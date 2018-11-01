Проклятие и избавление. «Чёрная серия» «Спартака» в дерби с ЦСКА

01 ноября 2018, 13:00

Ровно 10 лет назад «Спартак» благодаря голу Баженова прервал серию без побед в дерби с ЦСКА , длившуюся 7.5 лет. «Соккер.ру» вспоминает эту историю.

Не все застали времена, когда из каждого утюга перед каждой очной встречей неслось: «„Спартак“ не побеждает ЦСКА в дерби [число] лет и [число] матчей». Финальные цифры таковы: 7.5 лет и 18 матчей (не считая еще одной встречи в рамках коммерческого турнира - Кубок Первого канала, где тоже победа осталась за ЦСКА ). С чем сравнить беспроигрышную серию ЦСКА в дерби со «Спартаком», которая одновременно являлась черной серией противника? Наверное, самая близкая по охвату история – это серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. «Спартак» травили после каждой неудачи, даже если «красно-белые» играли хорошо и останавливались в шаге от победы. Трудно представить масштабы травли, достигни Интернет в «нулевых» нынешнего развития. А так в остроумии соревновались болельщики и официальные лица, в частности, Валерий Газзаев за словом в карман не лез.

Предтечи. Последняя победа «Спартака» перед началом «чёрной серии»

31 марта 2001 года. «Спартак» - ЦСКА – 1:0

В 90-е годы у «Спартака» было солидное преимущество над ЦСКА в очных встречах, а с 1990-го по 1998-й армейцы не могли переиграть «красно-белых», как ни старались. Тут даже ничьи были им за радость. ЦСКА прервал свою удручающую серию победой 4:1, потом проиграл в трех матчах всухую, но в 2000-м выиграл у «Спартака» в двух встречах подряд (в чемпионате и Кубке России). На тот момент такого не случалось с 1964 года! Матч, состоявшийся 31 марта 2001 года, стал первым в XXI веке. Победа досталась «Спартаку», единственный гол забил Василий Баранов мощным ударом со штрафного, но ветер в противостоянии уже сменился. В следующий раз «красно-белые» обыграют ЦСКА через 7.5 лет.

Основные вехи

1-й матч серии. 18 июля 2001 года. ЦСКА – «Спартак» - 1:1

Именно с этой игры «Спартак» перестал выиграть в дерби. Хотя, кто тогда мог подумать? Ничья и ничья. Владимир Бесчастных и Предраг Ранджелович обменялись голами еще в первом тайме, соперники на двоих заработали 8 «горчичников», а с тренерских мостиков командами руководили Олег Романцев и Павел Садырин. За «Спартак» еще играли Ковтун, Парфенов, Тчуйсе, Булатов, Робсон и Титов. У армейцев на поле были Сергей Перхун, с которым через месяц случится трагедия, Семак, Лайзанс, Корнаухов, Денис Попов и даже Спартак, тот который Гогниев.

2-й матч серии. 21 апреля 2002 года. «Спартак» – ЦСКА – 0:3

ЦСКА возглавил Газзаев и сразу же начал делать «Спартаку» больно. Беспроигрышная серия армейцев в соперничестве с принципиальным соперником связана с именем этого тренера, именно Валерий Георгиевич не давал «Спартаку» поднять голову, кто бы ни был его оппонентом с противоположного тренерского мостика.

4-й матч серии. 6 апреля 2003 года. ЦСКА – «Спартак» - 3:2

Третья подряд победа ЦСКА после назначения Валерия Газзаева на должность главного тренера. ЦСКА играл со «Спартаком», как кошка с мышкой: «красно-белые» дважды выходили вперед – 1:0 и 2:1, чтобы в конечном итоге проиграть, пропустив от Иржи Ярошика на 90-й минуте.

