):

Я с глубочайшим уважением отношусь к Леонарду. Он отлично зарекомендовал себя и оставил нам команду с положительным балансом. Его работа навсегда останется в истории клуба. Леонарду всегда будет частью семьи «Монако».

Сам Жардим тоже все понимает и не держит обиды на «Монако». Португалец осознает, что десять матчей без побед – это слишком для монегасков, что сезон может быть полностью потерян, а обновление в таком состоянии необходимо.

Отличная история заканчивается. Для меня было большой честью представлять «Монако». Благодарю за предоставленную возможность, благодарю за поддержку, благодарю за отношение. «Монако» и его фанаты навсегда останутся в моем сердце. Желаю «Монако» всего наилучшего.

Что ждет Головина?

Нам интересно по понятным причинам, что может ждать Александра Головина, который пришел в «Монако» при Жардиме. Инициатором приглашения россиянина, конечно, было руководство монегасков, тот же Васильев. Но и Жардим видел в Головине большой потенциал и фигуру ключевую для центра поля, поскольку в команде дефицит более-менее опытных классных игроков. Поэтому переживать за будущее Головина в нынешнем сезоне при любом тренере не стоит. Он достаточно трудолюбив, ответственен и универсален, чтобы качественно выполнять свою работу в центре поля на нескольких позициях, в нескольких функциональных ролях. 

Поскольку до трансферного окна далеко, а даже при его наступлении «Монако» не будет тратиться на покупку звезд в центр поля, то у клуба просто не будет достойных альтернатив Александру в средней линии. Он будет играть при любом раскладе, вопрос только в его эффективности, то есть кардинально ситуация не меняется – все в его руках, а шансы будут. Здесь проблема «Монако» с нехваткой игроков высокого уровня становится преимуществом лично для Головина. Александр же успел заработать неплохую прессу для себя во Франции и стал одним из любимцев болельщиков, которые хотя бы в нем видели стремление что-то изменить, тогда как большая часть его партнеров проявляли непонятную апатию. 

Кто вместо Жардима?

Как обычно, в «Монако» работают без шума и пыли, но совершенно ясно, что определенные наработки у клуба есть. Без этого они не стали бы отправлять Жардима в отставку, не имея никаких идей и предварительных контактов. В прессу просочились имена трех кандидатов. Это Тьерри Анри, Арсен Венгер и Клаудио Раньери. Все трое имеют отношение к «Монако» самое непосредственное. 

Анри – легенда не только французского футбола и «Арсенала», но и «Монако». Он более четырех лет играл за основную команду монегасков и именно в этом клубе сформировался как будущая звезда. Анри набирается мудрости в качестве помощника главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса и уже созрел для самостоятельной работы. Пытался возглавить «Бордо», который ранее расстался с главным тренером, однако стороны не сошлись в финансовых условиях. Возможно, «Монако» с Анри удастся договориться быстрее. Но вопрос в том, нужен ли монегаскам именно такой тренер, без самостоятельного опыта. Ведь сейчас у «Монако» состав не такой, чтобы прийти и сразу начать с ним побеждать. Нужно доводить ребят до ума, развивать их. Для этого необходимы навыки Жардима или опыт, какой есть, например, у Венгера. Еще один легендарный персонаж для «Монако». 

Венгер возглавлял монегасков с 1987 по 1994 год. Это была эпоха, когда семь лет быть главным тренером одной команды – это нормально. Француз любит возиться с молодежью, привычен к работе на продажу, на вырост, на изготовление звезд из талантливой поросли. Вопрос только в том, насколько ветеран Венгер свеж, насколько мотивирован. Ведь усталость накапливается не только у футболистов, но и у тренеров. Но по концепции, в идеальном случае Венгер – хорошая кандидатура. Как и Раньери, в принципе. 

