Для любознательных. Краткий справочник Кубка России

01 ноября 2018, 15:30

Сегодня определятся все четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка России, а «Соккер.ру» предлагает читателям ознакомиться с историей и статистикой турнира подробнее.

Клубы-победители Кубка России

Клуб Победы Годы ЦСКА 7 (рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 «Локомотив» 7 (рекорд) 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 «Спартак» 3 1994, 1998, 2003 «Зенит» 3 1999, 2010, 2016 «Торпедо» 1 1993 «Динамо» 1 1995 «Ахмат» 1 2004 «Рубин» 1 2012 «Ростов» 1 2014 «Тосно» 1 2018

- ЦСКА и «Локомотив» вдвоем выиграли больше трофеев, чем все остальные клубы вместе взятые – 14 Кубков России против 12.

- Пять московских клубов выигрывали Кубок России: ЦСКА , «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Торпедо». В сумме это 19 побед в 26 состоявшихся розыгрышах.

- Действующий обладатель Кубка России, клуб «Тосно», базировавшийся в Ленинградской области, прекратил свое существование вскоре после победы в волгоградском финале. Все остальные, к счастью, живы.

- 8 из 10 клубов, выигрывавших Кубок России, выступают в РПЛ . «Торпедо» стремится к выходу в ФНЛ из второй лиги. «Тосно» больше нет.

- Чаще всех проигрывал в финале ЦСКА – четыре раза, у армейцев же больше всего участий в решающих схватках – 11.

- 12 клубов были в шаге от завоевания Кубка России, но проигрывали в финале: «Анжи» (дважды), «Краснодар», «Кубань», «Алания», «Сибирь», «Авангард», «Ротор», «Крылья Советов», «Химки», «Москва», «Амкар» и «Урал».

Рекордсмены и мультипобедители

Игрок Национальность Победы Годы и клубы Сергей Игнашевич Россия 7 (рекорд) 2001 («Локомотив»); 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА ) Элвер Рахимич Босния и Герцеговина 7 (рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА ) Алексей Березуцкий Россия 7 (рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА ) Василий Березуцкий Россия 7 (рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА ) Дейвидас Шемберас Литва 6 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА ) Игорь Акинфеев Россия 6 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА ) Вагнер Лав Бразилия 6 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА ) Игорь Чугайнов Россия 5 1993 («Торпедо»); 1996, 1997, 2000, 2001 («Локомотив») Андрей Соломатин Россия 5 1996, 1997, 2000, 2001 (все – «Локомотив»); 2002 ( ЦСКА ) Владимир Маминов Россия/Узбекистан 5 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 (все – «Локомотив») Евгений Алдонин Россия 5 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА ) Чиди Одиа Нигерия 5 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА ) Юрий Жирков Россия 5 2005, 2006, 2008, 2009 (все – ЦСКА ); 2016 («Зенит»)

- Четыре футболиста выигрывали Кубок России по 7 раз, причем братья Березуцкие и Элвер Рахимич делали это в составе одного клуба – ЦСКА .

- Самый титулованный из действующих спортсменов – Игорь Акинфеев, на его счету 6 побед в Кубке России. Столько же у Вагнера Лава, но он давно не играет в России и вряд ли вернется.

- Игорь Чугайнов стал первым футболистом, которому удалось выиграть Кубок России в составах двух разных команд: «Торпедо» (1993 год) и «Локомотив» (1996). Он же стал первым трехкратным обладателем КР.

- Единственный футболист, который выиграл Кубок России с тремя разными командами – Тимофей Маргасов. Защитник выигрывал трофей с «Ростовом» (2014), «Локомотивом» (2017) и «Тосно» (2018). Сейчас обладатель уникального достижения профессионально полирует скамейку железнодорожников.

Тренеры-победители

Тренер Национальность Победы Годы и клубы Юрий Сёмин Россия 5 (рекорд) 1996, 1997, 2000, 2001, 2017 (все – «Локомотив») Валерий Газзаев Россия 4 2002, 2005, 2006, 2008 (все – ЦСКА ) Олег Романцев Россия 3 1994, 1998, 2003 (все – «Спартак») Леонид Слуцкий Россия 2 2011, 2013 (обе – ЦСКА ) Юрий Миронов Россия 1 1993 («Торпедо») Константин Бесков Россия 1 1995 («Динамо») Анатолий Давыдов Россия 1 1999 («Зенит») Ваит Талгаев Казахстан/Россия 1 2004 («Ахмат») Анатолий Бышовец Украина/Россия 1 2007 («Локомотив») Зико Бразилия 1 2009 ( ЦСКА ) Лучано Спаллетти Италия 1 2010 («Зенит») Курбан Бердыев Туркменистан/Россия 1 2012 («Рубин») Миодраг Божович Черногория 1 2014 («Ростов») Игорь Черевченко Таджикистан/Россия 1 2015 («Локомотив») Андре Виллаш-Боаш Португалия 1 2016 («Зенит») Дмитрий Парфёнов Украина/Россия 1 2018 («Тосно»)

- Еще ни одному тренеру не удавалось выиграть Кубок России с двумя разными клубами.

- Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко завоевывали трофей в двух разных ипостасях: и как футболисты, и как главные тренеры.

- Только Юрию Сёмину и Валерию Газзаеву удавалось защищать титул в Кубке России, причем легенде «Локо» это достижение покорялось дважды.

Кубок России: Парфенов и Маргасов вошли в историю турнира

Другие интересности

- Юрий Коломыц – самый возрастной автор гола в Кубке России. Левый защитник «Сахалина» забил в матче с «Благовещенском» в рамках нынешнего розыгрыша, когда ему было 39 лет, 3 месяца и 12 дней. До этого рейтинг самых возрастных авторов голов на протяжении семи лет возглавлял легендарный Роберто Карлос благодаря голу в ворота ульяновской «Волги».

Старые, но не бесполезные. Авторы рекордно возрастных голов

- Джано Ананидзе остается самым молодым автором гола в Кубке России. Грузинскому полузащитнику было 16 лет, 9 месяцев и 5 дней, когда он забил в ворота «Краснодара» в июле 2009-го.

- 3 гола в финалах на счету Жо. Бразилец сделал дубль в 2006-м и забил еще один гол в 2008-м. Больше него в финалах не забивал никто. По два мяча в решающих схватках у Александра Панова, Вагнера Лава, Сейду Думбия, Халка и Алексея Миранчука.

- 61000 – максимальная аудитория, зафиксированная на матче Кубка России. Столько человек вживую увидели финал розыгрыша 2005/2006 ЦСКА – «Спартак».