Гаттузо невиновен

вчера, 10:30

«Милан» снова не смог выиграть, и тучи над головой главного тренера уже грозовые. «Соккер.ру» считает, что Гаттузо будет трудно удержаться.

Хороший, благородный, приятный человек – это не профессия. Его профессия – тренер, от которого требуется вполне конкретный результат. И если результата нет, то приходится расставаться. «Милан» сейчас оставляет неоднозначное впечатление. Миланцы переживают ужасный декабрь после вполне себе неплохого отрезка, который привел «россонери» к борьбе за место в Лиге чемпионов.

За пять матчей потеряно слишком много. В эту серию вошли нулевые ничьи с «Торино», «Болоньей» и «Фрозиноне», поражение от «Фиорентины» в Серии А и досадный вылет из Лиги Европы после проигрыша «Олимпиакосу». На протяжении этой серии «Милан» забил всего один мяч. И тот пришелся на игру Лиги Европы. А вот в чемпионате Италии «Милан» четыре подряд игры забить не может, и это – антирекорд клуба. Такое с ним происходило в последний раз в 1984 году.

То есть в любых, даже самых сложных ситуациях, «Милан» не позволял себе много лет не забивать так долго. Неужели сейчас худшая атака за эти годы? По именам и возможностям – так не скажешь. И нельзя назвать игру «Милана» очень уж безнадежной в атаке. Следившие за последними встречами с «Фиорентиной» и «Фрозиноне» могут сказать, что миланцам просто жутко не везло. Они создают много моментов, часто подходят к воротам соперника, угрожают им, а мяч в ворота не идет.

Чисто статистически в трех последних «нулевых» поединках «Милан» был опаснее противников. В игре с «Болоньей» «россонери» владели мячом более 70 процентов времени, причем играя в меньшинстве с 76-й минуты. Они нанесли 18 ударов по чужим воротам – в два раза больше, чем противник. Но всего четыре из них оказались точными.

Во встрече с «Фиорентиной» «Милан» исполнил 13 ударов против восьми у противника. И по ударам в створ – 6:1, но этот единственный у «фиалок» оказался голевым, а у «Милана» так и не получилось пробить шикарно сыгравшего в том поединке Албана Лафона. Можно не говорить, что и по контролю мяча «россонери» превосходили оппонентов.

А во встрече с «Фрозиноне» «Милан» владел мячом больше 64 процентов времени. Что же касается ударов по воротам, то тут «Милан» просто лютовал, сделав 25 попыток, однако только шесть из них стали точными, заставили потрудиться Марко Спортьелло. «Фрозиноне», для сравнения, пробил 13 мяч, а в створ попал те же шесть раз.

Налицо низкая эффективность атаки «Милана», которому срочно нужно искать новых исполнителей, либо же менять главного тренера. Соблазн для этого велик, поскольку картина игры демонстрирует, что команда способна обострять, выходить на удары, голевые моменты, однако тренерскому штабу не хватает умения перестроить комбинаторику так, чтобы эти эпизоды давали эффект.

Есть и альтернативная точка зрения: ведь Гаттузо не может сам выходить на поле и бить по воротам вместо условного Игуаина, который лупит по воробьям в упор. Странно видеть такой футбол от больших мастеров, и еще страннее винить в этих нелепых промахах главного тренера. Это же не детская школа, где человеку нужно поставить удар и научить правильно управлять стопой для точности. Поэтому у Гаттузо немало защитников среди болельщиков «Милана», которые свой гнев направляют на того же Игуаина.

Дженнаро же в духе благородства вызывает огонь на себя:

Мы не можем играть так, как сегодня в первом тайме, если хотим попасть в первую четверку. Мы переживаем не лучшие времена, результаты по-прежнему не улучшаются. Меня беспокоит игра моей команды, я не думаю о своем будущем. Меня должны оценивать по результатам, и я не буду прятать лицо. Я капитан этого корабля, так что абсолютно очевидно, что я беру на себя всю ответственность. Мне важно понять, как заставить своих футболистов играть лучше, потому что сейчас они выступают ниже своего уровня.

Итальянская пресса почти уверена, что после следующего матча со СПАЛом «Милан» объявит об увольнении Гаттузо, ведь ему был поставлен ультиматум. Требовалось набрать шесть очков в этом мини-марафоне после Рождества – в матчах с «Фрозиноне» и СПАЛом. Но поскольку первая игра уже дала только одно очко, Гаттузо вроде как обречен независимо от исхода встречи со СПАЛом. Конечно, все это из категории слухов, но как часто они исполняются.

Поднимется ли рука у боссов «Милана» отправить Гаттузо в отставку при всей неоднозначности ситуации. Многие тренеры говорят, что их больше пугает не отсутствие голов, а отсутствие подходов к воротам, моментов. Если же они есть, то и голы рано или поздно придут. У «Милана» с обострением все в порядке, команда не возит уныло мяч, не играет на ноль, пытается атаковать, включает разнообразие. Многие эксперты и опытные игроки это видят.

Например, Андреа Пирло, который категорически против увольнения Гаттузо:

У меня нет сомнений в том, что Гаттузо должен остаться в «Милане». Он делает всё возможное и невозможное в сложной ситуации, чтобы помочь клубу.

Еще одна дилемма «Милана» состоит в том, что сейчас было бы оптимально сменить тренера, если уж решаться. Впереди зимняя пауза, новый тренер может и на рынке поработать под себя, и в команде адаптироваться, и еще не все потеряно в турнирном плане. Последний тезис вполне и за Гаттузо может трактоваться. Есть мнение, что Дженнаро нужно позволить продолжить работу, чтобы он научил-таки Игуаина бить с семи метров по громадным воротам.