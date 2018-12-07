Пенальти в Лиге чемпионов. Когда, где, сколько?

УЕФА опубликовал любопытную статистику пенальти в ЛЧ: более 600 назначенных, 16 послематчевых серий, 13 дублей с «точки». «Соккер.ру» переварил факты и делится с читателями.
Вся приведенная статистика охватывает престижнейший клубный турнир Старого Света с момента перерождения Кубка чемпионов в Лигу чемпионов, то есть с сезона 1992/1993.
Общая информация
- Первый пенальти в истории Лиге чемпионов исполнил и забил Марко ван Бастен 25 ноября 1992 года. Голландец отличился в матче «Милан» - «Гетеборг», который закончился со счетом 4:0 в пользу «россонери». Ван Бастен забил все четыре мяча, с «точки» забил второй свой гол.
- Самый быстрый пенальти реализовал Йоан Мику в матче «Вердер» - «Панатинаикос» (5:1) 7 декабря 2005 года. Мяч пересек линию ворот, когда секундомер отсчитал с начала матча 1 минуту и 45 секунд.
Больше всего реализованных пенальти в одном розыгрыше
2000/01 – 34 пенальти
1999/00 и 2016/17 – по 33 пенальти
Нужно внести уточнение: розыгрыши 1999/2000 и 2000/2001 включали в себя два групповых этапа, общее количество матчей равнялось 157 против 125 при теперешнем формате с плей-офф начиная со стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне 2018/2019 забито с одиннадцатиметровой отметки уже 19 голов.
Больше всего реализованных пенальти в одном матче
Никогда в одном матче Лиги чемпионов не забивалось больше двух голов с пенальти. Назначалось – да, но реализовывалось не больше двух. Такое происходило в 39 случаях. Самый маленький разбег между двумя забитыми пенальти – 4 минуты. В матче ЦСКА – «Бавария» 2013 года в этот интервал уложились Кейсуке Хонда и Томас Мюллер.
Больше всего реализованных пенальти за один игровой вечер
21 октября 2014 года судьи особенно лютовали в играх третьего тура группового этапа, а пенальтисты были безжалостны: 8 точных ударов с отметки за вечер!
Больше всего реализованных пенальти за тур
Урожайным получился 3-й тур сезона 2010/2011, когда было забито 10 мячей с «точки». Пенальти пробивались в семи матчах. А в 5-м туре розыгрыша 2016/2017 судьи назначили пенальти в 9 играх из 16.
Пенальти в Лиге чемпионов за последние пять сезонов
2018/19 - 26 назначено; 73% забито
2017/18 - 34 назначено; 82% забито
2016/17 - 53 назначено; 62% забито
2015/16 - 43 назначено; 58% забито
2014/15 - 39 назначено; 79% забито
2013/14 - 46 назначено; 63% забито
Довольно большой разброс по проценту реализации: от 58% точных ударов до 82%, причем нет какой-то выраженной тенденции роста или падения, эта статистика формируется хаотично.
Клубы
«Барселона», «Реал» - 42 пенальти
«Бавария» - 39
МЮ - 28
«Арсенал» - 26
«Ювентус» - 24
Болельщики «Реала» и «Барселоны» уже готовы были накинуться друг на друга, но разочарованно выдохнули: их клубы бьют поровну пенальти в Лиге чемпионов, не обвинишь соперника в благосклонности арбитров. В пользу «Реала» и «Барсы» одиннадцатиметровые назначают в среднем в каждом шестом матче, но есть команды, у которых эта частота выше: «Манчестер Сити» (16 пенальти) и «Севилья» (11) бьют с «точки» в каждой четвертой встрече.
Лучшая реализация (минимум 10 пенальти)
«Ювентус» - 92%
«Милан» - 89%
«Реал», «Валенсия» - 83%
«Челси», «Ман Сити» - 81%
Но мало заработать пенальти, его еще нужно реализовать. В этом компоненте хороши итальянские клубы: «Ювентус» и «Милан» хладнокровно исполняют приговоры. Правда, есть еще «Бешикташ» и «Вердер», эти команды пробили по 7 пенальти и вообще не промахивались.
Худшая реализация (минимум 10 пенальти)
«Рома», «Байер» - 62%
«Атлетико», «Севилья» - 64%
«Лион» - 70%
Забавно, что и на противоположном полюсе реализации итальянский клуб – «Рома».
Текущие серии реализованных пенальти
«Реал» и «Милан» - 9 пенальти
«Бешикташ» и «Вердер» - 7 пенальти
В последний раз «Реал» не забивал пенальти 1 октября 2014 года, когда вратарь «Лудогорца» Владислав Стоянов отразил удар Роналду. После этого Криштиану реализовал все девять своих попыток, но следующий пенальти «сливочных» в Лиге чемпионов будет бить кто-то другой.