Это фигура неоднозначная, но и с ним у «Монако» связаны хорошие воспоминания. Ведь именно итальянец не постеснялся взять «Монако», когда тот выступал в Лиге 2. Он вывел монегасков в элиту и задал высокий стандарт игры, в первый же сезон заняв с «Монако» второе место в Лиге 1. С него, по сути, и началась новая эпоха в «Монако», и его работу подхватил Жардим. Потом у Раньери был провальный опыт в Греции, неоднозначный – в «Лестере» и тоже неудачный – в «Нанте». Кандидатура итальянца имеет очевидные преимущества и недостатки. Он хорошо знает кухню «Монако» и руководителей, не боится браться за молодежь и решать с ней задачи. Но он может попасть в затяжной кризис и не гарантирует стабильности. У «Монако» могут быть и другие специалисты на примете. Будем наблюдать за развитием событий.

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Все комментарии
drive45
drive45
   749 / 937
07 декабря в 09:02
У французов есть своя цензура, но клубу надо что-то менять и подыматься с низов.Надеюсь выбор будет удачным и достойным. Головину- избавится от травм ,сработаться с новым тренером и выйти на пик своей лучшей формы.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Don trambon
   75 / 937
13 октября в 03:06
Как приятно видеть как коня раздражает Спартак на ровном месте. Вроде речь про Монако, жардима и конского воспитанника, который в детстве болел за Спартак, а все равно Спартак не оставляет покоя коню. Спартак ты велик и могуч и дальше снись конебомжам
Великолепный
Великолепный
   152 / 937
12 октября в 20:38
Все же Леонарду Жардим оказался таким же физруком как Каррера!)))
Великолепный
Великолепный ответил Don trambon
   152 / 937
12 октября в 20:36
боюсь что в ЦСКА не как в спаме, тренера и вратари задерживаются больше чем на 2-3 года.
Вот с этим точно не поспоришь!))
Dominators
Dominators ответил El Dassory
   131 / 937
12 октября в 17:05
На главной фотографии как будто Бердиев, интересно было бы на него посмотреть в Лиге 1, думаю он бы отлично справился бы.
Шамана не возьмут , он там все княжество отожмет ,- забесплатно ..
djemStar
djemStar
12 октября в 16:03
ЛВС туда надо!
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   98 / 937
12 октября в 14:45
Анри бы в ЦСКА хорошо пошел,ведь белорусу зимой никто уже не поверит ,будучи в ЛЕ и на седьмом в рпл
боюсь что в ЦСКА не как в спаме, тренера и вратари задерживаются больше чем на 2-3 года.
rawer
rawer
   425 / 937
12 октября в 14:10
Потом у Раньери был провальный опыт в Греции, неоднозначный – в «Лестере»
--------------------------
неоднозначный? Чемпионство в АПЛ особенно с таким клубом как Лестер уже успех,
то что команда потом вернулась на свое место это было логично особенно после такого прыжка выше головы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   44 / 937
12 октября в 12:49
Анри бы в ЦСКА хорошо пошел,ведь белорусу зимой никто уже не поверит ,будучи в ЛЕ и на седьмом в рпл
25процентный клоун
25процентный клоун ответил spartach n1
   44 / 937
12 октября в 12:47
по харькавчанину давно фнл плачет за такой беспредел,ладно он вторрй десяток лет наш футбол убивает ,а тут и в европу руки засунул
spartach n1
spartach n1
   2 / 937
12 октября в 11:46
Вотжеж заслает гинер лазутчиков Муса Лестер притопил,Леонит Халл в подвал отправил,головешка с Монако лихо справляется,прям диверсионный лагерь какойта у харьковского ))
DVL
DVL
12 октября в 11:36
Куча талантливой молодежи, на воспитание Венгеру
Don trambon
Don trambon
   98 / 937
12 октября в 11:29
Анри конечно рискованно ставить, я так думаю.
El Dassory
El Dassory
   605 / 937
12 октября в 11:26
На главной фотографии как будто Бердиев, интересно было бы на него посмотреть в Лиге 1, думаю он бы отлично справился бы.
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