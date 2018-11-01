Для любознательных. Краткий справочник Кубка России

Сегодня определятся все четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка России, а «Соккер.ру» предлагает читателям ознакомиться с историей и статистикой турнира подробнее.
Клубы-победители Кубка России
|
Клуб
|
Победы
|
Годы
|
ЦСКА
|
7 (рекорд)
|
2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013
|
«Локомотив»
|
7 (рекорд)
|
1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017
|
«Спартак»
|
3
|
1994, 1998, 2003
|
«Зенит»
|
3
|
1999, 2010, 2016
|
«Торпедо»
|
1
|
1993
|
«Динамо»
|
1
|
1995
|
«Ахмат»
|
1
|
2004
|
«Рубин»
|
1
|
2012
|
«Ростов»
|
1
|
2014
|
«Тосно»
|
1
|
2018
- ЦСКА и «Локомотив» вдвоем выиграли больше трофеев, чем все остальные клубы вместе взятые – 14 Кубков России против 12.
- Пять московских клубов выигрывали Кубок России: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Торпедо». В сумме это 19 побед в 26 состоявшихся розыгрышах.
- Действующий обладатель Кубка России, клуб «Тосно», базировавшийся в Ленинградской области, прекратил свое существование вскоре после победы в волгоградском финале. Все остальные, к счастью, живы.
- 8 из 10 клубов, выигрывавших Кубок России, выступают в РПЛ. «Торпедо» стремится к выходу в ФНЛ из второй лиги. «Тосно» больше нет.
- Чаще всех проигрывал в финале ЦСКА – четыре раза, у армейцев же больше всего участий в решающих схватках – 11.
- 12 клубов были в шаге от завоевания Кубка России, но проигрывали в финале: «Анжи» (дважды), «Краснодар», «Кубань», «Алания», «Сибирь», «Авангард», «Ротор», «Крылья Советов», «Химки», «Москва», «Амкар» и «Урал».
Рекордсмены и мультипобедители
|
Игрок
|
Национальность
|
Победы
|
Годы и клубы
|
Сергей Игнашевич
|
Россия
|
7 (рекорд)
|
2001 («Локомотив»); 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)
|
Элвер Рахимич
|
Босния и Герцеговина
|
7 (рекорд)
|
2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)
|
Алексей Березуцкий
|
Россия
|
7 (рекорд)
|
2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)
|
Василий Березуцкий
|
Россия
|
7 (рекорд)
|
2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)
|
Дейвидас Шемберас
|
Литва
|
6
|
2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА)
|
Игорь Акинфеев
|
Россия
|
6
|
2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
6
|
2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 (все – ЦСКА)
|
Игорь Чугайнов
|
Россия
|
5
|
1993 («Торпедо»); 1996, 1997, 2000, 2001 («Локомотив»)
|
Андрей Соломатин
|
Россия
|
5
|
1996, 1997, 2000, 2001 (все – «Локомотив»); 2002 (ЦСКА)
|
Владимир Маминов
|
Россия/Узбекистан
|
5
|
1996, 1997, 2000, 2001, 2007 (все – «Локомотив»)
|
Евгений Алдонин
|
Россия
|
5
|
2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА)
|
Чиди Одиа
|
Нигерия
|
5
|
2005, 2006, 2008, 2009, 2011 (все – ЦСКА)
|
Юрий Жирков
|
Россия
|
5
|
2005, 2006, 2008, 2009 (все – ЦСКА); 2016 («Зенит»)
- Четыре футболиста выигрывали Кубок России по 7 раз, причем братья Березуцкие и Элвер Рахимич делали это в составе одного клуба – ЦСКА.
- Самый титулованный из действующих спортсменов – Игорь Акинфеев, на его счету 6 побед в Кубке России. Столько же у Вагнера Лава, но он давно не играет в России и вряд ли вернется.
- Игорь Чугайнов стал первым футболистом, которому удалось выиграть Кубок России в составах двух разных команд: «Торпедо» (1993 год) и «Локомотив» (1996). Он же стал первым трехкратным обладателем КР.
