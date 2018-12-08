Хуже клубов из ФНЛ. «Спартак» и «Зенит» против аутсайдеров

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Аргентина. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эвертон -:-  Уотфорд - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2:2 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 3.8 1.8 4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1:2 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 3.65 1.42 11
01:20 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
03:30 49’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.4 4 10.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.32 4.7 9
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 2.2 3.3 3.1
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.65 3.6 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1.8 3.7 3.9
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.5 3.05 2.85
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Атлетик Б -:-  Жирона 1.95 3.4 4
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.2 3.2 3.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.38 4.4 7.8
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
03:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.15 3.2 3.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Ахмат -:-  Арсенал Т 2.15 3.1 3.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.33 4.5 9.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 4.2 3.6 1.77
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1.43 4.3 6.8
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 7.3 4.1 1.43
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.4 4.7 6.5
ГлавнаяБлогиРПЛ - лучшая лига мира!

Хуже клубов из ФНЛ. «Спартак» и «Зенит» против аутсайдеров

08 декабря 2018, 14:00

Три команды из первой пятерки в этом туре сыграют с аутсайдерами. «Соккер.ру» выясняет, кто из фаворитов РПЛ чаще всего уступает слабым.

Завтра «Краснодар» играет дома с «Уфой» - 14-е место в таблице. «Спартак» отправился в гости к «Анжи», недавно 16-й команде лиги. А ЦСКА дома принимает «Енисей» - новичка дивизиона и последний коллектив в таблице. 

Выясним, кто из фаворитов хуже всех играет с четверкой худших команд пяти последних полноценных сезонов. Выборка в 200 матчей позволит найти морально самого слабого фаворита.

Кого выбираем в список фаворитов? «Зенит» и ЦСКА – очень часто были на вершине таблицы. Плюс «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» - из пятерки самых обеспеченных, а не просто записных лидеров последних сезонов.

Победа над аутсайдером в этом соревновании ничего не приносит. Ничья – минус 2 пункта (по количеству потерянных очков), поражение – минус 3. Чем выше место – тем хуже, ведь означает, что чаще проваливались.

5 место. ЦСКА – минус 6 баллов (3 ничьи)

У ЦСКА всего 1 осечка в 20 играх с теми, кто вылетал напрямую. «Енисею» срочно нужна сенсация в виде победы, чтобы не получить «черную метку». Москвичи обычно не щадят аутсайдеров.

Когда вылетала «Мордовия», то проиграла «армейцам» 7:1 и 6:4 – крайне странные матчи. Теперь у саранского клуба проблемы с финансированием, а ЦСКА живее всех живых и продолжает не уважать аутсайдеров.

Фаворит одержал 18 побед в 18 последних матчах против команд, вылетевших в итоге в ФНЛ напрямую. Не проигрывал худшим в лиге много лет, лишь три раза были ничьи. «Армейцы» - удивительно везучая команда, когда идет речь о битвах Давидов с Голиафом. 

Никого из других фаворитов аутсайдеры не боятся так, как ЦСКА. Мистика, или повод вспомнить знаменитую фразу о Гинере – 15 разных соперников, 40 матчей, 0 поражений. «Армейцы» проигрывают прямым конкурентам, но не худшим в РПЛ.

4 место. «Зенит» - минус 12 баллов (6 ничьих)

«Черный ангел» в лазурной форме, предвестник отправки в ФНЛ? «Зенит», как и ЦСКА, ни разу за пять сезонов не уступил ни одному из аутсайдеров. С другой стороны, у него больше потерянных пунктов против слабейших в сезоне.

В 20 матчах за последние 5 сезонов с теми, кто вылетел напрямую, лишь в двух «Зенит» оступался – были ничьи с «Торпедо» и «Мордовией», когда потеряли по два очка в каждом случае. А вот командам из 13 и 14 мест уступают чаще.

