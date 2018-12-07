Пенальти в Лиге чемпионов. Когда, где, сколько?

07 декабря 2018, 13:00

УЕФА опубликовал любопытную статистику пенальти в ЛЧ : более 600 назначенных, 16 послематчевых серий, 13 дублей с «точки». «Соккер.ру» переварил факты и делится с читателями.

Вся приведенная статистика охватывает престижнейший клубный турнир Старого Света с момента перерождения Кубка чемпионов в Лигу чемпионов, то есть с сезона 1992/1993.

Общая информация

- Первый пенальти в истории Лиге чемпионов исполнил и забил Марко ван Бастен 25 ноября 1992 года. Голландец отличился в матче «Милан» - «Гетеборг», который закончился со счетом 4:0 в пользу «россонери». Ван Бастен забил все четыре мяча, с «точки» забил второй свой гол.

- Самый быстрый пенальти реализовал Йоан Мику в матче «Вердер» - «Панатинаикос» (5:1) 7 декабря 2005 года. Мяч пересек линию ворот, когда секундомер отсчитал с начала матча 1 минуту и 45 секунд.

Больше всего реализованных пенальти в одном розыгрыше

2000/01 – 34 пенальти

1999/00 и 2016/17 – по 33 пенальти

Нужно внести уточнение: розыгрыши 1999/2000 и 2000/2001 включали в себя два групповых этапа, общее количество матчей равнялось 157 против 125 при теперешнем формате с плей-офф начиная со стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне 2018/2019 забито с одиннадцатиметровой отметки уже 19 голов.

Больше всего реализованных пенальти в одном матче

Никогда в одном матче Лиги чемпионов не забивалось больше двух голов с пенальти. Назначалось – да, но реализовывалось не больше двух. Такое происходило в 39 случаях. Самый маленький разбег между двумя забитыми пенальти – 4 минуты. В матче ЦСКА – «Бавария» 2013 года в этот интервал уложились Кейсуке Хонда и Томас Мюллер.

Больше всего реализованных пенальти за один игровой вечер

21 октября 2014 года судьи особенно лютовали в играх третьего тура группового этапа, а пенальтисты были безжалостны: 8 точных ударов с отметки за вечер!

Больше всего реализованных пенальти за тур

Урожайным получился 3-й тур сезона 2010/2011, когда было забито 10 мячей с «точки». Пенальти пробивались в семи матчах. А в 5-м туре розыгрыша 2016/2017 судьи назначили пенальти в 9 играх из 16.

Пенальти в Лиге чемпионов за последние пять сезонов

2018/19 - 26 назначено; 73% забито

2017/18 - 34 назначено; 82% забито

2016/17 - 53 назначено; 62% забито

2015/16 - 43 назначено; 58% забито

2014/15 - 39 назначено; 79% забито

2013/14 - 46 назначено; 63% забито

Довольно большой разброс по проценту реализации: от 58% точных ударов до 82%, причем нет какой-то выраженной тенденции роста или падения, эта статистика формируется хаотично.

Клубы

«Барселона», «Реал» - 42 пенальти

«Бавария» - 39

МЮ - 28

«Арсенал» - 26

«Ювентус» - 24

Болельщики «Реала» и «Барселоны» уже готовы были накинуться друг на друга, но разочарованно выдохнули: их клубы бьют поровну пенальти в Лиге чемпионов, не обвинишь соперника в благосклонности арбитров. В пользу «Реала» и «Барсы» одиннадцатиметровые назначают в среднем в каждом шестом матче, но есть команды, у которых эта частота выше: «Манчестер Сити» (16 пенальти) и «Севилья» (11) бьют с «точки» в каждой четвертой встрече.

Лучшая реализация (минимум 10 пенальти)

«Ювентус» - 92%

«Милан» - 89%

«Реал», «Валенсия» - 83%

«Челси», «Ман Сити» - 81%

Но мало заработать пенальти, его еще нужно реализовать. В этом компоненте хороши итальянские клубы: «Ювентус» и «Милан» хладнокровно исполняют приговоры. Правда, есть еще «Бешикташ» и «Вердер», эти команды пробили по 7 пенальти и вообще не промахивались.

