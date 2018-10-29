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Формула превосходства. Крупнейшие победы в Эль Класико

29 октября 2018, 12:39

«Реал» крупно уступил «Барселоне», и «Соккер.ру» предлагает вспомнить, у кого из участников Эль Класико больше побед с внушительным преимуществом. 

«Соккер.ру» предлагает свою формулу, позволяющую подсчитать пиковое превосходство одной из команд в главном противостоянии мирового футбола. Берем только официальные матчи между «Барселоной» и «Реалом», выделяем встречи, в которых одна из команд была на голову сильнее – это победы от четырех мячей и больше, а в конце сложим все преимущества и посмотрим, кто чаще наносил по сопернику сокрушительные удары.

«+4» в пользу «Барселоны» (7 раз = +28):

18.04.1926 «Реал» - «Барселона» - 1:5

21.02.1954 «Барселона» - «Реал» - 5:1

26.10.1958 «Барселона» - «Реал» - 4:0

19.05.1986 «Барселона» - «Реал» - 4:0

02.05.2009 «Реал» - «Барселона» - 2:6

21.11.2015 «Реал» - «Барселона» - 0:4

28.10.2018 «Барселона» - «Реал» - 5:1

«Барселона» первая начала! Успех каталонцев со счетом 5:1 в матче Кубка Испании 1926 года – первая победа с таким преимуществом в Эль Класико под стягом официального турнира. «Барса» трижды выигрывала «+4» в XXI веке, в то время как «Реал» ни одной подобной победой похвастаться не может, причем «сине-гранатовые» опробовали разные счета: 6:2 с дублями Анри и Месси, 4:0 с голами Суареса, Неймара и Иньесты, наконец, 5:1 с хет-триком того же Луиса. Две из трех побед одержаны на «Сантьяго Бернабеу», а еще это всегда приговор для главных тренеров «Мадрида». Хуанде Рамос ушел не сразу, но только потому, что до конца сезона оставалось пару недель, Рафа Бенитес отправился в отставку после фиаско в Класико, сейчас его примеру должен последовать Лопетеги.

«+4» в пользу «Реала» (7 раз = +28)::

30.03.1930 «Реал» - «Барселона» - 5:1

28.01.1934 «Реал» - «Барселона» - 4:0

11.11.1951 «Реал» - «Барселона» - 5:1

27.01.1963 «Барселона» - «Реал» - 1:5

15.12.1963 «Реал» - «Барселона» - 4:0

28.06.1974 «Реал» - «Барселона» - 4:0

05.04.1978 «Реал» - «Барселона» - 4:0

У «Мадрида» те же самые семь побед с преимуществом в четыре мяча, что составляет «+28» в сумме. Но есть несколько нюансов. Во-первых, в последний раз «Реал» выигрывал у «Барсы» в четыре мяча 40 лет назад. Каталонцы после этого четырежды били врага с таким превосходством и трижды в последние десять лет. Во-вторых, в то время как мощные победы каталонцев почти поровну разделены между «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу», мадридцы лишь разок напакостили на чужой территории, а в шести случаях из семи были негостеприимными хозяевами в Мадриде. Зато среди этих побед есть особенная: 4:0 1974 года – это успех «Реала» в финале Кубка Короля. Победа в матче за трофей с таким преимуществом запомнилась.

«+5» в пользу «Барселоны» (7 раз = +35):

21.04.1935 «Барселона» - «Реал» - 5:0

25.03.1945 «Барселона» - «Реал» - 5:0

24.09.1950 «Барселона» - «Реал» - 7:2

24.09.1950 «Реал» - «Барселона» - 0:5

16.02.1957 «Барселона» - «Реал» - 6:1

08.01.1994 «Барселона» - «Реал» - 5:0

29.11.2010 «Барселона» - «Реал» - 5:0

Десять раз в Эль Класико фиксировалось превосходство одной из команд в пять мячей, в семи случаях победы оставались за «Барселоной». В последний раз такое случалось в 2010 году, это первое Класико Моуриньо у руля «Реала», в котором он в пух и прах проиграл «Барселоне». Причем это было пятое подряд поражение «сливочных» в соперничестве с «Барсой». Любопытно вплетена в сюжет исторического противостояния победа 5:0 1994 года с хет-триком Ромарио, но об этом чуть ниже.

