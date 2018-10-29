Формула превосходства. Крупнейшие победы в Эль Класико

29 октября 2018, 12:39

«Реал» крупно уступил «Барселоне», и «Соккер.ру» предлагает вспомнить, у кого из участников Эль Класико больше побед с внушительным преимуществом.

«Соккер.ру» предлагает свою формулу, позволяющую подсчитать пиковое превосходство одной из команд в главном противостоянии мирового футбола. Берем только официальные матчи между «Барселоной» и «Реалом», выделяем встречи, в которых одна из команд была на голову сильнее – это победы от четырех мячей и больше, а в конце сложим все преимущества и посмотрим, кто чаще наносил по сопернику сокрушительные удары.

«+4» в пользу «Барселоны» (7 раз = +28):

18.04.1926 «Реал» - «Барселона» - 1:5

21.02.1954 «Барселона» - «Реал» - 5:1

26.10.1958 «Барселона» - «Реал» - 4:0

19.05.1986 «Барселона» - «Реал» - 4:0

02.05.2009 «Реал» - «Барселона» - 2:6

21.11.2015 «Реал» - «Барселона» - 0:4

28.10.2018 «Барселона» - «Реал» - 5:1

«Барселона» первая начала! Успех каталонцев со счетом 5:1 в матче Кубка Испании 1926 года – первая победа с таким преимуществом в Эль Класико под стягом официального турнира. «Барса» трижды выигрывала «+4» в XXI веке, в то время как «Реал» ни одной подобной победой похвастаться не может, причем «сине-гранатовые» опробовали разные счета: 6:2 с дублями Анри и Месси, 4:0 с голами Суареса, Неймара и Иньесты, наконец, 5:1 с хет-триком того же Луиса. Две из трех побед одержаны на «Сантьяго Бернабеу», а еще это всегда приговор для главных тренеров «Мадрида». Хуанде Рамос ушел не сразу, но только потому, что до конца сезона оставалось пару недель, Рафа Бенитес отправился в отставку после фиаско в Класико, сейчас его примеру должен последовать Лопетеги.

«+4» в пользу «Реала» (7 раз = +28)::

30.03.1930 «Реал» - «Барселона» - 5:1

28.01.1934 «Реал» - «Барселона» - 4:0

11.11.1951 «Реал» - «Барселона» - 5:1

27.01.1963 «Барселона» - «Реал» - 1:5

15.12.1963 «Реал» - «Барселона» - 4:0

28.06.1974 «Реал» - «Барселона» - 4:0

05.04.1978 «Реал» - «Барселона» - 4:0

У «Мадрида» те же самые семь побед с преимуществом в четыре мяча, что составляет «+28» в сумме. Но есть несколько нюансов. Во-первых, в последний раз «Реал» выигрывал у «Барсы» в четыре мяча 40 лет назад. Каталонцы после этого четырежды били врага с таким превосходством и трижды в последние десять лет. Во-вторых, в то время как мощные победы каталонцев почти поровну разделены между «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу», мадридцы лишь разок напакостили на чужой территории, а в шести случаях из семи были негостеприимными хозяевами в Мадриде. Зато среди этих побед есть особенная: 4:0 1974 года – это успех «Реала» в финале Кубка Короля. Победа в матче за трофей с таким преимуществом запомнилась.

«+5» в пользу «Барселоны» (7 раз = +35):

21.04.1935 «Барселона» - «Реал» - 5:0

25.03.1945 «Барселона» - «Реал» - 5:0

24.09.1950 «Барселона» - «Реал» - 7:2

24.09.1950 «Реал» - «Барселона» - 0:5

16.02.1957 «Барселона» - «Реал» - 6:1

08.01.1994 «Барселона» - «Реал» - 5:0

29.11.2010 «Барселона» - «Реал» - 5:0

Десять раз в Эль Класико фиксировалось превосходство одной из команд в пять мячей, в семи случаях победы оставались за «Барселоной». В последний раз такое случалось в 2010 году, это первое Класико Моуриньо у руля «Реала», в котором он в пух и прах проиграл «Барселоне». Причем это было пятое подряд поражение «сливочных» в соперничестве с «Барсой». Любопытно вплетена в сюжет исторического противостояния победа 5:0 1994 года с хет-триком Ромарио, но об этом чуть ниже.

«+5» в пользу «Реала» (3 раза = +15):

18.09.1949 «Реал» - «Барселона» - 6:1

25.10.1953 «Реал» - «Барселона» - 5:0

07.01.1995 «Реал» - «Барселона» - 5:0

Так вот, в январе 1994-го «Реал» пропустил пять безответных мячей на «Камп Ноу», но всего лишь год спустя, почти день в день, выиграл на своем поле с тем же счетом. И тоже с хет-триком, которым отметился Иван Саморано, голами также отметились Амависка и Луис Энрике, поразивший ворота своего будущего клуба. Самое забавное, что в обеих встречах на стороне победителей выступал датчанин Микаэль Лаудруп, который летом 1994-го сменил «Барселону» на «Реал».

«+6» в пользу «Реала» (1 раз = +6):

03.02.1935 «Реал» - «Барселона» - 8:2

Рекордные победы в Класико одерживал «Реал». За год до этого «Мадрид» выиграл в четыре мяча, а тут совсем разошелся, забив в ворота «Барселоны» восемь мячей. Хет-триком отметился Ласкано, «покер» сделал Санудо. Этот матч стал седьмым для «Реала» без поражений в соперничестве с «Барселоной» и четвертой подряд победой, однако всего через пару месяцев «Барселона» возьмет реванш на своем поле со счетом 5:0.

«+10» в пользу «Реала» (1 раз = +10)::

13.06.1943 «Реал» - «Барселона» - 11:1

«Барселона» начала полуфинальное противостояние в Кубке Испании с победы 3:0 на своем поле, но в ответной встрече случилось нечто невероятное, не поддающееся пониманию. «Реал» выиграл первый тайм со счетом 8:0, причем 7 мячей «Мадрид» забил с 30-й по 45-ю минуту, а финальный свисток зафиксировал победу «сливочных» 11:1 – рекордное преимущество одной из сторон в противостоянии двух величайших клубов Испании. Этот матч породил множество мифов, которые оправдывают недееспособность «Барселоны» давлением, которое оказали на них в Мадриде: от различных угроз до избиения полицейскими футболистов.

Итоговый счет. «Барселона» vs «Реал» = «+63» - «+59»

Именно вчерашняя победа позволила «Барселоне» вырваться вперед, ведь до этого счет был равным: «+59» - «+59» согласно формуле превосходства. Лидируют каталонцы и по числу матчей, в которых их преимущество измеряется четырьмя голами и более – 14:12. Кроме того, «Реал» выезжает в основном за счет давних успехов, да и эта удивительная победа со счетом 11:1 имеет немалый вес. Но ведь в последнее время только «Барселона» дарит своим фанатам поводы поглумиться над принципиальным соперником. У каталонцев за последние 10 лет три победы «+4» и одна «+5», а «Реал» уже четверть века не побеждал в Класико с безапелляционным превосходством. Нынешнее поколение болельщиков «сливочных» закормлено Кубками чемпионов, но о крупных победах в Эль Класико знает только понаслышке и из справочников, такие эмоции для них недоступны.

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