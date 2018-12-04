Домашние мальчики. «Зенит» не умеет играть в гостях

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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Домашние мальчики. «Зенит» не умеет играть в гостях

вчера, 18:22

Поражение в Туле стало уже седьмым для «Зенита» в сезоне, все неудачи – выездные. «Соккер.ру» пытается выяснить причины болезни команды Сергея Семака. 

Общая статистика. В этом сезоне «Зенит» провел 27 матчей во всех турнирах: одержал 17 побед (63%), 3 раза сыграл вничью и проиграл 7 раз. Разница забитых и пропущенных мячей: 49-29. «Сине-бело-голубые» играли матчи плей-офф в Кубке России и в квалификации Лиги Европы, но если представить все встречи в виде календарных игр чемпионата, то констатируем, что в среднем «Зенит» набирает 2 очка за матч, то есть собирает 2/3 баллов. Но как же по-разному команда Сергея Семака проявляет себя дома и на выезде! 

Домашняя статистика. 12 матчей = 11 побед, 1 ничья, 0 поражений. Разница голов: 30-8. На своем поле «Зенит» выступает идеально, домашняя игра – это практически гарантия победы, причем неважно, в каком турнире. «Сине-бело-голубые» отыгрались с 0:4 в противостоянии с минским «Динамо» в квалификации Лиги Европы, потом обыграли «Мольде» в раунде плей-офф и одержали три победы на групповой стадии. В РПЛ «Зенит» негостеприимно обошелся в родных стенах с «Арсеналом», «Уралом», «Локомотивом», «Краснодаром», «Ахматом» и «Ростовом». Единственный соперник, который посмел нарушить идиллию – московский «Спартак», который потерял из-за травмы сильного защитника Жиго, но не уступил – 0:0. 

Выездная статистика. 15 матчей = 6 побед, 2 ничьи, 7 поражений. Разница голов: 19-21. «Зенит» проиграл почти половину выездных матчей, разница забитых и пропущенных мячей – отрицательная. Для команды, претендующей на роль флагмана российского футбола, это недопустимая статистика. Кого же все-таки обыграл «Зенит» в гостях? Во-первых, команду второго дивизиона «Волгарь» в рамках Кубка России, во-вторых, пять клубов РПЛ: «Енисей», «Рубин», «Уфа», «Оренбург» и «Крылья Советов». Что характерно, в турнирной таблице эти команды занимают места от 7-го и ниже. Обыграно серьезных или равных соперников – 0. В основной сетке Лиги Европы «Зенит» дважды сыграл вничью со счетом 1:1 с «Копенгагеном» и «Бордо» на их поле. На семи поражениях остановимся подробнее. 

1. «Динамо» (Минск) – «Зенит» - 4:0 (3-й отборочный раунд Лиги Европы). Уже в третьем официальном матче сезона с «Зенитом» случилось затмение. Минское «Динамо» уничтожило команду Сергея Семака на своем поле, забив три мяча уже к перерыву. «Сине-бело-голубые» явно не ждали такой прыти от белорусского клуба, сказался недостаточный настрой, провалились трое аргентинцев, вышедших в стартовом составе: Краневиттер, Ригони и Дриусси. Через неделю «Зенит» совершил героический камбэк, который до сих пор с трудом укладывается в уме, выиграв у «Динамо» со счетом 8:1. Этот результат позволил списать гостевое поражение на чрезвычайное происшествие, но дальнейшие события показали, что это было симптоматично. 

2. «Мольде» – «Зенит» - 2:1 (раунд плей-офф Лиги Европы). В следующий раз «Зенит» проиграл снова в Лиге Европы. После домашней победы над «Мольде» 3:1 питерцы чувствовали себя уверенно перед выездной встречей, а уж после гола Далера Кузяева в гостях – и подавно. Но норвежцы не сдавались, отчаянно давили, а в какой-то момент принялись нагло избивать «Зенит» ногами. Забили два мяча, но могли больше, если бы не Андрей Лунев. В числе причин снова ротация, провал отдельных игроков и проблемы с настроем у всей команды. 

3. «Анжи» – «Зенит» - 2:1 (9 тур РПЛ). Первые два поражения не уязвили «Зенит», ведь в обоих случаях команда Семака проходила в следующий раунд. Но и не научили ничему, ведь «сине-бело-голубые» продолжили допускать сбои. Как «Зенит» уступил полуживому «Анжи», где месяцами не платят зарплату – загадка загадок, и ведь махачкалинцы победный мяч еще и в меньшинстве забили. Очевидно, Сергей Семак не достучался до своих игроков и не сумел потребовать, чтобы они отнеслись к «Анжи» серьезно.

4. «Динамо» – «Зенит» - 1:0 (11 тур РПЛ). В матче с московским «Динамо» уже сам «Зенит» долго играл в меньшинстве после удаления Дриусси в концовке первого тайма. Кроме того, в этой встрече не принимал участия Леандро Паредес, которого Семак считает единственной звездой своей команды и от которого «Зенит» зависим. Динамовцы создали больше возможностей (7-2 по ударам в створ) и выиграли по делу.