Худшая реализация (минимум 10 пенальти)

«Рома», «Байер» - 62%

«Атлетико», «Севилья» - 64%

«Лион» - 70%

Забавно, что и на противоположном полюсе реализации итальянский клуб – «Рома».

Текущие серии реализованных пенальти

«Реал» и «Милан» - 9 пенальти

«Бешикташ» и «Вердер» - 7 пенальти

В последний раз «Реал» не забивал пенальти 1 октября 2014 года, когда вратарь «Лудогорца» Владислав Стоянов отразил удар Роналду. После этого Криштиану реализовал все девять своих попыток, но следующий пенальти «сливочных» в Лиге чемпионов будет бить кто-то другой.

Больше всего пропущенных голов с пенальти

«Реал», «Арсенал» - 23

«Бавария» - 22

«Олимпиакос», ПСЖ , «Шахтер» - 18

«Барселона» - 17

Больше всего отбитых пенальти

«Манчестер Сити» - 50% (5/10)

«Олимпиакос» - 44% (8/18)

«Селтик» - 40% (4/10)

«Шахтер» - 39% (7/18)

Половину назначенных в ворота «горожан» пенальти отразили голкиперы «Манчестер Сити». Но есть команда, у которой этот процент выше, правда, выборка пока недостаточно широкая: вратари мадридского «Атлетико» справились с тремя ударами из пяти (60%).

Меньше всего отбитых пенальти (или промахов соперников)

«Динамо Киев» - 0% (0/11)

ПСВ - 6% (1/16)

«Монако» - 9% (1/11)

«Ювентус», «Порту» - 13% (2/15)

СаШо, це шо?! Обращаюсь к многолетнему голкиперу киевского «Динамо». Ни одного отраженного пенальти в Лиге чемпионов.

Игроки

Больше всего забитых пенальти в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду – 15 (из 18)

Лионель Месси – 11 (из 14)

Луиш Фигу – 10 (из 11)

Руд ван Нистелрой – 10 (из 14)

Серхио Агуэро – 8 (из 11)

Алессандро Дель Пьеро, Роберт Левандовски – 7 (из 7)

Томас Мюллер – 7 (из 10)

Лучшая реализация (минимум 5 пенальти)

Алессандро Дель Пьеро, Роберт Левандовски – 100% (7/7)

Кака, Сеск Фабрегас – 100% (5/5)

Роберт Левандовски принимает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и может обойти Сандро Дель Пьеро, если забьет свой следующий пенальти.

Худшая реализация (минимум 5 пенальти)

Эден Азар – 57% (4/7)

Тьерри Анри, Халк – 60% (3/5)

Андрей Шевченко, Антуан Гризманн – 67% (4/6)

Больше всего отбитых пенальти среди вратарей

Икер Касильяс – 6 (из 21)

Петр Чех – 5 (из 11)

Мануэль Нойер – 4 (из 10)

Джанлуиджи Буффон – 4 (из 14)

Вратарь «Атлетико» Ян Облак отбил 3 из 3 пенальти в Лиге чемпионов, словенцу невозможно забить с «точки»! Марк-Андре тер Штеген и Джо Харт справились с 3 ударами из 5.

Дубли с пенальти

07.11.2018 Габриэл Жезус («Манчестер Сити» - «Шахтер» 6:0)

19.09.2018 Миралем Пьянич («Валенсия» - «Ювентус» 0:2)

15.09.2015 Криштиану Роналду («Реал» - «Шахтер» 4:0)

21.10.2014 Луис Адриано ( БАТЭ - «Шахтер» 0:7)

27.11.2013 Артуро Видаль («Ювентус» - «Копенгаген» 3:1)

03.04.2012 Лионель Месси («Барселона» - «Милан» 3:1)

18.10.2011 Уэйн Руни («Оцелул» - « МЮ » 0:2)

29.09.2010 Роман Павлюченко («Тоттенхэм» - «Твенте» 4:1)

23.11.2005 Леван Кобиашвили («Шальке» - ПСВ 3:0)

20.10.1999 Владимир Лабант («Виллем II» - «Спарта» Прага 3:4)

15.09.1999 Андрей Тихонов («Виллем II» - «Спартак» 1:3)

