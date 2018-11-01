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Проклятие и избавление. «Чёрная серия» «Спартака» в дерби с ЦСКА

01 ноября 2018, 13:00

Ровно 10 лет назад «Спартак» благодаря голу Баженова прервал серию без побед в дерби с ЦСКА, длившуюся 7.5 лет. «Соккер.ру» вспоминает эту историю.

Не все застали времена, когда из каждого утюга перед каждой очной встречей неслось: «„Спартак“ не побеждает ЦСКА в дерби [число] лет и [число] матчей». Финальные цифры таковы: 7.5 лет и 18 матчей (не считая еще одной встречи в рамках коммерческого турнира - Кубок Первого канала, где тоже победа осталась за ЦСКА). С чем сравнить беспроигрышную серию ЦСКА в дерби со «Спартаком», которая одновременно являлась черной серией противника? Наверное, самая близкая по охвату история – это серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. «Спартак» травили после каждой неудачи, даже если «красно-белые» играли хорошо и останавливались в шаге от победы. Трудно представить масштабы травли, достигни Интернет в «нулевых» нынешнего развития. А так в остроумии соревновались болельщики и официальные лица, в частности, Валерий Газзаев за словом в карман не лез. 

Предтечи. Последняя победа «Спартака» перед началом «чёрной серии»

31 марта 2001 года. «Спартак» - ЦСКА – 1:0

В 90-е годы у «Спартака» было солидное преимущество над ЦСКА в очных встречах, а с 1990-го по 1998-й армейцы не могли переиграть «красно-белых», как ни старались. Тут даже ничьи были им за радость. ЦСКА прервал свою удручающую серию победой 4:1, потом проиграл в трех матчах всухую, но в 2000-м выиграл у «Спартака» в двух встречах подряд (в чемпионате и Кубке России). На тот момент такого не случалось с 1964 года! Матч, состоявшийся 31 марта 2001 года, стал первым в XXI веке. Победа досталась «Спартаку», единственный гол забил Василий Баранов мощным ударом со штрафного, но ветер в противостоянии уже сменился. В следующий раз «красно-белые» обыграют ЦСКА через 7.5 лет. 

Основные вехи

1-й матч серии. 18 июля 2001 года. ЦСКА – «Спартак» - 1:1

Именно с этой игры «Спартак» перестал выиграть в дерби. Хотя, кто тогда мог подумать? Ничья и ничья. Владимир Бесчастных и Предраг Ранджелович обменялись голами еще в первом тайме, соперники на двоих заработали 8 «горчичников», а с тренерских мостиков командами руководили Олег Романцев и Павел Садырин. За «Спартак» еще играли Ковтун, Парфенов, Тчуйсе, Булатов, Робсон и Титов. У армейцев на поле были Сергей Перхун, с которым через месяц случится трагедия, Семак, Лайзанс, Корнаухов, Денис Попов и даже Спартак, тот который Гогниев. 

2-й матч серии. 21 апреля 2002 года. «Спартак» – ЦСКА – 0:3

ЦСКА возглавил Газзаев и сразу же начал делать «Спартаку» больно. Беспроигрышная серия армейцев в соперничестве с принципиальным соперником связана с именем этого тренера, именно Валерий Георгиевич не давал «Спартаку» поднять голову, кто бы ни был его оппонентом с противоположного тренерского мостика. 

4-й матч серии. 6 апреля 2003 года. ЦСКА – «Спартак» - 3:2

Третья подряд победа ЦСКА после назначения Валерия Газзаева на должность главного тренера. ЦСКА играл со «Спартаком», как кошка с мышкой: «красно-белые» дважды выходили вперед – 1:0 и 2:1, чтобы в конечном итоге проиграть, пропустив от Иржи Ярошика на 90-й минуте. 

6-й матч серии. 7 марта 2004 года. ЦСКА – «Спартак» - 3:1

Это матч не простой, а трофейный – игра за Суперкубок России. Максим Калиниченко быстро вывел «Спартак» вперед, еще до перерыва ЦСКА сравнял счет, а следующих голов пришлось ждать долго. В овертайме с разницей в две минуты отличились Даниэль Карвальо и Дмитрий Кириченко, армейцы забрали кубок себе. В рамках описываемой серии было четыре случая, когда «Спартак» и ЦСКА оспаривали трофеи в непосредственном соперничестве (три матча за Суперкубок России и финал Кубка России). Все трофеи достались ЦСКА

9-й матч серии. 22 мая 2005 года. «Спартак» – ЦСКА - 1:3

Сами армейцы поражались тому, как им удалось победить в том дерби. Видимо, у «Спартака» к этому моменту уже сформировался прочный комплекс. Дело в том, что в четверг ЦСКА выиграл Кубок УЕФА и до воскресенья, когда состоялся матч со «Спартаком», было нереально отойти от последствий перелета из Лиссабона и праздника, который не обошелся без горячительных напитков. Но даже в таком состоянии ЦСКА сумел взять верх, причем победа получилась волевой.