- Единственный футболист, который выиграл Кубок России с тремя разными командами – Тимофей Маргасов. Защитник выигрывал трофей с «Ростовом» (2014), «Локомотивом» (2017) и «Тосно» (2018). Сейчас обладатель уникального достижения профессионально полирует скамейку железнодорожников.
Тренеры-победители
|
Тренер
|
Национальность
|
Победы
|
Годы и клубы
|
Юрий Сёмин
|
Россия
|
5 (рекорд)
|
1996, 1997, 2000, 2001, 2017 (все – «Локомотив»)
|
Валерий Газзаев
|
Россия
|
4
|
2002, 2005, 2006, 2008 (все – ЦСКА)
|
Олег Романцев
|
Россия
|
3
|
1994, 1998, 2003 (все – «Спартак»)
|
Леонид Слуцкий
|
Россия
|
2
|
2011, 2013 (обе – ЦСКА)
|
Юрий Миронов
|
Россия
|
1
|
1993 («Торпедо»)
|
Константин Бесков
|
Россия
|
1
|
1995 («Динамо»)
|
Анатолий Давыдов
|
Россия
|
1
|
1999 («Зенит»)
|
Ваит Талгаев
|
Казахстан/Россия
|
1
|
2004 («Ахмат»)
|
Анатолий Бышовец
|
Украина/Россия
|
1
|
2007 («Локомотив»)
|
Зико
|
Бразилия
|
1
|
2009 (ЦСКА)
|
Лучано Спаллетти
|
Италия
|
1
|
2010 («Зенит»)
|
Курбан Бердыев
|
Туркменистан/Россия
|
1
|
2012 («Рубин»)
|
Миодраг Божович
|
Черногория
|
1
|
2014 («Ростов»)
|
Игорь Черевченко
|
Таджикистан/Россия
|
1
|
2015 («Локомотив»)
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Португалия
|
1
|
2016 («Зенит»)
|
Дмитрий Парфёнов
|
Украина/Россия
|
1
|
2018 («Тосно»)
- Еще ни одному тренеру не удавалось выиграть Кубок России с двумя разными клубами.
- Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко завоевывали трофей в двух разных ипостасях: и как футболисты, и как главные тренеры.
- Только Юрию Сёмину и Валерию Газзаеву удавалось защищать титул в Кубке России, причем легенде «Локо» это достижение покорялось дважды.
Кубок России: Парфенов и Маргасов вошли в историю турнира
Другие интересности
- Юрий Коломыц – самый возрастной автор гола в Кубке России. Левый защитник «Сахалина» забил в матче с «Благовещенском» в рамках нынешнего розыгрыша, когда ему было 39 лет, 3 месяца и 12 дней. До этого рейтинг самых возрастных авторов голов на протяжении семи лет возглавлял легендарный Роберто Карлос благодаря голу в ворота ульяновской «Волги».
Старые, но не бесполезные. Авторы рекордно возрастных голов
- Джано Ананидзе остается самым молодым автором гола в Кубке России. Грузинскому полузащитнику было 16 лет, 9 месяцев и 5 дней, когда он забил в ворота «Краснодара» в июле 2009-го.
- 3 гола в финалах на счету Жо. Бразилец сделал дубль в 2006-м и забил еще один гол в 2008-м. Больше него в финалах не забивал никто. По два мяча в решающих схватках у Александра Панова, Вагнера Лава, Сейду Думбия, Халка и Алексея Миранчука.
- 61000 – максимальная аудитория, зафиксированная на матче Кубка России. Столько человек вживую увидели финал розыгрыша 2005/2006 ЦСКА – «Спартак».
Проклятие и избавление. «Чёрная серия» «Спартака» в дерби с ЦСКА
НО большего успеха желаю Рубину, пусть дисквал снимают скорее.
НО большего успеха желаю Рубину, пусть дисквал снимают скорее.
И ни одного из СпаМа ! Однако!
И ни одного из СпаМа ! Однако!