01.04.1998 Алессандро Дель Пьеро («Ювентус» - «Монако» 4:1)

22.10.1997 Давор Шукер («Реал» - «Олимпиакос» 5:1)

Всего 13 случаев в истории и уже два дубля в текущем розыгрыше: отметились Габриэль Жезус и Миралем Пьянич. Причем босниец забивал в матче с «Валенсией» после удаления Роналду, иначе наверняка бил бы Криштиану, который делал дубль с пенальти за 9 минут в матче с «Шахтером». Интересно, что в такую маленькую компанию умудрились попасть два наших соотечественника: Андрей Тихонов и Роман Павлюченко. А еще здесь Луис Адриано, действующий форвард «Спартака».

Голы вратарей с пенальти

29.09.2010 Винсент Эньяма («Хапоэль Тель-Авив» - «Лион» - 1:3)

08.12.2009 Ханс-Йорг Бутт («Бавария» - «Ювентус» - 4:1)

12.03.2002 Ханс-Йорг Бутт («Байер» - «Ювентус» - 3:1)

13.09.2000 Ханс-Йорг Бутт («Гамбург» - «Ювентус» - 3:3)

С игры в Лиге чемпионов из вратарей забивал только Синан Болат, а с пенальти есть голы у Эньямы и Бутта. У немецкого кипера целых три, и удивляет не это. Ханс-Йорг забивал в Лиге чемпионов за три разных немецких клуба («Гамбург», «Байер», «Бавария») и всегда в ворота «Ювентуса». Умопомрачительное совпадение.

Послематчевые серии пенальти

22.05.1996 «Ювентус» - «Аякс» 4:2 (финал)

23.05.2001 «Бавария» - «Валенсия» 5:4 (финал)

28.05.2003 «Милан» - «Ювентус» 3:2 (финал)

13.04.2005 ПСВ - «Лион» 4:2 (четвертьфинал)

25.05.2005 «Ливерпуль» - «Милан» 3:2 (финал)

01.05.2007 «Ливерпуль» - «Челси» 4:1 (полуфинал)

04.03.2008 «Фенербахче» - «Севилья» 3:2 (1/8 финала)

05.03.2008 «Шальке» - «Порту» 4:1 (1/8 финала)

21.05.2008 « МЮ » - «Челси» 6:5 (финал)

11.03.2009 «Арсенал» - «Рома» 7:6 (1/8 финала)

07.03.2012 АПОЕЛ - «Лион» 4:3 (1/8 финала)

25.04.2012 «Бавария» - «Реал» 3:1 (полуфинал)

19.05.2012 «Челси» - «Бавария» 4:3 (финал)

17.03.2015 «Атлетико» - «Байер» 3:2 (1/8 финала)

15.03.2016 «Атлетико» - ПСВ 8:7 (1/8 финала)

28.05.2016 «Реал» - «Атлетико» 5:3 (финал)

16 раз с момента образования Лиги чемпионов выяснение отношений на футбольном поле переходило в стадию обмена ударами с одиннадцатиметровой отметки. Семь раз это случалось в финальных матчах. «Бавария», «Челси», «Милан» и «Ювентус» и выигрывали финалы по итогам серии пенальти, и проигрывали. «Реал», МЮ и «Ливерпуль» только побеждали. «Аякс», «Валенсия» и «Атлетико» только проигрывали.

Пенальти-финал. И как тут не вспомнить отдельно финал 2001 года между «Валенсией» и «Баварией», в котором все мячи забивались с «точки». Гаиска Мендьета открыл счет на 3-й минуте, реализовав пенальти. Через пять минут вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес отразил удар Мехмета Шолля с «точки», но в начале второго тайма все же не справился с пенальти, который на этот раз исполнял Штефан Эффенберг. В серии пенальти было 5 неиспользованных попыток и счет 5:4 в пользу «Баварии». Оливер Кан в концовке встречи оттолкнул радующихся партнеров и пошел утешать своего коллегу Сантьяго Канисареса.

Если же не ограничиваться только финалами, то по две победы по итогам «лотерей» у «Баварии», «Ливерпуля» и «Атлетико». А «Лион» и «Челси» по два раза проигрывали в сериях.