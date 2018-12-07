Пенальти в Лиге чемпионов. Когда, где, сколько?

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 50’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 38’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 31’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Пенальти в Лиге чемпионов. Когда, где, сколько?

07 декабря 2018, 13:00
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УЕФА опубликовал любопытную статистику пенальти в ЛЧ: более 600 назначенных, 16 послематчевых серий, 13 дублей с «точки». «Соккер.ру» переварил факты и делится с читателями.

Вся приведенная статистика охватывает престижнейший клубный турнир Старого Света с момента перерождения Кубка чемпионов в Лигу чемпионов, то есть с сезона 1992/1993.

Общая информация

- Первый пенальти в истории Лиге чемпионов исполнил и забил Марко ван Бастен 25 ноября 1992 года. Голландец отличился в матче «Милан» - «Гетеборг», который закончился со счетом 4:0 в пользу «россонери». Ван Бастен забил все четыре мяча, с «точки» забил второй свой гол.

- Самый быстрый пенальти реализовал Йоан Мику в матче «Вердер» - «Панатинаикос» (5:1) 7 декабря 2005 года. Мяч пересек линию ворот, когда секундомер отсчитал с начала матча 1 минуту и 45 секунд.

Больше всего реализованных пенальти в одном розыгрыше

2000/01 – 34 пенальти

1999/00 и 2016/17 – по 33 пенальти

Нужно внести уточнение: розыгрыши 1999/2000 и 2000/2001 включали в себя два групповых этапа, общее количество матчей равнялось 157 против 125 при теперешнем формате с плей-офф начиная со стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне 2018/2019 забито с одиннадцатиметровой отметки уже 19 голов.

Больше всего реализованных пенальти в одном матче

Никогда в одном матче Лиги чемпионов не забивалось больше двух голов с пенальти. Назначалось – да, но реализовывалось не больше двух. Такое происходило в 39 случаях. Самый маленький разбег между двумя забитыми пенальти – 4 минуты. В матче ЦСКА – «Бавария» 2013 года в этот интервал уложились Кейсуке Хонда и Томас Мюллер.

Больше всего реализованных пенальти за один игровой вечер

21 октября 2014 года судьи особенно лютовали в играх третьего тура группового этапа, а пенальтисты были безжалостны: 8 точных ударов с отметки за вечер!

Больше всего реализованных пенальти за тур

Урожайным получился 3-й тур сезона 2010/2011, когда было забито 10 мячей с «точки». Пенальти пробивались в семи матчах. А в 5-м туре розыгрыша 2016/2017 судьи назначили пенальти в 9 играх из 16.

Пенальти в Лиге чемпионов за последние пять сезонов

2018/19 - 26 назначено; 73% забито

2017/18 - 34 назначено; 82% забито

2016/17 - 53 назначено; 62% забито

2015/16 - 43 назначено; 58% забито

2014/15 - 39 назначено; 79% забито

2013/14 - 46 назначено; 63% забито

Довольно большой разброс по проценту реализации: от 58% точных ударов до 82%, причем нет какой-то выраженной тенденции роста или падения, эта статистика формируется хаотично.

Клубы

«Барселона», «Реал» - 42 пенальти

«Бавария» - 39

МЮ - 28

«Арсенал» - 26

«Ювентус» - 24

Болельщики «Реала» и «Барселоны» уже готовы были накинуться друг на друга, но разочарованно выдохнули: их клубы бьют поровну пенальти в Лиге чемпионов, не обвинишь соперника в благосклонности арбитров. В пользу «Реала» и «Барсы» одиннадцатиметровые назначают в среднем в каждом шестом матче, но есть команды, у которых эта частота выше: «Манчестер Сити» (16 пенальти) и «Севилья» (11) бьют с «точки» в каждой четвертой встрече.

Лучшая реализация (минимум 10 пенальти)

«Ювентус» - 92%

«Милан» - 89%

«Реал», «Валенсия» - 83%

«Челси», «Ман Сити» - 81%

Но мало заработать пенальти, его еще нужно реализовать. В этом компоненте хороши итальянские клубы: «Ювентус» и «Милан» хладнокровно исполняют приговоры. Правда, есть еще «Бешикташ» и «Вердер», эти команды пробили по 7 пенальти и вообще не промахивались.

Худшая реализация (минимум 10 пенальти)

«Рома», «Байер» - 62%

«Атлетико», «Севилья» - 64%

 «Лион» - 70%

Забавно, что и на противоположном полюсе реализации итальянский клуб – «Рома».

Текущие серии реализованных пенальти

«Реал» и «Милан» - 9 пенальти

«Бешикташ» и «Вердер» - 7 пенальти

В последний раз «Реал» не забивал пенальти 1 октября 2014 года, когда вратарь «Лудогорца» Владислав Стоянов отразил удар Роналду. После этого Криштиану реализовал все девять своих попыток, но следующий пенальти «сливочных» в Лиге чемпионов будет бить кто-то другой.

