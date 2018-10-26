Родина Российского футбола

26 октября 2018, 17:06

Ровно 121 год назад, 24 октября (12 октября по юлианскому календарю) 1897 года, в Санкт-Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в истории России. Северная столица по праву считается колыбелью российского футбола, но что предвещало это событие и что было после?

Кто первый?

Во многих советских источниках можно встретить информацию, что старейшим футбольным клубом России является «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, который был создан в 1909 году. В других изданиях «Первым клубом» именуют ФК «Коломна», основанный в 1904 году. На самом деле эти истории не имеют ничего общего с действительностью.

Команда «Спорт» Санкт-Петербург была образована в середине 80-х годов XIX века из молодых людей, коротающих свободное время загородом, потому носивших звание «дачников». Изначально коллектив специализировался по легкой атлетике и только в 1896 году был перепрофилирован на игру с мячом, когда был официально зарегистрирован под названием «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» (КЛС). Именно этот год является годом основания первой футбольной команды нашей страны, а «Спорт» соответственно старейшим коллективом России.

Большой вклад в изучение этой темы внес Николай Яковлевич Киселёв. Его эпохальная работа «70 футбольных лет. Футбол в Петербурге, Петрограде, Ленинграде» осветила поистине «темные» пятна истории нашего спорта.

По утверждению Николая Яковлевича, в это же время рабочие Путиловского завода «с увлечением играли» в футбол в Екатерингофском саду, где теперь располагается стадион «Кировец», но данная информация не встречается в других источниках и я склонен отнести ее к политическим пристрастиям автора. В советскую бытность преобладало мнение, что любая позитивная общественная деятельность имела корни в рабочем классе и потому данная информация могла быть написана в угоду тогдашней политической установке.

Если отбросить непроверенные данные о таинственных командах заводских рабочих, в сухом остатке мы получаем единственный факт: Команда «Спорт», он же «Кружок Любителей Спорта», он же КЛС первый клуб в России, который был основан еще в XIX веке.

Тот самый матч

Для справедливости стоит отметить, что первые попытки играть в «ножной мяч» зафиксированы в 1879 и в 1893 годах. В первом случае матч проходил между английскими рабочими Петербургской мануфактуры, во втором, игра проходила в перерыве между заездами ипподрома. Матч 1897 года отличался тем, что игра проходила между официально зарегистрированными спортивными сообществами.

На поле встретились «Кружок Любителей Спорта» и «Василеостровское общество футболистов». К сожалению, история не сохранила подробностей той встречи. Известно, что игра проходила на плацу Кадетского корпуса и команда Васильевского острова расправилась с соперником с разгромным счетом 6:0.

Это событие стало катализатором, который привлек огромный интерес обывателей к неизведанной спортивной дисциплине. Уже через 4 года в Санкт-Петербурге появилась первая футбольная лига в России. На истории этой лиги и ее представителях хотелось бы остановиться подробнее.

«Спорт»

Чемпион СПб (5): 1908, 1909, 1910, 1913, 1914

Являлся самым титулованным клубом лиги на ряду с английским «Невским». Гранд петербургского турнира. Имел в своем активе 5 побед в чемпионате города. В игре команду отличал рационализм. Славились крепкой обороной и грубым прерыванием атаки соперника на чужой половине поля. Сейчас эту тактику назвали бы «высоким прессингом».

«Меркур»

Чемпион СПб (2): 1911, 1915

Двукратный победитель турнира в 1911 и в 1915 годах. Представители команды отличались плотным телосложением, поэтому ставка коллектива была на силовой футбол. В какой-то степени «Меркур» можно назвать отцом петербургского «Динамо» и «Зенита». За этот коллектив выступал Александр Северов, отец легендарного для нашего города футболиста, Сергея Александровича Северова, который провел 117 матчей в стане «бело-голубых», а затем еще 72 игры в майке «со стрелкой». Как и отец, сын выбрал амплуа защитника. Также в «Меркуре» играл Григорий Архангельский. Его сын, Евгений Григорьевич, провел в ленинградском «Динамо» 5 лет, а затем обессмертил свою фамилию участием в знаменитом английском турне московских одноклубников. На том турнире Евгений Григорьевич забил 4 мяча.

«Унитас»

Чемпион СПб: 1912

Команда с незвучным названием победила в турнире 1912 года. В отличие от «Меркура», «Унитас» отличался скоростью и техничностью в атаке. Стержнем команды были братья Бутусовы. Василий Бутусов стал главным кузнецом победы команды не только в турнире города, но и команды Санкт-Петербурга на чемпионате России 1912-го, речь о котором пойдет чуть позже. Именно Василий сделал дубль в игре с командой Москвы. Младший брат Михаил присоединился к команде только в 1917 году и взял с коллективом третье место, но затем в 20-х Михаил Павлович приглашался в сборную Советского Союза и 5 лет провел в составе ленинградского «Динамо».

