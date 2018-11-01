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Для любознательных. Краткий справочник Кубка России

01 ноября 2018, 15:30

Сегодня определятся все четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка России, а «Соккер.ру» предлагает читателям ознакомиться с историей и статистикой турнира подробнее.

Клубы-победители Кубка России

Клуб

Победы

Годы

ЦСКА

7 (рекорд)

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013

«Локомотив»

7 (рекорд)

1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017

«Спартак»

3

1994, 1998, 2003

«Зенит»

3

1999, 2010, 2016

«Торпедо»

1

1993

«Динамо»

1

1995

«Ахмат»

1

2004

«Рубин»

1

2012

«Ростов»

1

2014

«Тосно»

1

2018

- ЦСКА и «Локомотив» вдвоем выиграли больше трофеев, чем все остальные клубы вместе взятые – 14 Кубков России против 12.

- Пять московских клубов выигрывали Кубок России: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Торпедо». В сумме это 19 побед в 26 состоявшихся розыгрышах.

- Действующий обладатель Кубка России, клуб «Тосно», базировавшийся в Ленинградской области, прекратил свое существование вскоре после победы в волгоградском финале. Все остальные, к счастью, живы.

- 8 из 10 клубов, выигрывавших Кубок России, выступают в РПЛ. «Торпедо» стремится к выходу в ФНЛ из второй лиги. «Тосно» больше нет.

- Чаще всех проигрывал в финале ЦСКА – четыре раза, у армейцев же больше всего участий в решающих схватках – 11.

- 12 клубов были в шаге от завоевания Кубка России, но проигрывали в финале: «Анжи» (дважды), «Краснодар», «Кубань», «Алания», «Сибирь», «Авангард», «Ротор», «Крылья Советов», «Химки», «Москва», «Амкар» и «Урал».

Рекордсмены и мультипобедители

Игрок

Национальность

Победы

Годы и клубы

Сергей Игнашевич

Россия

7 (рекорд)

2001 («Локомотив»); 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)

Элвер Рахимич

Босния и Герцеговина

7 (рекорд)

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)

Алексей Березуцкий

Россия

7 (рекорд)

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)

Василий Березуцкий

Россия

7 (рекорд)

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)

Дейвидас Шемберас

Литва

6

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА)

Игорь Акинфеев

Россия

6

2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)

Вагнер Лав

Бразилия

6

2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)

Игорь Чугайнов

Россия

5

1993 («Торпедо»); 1996, 1997, 2000, 2001 («Локомотив»)

Андрей Соломатин

Россия

5

1996, 1997, 2000, 2001 (все – «Локомотив»); 2002 (ЦСКА)

Владимир Маминов

Россия/Узбекистан

5

1996, 1997, 2000, 2001, 2007 (все – «Локомотив»)

Евгений Алдонин

Россия

5

2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА)

Чиди Одиа

Нигерия

5

2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА)

Юрий Жирков

Россия

5

2005, 2006, 2008, 2009 (все – ЦСКА); 2016 («Зенит»)

- Четыре футболиста выигрывали Кубок России по 7 раз, причем братья Березуцкие и Элвер Рахимич делали это в составе одного клуба – ЦСКА.

- Самый титулованный из действующих спортсменов – Игорь Акинфеев, на его счету 6 побед в Кубке России. Столько же у Вагнера Лава, но он давно не играет в России и вряд ли вернется.

- Игорь Чугайнов стал первым футболистом, которому удалось выиграть Кубок России в составах двух разных команд: «Торпедо» (1993 год) и «Локомотив» (1996). Он же стал первым трехкратным обладателем КР.

- Единственный футболист, который выиграл Кубок России с тремя разными командами – Тимофей Маргасов. Защитник выигрывал трофей с «Ростовом» (2014), «Локомотивом» (2017) и «Тосно» (2018). Сейчас обладатель уникального достижения профессионально полирует скамейку железнодорожников.

