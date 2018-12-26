Снова проиграл. Гвардиола больше не топ-тренер?

вчера, 22:45

«Соккер.ру» интересно, а не переоценивают ли Хосепа? Ведь испанец бывал ниже бывших игроков «Ювентуса» и тренера, которого уволили из сборной Греции.

Неудачи в чемпионате Англии

Кубок чемпионов брали Анчелотти, Энрике и трижды Зидан. А Гвардиола вылетел пять раз подряд. В АПЛ до приезда испанца победил наставник, которого увольняли не раз, а в «Лестер» пришел после провала в сборной Греции. Раньери - опытный, не великий, а взял титул с «лисами». Конте приехал в Англию в команду, которая без него была на десятом месте. Не такой впечатляющий рывок, как у «Лестера», но тоже неплохо.

А Гвардиола с первого захода АПЛ не выиграл, выступил хуже после Раньери и Конте. И во втором случае его основным конкурентом стал закрытый «Манчестер Юнайтед» тренера Моуриньо. Не та победа, которой можно гордиться всю жизнь? А теперь, как только «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» набрали ход, «Сити» проиграл дважды подряд. Причем «Кристал Пэлас» и «Лестеру» - середнякам. Клопп оторвался на 7 пунктов. Больше, чем мог мечтать.

Физическая подготовка МС

Странно, что команда с такими возможностями выступает настолько странно. Иногда они ползают полем. Вспомните, что против «Ливерпуля» была нулевая ничья, а сыграть на предельных скоростях не сумели даже в начале октября. Мешали сопернику и нанесли 2 точных удара за матч. На классе многих обыгрывают, но стоит встретить шустрого оппонента в хорошей физической форме – начинаются проблемы.

Сегодня были тяжелыми в ногах, на выходных – аналогично. Против «Челси» в день первого поражения в АПЛ этого сезона владели мячом, владели, а где результат? Резкие выносливые соперники часто одолевают «Манчестер Сити» Гвардиолы. Так было в первом сезоне, так продолжается до сих пор. «Лион» наглядно показал, как надо играть против команды испанца. Французы намного ниже ПСЖ в таблице Лиги 1, но с Хосепом у них 4 очка из 6 возможных.

Работа только на «мешки»

У «Барселоны» был молодой Месси, были Хави и Иньеста, что упрощало задачу, хотя и денег куры не клевали, работали с позиции силы. «Бавария» скупала игроков у конкурентов по Бундеслиге и продолжит, только дай повод. «Манчестер Сити» - классический «денежный мешок». Клуб до прихода большого капитала десятки лет держал трофеи только в музее и те были запыленными.

Гвардиола по статусу должен работать с лучшими, однако это и аргумент против приставки «топ». Ни разу не трудился в «аутсайдере» среди грандов, вроде «Атлетико» или «Ливерпуля». Выбирал только тех, кто сразу должен выигрывать титулы. А вот с «Манчестер Сити» с первого раза чемпионат Англии не выиграл, финишировал не просто ниже «Челси», а ниже «Тоттенхэма» - отстал на 15 пунктов от первой строчки. Сейчас будет так же?

Однотипность действий

Порой Гвардиола что-то выдумает, а затем держится за это слишком долго. В прошлом сезоне на Де Брюйне построил концепцию игры полуфлангами. Интересно выходил в атаку, располагая центральных защитников по краям штрафной площади. И беспощадно эксплуатировал сильнейшую сторону вратаря Эдерсона – дальний пас.

Было круто, но за год Хосепа выучили, «тики-така» на английской земле невозможна. Иньеста ведь в Японии, а Хави в Катаре. И кто помнит худшие матчи «Баварии» при Гвардиоле, тот знает – иногда каталонец сам не понимает, чего хочет от футболистов. Машет руками, гениально объясняет базовые вещи (отсюда прогресс футбольных «босяков», вроде Стерлинга или Сане), но изюминки очевидно не хватает.

Вылеты из Лиги чемпионов

Переходим к Лиге чемпионов. Элитный тренер должен быть успешным в этом турнире, как минимум выходить в финалы. Хотя бы не вылетать после странных влетов. А что же Гвардиола? После ухода из «Барселоны» и победы в финале 2011 года у него ни решающего матча, ни побед. Последняя победа Моуриньо лишь на год старше.