«Коломяги»

Чемпион СПб (3): 1916, 1917, 1918

Бессменный лидер турнира последних лет. Одними из первых стали практиковать преимущественно игру «низом». Существует версия, что это произошло из-за неудачного выбора места для тренировочного поля. Площадка продувалась ветрами со всех сторон, что затрудняло игру в воздухе. Костяк команды состоял из братьев Филипповых, один из которых 2 года изучал науки в Англии. Помимо диплома по инженерной специальности, Петр Филиппов привез с собой тогдашнюю манеру игры англичан. С этого момента команда заиграла по-новому. К старым козырям добавились игра головой и смены направления атаки, что позволило оставаться гегемоном до закрытия турнира. Это произойдет в 1918 году, но за 17 лет существования в чемпионате будут зафиксированы поистине знаковые события.

На фото футбольная команда «Коломяги»

1901. Первый турнир. Англия VS Шотландия

Удивительный факт: в первом турнире Российской столицы не принимала участия ни одна российская команда! Кубок был разыгран между клубами «Невский», «Виктория» и «Невка». Две первые команды состояли из английских рабочих, а «Невка» состояла из шотландцев. Учитывая непростые отношения между этими народами, накал борьбы был нешуточным. Несмотря на английский численный перевес, кубок достался шотландской команде, которая не проиграла ни одной встречи.

1902. Первый русский клуб

Только во втором розыгрыше в турнире появилась российская команда. Перед «Кружком Любителей Спорта» была поставлена амбициозная задача: сразиться с командами иностранцев в виде спорта, который они же придумали. К сожалению, первый блин вышел комом. Современники отмечали нервозность в действиях россиян и если первые две встречи команда проиграла с достоинством и одинаковым счетом 1:2, то остальные поединки оканчивались погромом нашего коллектива. Окончательный итог турнира для КЛС оказался плачевным, 0 побед и ничьих, 6 поражений из 6, общий счет мячей 3:23.

1903. Первый скандал

В этом сезоне уже участвовало пять команд, две из которых были собраны из российских игроков. Несмотря на очередную победу англичан, наши спортсмены смогли составить достойную конкуренцию и победили в нескольких встречах. В 1903 году у двух клубов появились первые команды резерва, но запомнился чемпионат другим событием. 5 октября российский «Кружок Любителей Спорта» встречался с английским клубом «Невский». Обе команды претендовали на второе место, поэтому ожидался напряженный поединок. Российская команда была намного сильнее противника и еще в первом тайме смогла трижды подряд поразить ворота «Невского». Англичане отквитали один гол незадолго до перерыва, но затем произошло то, о чем написали в спортивной газете:

«В первом тайме при счете 3:1 в пользу „Спорта“ случился беспримерный инцидент. Шарпльс, который на этот раз играл форвардом, рассердился на Чирцова за то, что он его атаковал довольно сильно, но вполне законно, и набросился на последнего, ничего подобного не ожидавшего, повалил в снег и стал душить с таким остервенением, что судья В. С. Мартин с трудом оттащил его; благодаря более разумным игрокам удалось предотвратить свалку, которая грозила случиться, так как за обоих начали заступаться товарищи. Судья не счел нужным выслать Шарпльса с поля игры; зато когда потом Чирцов, падая, задел одного из игроков „Невского“ и потом снова сделал атаку, совершенно правильную и не причинившую никакого вреда, судья выслал его с поля игры, обессилив таким образом команду кружка. До перерыва последняя, однако, держалась стойко, но потом даже такая отличная игра защиты, которую показали кружковцы (особенно Максвель и Рябов), не могла спасти кружок от поражения, и во второй половине ворота кружка сплошь атаковались „невскими“, которые вогнали мяч еще шесть раз. Свалки в этот раз не произошло, но страсти не утихали. „Кружок любителей спорта“ подал протест и требовал переигровки. В комитете „Санкт-Петербургской лиги“ заправляли британцы. Они отклонили протест, а в отношении игроков, замешанных в инциденте, приняли „соломоново решение“: „Решением комитета лиги Чирцов дисквалифицирован на год, а Шарпльсу вынесено „предостережение““».

Что же требовать от современных судей, если их предки сто с лишним лет назад отличались хорошо знакомой нам предвзятостью.

1905. Первый матч за первое место

Многие из вас могли воочию наблюдать золотой матч между «Локомотив» и ЦСКА в 2002 году. Некоторые застали аналогичное событие в 1996-м между «Спартаком» и «Аланией». Традицию проводить игры за первое место положили все те же Петербургские спортсмены. Команды «Меркур» и «Петровский» закончили выступление во второй лиге с одинаковым количеством очков, но повышение в классе мог получить только один коллектив. В связи с этим команды впервые в истории провели дополнительный поединок между собой, в котором «Меркур» оказался наголову сильнее, установив счет 8:1.