5. «Ростов» – «Зенит» - 3:1 (1/8 финала Кубка России). И снова мотивированная и организованная команда «отвозила» «Зенит» на своем поле. Ротация Семака – признак близкого провала. Против «Ростова» не вышли с первых минут Паредес, Кузяев и Дзюба, итог – закономерное поражение. У «сине-бело-голубых» высокий уровень зависимости от отдельных футболистов, пропадают они – пропадает командный класс, а о выстроенной игре приходится только мечтать.

6. ЦСКА – «Зенит» - 2:0 (14 тур РПЛ). Паредес пропускал матч из-за дисквалификации, Дзюба вышел на поле не в оптимальных кондициях, а без своих лидеров Семак ничего не смог противопоставить Ганчаренко и уверенно проиграл. У Сергея Богдановича ограниченный набор тактических примочек, и когда он остается без опоры в лице мастеровитых игроков – карточный домик рушится.

7. «Арсенал» – «Зенит» - 4:2 (16 тур РПЛ). В Туле вроде бы все лидеры были номинально на поле, но Паредес был не в лучшем настроении, а в обороне «Зенита», образованной тремя центральными защитниками (Анюков, Иванович, Мевля), был бардак. С планом на игру Семак промахнулся, а внести коррективы по ходу матча не получилось.

Так почему «Зенит» уязвим в гостевых матчах?

1. Ротация состава. Часто именно на выездные встречи выпадает желание Семака предоставить отдых лидерам, и это становится бичом «Зенита». За спинами ведущих игроков нет достойных сменщиков: Паредес безальтернативен в центре поля после травмы Нобоа. Маркизио не оправдывает свое приглашение, Краневиттер бесполезен, а Эрнани нестабилен. Дзюбу может заменить только Заболотный, ведь Кокорин подставил команду и клуб. 

2. Неоптимальные решения Семака. За этой формулировкой кроется целый комплекс проблем. Сергей Богданович пока защищен от критики щитом в виде лидерства в РПЛ и выхода в весеннюю стадию Лиги Европы, но у него масса локальных промахов: и кадровых, и тактических, и мотивационных. «Зенит» неплохо стартовал на классе игроков, но соперники изучают питерцев и бьют по болевым точкам. 

3. Настрой, мотивация и вот это всё. Семь поражений на выезде демонстрируют отсутствие стержня у команды. «Зенит» наступает на одни и те же грабли раз за разом. Подопечные Семака недооценивают условно слабых соперников, или у них уже трясутся коленки перед выездными встречами? Допустим, Сергей Богданович не может дать заряд нужного градуса, но в команде есть лидеры, старички, футболисты с характером вожаков: Дзюба, Иванович, Анюков.