11-й матч серии. 11 марта 2006 года. «Спартак» – ЦСКА - 2:3

Еще одно поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России, снова «красно-белые» дважды вели в счете и снова проиграли в концовке. Но главное даже не это, а то, что это поражение стало шестым кряду в соперничестве с ЦСКА. Такого армейцы прежде себе не позволяли, установили рекорд. 

16-й матч серии. 2 сентября 2007 года. ЦСКА – «Спартак» - 1:1

А вот здесь «Спартак» вплотную подобрался к победе, но армейцы еще и Фортуну склонили на свою сторону. «Красно-белые» под руководством Станислава Черчесова вели борьбу за чемпионство с «Зенитом», а долгожданная победа в дерби точно стала бы воодушевляющим фактором, но не судьба. С 30-й минуты «Спартак» вел в счете, а пропустил в добавленное время второго тайма от Давида Янчика, который только этим голом и запомнился за время своих выступлений в ЦСКА.

18-й матч серии. 12 июля 2008 года. «Спартак» – ЦСКА - 1:5

Как трудно было в начале серии представить, что она растянется на долгие годы, так и после этой игры не находилось смельчаков, готовых заявить: «Вот в следующий раз „Спартак“ точно победит!» Самое болезненное поражение «Спартака» в рамках «чёрной серии», хет-трик Вагнера Лава в первом тайме снял все вопросы о победителе, после перерыва забили Красич с Джанером, а «красно-белые» ответили только голом престижа в исполнении Никиты Баженова. Эта игра стала последней в «Спартаке» для Егора Титова и Максима Калиниченко, которых Станислав Черчесов списал дубль, решив, что настало время «резать мясо».

Избавление от проклятия. 1 ноября 2008 года. ЦСКА – «Спартак» - 0:1

Кто бы мог подумать, что именно в этой встрече случится долгожданная победа «Спартака». Между прочим, «красно-белыми» руководил Микаэль Лаудруп, который, по большому счету, только этой победой и запомнился болельщикам «Спартака». Победный гол забил Никита Баженов (видео), который нередко становился героем ключевых эпизодов, хотя стабильно реализовывать обычные моменты не мог и не любил.

Дерби «Спартак» - ЦСКА после периода армейского доминирования

Ровно 10 лет назад «Спартак» прервал серию без побед в дерби с ЦСКА длиной в 7.5 лет. Каковы же отношения между московскими клубами теперь? Кто чаще побеждает с 1 ноября 2008 года? Армейцы успешнее и на этом отрезке: 11 побед против восьми у «Спартака», причем три из восьми викторий «красно-белые» одержали при Массимо Каррере. Ничьи фиксировались четыре раза, причем одна из мировых – по сути, победа ЦСКА. В основное и дополнительное время кубкового финала была зафиксирована ничья 3:3, а в серии пенальти армейцы оказались сильнее.  

Орёл и решка. Кононов – тренер уровня «Спартака»