Больше всего пропущенных голов с пенальти

«Реал», «Арсенал» - 23

«Бавария» - 22

«Олимпиакос», ПСЖ, «Шахтер» - 18

«Барселона» - 17

Больше всего отбитых пенальти

«Манчестер Сити» - 50% (5/10)

«Олимпиакос» - 44% (8/18)

«Селтик» - 40% (4/10)

«Шахтер» - 39% (7/18)

Половину назначенных в ворота «горожан» пенальти отразили голкиперы «Манчестер Сити». Но есть команда, у которой этот процент выше, правда, выборка пока недостаточно широкая: вратари мадридского «Атлетико» справились с тремя ударами из пяти (60%).

Меньше всего отбитых пенальти (или промахов соперников)

«Динамо Киев» - 0% (0/11)

ПСВ - 6% (1/16)

«Монако» - 9% (1/11)

«Ювентус», «Порту» - 13% (2/15)

СаШо, це шо?! Обращаюсь к многолетнему голкиперу киевского «Динамо». Ни одного отраженного пенальти в Лиге чемпионов.

Игроки

Больше всего забитых пенальти в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду – 15 (из 18)

Лионель Месси – 11 (из 14)

Луиш Фигу – 10 (из 11)

Руд ван Нистелрой – 10 (из 14)

Серхио Агуэро – 8 (из 11)

Алессандро Дель Пьеро, Роберт Левандовски – 7 (из 7)

Томас Мюллер – 7 (из 10)

Лучшая реализация (минимум 5 пенальти)

Алессандро Дель Пьеро, Роберт Левандовски – 100% (7/7)

Кака, Сеск Фабрегас – 100% (5/5)

Роберт Левандовски принимает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и может обойти Сандро Дель Пьеро, если забьет свой следующий пенальти.

Худшая реализация (минимум 5 пенальти)

Эден Азар – 57% (4/7)

Тьерри Анри, Халк – 60% (3/5)

Андрей Шевченко, Антуан Гризманн – 67% (4/6)

Больше всего отбитых пенальти среди вратарей

Икер Касильяс – 6 (из 21)

Петр Чех – 5 (из 11)

Мануэль Нойер – 4 (из 10)

Джанлуиджи Буффон – 4 (из 14)

Вратарь «Атлетико» Ян Облак отбил 3 из 3 пенальти в Лиге чемпионов, словенцу невозможно забить с «точки»! Марк-Андре тер Штеген и Джо Харт справились с 3 ударами из 5.

Дубли с пенальти

07.11.2018 Габриэл Жезус («Манчестер Сити» - «Шахтер» 6:0)

19.09.2018 Миралем Пьянич («Валенсия» - «Ювентус» 0:2)

15.09.2015 Криштиану Роналду («Реал» - «Шахтер» 4:0)

21.10.2014 Луис Адриано (БАТЭ - «Шахтер» 0:7)

27.11.2013 Артуро Видаль («Ювентус» - «Копенгаген» 3:1)

03.04.2012 Лионель Месси («Барселона» - «Милан» 3:1)

18.10.2011 Уэйн Руни («Оцелул» - «МЮ» 0:2)

29.09.2010 Роман Павлюченко («Тоттенхэм» - «Твенте» 4:1)

23.11.2005 Леван Кобиашвили («Шальке» - ПСВ 3:0)

20.10.1999 Владимир Лабант («Виллем II» - «Спарта» Прага 3:4)

15.09.1999 Андрей Тихонов («Виллем II»  - «Спартак» 1:3)

01.04.1998 Алессандро Дель Пьеро («Ювентус» - «Монако» 4:1)

22.10.1997 Давор Шукер («Реал» - «Олимпиакос» 5:1)

Всего 13 случаев в истории и уже два дубля в текущем розыгрыше: отметились Габриэль Жезус и Миралем Пьянич. Причем босниец забивал в матче с «Валенсией» после удаления Роналду, иначе наверняка бил бы Криштиану, который делал дубль с пенальти за 9 минут в матче с «Шахтером». Интересно, что в такую маленькую компанию умудрились попасть два наших соотечественника: Андрей Тихонов и Роман Павлюченко. А еще здесь Луис Адриано, действующий форвард «Спартака».

Голы вратарей с пенальти

29.09.2010 Винсент Эньяма («Хапоэль Тель-Авив» - «Лион» - 1:3)

08.12.2009 Ханс-Йорг Бутт («Бавария» - «Ювентус» - 4:1)

12.03.2002 Ханс-Йорг Бутт («Байер» - «Ювентус» - 3:1)

13.09.2000 Ханс-Йорг Бутт («Гамбург» - «Ювентус» - 3:3)

С игры в Лиге чемпионов из вратарей забивал только Синан Болат, а с пенальти есть голы у Эньямы и Бутта. У немецкого кипера целых три, и удивляет не это. Ханс-Йорг забивал в Лиге чемпионов за три разных немецких клуба («Гамбург», «Байер», «Бавария») и всегда в ворота «Ювентуса». Умопомрачительное совпадение.