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Bullкин
Bullкин
   609 / 973
сегодня в 09:43
Оба недоношенных госпроекта сильно раздражают. Что газовый что бензиновый. Не могут бабки с*ка красиво отмывать...
Leningrad 84
Leningrad 84
   559 / 973
сегодня в 07:33
Играет роль и идеальная домашняя арена, после которой на замерзших зимних полях и осенних огородах Зениту играть объективно сложнее.
Leningrad 84
Leningrad 84
   559 / 973
сегодня в 07:28
В целом, Чистяков прав. В этом сезоне - Зенит объективно стал домашней командой. Причем "недонастрой" на слабые команды также присутствует.
ziborock
ziborock ответил parallels
   22 / 973
сегодня в 01:19
кстати. а зачем в статье уточнять, что спартак московский? другие какие-то что ли есть? динамо минск/москва понятно - спартак москва непонятно.
Спартак Москва
Спартак Кострома
Спартак Крым
Спартак Тамбов
и многие-многие другие!
Даже в Питере был фк Спартак!
А баскетбольный клуб Спартак в Питере лучший!)
И только Зенит - один-одинешенек, ну а что тут поделаешь, название то арабское!
P.S.Кстати, где все ваши, стыдливые, вторые сутки не видно!))) Щас на Соккере получается: один город - один болельщик!) Хотя нет,Гавроша там на какой-то ветке ошивался!
denmig
denmig
   16 / 973
вчера в 21:36
Домашние мальчики! Для битья! Раза четыре!
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   75 / 973
вчера в 21:23
Позор Спартаку за отстойное третье место, респект зениту за почетное пятое место
Alexfun94
Alexfun94 ответил parallels
   165 / 973
вчера в 20:53
я тебя, нонэйм, ещё сильнее разочарую. если модер спалит одно слово в твоём профиле - боюсь, мы тебя тут больше не увидим. а теперь беги редактировать. бегом-бегом, чего стоишь 😅
Мне не привыкать)))Не сильно боюсь.Это моя позиция.А так-то мы давно знакомы;)
parallels
parallels ответил Alexfun94
   8 / 973
вчера в 20:45
Ты меня разочаровываешь.Столько букав ни о чем.От тебя,кроме последнего вывода никто ничего другого не ждёт.Не выходи из роли.
я тебя, нонэйм, ещё сильнее разочарую. если модер спалит одно слово в твоём профиле - боюсь, мы тебя тут больше не увидим. а теперь беги редактировать. бегом-бегом, чего стоишь 😅
J5rom
J5rom
   469 / 973
вчера в 20:45
А разве зенит умеет играть, высокое место в РФЛ держат за счет купленных за хорошие деньги легионеров, которые в свою очередь этих денег не отрабатывают, игры нет, тактики нет, с таким составом надо играть в ЛЧ, а не ЛЕ, более серьезный соперник и все зенит проиграет, лучше бы воспитывали молодешь, как В ЦСКА или в Краснодаре, хоть какое то оправдание было бы, а так опять слова...
Alexfun94
Alexfun94 ответил parallels
   165 / 973
вчера в 20:40
собака лает, караван идёт. задача "минимум" выполнена - выход из группы с 1 места, и 1 место в чемпионате, которое в последнем туре года не отдадим (рубин в гостях обыграли, в спб ему ловить вообще нечего, смотрим выше домашнюю статистику). а согласно сложившейся традиции, когда перешли на "осень-весна": зимний чемпион в мае становится фактическим чемпионом. один только раз кони что-то запредельное выдали, став чемпионом, хотя первую строчку зимой делили зенит и локо. в любом случае, проблемы сейчас есть - но это наши проблемы, с которыми клуб пока справляется. вывод: позор спартаку.
Ты меня разочаровываешь.Столько букав ни о чем.От тебя,кроме последнего вывода никто ничего другого не ждёт.Не выходи из роли.
parallels
parallels
   8 / 973
вчера в 20:40
кстати. а зачем в статье уточнять, что спартак московский? другие какие-то что ли есть? динамо минск/москва понятно - спартак москва непонятно.
parallels
parallels
   8 / 973
вчера в 20:37
собака лает, караван идёт. задача "минимум" выполнена - выход из группы с 1 места, и 1 место в чемпионате, которое в последнем туре года не отдадим (рубин в гостях обыграли, в спб ему ловить вообще нечего, смотрим выше домашнюю статистику). а согласно сложившейся традиции, когда перешли на "осень-весна": зимний чемпион в мае становится фактическим чемпионом. один только раз кони что-то запредельное выдали, став чемпионом, хотя первую строчку зимой делили зенит и локо. в любом случае, проблемы сейчас есть - но это наши проблемы, с которыми клуб пока справляется. вывод: позор спартаку.
Alexfun94
Alexfun94
   165 / 973
вчера в 20:35
Последнее слово в заголовке лишнее.А так всё верно.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   237 / 973
вчера в 20:34
Зенит вообще не умеет играть в футбол
legendsofsails
legendsofsails
   496 / 973
вчера в 20:27
Ни о чем статья.
d_fincher
d_fincher
   77 / 973
вчера в 20:23
Домашние лазуревые мальчики)
pomor45
pomor45
   74 / 973
вчера в 20:17
Против статистики не попрёшь, а она свидетельствует о том, что Зенит столкнулся с новой реальностью: резким переходом от игры в тепличных условиях своего нового всепогодного стадиона к играм на открытых полях в неблагоприятных погодных условиях. Плохие поля и неблагоприятные условия лишают классных игроков преимущества их технического арсенала перед рядовыми игроками. Они не только уравнивают их в значительной степени, но и дают последним то преимущество, что они играют максимально просто, как только и умеют, в любых условиях, нарабатывают их годами, доводя до примитивного автоматизма, поэтому в экстремальных условиях ошибаются в своих приёмах гораздо меньше.
112910415
112910415
   92 / 973
вчера в 20:05
высокий класс, почти запредельный... )
saha100
saha100
   69 / 973
вчера в 19:58
зениту ещё в Москву к Спартаку ехать. Вот где будет избиения бомжа.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   409 / 973
вчера в 19:56
Зенит выездное дно.
Colonist
Colonist
   173 / 973
вчера в 19:39
Что еще за флагман нашего футбола? Это нацпроект и он жив, пока у власти жулики и воры! Нацпроект умрет сразу, как только этих посадят! Надеюсь скоро! )
nikoladolgov
nikoladolgov
   543 / 973
вчера в 19:34
Продайте уже эту недокоманду !
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   772 / 973
вчера в 19:14
Арсенал сыграл грамотно, в таких условиях тула тренировалась всю неделю а Зенит приехал с теплицы поэтому и проиграл, уровень РПЛ низок поэтому на стадионы никто не ходит
papic337
papic337
   91 / 973
вчера в 18:53
Дома Зенит выигрывает за счёт судей и сумасшедшего фарта. Но на фарт в долгую рассчитывать нельзя. Обязательно будет облом. Фортуна барышня капризная.
25процентный клоун
25процентный клоун
   34 / 973
вчера в 18:44
Синеголубые мальчики для битья ,в чужом дворе ни чего не могут ,напомнили мне пацанов из соседнего двора,которых мы постоянно возили у себя на площадке
FILL3286
FILL3286
   25 / 973
вчера в 18:32
АХАХАХАХХАХА
ХАХАХАХАХАХАХ
Мальчики!
ХАХАХАХА
Да они ваще не умеют играть!!
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