1907. Первый поединок двух столиц. Первое закрытие клуба

В том году футбол в России вышел на принципиально новый уровень, так как локальные городские противостояния переросли в межрегиональные. 14 и 16 сентября сборная Санкт-Петербурга принимала у себя Московскую сборную. Первая игра закончилась уверенной победой петербуржцев 2:0, зато в ответной игре москвичи были в шаге от победы. За 15 минут до конца на табло горели цифры 2:4 в пользу игроков Москвы. Полторы тысячи зрителей, пришедших посмотреть на поединок, не сомневались в победе гостей, но петербуржцы каким-то невероятным образом смогли забить 3 гола и вырвать победу. Итоговый счет 5:4 положил начало доброй традиции встреч двух столиц, которая была окончена только в 1940 году.

К сожалению, 1907 год ознаменовался еще одной недоброй традицией. В 1906 году последнее место в лиге занял «Новопетербургский» клуб. Именно в этой команде принимал участие знаменитый Дюперрон, который считается основателем российского футбола. Команда была образована на частные средства и в 1907 году меценат решил закончить финансирование. Таким образом Россия впервые узнала, что такое закрытие и банкротство спортивного коллектива. Как жаль, что эту традицию нельзя побороть до сих пор.

1908. Первый российский чемпион

Спустя семь лет после старта турнира российская команда впервые смогла обойти англичан и стать чемпионом. «Спорт», как старейший российский коллектив, смог набраться достаточно опыта, чтобы сдать этот экзамен на «отлично».

Центральная встреча между «Спортом» и «Невским» собрала на трибунах небывалый рекорд в 2000 человек. Англичане играли грубо, их могла устроить только победа, но грязная игра аукнулась удалением одного из лучших футболистов команды. В итоге англичане были побеждены со счетом 3:2. Но история на этом не завершилась и получила продолжение. После поражения все английские команды решили отказаться от участия в турнире. Коллективы «Невский», «Нева» и «Виктория» вышли из состава Санкт-Петербург футбол-лиги, организовав свой турнир «Российское общество футболистов-любителей». Российская Петербургская лига объявила бойкот новому спортивному сообществу. К Петербургской лиге подключилась московская и тогда ряд английских футболистов предпочли перейти в российские команды. Конфликт продолжался до 1911 года, когда английские и российские коллективы подписали мировую.

Турнир просуществовал 18 лет с 1901 по 1918 год. За это время количество клубов в городе выросло с 3 до 21, а количество сыгранных матчей в турнире во всех лигах с 6 до 381 в год.

Апофеоз и первый лимит на легионеров

В 1912 году сборная Российской Империи принимала участие в олимпийских играх. Выступление футбольной сборной на этом турнире – тема для отдельной статьи. Мы же уделим внимание турниру, который прошел осенью того же года.

16 сентября навсегда войдет в историю, как дата начала первого чемпионата России по футболу. Турнир проходил полтора месяца и в нем принимали участие всего 4 сборных: Санкт-Петербурга, Москвы, Харькова и Киева. В финале ожидаемо встретились сборные Москвы и Петербурга. Финальный матч закончился со счетом 2:2, а дополнительное время не было доиграно из-за наступления темноты, поэтому было принято решение о переигровке. Во второй игре петербуржцы обыграли соперников 4:1, а Василий Бутусов отличился дублем. 27 октября сборная Петербурга стала первым чемпионом России.

К сожалению, данный турнир остался единственным официально разыгранным. Следующий чемпионат закончился скандалом. В финал снова вышла сборная Петербурга, а соперником выступила сборная Одессы. После победы над командой Москвы в полуфинале, никто не сомневался, что петербуржцы снова возьмут трофей, но матч закончился 4:2 в пользу одесситов. Футболисты из Одессы по праву оказались сильнее, но нарушили до боли знакомые нам правила лимита. Футболистам той эпохи наша квота показалась бы просто смешной, потому что тогда в составе российских команд имели права выступать только три иностранца. Одесская команда выпустила на поле четырех легионеров, тем самым нарушив букву закона. Результаты матча были аннулированы, кубок не был вручен ни одной из команд, и все ждали следующего сезона… Но планы нарушила первая мировая война.

Результаты аннулированного чемпионата

Итоги

Подытожить рассказ хочется на мажорной ноте, хотя сделать это довольно непросто. Футбольный клуб из Санкт-Петербурга является старейшим клубом нашей Родины. В Петербурге был проведен первый официальный футбольный матч, и не случайно сборная города стала первым чемпионом страны.

Петербург имел серьезные футбольные перспективы, и только грандиозный военный конфликт и политические изменения нарушили поступательное движение вверх. Хочется, чтобы богатые футбольные традиции не были забыты и не канули в лету. Только так мы сможем достичь новых высот в любимом виде спорта.