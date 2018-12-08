Хуже клубов из ФНЛ. «Спартак» и «Зенит» против аутсайдеров

08 декабря 2018, 14:00

Три команды из первой пятерки в этом туре сыграют с аутсайдерами. «Соккер.ру» выясняет, кто из фаворитов РПЛ чаще всего уступает слабым.

Завтра «Краснодар» играет дома с «Уфой» - 14-е место в таблице. «Спартак» отправился в гости к «Анжи», недавно 16-й команде лиги. А ЦСКА дома принимает «Енисей» - новичка дивизиона и последний коллектив в таблице.

Выясним, кто из фаворитов хуже всех играет с четверкой худших команд пяти последних полноценных сезонов. Выборка в 200 матчей позволит найти морально самого слабого фаворита.

Кого выбираем в список фаворитов? «Зенит» и ЦСКА – очень часто были на вершине таблицы. Плюс «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» - из пятерки самых обеспеченных, а не просто записных лидеров последних сезонов.

Победа над аутсайдером в этом соревновании ничего не приносит. Ничья – минус 2 пункта (по количеству потерянных очков), поражение – минус 3. Чем выше место – тем хуже, ведь означает, что чаще проваливались.

5 место. ЦСКА – минус 6 баллов (3 ничьи)

У ЦСКА всего 1 осечка в 20 играх с теми, кто вылетал напрямую. «Енисею» срочно нужна сенсация в виде победы, чтобы не получить «черную метку». Москвичи обычно не щадят аутсайдеров.

Когда вылетала «Мордовия», то проиграла «армейцам» 7:1 и 6:4 – крайне странные матчи. Теперь у саранского клуба проблемы с финансированием, а ЦСКА живее всех живых и продолжает не уважать аутсайдеров.

Фаворит одержал 18 побед в 18 последних матчах против команд, вылетевших в итоге в ФНЛ напрямую. Не проигрывал худшим в лиге много лет, лишь три раза были ничьи. «Армейцы» - удивительно везучая команда, когда идет речь о битвах Давидов с Голиафом.

Никого из других фаворитов аутсайдеры не боятся так, как ЦСКА . Мистика, или повод вспомнить знаменитую фразу о Гинере – 15 разных соперников, 40 матчей, 0 поражений. «Армейцы» проигрывают прямым конкурентам, но не худшим в РПЛ .

4 место. «Зенит» - минус 12 баллов (6 ничьих)

«Черный ангел» в лазурной форме, предвестник отправки в ФНЛ ? «Зенит», как и ЦСКА , ни разу за пять сезонов не уступил ни одному из аутсайдеров. С другой стороны, у него больше потерянных пунктов против слабейших в сезоне.

В 20 матчах за последние 5 сезонов с теми, кто вылетел напрямую, лишь в двух «Зенит» оступался – были ничьи с «Торпедо» и «Мордовией», когда потеряли по два очка в каждом случае. А вот командам из 13 и 14 мест уступают чаще.

«Зенит» фантастически везучий в матчах против аутсайдеров – 6 осечек в 40 матчах, и даже если игра не клеится, если попадается неудобный соперник, умудряются победить. Одновременно надо отметить вес таких осечек.

Когда ЦСКА взял последний титул, у «Зенита» были ничьи против «Кубани» и «Мордовии». А «Ростов» Бердыева оторвался как раз на четыре пункта. Осечки со слабейшими командами – дорогое удовольствие. «Зенит» перестали бояться остальные, и в ЛЧ не были три сезона.

3 место. «Краснодар» - минус 34 балла (2 поражения, 14 ничьих)

«Быки» без опыта побед в чемпионате России, но всегда брезговали проигрывать тем, кто вылетал напрямую. У них всего 4 ничьи в 20 случаях с главными аутсайдерами, без поражений. А вот с 13-ми и 14-ми в таблице не дружат.

До прошлого сезона имели плохую привычку бояться тех, кто оказывался в зоне стыковых матчей – куча ничьих. Есть даже сезон, когда у «Краснодара» всего 3 победы в 8 матчах с аутсайдерами. Причем тогда 5 пунктов потеряли только с вылетевшим «Оренбургом».

«Краснодару» очень важно научиться показать разницу в классе, а не только больше владеть мячом и точнее играть в пас. Ведь можно потерять титул или место в Лиге чемпионов в будущем, неудачно сыграв с аутсайдером или сразу несколькими.

Пример из их жизни: три года назад набрали с ЦСКА по 60 пунктов, но в ЛЧ из-за перевеса по победам пошли «армейцы». В том сезоне «быки» потеряли 6 очков с «Уралом» (две ничьи) и «Торпедо». Кононов упустил шанс на титул, ведь у «Краснодара» могло быть 66 пунктов, тогда как «Зенит» собрал всего 67.