Больше всего пропущенных голов с пенальти
«Реал», «Арсенал» - 23
«Бавария» - 22
«Олимпиакос», ПСЖ, «Шахтер» - 18
«Барселона» - 17
Больше всего отбитых пенальти
«Манчестер Сити» - 50% (5/10)
«Олимпиакос» - 44% (8/18)
«Селтик» - 40% (4/10)
«Шахтер» - 39% (7/18)
Половину назначенных в ворота «горожан» пенальти отразили голкиперы «Манчестер Сити». Но есть команда, у которой этот процент выше, правда, выборка пока недостаточно широкая: вратари мадридского «Атлетико» справились с тремя ударами из пяти (60%).
Меньше всего отбитых пенальти (или промахов соперников)
«Динамо Киев» - 0% (0/11)
ПСВ - 6% (1/16)
«Монако» - 9% (1/11)
«Ювентус», «Порту» - 13% (2/15)
СаШо, це шо?! Обращаюсь к многолетнему голкиперу киевского «Динамо». Ни одного отраженного пенальти в Лиге чемпионов.
Игроки
Больше всего забитых пенальти в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду – 15 (из 18)
Лионель Месси – 11 (из 14)
Луиш Фигу – 10 (из 11)
Руд ван Нистелрой – 10 (из 14)
Серхио Агуэро – 8 (из 11)
Алессандро Дель Пьеро, Роберт Левандовски – 7 (из 7)
Томас Мюллер – 7 (из 10)
Лучшая реализация (минимум 5 пенальти)
Алессандро Дель Пьеро, Роберт Левандовски – 100% (7/7)
Кака, Сеск Фабрегас – 100% (5/5)
Роберт Левандовски принимает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и может обойти Сандро Дель Пьеро, если забьет свой следующий пенальти.
Худшая реализация (минимум 5 пенальти)
Эден Азар – 57% (4/7)
Тьерри Анри, Халк – 60% (3/5)
Андрей Шевченко, Антуан Гризманн – 67% (4/6)
Больше всего отбитых пенальти среди вратарей
Икер Касильяс – 6 (из 21)
Петр Чех – 5 (из 11)
Мануэль Нойер – 4 (из 10)
Джанлуиджи Буффон – 4 (из 14)
Вратарь «Атлетико» Ян Облак отбил 3 из 3 пенальти в Лиге чемпионов, словенцу невозможно забить с «точки»! Марк-Андре тер Штеген и Джо Харт справились с 3 ударами из 5.
Дубли с пенальти
07.11.2018 Габриэл Жезус («Манчестер Сити» - «Шахтер» 6:0)
19.09.2018 Миралем Пьянич («Валенсия» - «Ювентус» 0:2)
15.09.2015 Криштиану Роналду («Реал» - «Шахтер» 4:0)
21.10.2014 Луис Адриано (БАТЭ - «Шахтер» 0:7)
27.11.2013 Артуро Видаль («Ювентус» - «Копенгаген» 3:1)
03.04.2012 Лионель Месси («Барселона» - «Милан» 3:1)
18.10.2011 Уэйн Руни («Оцелул» - «МЮ» 0:2)
29.09.2010 Роман Павлюченко («Тоттенхэм» - «Твенте» 4:1)
23.11.2005 Леван Кобиашвили («Шальке» - ПСВ 3:0)
20.10.1999 Владимир Лабант («Виллем II» - «Спарта» Прага 3:4)
15.09.1999 Андрей Тихонов («Виллем II» - «Спартак» 1:3)
01.04.1998 Алессандро Дель Пьеро («Ювентус» - «Монако» 4:1)
22.10.1997 Давор Шукер («Реал» - «Олимпиакос» 5:1)
Всего 13 случаев в истории и уже два дубля в текущем розыгрыше: отметились Габриэль Жезус и Миралем Пьянич. Причем босниец забивал в матче с «Валенсией» после удаления Роналду, иначе наверняка бил бы Криштиану, который делал дубль с пенальти за 9 минут в матче с «Шахтером». Интересно, что в такую маленькую компанию умудрились попасть два наших соотечественника: Андрей Тихонов и Роман Павлюченко. А еще здесь Луис Адриано, действующий форвард «Спартака».
Голы вратарей с пенальти
29.09.2010 Винсент Эньяма («Хапоэль Тель-Авив» - «Лион» - 1:3)
08.12.2009 Ханс-Йорг Бутт («Бавария» - «Ювентус» - 4:1)
12.03.2002 Ханс-Йорг Бутт («Байер» - «Ювентус» - 3:1)
13.09.2000 Ханс-Йорг Бутт («Гамбург» - «Ювентус» - 3:3)
С игры в Лиге чемпионов из вратарей забивал только Синан Болат, а с пенальти есть голы у Эньямы и Бутта. У немецкого кипера целых три, и удивляет не это. Ханс-Йорг забивал в Лиге чемпионов за три разных немецких клуба («Гамбург», «Байер», «Бавария») и всегда в ворота «Ювентуса». Умопомрачительное совпадение.