Тренеры-победители

Тренер

Национальность

Победы

Годы и клубы

Юрий Сёмин

Россия

5 (рекорд)

1996, 1997, 2000, 2001, 2017 (все – «Локомотив»)

Валерий Газзаев

Россия

4

2002, 2005, 2006, 2008 (все – ЦСКА)

Олег Романцев

Россия

3

1994, 1998, 2003 (все – «Спартак»)

Леонид Слуцкий

Россия

2

2011, 2013 (обе – ЦСКА)

Юрий Миронов

Россия

1

1993 («Торпедо»)

Константин Бесков

Россия

1

1995 («Динамо»)

Анатолий Давыдов

Россия

1

1999 («Зенит»)

Ваит Талгаев

Казахстан/Россия

1

2004 («Ахмат»)

Анатолий Бышовец

Украина/Россия

1

2007 («Локомотив»)

Зико

Бразилия

1

2009 (ЦСКА)

Лучано Спаллетти

Италия

1

2010 («Зенит»)

Курбан Бердыев

Туркменистан/Россия

1

2012 («Рубин»)

Миодраг Божович

Черногория

1

2014 («Ростов»)

Игорь Черевченко

Таджикистан/Россия

1

2015 («Локомотив»)

Андре Виллаш-Боаш

Португалия

1

2016 («Зенит»)

Дмитрий Парфёнов

Украина/Россия

1

2018 («Тосно»)

- Еще ни одному тренеру не удавалось выиграть Кубок России с двумя разными клубами.

- Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко завоевывали трофей в двух разных ипостасях: и как футболисты, и как главные тренеры.

- Только Юрию Сёмину и Валерию Газзаеву удавалось защищать титул в Кубке России, причем легенде «Локо» это достижение покорялось дважды.

Кубок России: Парфенов и Маргасов вошли в историю турнира

Другие интересности

- Юрий Коломыц – самый возрастной автор гола в Кубке России. Левый защитник «Сахалина» забил в матче с «Благовещенском» в рамках нынешнего розыгрыша, когда ему было 39 лет, 3 месяца и 12 дней. До этого рейтинг самых возрастных авторов голов на протяжении семи лет возглавлял легендарный Роберто Карлос благодаря голу в ворота ульяновской «Волги».

Старые, но не бесполезные. Авторы рекордно возрастных голов

- Джано Ананидзе остается самым молодым автором гола в Кубке России. Грузинскому полузащитнику было 16 лет, 9 месяцев и 5 дней, когда он забил в ворота «Краснодара» в июле 2009-го.

- 3 гола в финалах на счету Жо. Бразилец сделал дубль в 2006-м и забил еще один гол в 2008-м. Больше него в финалах не забивал никто. По два мяча в решающих схватках у Александра Панова, Вагнера Лава, Сейду Думбия, Халка и Алексея Миранчука.

- 61000 – максимальная аудитория, зафиксированная на матче Кубка России. Столько человек вживую увидели финал розыгрыша 2005/2006 ЦСКА – «Спартак».

Проклятие и избавление. «Чёрная серия» «Спартака» в дерби с ЦСКА

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Землянин
Землянин
   457 / 801
03 ноября в 15:53
Хорошая подборка !!! )))
djemStar
djemStar ответил Паровозов
01 ноября в 18:24
Есть шанс для Локомотива выиграть и 8 кубок , у руля всё та же легенда Ю.П. Сёмин.
Было бы неплохо. Сёмин заслуживает.
НО большего успеха желаю Рубину, пусть дисквал снимают скорее.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
01 ноября в 17:47
Отличная статья, отличная статистика!
Roger Young
Roger Young
   621 / 801
01 ноября в 17:42
Спасибо за статью
parallels
parallels ответил saha100
   5 / 801
01 ноября в 17:14
Надейся ущерб на чудо
странно, мне всегда казалось, что на чудо надеешься именно ты. а знаешь, почему? потому что ты и d_fincher делите почётное первое место в дисциплине по профессиональному ныканью (на соккере это называется "срочные дела"), когда играет спартак. и я не про после матчей - вас двоих не найти уже за неделю до них. даже удивительно обнаружить здесь твой коммент сегодня. прячься быстрее и надейся на федунско-волошинское чудо 😅
saha100
saha100 ответил parallels
   731 / 801
01 ноября в 16:57
Надейся ущерб на чудо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 801
01 ноября в 16:35
Во второй таблице номинантов из 13 человек 11 представители ЦСКА. Есть чем гордиться.
И ни одного из СпаМа ! Однако!
parallels
parallels
   5 / 801
01 ноября в 16:28
ну и, по традиции
Паровозов
Паровозов
   250 / 801
01 ноября в 15:58
Есть шанс для Локомотива выиграть и 8 кубок , у руля всё та же легенда Ю.П. Сёмин.
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