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Все комментарии
viv
viv
   74 / 801
03 ноября в 00:07
    mikysss
    mikysss
    02 ноября в 00:43
    У гинера бабки кончились Спартак начал на место ставить табун, все логично
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 801
    01 ноября в 18:22
    Черная серия для Спартака ЦСКА. Зенит черная стрела для пупсиков. Пятихаточки часто отстреливает им. Гыгыгы
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       46 / 801
    01 ноября в 17:31
    «Чёрная серия» «Спартака» в дерби с ЦСКА
    parallels
    parallels
       5 / 801
    01 ноября в 17:06
    какой позор!!! стыдно, товарищи, стыднооо!
    armeec_♞
    armeec_♞
       456 / 801
    01 ноября в 16:27
    Да, интересный получилось результат в том самом матче 01.11.2008.
    До игры практически все ставили на ЦСКА. и ведь были на то причины. И по игре и по составу ЦСКА был сильней, но Спартак победил, по игре или нет, это дело десятое. Это дерби очередной раз показало, что не важно, в каком состоянии подходят к дерби команды, результат может быть абсолютно любым.
    cpartak60
    cpartak60 ответил Michele_Alboreto
       234 / 801
    01 ноября в 16:17
    16-й матч серии. 2 сентября 2007 года. ЦСКА – «Спартак» - 1:1 А вот здесь «Спартак» вплотную подобрался к победе, но армейцы еще и Фортуну склонили на свою сторону. «Красно-белые» под руководством Станислава Черчесова вели борьбу за чемпионство с «Зенитом», а долгожданная победа в дерби точно стала бы воодушевляющим фактором, но не судьба. С 30-й минуты «Спартак» вел в счете, а пропустил в добавленное время второго тайма от Давида Янчика, который только этим голом и запомнился за время своих выступлений в ЦСКА. ☆☆☆☆☆☆ И если бы не этот гол, быть спартаку чемпионом. ЦСКА в конце нулевых дважды оставил спартак без трофеев.
    все таки 8лет вы не выигрывали у нас!!!про то забыли!!!а это вспомнили!!так что вам нас не догнать!!
    МКС
    МКС
       103 / 801
    01 ноября в 15:11
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto
      01 ноября в 15:01
      16-й матч серии. 2 сентября 2007 года. ЦСКА – «Спартак» - 1:1

      А вот здесь «Спартак» вплотную подобрался к победе, но армейцы еще и Фортуну склонили на свою сторону. «Красно-белые» под руководством Станислава Черчесова вели борьбу за чемпионство с «Зенитом», а долгожданная победа в дерби точно стала бы воодушевляющим фактором, но не судьба. С 30-й минуты «Спартак» вел в счете, а пропустил в добавленное время второго тайма от Давида Янчика, который только этим голом и запомнился за время своих выступлений в ЦСКА.

      ☆☆☆☆☆☆

      И если бы не этот гол, быть спартаку чемпионом. ЦСКА в конце нулевых дважды оставил спартак без трофеев.
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto
      01 ноября в 14:58
      2-й матч серии. 21 апреля 2002 года. «Спартак» – ЦСКА – 0:3

      ЦСКА возглавил Газзаев и сразу же начал делать «Спартаку» больно. Беспроигрышная серия армейцев в соперничестве с принципиальным соперником связана с именем этого тренера, именно Валерий Георгиевич не давал «спартаку» поднять голову, кто бы ни был его оппонентом с противоположного тренерского мостика.
      ☆☆☆☆☆
      Ещё ЛВС, который отжарил спартак в общей сложности 11 раз и одерживал победы в дерби на протяжении почти каждого календарного года, в который руководил ЦСКА, кроме одного (2014).
      2009: спартак 2:3 ЦСКА (Джанаев лишает спартак чемпионства)
      2010: спартак 1:2 ЦСКА, ЦСКА 3:1 спартак (в меньшинстве победили)
      2011: спартак 3:3 ЦСКА (4:5 по пенальти)
      2012: спартак 1:2 ЦСКА, ЦСКА 2:1 спартак, спартак 0:2 ЦСКА
      2013: ЦСКА 1:0 спартак
      2015: спартак 0:4 ЦСКА, спартак 1:2 ЦСКА
      2016: ЦСКА 1:0 спартак
      makkie
      makkie ответил Jum13
         42 / 801
      01 ноября в 14:53
      А почему после Гинера? Червиченко после Федуна спартак купил? P.S. ==================================== Червиченко был лично знаком с Юрием Заварзиным, генеральным директором «Спартака», с которым у него находилась по соседству дача. Заварзин узнал от Червиченко о том, что «Лукойл» готовился подписать спонсорский контракт с футбольным клубом ЦСКА, и уговорил Червиченко подписать спонсорский контракт со «Спартаком», подписанию контракта также, по некоторым данным, помогло то, что президент Лукойла, Вагит Алекперов, отказался оформлять сделку с владельцами ЦСКА ==================================== Судя по всему нынешним владельцам было абсолютно всё равно какой клуб покупать - спартак или ЦСКА. Им нужно было просто рекламировать Лукойл. Чем они и по сей день занимаются. Слава богу ЦСКА купил Гинер
      Ну Гинер мог и у нас оказаться - не сложилось.
      Тут речь скорее о целях управленца - поднимать имидж клуба, выигрывать трофеи, развивать и продавать игроков, работать с болельщиками... или освоить Тушино-2018, проспонсировать Лукойл и пожинать лавры от постоянных скандалов и ажиотажа в СМИ.
      Вам повезло - нам нет...
      ZENIT GOAL
      ZENIT GOAL
         220 / 801
      01 ноября в 14:45
      "За «Спартак» еще играли Ковтун, Парфенов, Тчуйсе, Булатов, Робсон и Титов – единственный, кто дождется следующей победы над ЦСКА" - насколько я помню, Титова вместе с Калиниченко ещё летом 2008 года сплавил Черчесов. Соответственно, Титов той победы уже не застал.
      Jum13
      Jum13 ответил makkie
         10 / 801
      01 ноября в 14:42
      Посмотрел бы я на вас с Червём во главе и с мукунками в составе... скажем, годика 2-3 после Гинера с расшатыванием всей системы управления клубом.
      А почему после Гинера? Червиченко после Федуна спартак купил?

