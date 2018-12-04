Домашние мальчики. «Зенит» не умеет играть в гостях

вчера, 18:22

Поражение в Туле стало уже седьмым для «Зенита» в сезоне, все неудачи – выездные. «Соккер.ру» пытается выяснить причины болезни команды Сергея Семака.

Общая статистика. В этом сезоне «Зенит» провел 27 матчей во всех турнирах: одержал 17 побед (63%), 3 раза сыграл вничью и проиграл 7 раз. Разница забитых и пропущенных мячей: 49-29. «Сине-бело-голубые» играли матчи плей-офф в Кубке России и в квалификации Лиги Европы, но если представить все встречи в виде календарных игр чемпионата, то констатируем, что в среднем «Зенит» набирает 2 очка за матч, то есть собирает 2/3 баллов. Но как же по-разному команда Сергея Семака проявляет себя дома и на выезде!

Домашняя статистика. 12 матчей = 11 побед, 1 ничья, 0 поражений. Разница голов: 30-8. На своем поле «Зенит» выступает идеально, домашняя игра – это практически гарантия победы, причем неважно, в каком турнире. «Сине-бело-голубые» отыгрались с 0:4 в противостоянии с минским «Динамо» в квалификации Лиги Европы, потом обыграли «Мольде» в раунде плей-офф и одержали три победы на групповой стадии. В РПЛ «Зенит» негостеприимно обошелся в родных стенах с «Арсеналом», «Уралом», «Локомотивом», «Краснодаром», «Ахматом» и «Ростовом». Единственный соперник, который посмел нарушить идиллию – московский «Спартак», который потерял из-за травмы сильного защитника Жиго, но не уступил – 0:0.

Выездная статистика. 15 матчей = 6 побед, 2 ничьи, 7 поражений. Разница голов: 19-21. «Зенит» проиграл почти половину выездных матчей, разница забитых и пропущенных мячей – отрицательная. Для команды, претендующей на роль флагмана российского футбола, это недопустимая статистика. Кого же все-таки обыграл «Зенит» в гостях? Во-первых, команду второго дивизиона «Волгарь» в рамках Кубка России, во-вторых, пять клубов РПЛ : «Енисей», «Рубин», «Уфа», «Оренбург» и «Крылья Советов». Что характерно, в турнирной таблице эти команды занимают места от 7-го и ниже. Обыграно серьезных или равных соперников – 0. В основной сетке Лиги Европы «Зенит» дважды сыграл вничью со счетом 1:1 с «Копенгагеном» и «Бордо» на их поле. На семи поражениях остановимся подробнее.

1. «Динамо» (Минск) – «Зенит» - 4:0 (3-й отборочный раунд Лиги Европы). Уже в третьем официальном матче сезона с «Зенитом» случилось затмение. Минское «Динамо» уничтожило команду Сергея Семака на своем поле, забив три мяча уже к перерыву. «Сине-бело-голубые» явно не ждали такой прыти от белорусского клуба, сказался недостаточный настрой, провалились трое аргентинцев, вышедших в стартовом составе: Краневиттер, Ригони и Дриусси. Через неделю «Зенит» совершил героический камбэк, который до сих пор с трудом укладывается в уме, выиграв у «Динамо» со счетом 8:1. Этот результат позволил списать гостевое поражение на чрезвычайное происшествие, но дальнейшие события показали, что это было симптоматично.

2. «Мольде» – «Зенит» - 2:1 (раунд плей-офф Лиги Европы). В следующий раз «Зенит» проиграл снова в Лиге Европы. После домашней победы над «Мольде» 3:1 питерцы чувствовали себя уверенно перед выездной встречей, а уж после гола Далера Кузяева в гостях – и подавно. Но норвежцы не сдавались, отчаянно давили, а в какой-то момент принялись нагло избивать «Зенит» ногами. Забили два мяча, но могли больше, если бы не Андрей Лунев. В числе причин снова ротация, провал отдельных игроков и проблемы с настроем у всей команды.

3. «Анжи» – «Зенит» - 2:1 (9 тур РПЛ ). Первые два поражения не уязвили «Зенит», ведь в обоих случаях команда Семака проходила в следующий раунд. Но и не научили ничему, ведь «сине-бело-голубые» продолжили допускать сбои. Как «Зенит» уступил полуживому «Анжи», где месяцами не платят зарплату – загадка загадок, и ведь махачкалинцы победный мяч еще и в меньшинстве забили. Очевидно, Сергей Семак не достучался до своих игроков и не сумел потребовать, чтобы они отнеслись к «Анжи» серьезно.

4. «Динамо» – «Зенит» - 1:0 (11 тур РПЛ ). В матче с московским «Динамо» уже сам «Зенит» долго играл в меньшинстве после удаления Дриусси в концовке первого тайма. Кроме того, в этой встрече не принимал участия Леандро Паредес, которого Семак считает единственной звездой своей команды и от которого «Зенит» зависим. Динамовцы создали больше возможностей (7-2 по ударам в створ) и выиграли по делу.

5. «Ростов» – «Зенит» - 3:1 (1/8 финала Кубка России). И снова мотивированная и организованная команда «отвозила» «Зенит» на своем поле. Ротация Семака – признак близкого провала. Против «Ростова» не вышли с первых минут Паредес, Кузяев и Дзюба, итог – закономерное поражение. У «сине-бело-голубых» высокий уровень зависимости от отдельных футболистов, пропадают они – пропадает командный класс, а о выстроенной игре приходится только мечтать.

6. ЦСКА – «Зенит» - 2:0 (14 тур РПЛ ). Паредес пропускал матч из-за дисквалификации, Дзюба вышел на поле не в оптимальных кондициях, а без своих лидеров Семак ничего не смог противопоставить Ганчаренко и уверенно проиграл. У Сергея Богдановича ограниченный набор тактических примочек, и когда он остается без опоры в лице мастеровитых игроков – карточный домик рушится.

7. «Арсенал» – «Зенит» - 4:2 (16 тур РПЛ ). В Туле вроде бы все лидеры были номинально на поле, но Паредес был не в лучшем настроении, а в обороне «Зенита», образованной тремя центральными защитниками (Анюков, Иванович, Мевля), был бардак. С планом на игру Семак промахнулся, а внести коррективы по ходу матча не получилось.

Так почему «Зенит» уязвим в гостевых матчах?

1. Ротация состава. Часто именно на выездные встречи выпадает желание Семака предоставить отдых лидерам, и это становится бичом «Зенита». За спинами ведущих игроков нет достойных сменщиков: Паредес безальтернативен в центре поля после травмы Нобоа. Маркизио не оправдывает свое приглашение, Краневиттер бесполезен, а Эрнани нестабилен. Дзюбу может заменить только Заболотный, ведь Кокорин подставил команду и клуб.

2. Неоптимальные решения Семака. За этой формулировкой кроется целый комплекс проблем. Сергей Богданович пока защищен от критики щитом в виде лидерства в РПЛ и выхода в весеннюю стадию Лиги Европы, но у него масса локальных промахов: и кадровых, и тактических, и мотивационных. «Зенит» неплохо стартовал на классе игроков, но соперники изучают питерцев и бьют по болевым точкам.

3. Настрой, мотивация и вот это всё. Семь поражений на выезде демонстрируют отсутствие стержня у команды. «Зенит» наступает на одни и те же грабли раз за разом. Подопечные Семака недооценивают условно слабых соперников, или у них уже трясутся коленки перед выездными встречами? Допустим, Сергей Богданович не может дать заряд нужного градуса, но в команде есть лидеры, старички, футболисты с характером вожаков: Дзюба, Иванович, Анюков.