«+5» в пользу «Реала» (3 раза = +15):

18.09.1949 «Реал» - «Барселона» - 6:1

25.10.1953 «Реал» - «Барселона» - 5:0

07.01.1995 «Реал» - «Барселона» - 5:0

Так вот, в январе 1994-го «Реал» пропустил пять безответных мячей на «Камп Ноу», но всего лишь год спустя, почти день в день, выиграл на своем поле с тем же счетом. И тоже с хет-триком, которым отметился Иван Саморано, голами также отметились Амависка и Луис Энрике, поразивший ворота своего будущего клуба. Самое забавное, что в обеих встречах на стороне победителей выступал датчанин Микаэль Лаудруп, который летом 1994-го сменил «Барселону» на «Реал».

«+6» в пользу «Реала» (1 раз = +6):

03.02.1935 «Реал» - «Барселона» - 8:2

Рекордные победы в Класико одерживал «Реал». За год до этого «Мадрид» выиграл в четыре мяча, а тут совсем разошелся, забив в ворота «Барселоны» восемь мячей. Хет-триком отметился Ласкано, «покер» сделал Санудо. Этот матч стал седьмым для «Реала» без поражений в соперничестве с «Барселоной» и четвертой подряд победой, однако всего через пару месяцев «Барселона» возьмет реванш на своем поле со счетом 5:0.

«+10» в пользу «Реала» (1 раз = +10)::

13.06.1943 «Реал» - «Барселона» - 11:1

«Барселона» начала полуфинальное противостояние в Кубке Испании с победы 3:0 на своем поле, но в ответной встрече случилось нечто невероятное, не поддающееся пониманию. «Реал» выиграл первый тайм со счетом 8:0, причем 7 мячей «Мадрид» забил с 30-й по 45-ю минуту, а финальный свисток зафиксировал победу «сливочных» 11:1 – рекордное преимущество одной из сторон в противостоянии двух величайших клубов Испании. Этот матч породил множество мифов, которые оправдывают недееспособность «Барселоны» давлением, которое оказали на них в Мадриде: от различных угроз до избиения полицейскими футболистов.

 Итоговый счет. «Барселона» vs «Реал» = «+63» - «+59» 

Именно вчерашняя победа позволила «Барселоне» вырваться вперед, ведь до этого счет был равным: «+59» - «+59» согласно формуле превосходства. Лидируют каталонцы и по числу матчей, в которых их преимущество измеряется четырьмя голами и более – 14:12. Кроме того, «Реал» выезжает в основном за счет давних успехов, да и эта удивительная победа со счетом 11:1 имеет немалый вес. Но ведь в последнее время только «Барселона» дарит своим фанатам поводы поглумиться над принципиальным соперником. У каталонцев за последние 10 лет три победы «+4» и одна «+5», а «Реал» уже четверть века не побеждал в Класико с безапелляционным превосходством. Нынешнее поколение болельщиков «сливочных» закормлено Кубками чемпионов, но о крупных победах в Эль Класико знает только понаслышке и из справочников, такие эмоции для них недоступны.

Суарес и «Барселона» деклассировали «Реал»