Послематчевые серии пенальти
22.05.1996 «Ювентус» - «Аякс» 4:2 (финал)
23.05.2001 «Бавария» - «Валенсия» 5:4 (финал)
28.05.2003 «Милан» - «Ювентус» 3:2 (финал)
13.04.2005 ПСВ - «Лион» 4:2 (четвертьфинал)
25.05.2005 «Ливерпуль» - «Милан» 3:2 (финал)
01.05.2007 «Ливерпуль» - «Челси» 4:1 (полуфинал)
04.03.2008 «Фенербахче» - «Севилья» 3:2 (1/8 финала)
05.03.2008 «Шальке» - «Порту» 4:1 (1/8 финала)
21.05.2008 «МЮ» - «Челси» 6:5 (финал)
11.03.2009 «Арсенал» - «Рома» 7:6 (1/8 финала)
07.03.2012 АПОЕЛ - «Лион» 4:3 (1/8 финала)
25.04.2012 «Бавария» - «Реал» 3:1 (полуфинал)
19.05.2012 «Челси» - «Бавария» 4:3 (финал)
17.03.2015 «Атлетико» - «Байер» 3:2 (1/8 финала)
15.03.2016 «Атлетико» - ПСВ 8:7 (1/8 финала)
28.05.2016 «Реал» - «Атлетико» 5:3 (финал)
16 раз с момента образования Лиги чемпионов выяснение отношений на футбольном поле переходило в стадию обмена ударами с одиннадцатиметровой отметки. Семь раз это случалось в финальных матчах. «Бавария», «Челси», «Милан» и «Ювентус» и выигрывали финалы по итогам серии пенальти, и проигрывали. «Реал», МЮ и «Ливерпуль» только побеждали. «Аякс», «Валенсия» и «Атлетико» только проигрывали.
Пенальти-финал. И как тут не вспомнить отдельно финал 2001 года между «Валенсией» и «Баварией», в котором все мячи забивались с «точки». Гаиска Мендьета открыл счет на 3-й минуте, реализовав пенальти. Через пять минут вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес отразил удар Мехмета Шолля с «точки», но в начале второго тайма все же не справился с пенальти, который на этот раз исполнял Штефан Эффенберг. В серии пенальти было 5 неиспользованных попыток и счет 5:4 в пользу «Баварии». Оливер Кан в концовке встречи оттолкнул радующихся партнеров и пошел утешать своего коллегу Сантьяго Канисареса.
Если же не ограничиваться только финалами, то по две победы по итогам «лотерей» у «Баварии», «Ливерпуля» и «Атлетико». А «Лион» и «Челси» по два раза проигрывали в сериях.
Роналду 18 пенальти в 146 матчах... 18/146 примерно 0.12
Месси 14 пенальти за 126 матчей... 14/126 примерно 0.11
У Нистелроя например примерно 0.16 (тоесть ещё больший процент голов с пенальти чем у Роналду или Месси)
А у Агуэро вообще 0,22 (тоесть каждый пятый гол забит в ЛЧ с пенальти)
Роналду 18 пенальти в 146 матчах... 18/146 примерно 0.12
Месси 14 пенальти за 126 матчей... 14/126 примерно 0.11
У Нистелроя например примерно 0.16 (тоесть ещё больший процент голов с пенальти чем у Роналду или Месси)
А у Агуэро вообще 0,22 (тоесть каждый пятый гол забит в ЛЧ с пенальти)
07.11.2018 Габриэл Жезус («Манчестер Сити» - «Шахтер» 6:0)
19.09.2018 Миралем Пьянич («Валенсия» - «Реал» 0:2)
Миралем Пьянич играл за Юве, а не за сливочных
07.11.2018 Габриэл Жезус («Манчестер Сити» - «Шахтер» 6:0)
19.09.2018 Миралем Пьянич («Валенсия» - «Реал» 0:2)
Миралем Пьянич играл за Юве, а не за сливочных
Особенно стоит уделить внимание дубль Нырялду с пенки в ворота никому-нибудь, а самому Шахтеру. это случаем не тот матч, когда мяч в спину попал? )))))))
Особенно стоит уделить внимание дубль Нырялду с пенки в ворота никому-нибудь, а самому Шахтеру. это случаем не тот матч, когда мяч в спину попал? )))))))
В этом Пенальном чемпиона Россия будет чемпион!
В этом Пенальном чемпиона Россия будет чемпион!