Но даже Жозе успел разозлить состав «Реала» так, чтобы позже они рванули в Европе, и урвать Лигу Европы с МЮ . А где был Хосеп, когда его «Бавария» и «Манчестер Сити» рубились в Лиге чемпионов? Немцы проиграли «Реалу» с общим счетом 0:5, затем «Барселоне». Позже влет «Атлетико» - равная борьба, но в МС Хосеп скатился к вылетам от «Монако» и «Ливерпуля», от команд без стабильного опыта решающих стадий ЛЧ .

Неумение выстраивать состав

Посмотрели бы мы на «Сити», не будь «Юнайтед» таким же богатым. Хосеп хотел заиметь Санчеса, приценивались к Погба. Такие парни сплавили бы Гвардиолу в отставку? Мареза в МС купили с запозданием – рекордный трансфер в истории клуба. Набрали центральных защитников за дикие деньги, но не обзавелись лидером защиты. Вот кто в обороне ключевой? Только не говорите Компани. Даже в АПЛ есть минимум один бельгиец из центра обороны, кто играет круче.

Левый защитник – тоже серьезный прокол. Зинченко порой уместнее, чем Делф и Менди, ведь ошибается, но хотя бы волевой. В опорной зоне Фернандиньо не подстраховали, Жоржиньо и Фред ушли к конкурентам, как и Кейта с Фабиньо. На флангах нет нового Месси, и даже Санчо без Гвардиолы прогрессирует, а в МС на него не рассчитывали. Жезус мог бы, но не стал новым Роналдо. А Серхио Агуэро не великий форвард, хотя крутой и очень результативный. Но разве Ширера забирали в МЮ ради победы в ЛЧ ? Не забирали.

Бесхарактерные поражения

«Манчестер Сити» может повторить ошибки прошлого сезона, если в Лиге чемпионов нарвется на новый «Ливерпуль». Но теперь и в чемпионате Англии старый «Ливерпуль» стал солиднее. Да и у «Тоттенхэма» находятся внутренние резервы – их Кайл Уокер-Питерс круче того, что у «горожан», за тайм три ассиста сделал. Конечно, у «красных» на выходных матч против «Арсенала», и все возможно. Сезон длинный, «Сити» может отыграться на всех фронтах, что остались.

Но смущает характер поражений. Это явно тренерские провалы, что удивляет. Вспомним все осечки «Манчестер Сити» за год. От «Ливерпуля» 3:4 - тренерское поражение, Хосеп позволил устроить ковбойскую перестрелку. «Уиган» в Кубке – тоже тренерская вина, не настроил боевой состав, не резерв. «Базель» в ЛЧ – недооценка соперника, проступок Хосепа. «Ливерпуль» в ЛЧ – та же история, банально сыграли, а Клопп с душой. Позже МЮ , «Лион», «Челси», «Кристал Пэлас» и «Лестер» ломали сначала Гвардиолу, а уже потом его команду.

Отсутствие тренерских спасений

Гвардиола – большой тренер, основоположник многих модных тенденций в тактике. Никто не оспаривает его заслуги, как никто не оспаривает титулы Моуриньо. Не нужно на пальцах всегда все показывать, чтобы люди помнили, каким молодцем ты был. Но у многих монархов, вождей и полководцев бывают времена, когда они переживают жалкие поражения и смотрятся соответственно. Хосеп много раз за 2018 год выглядел растерянным и давненько не был драйвовым в решающий момент, когда у «Манчестер Сити» ничего не получается.

Испанец – главная звезда английской команды, где нет Роналду или Месси. Но чтобы такой клуб выиграл ЛЧ , прервав пятилетнюю серию, когда побеждают только команды этих двух, от Хосепа нужно не просто быть душкой, не просто хмуро смотреть на поле или активно махать руками. Гвардиола всегда король, когда его концепция работает, а соперник показательно слабее или испугался класса «Сити». Но как только выключают понятие уровня, никакая «проработка деталей» не спасает. «Лестер» и «Кристал Пэлас» мало волновала высота чужого прессинга, наличие большого количества вариантов выхода из обороны или перекрытие зон.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ по голам, ударам, выстрелам в створ, обводкам, точности и количеству передач и владению мячом. Это однозначный фаворит. Но все лидерство, как и достойные показатели в ЛЧ , не влияют на конечный результат. Гвардиола – успешный наставник записных фаворитов. Но если две его команды после «Барселоны» ломались при встрече с Анчелотти, Клоппом или Симеоне, если уступал Моуриньо, то разве нельзя спросить, остается ли Хосеп великим наставником здесь и сейчас?