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Все комментарии
egoos
egoos
30 октября в 16:40
Проиграть со счётом 11-1 при домашнем сухом выигрыше 3-0 можно только специально. Никак по другому это объяснить нельзя. Оборона, способная не пропустить от Реала за 90 минут ни одного мяча никогда не пропустит 11. Вот бы посмотреть этот матч
John_Wick
John_Wick
29 октября в 22:32
11-1 имели барсю)))
Persenchik
Persenchik
29 октября в 21:39
Ну разгромили Реал? ИИИИ? Что в этом уникального? :-)
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   181 / 801
29 октября в 17:26
Хотелось бы узнать, как в 50-м году Барса умудрилась за один день выиграть 7-2 дома и 0-5 в гостях? Может всё-таки 0-5 в Мадриде было в 74-м, когда Кройфф с компанией под руководством Михелса гоняли сливочных овец по Бернабеу на глазах у Франко?
112910415
112910415
   95 / 801
29 октября в 17:20
славная статистика!
Ismadiyar
Ismadiyar
29 октября в 16:07
Одним словом нынешние болельщики Реала могут вспоминать только моменты, когда еще не родились даже их родители... Барса же делает это год за годом, показывая разницу в классе!
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   181 / 801
29 октября в 15:17
Вывод такой, что пока Барса играет в чемпионате Испании, сливочный мешок никогда не будет чувствовать себя королями, сколько бы трофеев ни перепадало в мадридский музей из кабинетов. Во все времена каталонцы беспощадно драли горе-"королевский" клуб, а в истинность и непорочность 11-1 верят только законченные дегенераты и прочее отребье, в чьих головах объём, отведённый для мозга, заполняют нечистоты... Ибо любой мало-мальски вменяемый человек понимает, что без помощи извне реал, который в те годы был даже не второй и не третьей по силе команде Испании, ни за что не обыграл бы Барсу с таким счётом. Зато, можно считать, что с того момента и началась позорнейшая кабинетная история сливочного мешка, продолжающаяся по сей день. К счастью, подобно хищникам, считающимися санитарами леса и истребляющими больных и неполноценных обитателей, санитаром испанского футбола является Барселона, которая на протяжении уже без малого ста лет регулярно показывает миру всю картонность и неполноценность мадридского кабинетного сброда как футбольной единицы...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   105 / 801
29 октября в 14:55
Уважаемые каталонцы! При Франко Барселона не бедствовала. Если бы её кабинетно ссылали в Сегунду, расформировывали или ещё что, это одно дело. А так с 1939 по 1975 (эра Франко) у Барсы 8 титулов, 10 вторых мест, 9 Кубков Короля. У Реала 16 титулов, но из них половина взята в 1960-е, первый титул Реала при Франко был в.... 1954 (15 лет после его прихода к власти). К тому моменту Барса с 1939 взяла семь титулов (1945-1960).
neomessi
neomessi
   201 / 801
29 октября в 14:36
такие эмоции для них недоступны. ))))))))))))
Bars kg
Bars kg
29 октября в 14:27
Не забываем тот факт, как был уведен Альфредо ди Стифано из Барселоны. Когда могли каждую минуту менять правило регистрации футболистов в угоду Реала
Bars kg
Bars kg ответил Santone De-Lageros
29 октября в 14:23
Тот матч был проведен под дулом автоматов людей генерала Франко. Нынешнее глорье этого ре знает
Красный навсегда
Красный навсегда
   485 / 801
29 октября в 14:23
но о крупных победах в Эль Класико знает только понаслышке и из справочников, такие эмоции для них недоступны.с этим все сказано
Bars kg
Bars kg
29 октября в 14:22
Самый позорный матч в исполнении Реала это 11-1, мой друг ярый фанат реала признает, что на матч Барса выходила под дулом автоматов людей генерала Франко
football_
football_
29 октября в 13:40
у реала, кроме как 11:1 75-ти летней давности вспомнить больше нечего, полное превосходство барсы в классико.
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros
29 октября в 13:37
11:1 - утешение для фанатов сливочных девочек .
Событие , произошедшее 75 лет назад, когда серьезный футбол начинался лишь в Англии, Барселона проиграла.

Учитывая историю и событие 75 летней давности, этот факт можно просто опустить и понять, что нынешний Реал не ровня Барселоне.

Последние 10 лет Барса разбивает Реал в щепки , факты выше.

Но в основном, мадридские плаксы ничего не могут противопоставить ,, кроме как 11:1 75 лет назад и сослаться на усталость игроков...
Ruslan3132
Ruslan3132
   98 / 801
29 октября в 13:02
ну 11-1 это конечно что-то )))
barcelonistas
barcelonistas
   702 / 801
29 октября в 12:56
Ребят которые ставят 11:1 на аву можно только пожалеть, но когда профессиональный (наверное) журналист пишет "множество мифов, оправдывающих беспомощность Барселоны", то тут страшно уже. Вопрос к нему: как он это себе видит, когда команда побеждает 3:0 и в ответке проигрывает 11:1, будучи одной из сильнейших в Европе и играя в топовом чемпионате? В серьез думает что тогда был "дворовый футбол" или что в черно-белом мире ещё существовали чудеса? Знает ли он, что за несколько лет до этого франкисты расстреляли президента Барселоны? Что прицельным авиаударам подвергались объекты клуба как "сепаратистские"? Что в этот год впервые кубок короля назывался "Кубок Генералиссимуса" в честь Франко и сепаратисты не могли по такому случаю побеждать априори? Мифы в такой ситуации это как раз истории что никакого админ воздействия не было. Реал просто совершил чудо, накидав главному сопернику одиннадцать мячей, а остальное все просто совпадение
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   87 / 801
29 октября в 12:50
Ничего не сравнится с 11:1 )))
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