«Зенит» фантастически везучий в матчах против аутсайдеров – 6 осечек в 40 матчах, и даже если игра не клеится, если попадается неудобный соперник, умудряются победить. Одновременно надо отметить вес таких осечек.

Когда ЦСКА взял последний титул, у «Зенита» были ничьи против «Кубани» и «Мордовии». А «Ростов» Бердыева оторвался как раз на четыре пункта. Осечки со слабейшими командами – дорогое удовольствие. «Зенит» перестали бояться остальные, и в ЛЧ не были три сезона.

3 место. «Краснодар» - минус 34 балла (2 поражения, 14 ничьих)

«Быки» без опыта побед в чемпионате России, но всегда брезговали проигрывать тем, кто вылетал напрямую. У них всего 4 ничьи в 20 случаях с главными аутсайдерами, без поражений. А вот с 13-ми и 14-ми в таблице не дружат.

До прошлого сезона имели плохую привычку бояться тех, кто оказывался в зоне стыковых матчей – куча ничьих. Есть даже сезон, когда у «Краснодара» всего 3 победы в 8 матчах с аутсайдерами. Причем тогда 5 пунктов потеряли только с вылетевшим «Оренбургом».

«Краснодару» очень важно научиться показать разницу в классе, а не только больше владеть мячом и точнее играть в пас. Ведь можно потерять титул или место в Лиге чемпионов в будущем, неудачно сыграв с аутсайдером или сразу несколькими.

Пример из их жизни: три года назад набрали с ЦСКА по 60 пунктов, но в ЛЧ из-за перевеса по победам пошли «армейцы». В том сезоне «быки» потеряли 6 очков с «Уралом» (две ничьи) и «Торпедо». Кононов упустил шанс на титул, ведь у «Краснодара» могло быть 66 пунктов, тогда как «Зенит» собрал всего 67.

2 место. «Спартак» - минус 40 баллов (8 поражений, 8 ничьих)

В прошлом сезоне «Спартак» не стал чемпионом и даже не попал в ЛЧ в том числе из-за плохих матчей с расформированными («Тосно» и «Амкаром») и очень бедными клубами («Анжи» и «СКА-Хабаровск»).

Сразу видно - в составе у Карреры были выдающиеся профессионалы, мастера высокого класса с характером и правильным отношением, а фанаты просто ничего не смыслят в футболе. Но шутки в сторону.

«Спартак» потерял восемь пунктов, а «Локомотив» набрал всего на четыре очка больше. С «Тосно» и «Амкаром» увидели начало конца команды Карреры. Хотя при других тренерах было так же. «Спартак» 8 раз проигрывал аутсайдерам – от «Томи» до «Крыльев Советов».

За 5 сезонов, когда на кону было 120 пунктов, «Спартак» потерял треть с теми, кто чуть дышал. В 16 матчах из 40 было стыдно за «красно-белых». Получается, что Комбаров, Глушаков и компания выиграют всего 3 из каждых 5 матчей с аутсайдерами. Точно тренеры виноваты?

1 место. «Локомотив» - минус 47 баллов (9 поражений, 10 ничьих)

19 осечек – почти в половине встреч с аутсайдерами. Вот это характер у команды капитана Денисова! Даже в чемпионском сезоне 2 раза проиграли «Амкару» - комично, что оба раза на домашней арене, а  еще уступили «Тосно».

Причина или в очень старых игроках, не могут сохранять силы на все матчи и рубиться одинаково, или просто известные игроки, разбавленные парочкой молодых воспитанников «Локомотива», не пугают соперников со дна таблицы.

Надавить авторитетом – тоже мастерство в футболе, у ЦСКА и «Зенита» явно получается лучше. У «Локомотива» речь о пяти годах стабильных поражений и ничьих – в лучшем  случае проваливали всего 2 матча из 8, в худшем – 5 поединков (3 поражения, 2 ничьи).