6-й матч серии. 7 марта 2004 года. ЦСКА – «Спартак» - 3:1

Это матч не простой, а трофейный – игра за Суперкубок России. Максим Калиниченко быстро вывел «Спартак» вперед, еще до перерыва ЦСКА сравнял счет, а следующих голов пришлось ждать долго. В овертайме с разницей в две минуты отличились Даниэль Карвальо и Дмитрий Кириченко, армейцы забрали кубок себе. В рамках описываемой серии было четыре случая, когда «Спартак» и ЦСКА оспаривали трофеи в непосредственном соперничестве (три матча за Суперкубок России и финал Кубка России). Все трофеи достались ЦСКА .

9-й матч серии. 22 мая 2005 года. «Спартак» – ЦСКА - 1:3

Сами армейцы поражались тому, как им удалось победить в том дерби. Видимо, у «Спартака» к этому моменту уже сформировался прочный комплекс. Дело в том, что в четверг ЦСКА выиграл Кубок УЕФА и до воскресенья, когда состоялся матч со «Спартаком», было нереально отойти от последствий перелета из Лиссабона и праздника, который не обошелся без горячительных напитков. Но даже в таком состоянии ЦСКА сумел взять верх, причем победа получилась волевой.

11-й матч серии. 11 марта 2006 года. «Спартак» – ЦСКА - 2:3

Еще одно поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России, снова «красно-белые» дважды вели в счете и снова проиграли в концовке. Но главное даже не это, а то, что это поражение стало шестым кряду в соперничестве с ЦСКА . Такого армейцы прежде себе не позволяли, установили рекорд.

16-й матч серии. 2 сентября 2007 года. ЦСКА – «Спартак» - 1:1

А вот здесь «Спартак» вплотную подобрался к победе, но армейцы еще и Фортуну склонили на свою сторону. «Красно-белые» под руководством Станислава Черчесова вели борьбу за чемпионство с «Зенитом», а долгожданная победа в дерби точно стала бы воодушевляющим фактором, но не судьба. С 30-й минуты «Спартак» вел в счете, а пропустил в добавленное время второго тайма от Давида Янчика, который только этим голом и запомнился за время своих выступлений в ЦСКА .

18-й матч серии. 12 июля 2008 года. «Спартак» – ЦСКА - 1:5

Как трудно было в начале серии представить, что она растянется на долгие годы, так и после этой игры не находилось смельчаков, готовых заявить: «Вот в следующий раз „Спартак“ точно победит!» Самое болезненное поражение «Спартака» в рамках «чёрной серии», хет-трик Вагнера Лава в первом тайме снял все вопросы о победителе, после перерыва забили Красич с Джанером, а «красно-белые» ответили только голом престижа в исполнении Никиты Баженова. Эта игра стала последней в «Спартаке» для Егора Титова и Максима Калиниченко, которых Станислав Черчесов списал дубль, решив, что настало время «резать мясо».

Избавление от проклятия. 1 ноября 2008 года. ЦСКА – «Спартак» - 0:1

Кто бы мог подумать, что именно в этой встрече случится долгожданная победа «Спартака». Между прочим, «красно-белыми» руководил Микаэль Лаудруп, который, по большому счету, только этой победой и запомнился болельщикам «Спартака». Победный гол забил Никита Баженов (видео), который нередко становился героем ключевых эпизодов, хотя стабильно реализовывать обычные моменты не мог и не любил.

Дерби «Спартак» - ЦСКА после периода армейского доминирования

Ровно 10 лет назад «Спартак» прервал серию без побед в дерби с ЦСКА длиной в 7.5 лет. Каковы же отношения между московскими клубами теперь? Кто чаще побеждает с 1 ноября 2008 года? Армейцы успешнее и на этом отрезке: 11 побед против восьми у «Спартака», причем три из восьми викторий «красно-белые» одержали при Массимо Каррере. Ничьи фиксировались четыре раза, причем одна из мировых – по сути, победа ЦСКА . В основное и дополнительное время кубкового финала была зафиксирована ничья 3:3, а в серии пенальти армейцы оказались сильнее.

Орёл и решка. Кононов – тренер уровня «Спартака»