2 место. «Спартак» - минус 40 баллов (8 поражений, 8 ничьих)

В прошлом сезоне «Спартак» не стал чемпионом и даже не попал в ЛЧ в том числе из-за плохих матчей с расформированными («Тосно» и «Амкаром») и очень бедными клубами («Анжи» и « СКА -Хабаровск»).

Сразу видно - в составе у Карреры были выдающиеся профессионалы, мастера высокого класса с характером и правильным отношением, а фанаты просто ничего не смыслят в футболе. Но шутки в сторону.

«Спартак» потерял восемь пунктов, а «Локомотив» набрал всего на четыре очка больше. С «Тосно» и «Амкаром» увидели начало конца команды Карреры. Хотя при других тренерах было так же. «Спартак» 8 раз проигрывал аутсайдерам – от «Томи» до «Крыльев Советов».

За 5 сезонов, когда на кону было 120 пунктов, «Спартак» потерял треть с теми, кто чуть дышал. В 16 матчах из 40 было стыдно за «красно-белых». Получается, что Комбаров, Глушаков и компания выиграют всего 3 из каждых 5 матчей с аутсайдерами. Точно тренеры виноваты?

1 место. «Локомотив» - минус 47 баллов (9 поражений, 10 ничьих)

19 осечек – почти в половине встреч с аутсайдерами. Вот это характер у команды капитана Денисова! Даже в чемпионском сезоне 2 раза проиграли «Амкару» - комично, что оба раза на домашней арене, а еще уступили «Тосно».

Причина или в очень старых игроках, не могут сохранять силы на все матчи и рубиться одинаково, или просто известные игроки, разбавленные парочкой молодых воспитанников «Локомотива», не пугают соперников со дна таблицы.

Надавить авторитетом – тоже мастерство в футболе, у ЦСКА и «Зенита» явно получается лучше. У «Локомотива» речь о пяти годах стабильных поражений и ничьих – в лучшем случае проваливали всего 2 матча из 8, в худшем – 5 поединков (3 поражения, 2 ничьи).

Делаем поправку на то, что «Локомотив» и восьмым в таблице был. Но это явно главный неудачник в матчах с аутсайдерами из числа богатеев в РПЛ . Растеряли 39 % пунктов, стоявших на кону. Отдали 47 очков из 120 возможных – кошмарный результат.

«Локомотив» и «Спартак» часто хуже команд из ФНЛ ?

Ответ и аргументы на табло. «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» за пять сезонов в сумме проиграли аутсайдерам 2 раза. Московская парочка – 17. Суммарно пять фаворитов потеряли 139 пунктов, но 63 % отдали именно «Локомотив» или «Спартак».

Причем соперничество за место главного «лузера» продолжается. «Спартак» в этом сезоне уступал «Уфе» в первом круге, а эта команда не застрахована от четверки худших. А вот «Локомотив» пока очки с аутсайдерами не терял, хотя умеет это делать.

Конечно, осечки с худшими командами не гарантируют отсутствие титулов – москвичи были первыми. А дальше что? Часто очки, набранные со слабыми соперниками, определяют судьбу сезона. Чемпионы двух последних сезонов не прошли тест аутсайдерами.

«Железнодорожники» так долго ждали возвращение в ЛЧ , поскольку постоянно теряли очки в поединках, где объективно были фаворитами. А «Спартак» выступал примерно так же – даже чемпионский титул отдавали, не сумев переиграть позже расформированные клубы.

Впрочем, «Зениту» и «Краснодару» тоже есть что вспомнить. Весной Мусаев и Манчини не сумели опередить Карреру в таблице, поскольку по 4 пункта потеряли с «Анжи» и «Амкаром», хотя до «красно-белых» было рукой подать – 2 и 3 очка.

Не только «Локомотив» и «Спартак» неудачно пародируют Робина Гуда. Богатые грабят соседей по таблице, а позже раздают очки направо и налево бедным клубам из ФНЛ . За пять полноценных сезонов 60 неудачных матчей из 200 – 3 из каждых 10.

И как прикажете бояться таких фаворитов? Вот «Урал» и начал продажу пакета билетов на весенние матчи, назвав предложение «Лидеры и „Спартак“». Надо было добавить команду Сёмина? Два клуба не умеют доказывать слабейшим командам, что они лидеры.

Серьезная проблема богатых и знаменитых – терять очки, когда оправданий быть не может. Но раз так, то худшие участники лиги понимают, что разницы в футбольном мастерстве нет – убирают фактор спортивного страха. Такой принцип работает в Англии, где перестали бояться МЮ , но боятся МС .