Делаем поправку на то, что «Локомотив» и восьмым в таблице был. Но это явно главный неудачник в матчах с аутсайдерами из числа богатеев в РПЛ. Растеряли 39 % пунктов, стоявших на кону. Отдали 47 очков из 120 возможных – кошмарный результат.

«Локомотив» и «Спартак» часто хуже команд из ФНЛ?

Ответ и аргументы на табло. «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» за пять сезонов в сумме проиграли аутсайдерам 2 раза. Московская парочка – 17. Суммарно пять фаворитов потеряли 139 пунктов, но 63 % отдали именно «Локомотив» или «Спартак».

Причем соперничество за место главного «лузера» продолжается. «Спартак» в этом сезоне уступал «Уфе» в первом круге, а эта команда не застрахована от четверки худших. А вот «Локомотив» пока очки с аутсайдерами не терял, хотя умеет это делать.  

Конечно, осечки с худшими командами не гарантируют отсутствие титулов – москвичи были первыми. А дальше что? Часто очки, набранные со слабыми соперниками, определяют судьбу сезона. Чемпионы двух последних сезонов не прошли тест аутсайдерами.

«Железнодорожники» так долго ждали возвращение в ЛЧ, поскольку постоянно теряли очки в поединках, где объективно были фаворитами. А «Спартак» выступал примерно так же – даже чемпионский титул отдавали, не сумев переиграть позже расформированные клубы.

Впрочем, «Зениту» и «Краснодару» тоже есть что вспомнить. Весной Мусаев и Манчини не сумели опередить Карреру в таблице, поскольку по 4 пункта потеряли с «Анжи» и «Амкаром», хотя до «красно-белых» было рукой подать – 2 и 3 очка.

Не только «Локомотив» и «Спартак» неудачно пародируют Робина Гуда. Богатые грабят соседей по таблице, а позже раздают очки направо и налево бедным клубам из ФНЛ. За пять полноценных сезонов 60 неудачных матчей из 200 – 3 из каждых 10.

И как прикажете бояться таких фаворитов? Вот «Урал» и начал продажу пакета билетов на весенние матчи, назвав предложение «Лидеры и „Спартак“». Надо было добавить команду Сёмина? Два клуба не умеют доказывать слабейшим командам, что они лидеры.

Серьезная проблема богатых и знаменитых – терять очки, когда оправданий быть не может. Но раз так, то худшие участники лиги понимают, что разницы в футбольном мастерстве нет – убирают фактор спортивного страха. Такой принцип работает в Англии, где перестали бояться МЮ, но боятся МС.

Работает и в России, где «Спартак» много лет не проходит хотя бы один сезон в чемпионате без провалов с клубами уровня ФНЛ.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Пенальти в Лиге чемпионов. Когда, где, сколько?
07 декабряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
«Ливерпуль» впервые проиграл все три гостевых матча группового этапа ЛЧ
29 ноября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   22 / 945
08 декабря в 16:13
Никого из других фаворитов аутсайдеры не боятся так, как ЦСКА. Мистика, или повод вспомнить знаменитую фразу о Гинере – 15 разных соперников, 40 матчей, 0 поражений. «Армейцы» проигрывают прямым конкурентам, но не худшим в РПЛ.
☆☆☆☆☆☆☆
Свечку держал? Как ЦСКА побеждает - всё сразу куплено?
И потом, описанное в статье не феномен, в топ-лигах такое тоже бывает. Брайтон-МЮ в этом сезоне, это только навскидку.
parallels
parallels
   4 / 945
08 декабря в 15:22
спартачи уже полчаса усиленно делают вид, что этой статьи не существует 😆
parallels
parallels
   4 / 945
08 декабря в 14:48
"За 5 сезонов, когда на кону было 120 пунктов, «Спартак» потерял треть с теми, кто чуть дышал. В 16 матчах из 40 было стыдно за «красно-белых»."

😂😂😂
parallels
parallels
   4 / 945
08 декабря в 14:41
почти 10 поражений! как же стыдно стало за спартак! похоже, он сам из этих... аутсайдеров)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100