      P.S.
      ====================================

      Червиченко был лично знаком с Юрием Заварзиным, генеральным директором «Спартака», с которым у него находилась по соседству дача. Заварзин узнал от Червиченко о том, что «Лукойл» готовился подписать спонсорский контракт с футбольным клубом ЦСКА, и уговорил Червиченко подписать спонсорский контракт со «Спартаком», подписанию контракта также, по некоторым данным, помогло то, что президент Лукойла, Вагит Алекперов, отказался оформлять сделку с владельцами ЦСКА

      ====================================

      Судя по всему нынешним владельцам было абсолютно всё равно какой клуб покупать - спартак или ЦСКА. Им нужно было просто рекламировать Лукойл. Чем они и по сей день занимаются. Слава богу ЦСКА купил Гинер
      Jum13
      Jum13 ответил Рыжая Борода
         10 / 801
      01 ноября в 14:37
      как болельщик СМ со стажем, не считаю ЦСКА принципиальным соперником, всегда болею за них в Европе, чего не скажу про Динамо Киев...
      К сожалению того чемпионата уже давно нет. А жаль
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         36 / 801
      01 ноября в 14:28
      На соккере есть одна команда, которая много лет веселит всех соккерчан это СпаМ.
      Дай бог чтобы веселье продолжалось здоровья Федуну!!!
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         664 / 801
      01 ноября в 14:12
      как болельщик СМ со стажем, не считаю ЦСКА принципиальным соперником, всегда болею за них в Европе, чего не скажу про Динамо Киев...
      makkie
      makkie ответил Jum13
         42 / 801
      01 ноября в 14:09
      Я помню как спартачи радовались, когда наконец смогли победить 1:0. Даже футболки на память печатали. Как говорится: кто на спартак ходил - то в цирке не смеётся )))
      Посмотрел бы я на вас с Червём во главе и с мукунками в составе... скажем, годика 2-3 после Гинера с расшатыванием всей системы управления клубом.
      Коля58
      Коля58
         119 / 801
      01 ноября в 14:04
      Цирк да и только )))
      FROLL 001
      FROLL 001
      01 ноября в 14:04
      Кони постоянно лупят свиней. За редким исключением побеждают пупсики и то не без помощи судей. Гыгыгы
      Roger Young
      Roger Young
         621 / 801
      01 ноября в 13:51
      Хорошая статистика. Помню практически все матчи
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
         78 / 801
      01 ноября в 13:39
      Наверное, самая близкая по охвату история – это серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.
      ---------------------
      Чистякова спартачи покусали. Сравнивать историю клубных противостояний со статистикой одного игрока - это что-то с чем-то...
      И уж, тем более, со статистикой Акинфеева. Да любой из современных вратарей российских клубов много чего бы отдал, чтобы сыграть хотя бы вполовину успешно в своей карьере в сравнении с Игорем. И уж не пупсикам, за время эпохи "Конифея" штук десять киперов сменивших, над антирекордом Игоря зубоскалить. А, в общем-то, что им ещё остаётся, остаться со своими 1-18, 0-7, Легиями с Санкт-Галленами? Вот на носу ещё один ....... Ну вы поняли.. ;)
      Jum13
      Jum13
         10 / 801
      01 ноября в 13:21
      Я помню как спартачи радовались, когда наконец смогли победить 1:0. Даже футболки на память печатали. Как говорится: кто на спартак ходил - то в цирке не смеётся )))
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