Послематчевые серии пенальти

22.05.1996 «Ювентус» - «Аякс» 4:2 (финал)

23.05.2001 «Бавария» - «Валенсия» 5:4 (финал)

28.05.2003 «Милан» - «Ювентус» 3:2 (финал)

13.04.2005 ПСВ - «Лион» 4:2 (четвертьфинал)

25.05.2005 «Ливерпуль» - «Милан» 3:2 (финал)

01.05.2007 «Ливерпуль» - «Челси» 4:1 (полуфинал)

04.03.2008 «Фенербахче» - «Севилья» 3:2 (1/8 финала)

05.03.2008 «Шальке» - «Порту» 4:1 (1/8 финала)

21.05.2008 «МЮ» - «Челси» 6:5 (финал)

11.03.2009 «Арсенал» - «Рома» 7:6 (1/8 финала)

07.03.2012 АПОЕЛ - «Лион» 4:3 (1/8 финала)

25.04.2012 «Бавария» - «Реал» 3:1 (полуфинал)

19.05.2012 «Челси» - «Бавария» 4:3 (финал)

17.03.2015 «Атлетико» - «Байер» 3:2 (1/8 финала)

15.03.2016 «Атлетико» - ПСВ 8:7 (1/8 финала)

28.05.2016 «Реал» - «Атлетико» 5:3 (финал)

16 раз с момента образования Лиги чемпионов выяснение отношений на футбольном поле переходило в стадию обмена ударами с одиннадцатиметровой отметки. Семь раз это случалось в финальных матчах. «Бавария», «Челси», «Милан» и «Ювентус» и выигрывали финалы по итогам серии пенальти, и проигрывали. «Реал», МЮ и «Ливерпуль» только побеждали. «Аякс», «Валенсия» и «Атлетико» только проигрывали.

Пенальти-финал. И как тут не вспомнить отдельно финал 2001 года между «Валенсией» и «Баварией», в котором все мячи забивались с «точки». Гаиска Мендьета открыл счет на 3-й минуте, реализовав пенальти. Через пять минут вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес отразил удар Мехмета Шолля с «точки», но в начале второго тайма все же не справился с пенальти, который на этот раз исполнял Штефан Эффенберг. В серии пенальти было 5 неиспользованных попыток и счет 5:4 в пользу «Баварии». Оливер Кан в концовке встречи оттолкнул радующихся партнеров и пошел утешать своего коллегу Сантьяго Канисареса.

Если же не ограничиваться только финалами, то по две победы по итогам «лотерей» у «Баварии», «Ливерпуля» и «Атлетико». А «Лион» и «Челси» по два раза проигрывали в сериях.

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Artuom
Artuom ответил fanliverpoolfan
   279 / 937
вчера в 01:06
Тут пенальду на первом кто больше пробивал пеньки не удивительно
ну так и матчей сыграл больше всех)

Роналду 18 пенальти в 146 матчах... 18/146 примерно 0.12
Месси 14 пенальти за 126 матчей... 14/126 примерно 0.11

У Нистелроя например примерно 0.16 (тоесть ещё больший процент голов с пенальти чем у Роналду или Месси)
А у Агуэро вообще 0,22 (тоесть каждый пятый гол забит в ЛЧ с пенальти)
Артем Сальников
Артем Сальников
07 декабря в 21:53
Дубли с пенальти

07.11.2018 Габриэл Жезус («Манчестер Сити» - «Шахтер» 6:0)

19.09.2018 Миралем Пьянич («Валенсия» - «Реал» 0:2)

Миралем Пьянич играл за Юве, а не за сливочных
DXTK
DXTK
   127 / 937
07 декабря в 18:39
Пеналду тут как тут и везде первый, как и Реал, что-то сливочные и персофаки кристинки сюда не заходят, видимо сказать нечего.

Особенно стоит уделить внимание дубль Нырялду с пенки в ворота никому-нибудь, а самому Шахтеру. это случаем не тот матч, когда мяч в спину попал? )))))))
борька
борька
   105 / 937
07 декабря в 14:43
В конце матча нужно пробивать по одиннадцать пенальти и паралельно с беговым чемпионатом, вести учет матчей пеналистов и определять чемпиона страны, Мира ,Европы ,ЛЧ и всех прочих первенств!
В этом Пенальном чемпиона Россия будет чемпион!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   143 / 937
07 декабря в 14:36
Тут пенальду на первом кто больше пробивал пеньки не удивительно
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   256 / 937
07 декабря в 13:52
Занимательная статистика))
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